https://www.middleeasteye.net/opinion/Palestine-not-simply-struggle-one-nation-freedom-battle-for-all-humanity



Der asymmetrischste aller Konflikte: Warum der Kampf für Palästina auch der unsere ist

Soumaya Ghannoushi

27. Januar 2025

Sich auf die Seite Palästinas zu stellen bedeutet, sich gegen die Maschinerie der Unterdrückung zu stellen, die Strukturen abzulehnen, die Imperialismus und Herrschaft aufrechterhalten, und die heiligen Werte der Menschheit selbst zu bekräftigen

Mimi Ziad posiert mit einem Palästina-Schild vor einem Protest gegen den gewählten US-Präsidenten Donald Trump im Meridian Hill Park in Washington, USA, am 20. Januar 2025 (Reuters)

Letzte Woche kehrte der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, als Präsident ins Kapitol zurück, sein Aufstieg wurde als Spektakel des Trotzes und der Macht inszeniert.

In theatralischer und bombastischer Weise sprach Trump von einem erneuerten amerikanischen „manifest destiny“. Dieses Mal erstreckte sich das Versprechen über die Erde hinaus bis zu den Sternen. Die Kolonisierung des Mars, so erklärte er, sei das nächste große Kapitel in der amerikanischen Mythologie der Eroberung.

Doch seine Expansionsbestrebungen hatten sich bereits auf der Erde offenbart. Er brachte die Idee auf, Grönland zu kaufen, überlegte, Kanada zu annektieren, und beschwor den Panamakanal als Symbol der US-Dominanz. Ob auf Land, Handelsrouten oder Planeten gerichtet, Trumps imperialistische Vision spiegelt eine Fixierung auf Kontrolle wider, getarnt in der Sprache des Exzeptionalismus.

Unter der polierten Tapferkeit und den hochtrabenden Proklamationen lag der Schatten der Geschichte.

Die Doktrin der „manifest destiny“ ist mit Blut geschrieben. Sie rechtfertigte den Völkermord an Millionen von amerikanischen Ureinwohnern, den Diebstahl ihres Landes und die Auslöschung ihrer Kulturen. Sie tarnt Zerstörung als Fortschritt, als Waffe des Imperiums, die sich als unvermeidlich tarnt. Und jetzt versucht Trump, dasselbe Ethos wiederzubeleben, aktualisiert für die Moderne und nicht nur auf die Sterne gerichtet, sondern auf jede Grenze, die er für reif hält, um sie zu beherrschen.

Das Spektakel der Amtseinführung hatte seine eigene, unverkennbare Symbolik. Die Plätze in der ersten Reihe wurden den Tech-Milliardären zugewiesen, deren Einfluss sich nicht nur auf das Silicon Valley, sondern auf jeden Winkel der modernen Welt erstreckt.

In Trumps Universum existieren Palästinenser nicht. Ihr Leben wird durch dieselbe Logik des manifesten Schicksals ausgelöscht, die diejenigen entmenschlicht, die als entbehrlich gelten

Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg sind nicht nur Zuschauer der globalen Macht, sie sind ihre Architekten. Ihr Reichtum ist in einem beispiellosen Tempo gestiegen, ein atemberaubendes Spiegelbild des ungebremsten Technologiekapitalismus.

Im Jahr 2012 war Musk 2 Milliarden Dollar wert; heute ist sein Vermögen auf 449 Milliarden Dollar gestiegen. Bezos wuchs von 18 Milliarden Dollar auf 249 Milliarden Dollar, während Zuckerberg von 44 Milliarden Dollar auf 224 Milliarden Dollar kletterte.

Diese Zahlen stehen für mehr als nur persönliches Vermögen. Sie spiegeln ein globales System wider, in dem sich der Reichtum in den Händen einiger weniger konzentriert, während Millionen unter den Folgen leiden. Unterdessen liegt der Mindestlohn in den USA weiterhin bei 7,25 US-Dollar pro Stunde und ist damit seit 2009 unverändert geblieben.

Dies sind die geteilten Staaten der Oligarchie: eine Welt, in der Milliardäre Kriege und Kontrolle finanzieren und ermöglichen, während die Arbeiterklasse mit stagnierenden Löhnen und sinkender Sicherheit ihren Beitrag leisten muss.

Ihre Anwesenheit bei der Amtseinführung war eine deutliche Erinnerung daran, wie eng Technologie, Überwachung und Reichtum mit staatlicher Gewalt verbunden sind. Diese Milliardäre, die sich an den Systemen der Unterdrückung mitschuldig machen, haben mit der Bereitstellung von Kriegs- und Kontrollinstrumenten ein Vermögen gemacht.

Google, Amazon und Microsoft haben alle KI-Tools und Daten bereitgestellt, um die militärischen Fähigkeiten Israels zu verbessern. Meta hat palästinensische Stimmen systematisch zensiert, während Musks X (ehemals Twitter) israelische Kriegsrechtfertigungen verstärkt hat.

Trumps Universum

Doch die Echos der Eroberung beschränkten sich nicht nur auf Metaphern. Die sorgfältig inszenierte Symbolik von Trumps Ansprache verriet ihre Absicht. Hinter ihm standen die Familien der israelischen Geiseln, deren Trauer sich in die Darbietung einprägte.

Trump wandte sich an eine israelische Mutter, deren Sohn in Gaza gestorben war, und erklärte ihr: „Wäre ich vor drei Monaten an der Macht gewesen, wäre er nicht gestorben. Wir hatten im Juli eine Vereinbarung.“

Das Publikum brach in Beifall aus, aber auf der Bühne herrschte eine tiefe Leere: Keine palästinensische Mutter stand dort, keine trauernde Stimme, die die über 10.000 seit Juli getöteten Palästinenser oder die über 50.000 in 15 Monaten Gemetzelten vertrat. Ihr Tod, ihre Namen, ihre Geschichten, ihre Menschlichkeit wurden nicht anerkannt.

Dieses Schweigen war kein Zufall. In Trumps Universum existieren Palästinenser nicht. Ihr Leben wird abgewertet, ausgelöscht durch dieselbe Logik des manifesten Schicksals, die diejenigen entmenschlicht, die als entbehrlich gelten. Ihr Leiden wird unsichtbar gemacht, ihrem Tod wird die Bedeutung genommen. Diese Gleichgültigkeit ist nicht nur Trump eigen. Sie ist systemisch, in das Gefüge der globalen Hegemonie eingewoben.

Dass Trump jetzt die ethnische Säuberung des Gazastreifens vorschlägt, um den Weg für luxuriöse Immobilienprojekte mit Meerblick zu ebnen, ist ebenso grotesk wie wenig überraschend. „Ich möchte, dass Ägypten die Menschen aufnimmt. Ich möchte, dass Jordanien die Menschen aufnimmt“, sagte Trump Reportern an Bord der Air Force One. „Es geht wahrscheinlich um eineinhalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach alles aus und sagen: ‚Wisst ihr, es ist vorbei.‘“

Eine solche völlige Missachtung des Lebens der Palästinenser ist jedoch nicht nur Trump eigen. In einem kürzlich geführten Interview mit MSNBC gab Biden zu, dass er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu davor gewarnt hatte, Zivilisten in Gaza mit „Flächenbombardements“ zu überziehen.

Netanyahus erschreckende Antwort? „Nun, Sie haben es getan“, sagte er und verwies auf die eigene Geschichte der USA mit wahlloser Zerstörung. Biden war sich der Absicht Netanyahus, eine Vernichtungskampagne zu führen, voll bewusst und genehmigte dennoch die Lieferung von über 50.000 Tonnen Bomben an Israel, ein Arsenal, das die Infrastruktur des Gazastreifens ausgelöscht und die Bevölkerung verwüstet hat.

Westliche Dominanz

Dies ist die Maschinerie der westlichen Dominanz. Die Bomben, die auf Gaza niedergehen, werden in Amerika und Deutschland hergestellt. Die Informationen, die sie steuern, werden von Großbritannien geliefert. Die politische Deckung, die diese Gräueltaten rechtfertigt, wird in Washington, London und Berlin hergestellt.

Im Westjordanland lässt Trump Netanjahu freie Hand, um die Region in die Luft zu jagen

Weiterlesen »

Persönlichkeiten wie der britische Premierminister Keir Starmer befürworteten Israels kollektive Bestrafung und bezeichneten es als „legitim“, einer bereits belagerten Bevölkerung die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Treibstoff zu entziehen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wiederholte die israelische Propaganda und verteidigte die Bombardierung von Krankenhäusern, in denen Frauen und Kinder bei lebendigem Leib verbrannten.

Auch die Medien spielen in diesem Kreislauf der Komplizenschaft eine Rolle. Westliche Medien verstärken die israelischen Narrative und bringen palästinensische Stimmen zum Schweigen. Die New York Times verbreitete erfundene Berichte über Gräueltaten, die angeblich von der Hamas begangen wurden. CNN hat trotz interner Proteste wiederholt israelkritische Berichte unterdrückt. Die Berichterstattung der BBC über den Nahen Osten wurde einer genauen Prüfung unterzogen, da sie von Personen mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst geleitet wurde.

Diese Institutionen sind Teil einer gut geölten Maschine geworden, die die öffentliche Meinung formt, indem sie Israel als Opfer darstellt und gleichzeitig die Palästinenser entmenschlicht. Das Ergebnis ist eine verzerrte Realität, in der der Unterdrücker als Unterdrückter dargestellt wird und systemische Gewalt als Selbstverteidigung gerechtfertigt wird.

Menschen gehen am 27. Januar 2025 die al-Rashid-Straße an der Küste des Gazastreifens entlang, um den Netzarim-Korridor vom südlichen Gazastreifen in den Norden zu überqueren (AFP)

Der palästinensische Befreiungskampf ist der asymmetrischste Konflikt der modernen Geschichte.

Der Befreiungskampf der Palästinenser ist ein Kampf gegen die gesamte Struktur des westlichen Imperialismus, der den israelischen Kolonialismus aufrechterhält

Auf der einen Seite steht Israel, bewaffnet mit der vollen Macht des Westens, der unerschütterlichen Unterstützung seiner Regierungen, seiner Medien und seiner Institutionen. Israel ist nicht einfach ein Staat. Es ist eine Erweiterung der westlichen Hegemonie im Nahen Osten, ein Kolonialprojekt, das von den mächtigsten Nationen der Welt gefördert und aufrechterhalten wird.

Es wird durch Waffen, Überwachungssysteme, politische Deckung, multinationale Unternehmen und jetzt auch künstliche Intelligenz unterstützt – Herrschaftsinstrumente, die eingesetzt werden, um den kolonialen Griff auf palästinensischem Land aufrechtzuerhalten.

Auf der anderen Seite stehen die Palästinenser, isoliert, belagert und von der internationalen Ordnung im Stich gelassen. Sie haben keine Supermacht, die sie bewaffnet, keine Medien, die sich für ihre Sache einsetzen, keine Institutionen, die sie schützen. Es geht ihnen nicht nur um einen Befreiungskampf – es ist ein Kampf gegen die gesamte Struktur des westlichen Imperialismus, der den israelischen Kolonialismus aufrechterhält.

Ihr Widerstand, der allen Widrigkeiten zum Trotz geleistet wird, ist ein Zeugnis dafür, dass der menschliche Geist sich nicht unterkriegen lässt.

Und doch, trotz dieser erschütternden Asymmetrie, steht ein wachsender globaler Widerstand in Solidarität mit den Palästinensern.

Ein globaler Widerstand

Auf der ganzen Welt solidarisiert sich ein wachsender Widerstand mit Palästina. Auf den Straßen von London, Paris und New York demonstrieren Menschen für ein Ende der Belagerung des Gazastreifens. Universitätsgelände sind zu Brennpunkten des Widerstands geworden, an denen Studenten trotz des harten Durchgreifens der Institutionen Sit-ins, Streiks und Teach-ins veranstalten. Aktivisten werden verhaftet, ausgewiesen und kriminalisiert, doch ihr Widerstand ist ungebrochen.

Waffenstillstand im Gazastreifen: Palästinensische Widerstandsfähigkeit siegt über israelischen Genozidkrieg

Mehr lesen »

Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) gewinnt weiter an Fahrt und zwingt Unternehmen und Regierungen, ihre Beziehungen zu Israel abzubrechen. Die rechtlichen Bemühungen zur Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen schreiten voran, wobei der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der Internationale Gerichtshof (IGH) und große Menschenrechtsorganisationen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, trotz der unerbittlichen Behinderung durch westliche Regierungen.

Die globale Front ist nicht nur ein Akt der Solidarität. Sie ist das Herzblut des Befreiungskampfes, eine integrale Kraft, ohne die das kolossale Machtungleichgewicht unmöglich beseitigt werden kann und wahre Gerechtigkeit ein ferner Traum bleiben wird. Diese Bewegung muss nicht nur Bestand haben, sondern sich zu einer Kraft entwickeln, die in der Lage ist, fest verwurzelte Machtsysteme zu zerschlagen und den politischen Wandel voranzutreiben.

Denn genauso wie das israelische Projekt als Eckpfeiler der globalen Vorherrschaft – als unverzichtbarer Knotenpunkt in der Maschinerie des Imperiums – steht, kann es nur durch ein riesiges und unnachgiebiges Netzwerk des friedlichen Widerstands bekämpft werden.

Dieser Widerstand muss Grenzen, Kontinente, Kulturen und Ideologien überwinden und eine einheitliche Front bilden, die so grenzenlos und entschlossen ist wie die Unterdrückung, die sie zu beseitigen sucht.

Denn dies ist nicht einfach ein Kampf für eine Nation, es ist ein Kampf um die Seele der Menschheit. Er stellt gewöhnliche Männer und Frauen einer mächtigen, unnachgiebigen globalen Elite gegenüber, ein Aufeinandertreffen zwischen den Kräften der Würde, Gerechtigkeit und Freiheit auf der einen Seite und Vorherrschaft, Ungleichheit und Kolonialismus auf der anderen Seite.

Im Zentrum dieses Kampfes steht Palästina – ein Symbol des Widerstands, des Trotzes, des universellen Kampfes für die Befreiung. Sich auf die Seite Palästinas zu stellen bedeutet, sich gegen die Maschinerie der Unterdrückung zu stellen, die Strukturen abzulehnen, die Imperialismus und Herrschaft aufrechterhalten, und die heiligen Werte der Menschheit selbst zu bekräftigen.

Der Kampf um Palästina ist der Kampf um uns alle. Er ist noch lange nicht vorbei. Und er wird gewonnen werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Soumaya Ghannoushi ist eine britisch-tunesische Schriftstellerin und Expertin für Politik im Nahen Osten. Ihre journalistischen Beiträge wurden in The Guardian, The Independent, Corriere della Sera, aljazeera.net und Al Quds veröffentlicht. Eine Auswahl ihrer Schriften finden Sie unter: soumayaghannoushi.com und sie twittert unter @SMGhannoushi.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …