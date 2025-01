Die Zukunft von TikTok: Neue Eigentümer, noch mehr Zensur

https://www.mintpressnews.com/tiktok-censorship-new-owners/288982/



Von Robert Inlakesh

27. Januar 2025

Donald Trump hob das berüchtigte TikTok-Verbot auf, das kurzzeitig in Kraft trat, und verschaffte sich so mehr Zeit für eine Übernahme der Muttergesellschaft der App. Je nachdem, in wessen Hände sie fällt, könnte der Zweck des Verbots jedoch erfüllt sein.

Als der US-Kongress im März letzten Jahres über ein TikTok-Verbot abstimmte, wurde schnell spekuliert, dass der Vorschlag ausschließlich mit pro-palästinensischen Inhalten zu tun hatte, die auf der Plattform veröffentlicht wurden. Dies war nicht zuletzt auf ein durchgesickertes Gespräch zurückzuführen, in dem Jonathan Greenblatt, der Leiter der pro-israelischen Anti-Defamation League (ADL), ausdrücklich sagte: „Wir haben ein großes TikTok-Problem.“

In Washington ansässige Denkfabriken wie der Atlantic Council schalteten sich schnell ein und veröffentlichten Artikel, in denen sie behaupteten, dass „Teheran eine Verschwörungstheorie erfunden hat, in der Israel für das TikTok-Verbot in den USA verantwortlich gemacht wird“. Gleichzeitig bezeichnete die ADL selbst Behauptungen, sie habe etwas mit Israels „antisemitischen Verschwörungstheorien“ zu tun.

In ähnlicher Weise veröffentlichte Newsweek nach dem kurzen Verbot der App in den Vereinigten Staaten einen eigenen Beitrag zur Schadensbegrenzung mit dem Titel „Neue Israel-TikTok-Verbotstheorie verbreitet sich in den sozialen Medien“. Unglücklicherweise für die ADL, die Unternehmensmedien und die Denkfabriken in Washington D.C. äußerten sich die von der AIPAC gesponserten Kongressabgeordneten ausdrücklich zustimmend zu dem Verbot, da es ihrer Ansicht nach antiisraelische Inhalte fördere.

Darüber hinaus haben pro-israelische Politiker die angebliche Verbreitung propalästinensischer Ansichten durch TikTok verurteilt, lange bevor ein Verbot überhaupt vorgeschlagen wurde. So behauptete beispielsweise die Kandidatin Nikki Hailey während der Vorwahlen der Republikaner im Dezember 2023: „Wir müssen TikTok wirklich ein für alle Mal verbieten, und ich sage Ihnen auch, warum.“ Sie erklärte, dass „jede Person, die täglich 30 Minuten TikTok schaut, dadurch 17 % antisemitischer und pro-Hamas wird.“

Im Internet wird spekuliert, dass Meta der ernsthafteste Bieter für die Übernahme von TikToks in Peking ansässiger Muttergesellschaft ByteDance ist. Es gibt sogar unbestätigte Gerüchte, dass Meta das Unternehmen bereits gekauft hat, dies aber aufgrund eines laufenden Rechtsstreits mit der Federal Trade Commission nicht bekannt geben will.

Wenn Meta TikTok übernimmt, befürchten die Nutzer, dass die Zensur, die sie einst zu vermeiden suchten, auch dort eingeführt wird und somit die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Nach den von der Hamas geführten Angriffen vom 7. Oktober 2023, nach denen der Völkermord in Gaza begann, schlossen sich etwa 150 verschiedene zionistische Interessengruppen zusammen, um Druck auf Meta auszuüben, pro-palästinensische Inhalte zu zensieren.

Meta hat nicht nur eine dokumentierte Geschichte der Einstellung von Mitarbeitern, die Teil der berüchtigten 8200-Einheit des militärischen Geheimdienstflügels Israels waren, sondern laut einer kürzlich von der BBC durchgeführten Untersuchung zensierte das Social-Media-Unternehmen nach Ausbruch des Krieges im Jahr 2023 aktiv palästinensische Konten auf Facebook.

Ein weiterer Name, der als potenzieller Käufer im Gespräch war, war Elon Musk, der derzeitige Eigentümer von X [ehemals Twitter], der in der Vergangenheit selbst pro-palästinensische Konten zensiert hat und eine Beziehung zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu unterhält. Ein weniger ernsthafter Vorschlag kam von Youtuber MrBeast als potenzieller Käufer, während Amazon im März 2024 angedeutet hatte, dass es auch TikTok kaufen könnte.

Inzwischen will auch der Gründer von Project Liberty, Frank McCourt, die App kaufen. Am 13. Oktober erschien McCourt in einer Live-Sendung von Fox News aus Tel Aviv, um über „Desinformation“ und „Fehlinformationen“ im Internet im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg zu sprechen. Während des Interviews zeigte Fox Filmmaterial aus einem Low-Budget-Film auf dem Bildschirm und bezeichnete es als „Hamas-Propaganda“, um den Eindruck zu erwecken, dass Palästinenser Aufnahmen von toten Zivilisten fälschten – ein Echtzeitbeispiel für genau die Desinformation, über die sie sprachen.

TikTok hat jedoch bereits seit einiger Zeit ernsthafte Probleme mit Zensur im Zusammenhang mit Anti-Kriegs- und Pro-Palästina-Inhalten, da ehemalige Mitglieder der israelischen Militäreinheit 8200 eingestellt wurden. Kurz nach Beginn des Krieges gegen Gaza beschwerten sich die Nutzer darüber, dass die Plattform verschiedene Konten zensiere, die einst floriert hatten, und Monate nach Beginn des Konflikts wurden viele der viralen TikTokers, die das Thema kommentierten, gesperrt.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trumps Katastrophe in Palästina und Israel“. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @falasteen47

