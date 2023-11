The West does not see the resistance of Palestine as self-defence: Erdogan Urging that since Israel is not a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, member countries can request a verification mechanism by the International Atomic Energy Agency for nuclear security, President Erdogan expresses.

Der Westen betrachtet den Widerstand Palästinas nicht als Selbstverteidigung: Erdogan

Da Israel nicht dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen beigetreten ist, können die Mitgliedsländer einen Überprüfungsmechanismus durch die Internationale Atomenergie-Organisation für die nukleare Sicherheit beantragen, so Präsident Erdogan.

Präsident Erdogan betonte die Bedeutung eines dauerhaften Friedens und sagte: „Der angemessenste Schritt für Gaza ist ein sofortiger Waffenstillstand.“:

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, dass sowohl Bundespräsident Steinmeier als auch Bundeskanzler Scholz sich anscheinend nur um die Situation mit der Hamas kümmern, indem sie die jüngsten Entwicklungen ausschließlich auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober zurückführen, anstatt die Situation als Ganzes zu betrachten.

„Als Antwort darauf haben wir ihnen klar gemacht, dass wir Israel für einen terroristischen Staat halten“, sagte der türkische Präsident Erdogan, als er am Samstag auf dem Rückflug von Deutschland, wo er mit seinen deutschen Amtskollegen zusammentraf, um die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sowie die türkisch-deutschen Beziehungen zu erörtern, Fragen von Journalisten beantwortete.

Er erinnerte daran, dass 13.000 Kinder, Frauen und ältere Menschen in Palästina getötet worden seien, während 100-200 Tote auf israelischer Seite als Zusammenfassung des Gesamtbildes dargestellt worden seien.

Doppelmoral des Westens

Erdogan kritisierte die Tatsache, dass Israels Handlungen in jedem Fall gerechtfertigt und von den westlichen Ländern uneingeschränkt unterstützt werden.

„Letztlich sehen sie Israels Aktionen als Selbstverteidigung an, aber den Widerstand Palästinas nicht“, sagte er.

„Sie haben die Bevölkerung des Gazastreifens von Norden nach Süden vertrieben und bombardieren sie aus der Luft, zu Wasser und zu Lande von allen Seiten. Die vorherrschende Ideologie in der Region, die mit Theodor Herzl begann und bis heute anhält, besteht darin, die Palästinenser aus diesen Gebieten zu eliminieren und auszurotten“, fügte er hinzu.

Kampf mit Desinformation

Unter Bezugnahme auf die Invasion der Vereinigten Staaten in den Irak im Jahr 2003 unter dem falschen Vorwand von Massenvernichtungswaffen sagte er: „Heute versucht Israel, seine Aggression und Besetzung ebenfalls durch verschiedene Lügen zu legitimieren.“

„Sie bemühen sich, die Kriegsverbrechen, die sie in Gaza begangen haben, mit erfundenen Vorwänden zu vertuschen. Israel hat diese Verbrechen vorsätzlich begangen, nicht unwissentlich oder aus Versehen. Alle Massaker wurden akribisch geplant und es wurde genau festgelegt, wie und wo Frauen, Männer und Kinder getötet werden sollten“, fügte er hinzu.

Mit Blick auf die seit dem 7. Oktober stattfindende Desinformation sagte Präsident Erdogan: „Sie sind über die Verbreitung von Lügen durch Nutzer sozialer Medien hinausgegangen und nutzen nun ihre offiziellen Erklärungen, um Unwahrheiten zu verbreiten“, so Erdogan.

Das seit dem 7. Oktober tätige Desinformationsbekämpfungszentrum innerhalb der Direktion für Kommunikation habe die von israelischen Beamten verbreiteten Lügen aufgedeckt, die Wahrheit international verbreitet und mehr als 100 von israelischen Behörden verbreitete Lügen aufgedeckt, erklärte Präsident Erdogan den Journalisten.

„Wir entlarven Israel und bauen erheblichen internationalen Druck gegen sie auf. Israels Aussagen lassen sich nicht mehr so leicht in den Medien verbreiten. Wir haben über 100 Lügen, die von israelischen Beamten verbreitet wurden, direkt entlarvt und dafür gesorgt, dass sie in den internationalen Medien zu Nachrichten werden“, fügte er hinzu.

Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft ziehen

Erdogan kritisierte das Vorgehen Israels im belagerten Gazastreifen und erklärte, es gebe „genügend Beweise“, um die israelische Regierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur Rechenschaft zu ziehen.

„Es gibt genügend Beweise, um die israelische Regierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft zu ziehen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass diese Verbrechen unparteiisch geahndet werden“, sagte Erdogan.

In Bezug auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der wegen seines Versagens bei der Verhinderung des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober zunehmend in die Kritik gerät, sagte der türkische Staatschef: „Netanjahu ist erledigt: „Netanjahu ist erledigt, wir sind dabei, ihn loszuwerden. Hoffentlich wird Israel ihn los, und alle Juden in der Welt werden ihn loswerden. Gegenwärtig sind 60-70 Prozent der Bürger seines eigenen Landes gegen Netanjahu“.

Krebspatienten werden in die Türkei gebracht

Im Hinblick auf die Krebspatienten, die in die Türkei gebracht wurden, sagte Präsident Erdogan: „Wir unternehmen zahlreiche Schritte für den Gazastreifen, wobei unser Hauptaugenmerk auf Initiativen im Bereich der Gesundheitsversorgung liegt. Die Ankunft von 27 Krebspatienten in unserem Land ist nur ein Bruchteil des Problems; die tatsächliche Zahl der Patienten ist viel höher. Es gibt bereits Hunderte, die einen chirurgischen Eingriff benötigen“.

Mehrere Krebspatienten wurden aus dem Gazastreifen evakuiert und flogen am Mittwoch von einem Militärflughafen im Nordosten Ägyptens zur Behandlung in die Türkei.

Die Diagnosen der 27 Patienten aus dem Gazastreifen, die in die Türkei gebracht wurden, wurden bestätigt, und ihre Behandlungen dauern an, so die Erklärung des türkischen Gesundheitsministers Fahrettin Koca am Samstag.

„Unsere Krankenhäuser sind verfügbar. Lassen Sie uns sie einfach evakuieren, solange sie es erlauben. Bringen wir sie in unsere Krankenhäuser, behandeln wir sie und schicken wir sie zurück“, fügte er hinzu.

Hilfe für den belagerten Gazastreifen

Präsident Erdogan betonte die Bedeutung eines dauerhaften Friedens: „Der beste Schritt für den Gazastreifen ist ein sofortiger Waffenstillstand, und unsere Priorität wird es sein, zusammen mit dem Waffenstillstand einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Sobald ein Waffenstillstand erreicht ist, werden wir alles tun, was nötig ist, damit Israel die von ihm verursachte Zerstörung wiedergutmacht“.

„Wir werden uns um den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in Gaza bemühen und uns um den Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern, Wasser- und Energieanlagen bemühen“, fügte er hinzu.

Da sich der Gazastreifen seit dem 7. Oktober in einer schweren humanitären Krise befindet, „ist die Offenhaltung des Grenzübergangs Rafah von größter Bedeutung. Er ist zu einer Lebensader für den Gazastreifen geworden, die die Zivilbevölkerung und unschuldige Menschen am Leben erhält“, sagte er.

„Unsere Hilfe, auch wenn sie begrenzt ist, erreicht unsere Brüder und Schwestern dort. Israel versucht, diese Hilfe zu behindern, indem es den Gazastreifen zu Hunger und Durst verurteilt und manchmal die Weiterleitung der Hilfe blockiert“.

Er bekräftigte, dass der türkische Staat weiterhin mit internationalen Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen zusammenarbeitet, um den Zustrom von Hilfsgütern in die belagerte Enklave sicherzustellen.

Nichtverbreitung von Atomwaffen

Da Israel nicht dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen beigetreten ist, ist es zunächst nicht an dessen Regeln gebunden, sagte er: „Die Mitgliedsländer können einen Verifizierungsmechanismus durch die Internationale Atomenergiebehörde für nukleare Sicherheit beantragen. Diesen Prozess leiten wir derzeit ein“.

„Diese Angelegenheit voranzutreiben ist entscheidend für den Ausgleich strategischer Interessen in der Region. Wir werden von hier aus weiterhin Druck ausüben. Wir, als Türkiye, machen diese Forderung. Die israelischen Atomwaffen müssen unverzüglich gründlich überprüft werden. Das werden wir weiter verfolgen. Ich appelliere an die Weltöffentlichkeit, diese Angelegenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, fügte er hinzu.

Geiselnahme durch Hamas und Israel

Angesichts der anhaltenden Geiselkrise äußerte sich Präsident Erdogan zu diesem Thema: „Die Hamas hat bereits ihre Bedingungen gestellt, zu denen auch die Freilassung der unrechtmäßig festgehaltenen Kinder, Mütter und Väter durch die israelische Seite gehört. Es ist erschütternd zu sehen, dass die israelische Regierung einen Punkt erreicht hat, an dem sie Kinder im Alter von 5 Jahren festhält“.

„Israels Vorgehen im Gazastreifen scheint ein wahlloses Töten zu sein, auch von eigenen Bürgern“, fügte er hinzu und betonte, dass israelische Familien die Hoffnung in ihre eigene Regierung verloren hätten.

Eurofighter-Kampfjets

Auf die Frage, ob Deutschland bereit sei, sich zum Verkauf von Eurofighter-Jets an Ankara zu verpflichten, erklärte Erdogan, Bundeskanzler Scholz habe sich „überhaupt nicht auf diese Angelegenheit eingelassen“.

„Mit anderen Worten, er hat sich nicht dazu geäußert, ob sie den Eurofighter geben oder nicht geben. Wir haben unsere Antwort bereits klar gegeben. Wenn sie uns diese Flugzeuge geben, geben sie sie; wenn nicht, haben wir keine anderen Türen, an die wir klopfen können? Wir haben viele“, sagte Erdogan und betonte, dass die Türkei über zahlreiche Alternativen verfüge, falls der Eurofighter-Deal scheitern sollte.

Er erinnerte daran, dass sich Ankara früher, als die USA der Türkei keine Luftabwehrsysteme lieferten, an Russland gewandt und die S400 erworben hat.

Was die türkisch-griechischen Beziehungen angeht, so äußerte Erdogan den Wunsch, diese zu verbessern. „Wir wollen die Zahl der Feinde verringern und die Zahl der Freunde erhöhen; hoffentlich werden wir diesen Schritt tun. Es ist ganz normal, dass die Interessen der beiden wichtigen und benachbarten Länder in der Region in dieselbe Richtung gehen“, sagte Erdogan.

Erdogan erklärte, dass es keine Probleme in der Region gäbe, die sie nicht lösen könnten, wenn sie den bilateralen Dialog in den Vordergrund stellten.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …