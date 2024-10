https://strategic-culture.su/news/2024/10/13/the-west-of-democratic-values-alongside-nazi-fascist-terror/



Der Westen der „demokratischen Werte“ an der Seite des nazifaschistischen Terrors

Von Hugo Dionísio

13. Oktober 2024

Die historische Rehabilitierung des Nationalsozialismus stellt uns alle, die westlichen Völker, auf die Seite und unter den Einfluss des Nazifaschismus!

Die Belagerung Russlands beschränkt sich nicht auf den militärischen, kommerziellen, institutionellen oder finanziellen Bereich. Zuvor wurde eine weitere Barriere errichtet – oder besser gesagt, „aufgebaut“ – in dem Sinne, dass eine Art aggressiver und aktiver „Sanitärgürtel“ gebildet wurde, der aus den Staaten besteht, deren Grenzen auf dem Land- oder Seeweg mit denen der Russischen Föderation verbunden sind.

Dieser „sanitäre Gürtel“, der aus dem geistigen Rahmen der herrschenden Klassen des Westens heraus konzipiert wurde, ist zutiefst ideologisch geprägt und zielt darauf ab, die tiefsten Werte, die in der russischen Geschichte der letzten 100 Jahre verkörpert sind, auf abstoßende Weise zu berühren und durch diese Verbindung eine antagonistische Beziehung zu provozieren, die durch eine gegenseitige abstoßende Wirkung gekennzeichnet ist und jegliche menschliche Kommunikation verhindert, die zwischen den Parteien hergestellt werden könnte.

Die souveräne Stärke, die in der multinationalen, multiethnischen und multireligiösen Kultur Russlands liegt und die von Anfang an für die Fähigkeit verantwortlich war, Kräfte zu bündeln, die die Niederlage des Nazifaschismus im Zweiten Weltkrieg ermöglichten, ist auch das, was die Mineral-, Human- und Energiereserven unter anderem von den Klauen des westlichen Kapitalismus und seiner Dynamik, die durch die imperialistische Phase, in der er sich befindet, angetrieben wird, trennt.

Wenn die Brutalität einer Ideologie wie des Nazifaschismus der Treibstoff für die Aggression gegen das damalige sowjetische Heimatland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, so war es ihre historische Bewahrung und Wiederherstellung – in einem beispiellosen Prozess des Revisionismus und der Schönfärberei –, die es in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts ermöglichte, sie als Treibstoff für den „Sanitärgürtel“ um Russland herum zu nutzen. 100 Jahre später wird das Rezept wiederholt, allerdings mit den klaren Einschränkungen, die die Verzweiflung mit sich bringt.

Was könnte antagonistischer und abstoßender sein als der Nationalsozialismus in Kontakt mit dem, was man als die „russische Seele“ bezeichnen könnte, aktualisiert durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts? Welches Bild ist in seiner Brutalität und Gewalt lebendiger und fleischlicher als der Albtraum, den vor allem das russische Volk durch den nationalsozialistischen Terror erlitten hat?

Die ersten, die unter den Auswirkungen dieses „Sanitärgürtels“ leiden, sind die Bürger russischer Herkunft, die sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR in Estland, Litauen oder Lettland niedergelassen haben und nun dort leben. Zusätzlich zum Verbot russischer Medien, das eine Verletzung ihres Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit darstellt, hat Lettland auf der Grundlage einer vermeintlichen Politik zur Bekämpfung der „Kreml-Propaganda“ (die auch in der gesamten EU und außerhalb der nationalen Verfassungen der verschiedenen Länder zu beobachten ist) sogar die Streichung des Russischunterrichts aus den Lehrplänen gefördert, was bei den UN-Menschenrechtsexperten Besorgnis hinsichtlich des Schutzes der Rechte ethnischer Minderheiten ausgelöst hat. Für diejenigen, die Russland vorwerfen, sie nicht zu berücksichtigen …

Dem Narrativ zufolge setzt der Kreml Russisch als Waffe ein, die er dann als Vehikel für seine Propaganda nutzt, die über die sogenannten „staatlichen Medien“ verbreitet wird. Damit sind alle Medien gemeint, die, unabhängig davon, ob sie von der russischen Exekutive finanziert werden oder nicht, nicht dem westlichen Narrativ entsprechen. Was sie nie erwähnen, ist, dass die Nutzung des Russischen als Propagandamittel nicht, wie sie sagen, ausschließlich russischen Quellen vorbehalten ist, da Lettland selbst Medien wie Meduza finanziert, die auf Russisch schreiben und nur darauf abzielen, Informationen im Einklang mit der westlichen Erzählung zu verbreiten.

Estland ist zwar nicht so radikal wie Lettland, was die Streichung der russischen Sprache aus den Lehrplänen betrifft, aber dennoch ein Beispiel für die Zerstörung von Denkmälern, die auf den sowjetischen Sieg über den Nationalsozialismus anspielen. Insbesondere unter Kaja Kallas wurde die Entfernung dieser Denkmäler beschleunigt und sogar auf europäischer Ebene diskutiert, darunter auch die Entfernung des sowjetischen Panzers am Stadtrand von Narva. Laut Kaja Kallas ist der Panzer eine „Verbrechenswaffe“ – vielleicht das „Verbrechen“, die Nazis besiegt zu haben – „und in der Ukraine sterben Menschen mit der gleichen Art von Panzer“.

Aber diese Verfolgung der sowjetischen – nicht nur der russischen – Kultur und Erinnerung zeigt uns, dass die Verbreitung einer russophoben Logik eine Dimension beinhaltet, die über die bloße ethnische Konfrontation hinausgeht, wie sie beispielsweise in der Diskussion über die Beschränkung des Immobilienerwerbs durch russische Staatsbürger in Lettland nach einem Vorschlag der finnischen Behörden zum Ausdruck kommt. Für diejenigen, die sagen, dass das russische Volk unterdrückt wird, ist diese Verallgemeinerung unverständlich.

Die Verbindung zwischen der ethnischen Konfrontation mit der russischsprachigen und russischen Bevölkerung und der sowjetischen Vergangenheit sowie der Erinnerung an den Sieg über den Nazifaschismus hat ihren Ursprung in der Welle der Kollaboration und Sympathie mit der Nazi-Ideologie, die in diesen Ländern vor, zu Beginn und während des Zweiten Weltkriegs von bestimmten Bevölkerungsschichten und herrschenden Klassen ausging. Die Russische Föderation als alleinige Hüterin des kollektiven historischen Gedächtnisses des Sieges der multinationalen Roten Armee über die Nazi-Horden verantwortlich zu machen, überbrückt die Kluft zwischen der Gier nach den riesigen Ressourcen, über die Russland verfügt, und der Notwendigkeit, ideologische, theoretische, psychologische und emotionale Gründe zu finden, um Aggressionen zu rechtfertigen.

Diese theoretische und ideologische Rechtfertigung wird meiner Meinung nach durch den Neonazismus und die Verherrlichung der kollaborierenden Vergangenheit mit Hitlers Truppen geliefert. Die Stärke dieser antikommunistischen, rassistischen und auf die Vorherrschaft der Weißen ausgerichteten Ideologie, die in den Vordergrund gerückt wird, in Kombination mit einem Prozess der Geschichtsrevision und der Verharmlosung des nazifaschistischen Terrors, überbrückt die Kluft zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen dem Antikommunismus, der die Aggression gegen die UdSSR rechtfertigte, und der Russophobie, die als Vorwand für die derzeitige Belagerung dient.

Um den „Sanitärgürtel“ mit der Russischen Föderation zu fördern, dessen Funktion darin besteht, einen gesunden Kontakt zwischen Europa (hauptsächlich Deutschland), Russland, den eurasischen Republiken und China zu verhindern, war es notwendig, das historische Gut, das die Nazi-Ideologie für die USA und die herrschenden Klassen des kollektiven Westens darstellt, wiederzugewinnen. Wie bei allen Vermögenswerten gewinnt man nur diejenigen zurück, die an sich bereits existieren. Die Rückgewinnung des historischen Erbes der Nazis ist das Ergebnis eines längeren Prozesses der Erhaltung und Wiederbelebung dieses Vermögenswerts.

Wenn wir heute die Verherrlichung der „Brüder des Waldes“ beobachten, einer offen antikommunistischen Gruppe, die in den baltischen Ländern entstand, aus ehemaligen Mitgliedern der örtlichen Waffen-SS gebildet wurde und die auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegen die sogenannte „sowjetische Besatzung“ kämpfte und für schreckliche Verbrechen gegen Zivilisten und sowjetische Polizisten verantwortlich war, die mit Informationen des westlichen Geheimdienstes operierten, oder wenn wir die Reinwaschung und die Inthronisierung von Organisationen wie dem „Sonderkommando A“, das in Zusammenarbeit mit den Nazi-Truppen und unter Einsatz von Letten und Litauern bis 1944 fast 250.000 Juden in Litauen ermordete, sehen wir, dass das historische Erbe der Nazis sehr lebendig und stärker ist als je zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Um das Wiederaufleben und die Wiederherstellung zu ermöglichen, musste ein ganzer Prozess des Revisionismus umgesetzt werden, der den Schaden minimiert und die Verbrechen beschönigt. In Litauen wurde General Povilas Plechavicius, der an der Seite der Nazis gekämpft hatte, geehrt. 2008 setzte das litauische Parlament kommunistische und nationalsozialistische Ideologien gleich, was eine Normalisierung und historische Wiederherstellung des Nationalsozialismus darstellte (im Gegensatz zu eine Dämonisierung, wie viele behaupten) darstellte, und 2010 erklärten die litauischen Gerichte das Hakenkreuz zum „Teil des kulturellen Erbes des Landes“, was beweist, dass die ideologische Gleichsetzung nichts anderes als ein Prozess der historischen Wiederherstellung dieser Vergangenheit ist.

Tatsache ist, dass seit 1991 Tausende von Kommunisten in Litauen verfolgt wurden, während Demonstrationen mit Nazi-Symbolen und rassistischen Parolen erlaubt waren. Symptomatisch! Wie Jean Pierre Faye im Vorwort zu dem von Chomsky und Herman verfassten Buch „The Archipelago of Bloodbath“ sagte, ermöglichte es der Akt, Nationalsozialismus und Kommunismus in den Topf des „Totalitarismus“ zu werfen, den USA, die rückständigsten, reaktionärsten und tyrannischsten Kräfte zu unterstützen, solange diese nicht behaupteten, Anhänger des „Totalitarismus“ zu sein. Die litauischen Behörden setzen also kommunistische und nationalsozialistische Ideologien gleich und verfolgen Kommunisten, tolerieren aber – gelinde gesagt – rechtsextreme Demonstrationen von Neonazis, wie es heute viele andere in der Europäischen Union der „Werte“ und der „Demokratie“ tun. Darüber hinaus ist die Fülle an offen reaktionären und rassistischen Regierungen in der Europäischen Union ein fast unwiderlegbarer Beweis für die Gründe hinter dieser Gleichung. Tatsache ist, dass in all diesen Ländern Kommunisten verfolgt werden, während Nazis geduldet werden. Nichts ist besser als die Praxis als Maßstab, um die Wahrheit zu messen!

Im Falle Portugals wird eine Gruppe wie die Bewegung 1143 (das Datum, das die Geburt der portugiesischen Nation signalisiert), die sich mit den extremsten Fraktionen in Portugal ( ) und mit Menschen verbündet hat, die in der Vergangenheit Migranten und Minderheiten jeglicher Art (Kommunisten, Homosexuelle, Schwarze, Asiaten oder Muslime) verfolgt – und ermordet – haben, in den Mainstream-Medien als einfache „nationalistische Gruppe“ charakterisiert (). Was hat das mit der Unterstützung von André Ventura (einem Trump-Anhänger aus der „Chega“-Partei) gegen das zu tun, was er als „unkontrollierte Einwanderung“ bezeichnet? Und warum weisen André Ventura, die Medien, die ihm Gehör und Raum verschaffen, und die mächtigen Interessen, die ihn unterstützen, nicht darauf hin, dass es Privatunternehmen sind, die Einwanderer einstellen, dass es Arbeitgeberverbände sind, die bei Regierungen Petitionen zur Öffnung der Grenzen einreichen, dass es die UBERs dieses Lebens sind, die die Einwanderung am meisten ausbeuten, und dass es die Europäische Union selbst ist, die André Ventura verteidigt, die all die Einwanderung, die wir erleben, fördert, verursacht und legitimiert? Und warum greifen sie nicht den unkontrollierten Tourismus an, der Lissabon zerstört, eine Tätigkeit, für die die meisten Einwanderer arbeiten?

Diese rassistische Logik, die die Kluft zum Antikommunismus überbrückt, um Russland heute als einzigen Hüter der sowjetischen Vergangenheit und von dort aus zu seiner gegenwärtigen Dämonisierung in Verbindung zu bringen, um Aggression, Isolation und Unterdrückung zu rechtfertigen, die es ermöglichen, das Land zu ausgebeutet werden kann – wie es in den schrecklichen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Boris Jelzin geschah – findet ein klares Beispiel in Metas Erlaubnis (Facebook, Instagram, WhatsApp) für seine Nutzer, hasserfüllte Botschaften gegen Russen zu äußern.

Diese russlandfeindliche Perspektive, die für ein Europa, das sich selbst als „Europa der Werte“ bezeichnet, absolut inakzeptabel ist, stellt eine grundlegende Säule für die NATO-Mitgliedschaft dieser Länder dar und zeigt, welche Mechanismen die USA einsetzen, um die „gewählten“ Länder dazu zu bringen, die Mitgliedschaft im Atlantischen Bündnis nicht nur als eine Frage der Verteidigung gegen Russland, sondern vor allem als eine existenzielle Notwendigkeit zu betrachten. Und das Ausmaß des Extremismus ist so groß, dass man nur zuhören muss, wie die Elite, die das Kiewer Regime bildet, über Russen spricht, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden, um zu erkennen, dass der Hass wahllos, tief und instinktiv ist, wie es nur etwas Irrationales wie Rassismus sein kann. Und das Überleben der NATO hängt von diesem irrationalen, animalischen Hass ab.

Um das historische Erbe der Nazis rechtzeitig zu bewahren, wiederherzustellen und neu zu beleben, gibt es ein Land, das diese Rolle wie kein anderes erfüllt hat: Kanada! Noch heute weigert sich Kanada, die Identität der 900 entkommenen Nazis preiszugeben, die dort Zuflucht gefunden haben.

In einem früheren Artikel habe ich erklärt, dass die University of Alberta und die kanadische Gesellschaft ein lebendiges Museum für Flüchtlinge der Nürnberger Prozesse sind, insbesondere für diejenigen der 14. Galizischen Waffen-SS-Division. Kanadas Vermächtnis in dieser Hinsicht geht jedoch noch viel weiter, da es zu einem Zufluchtsort für Wissenschaftler, Militärangehörige und andere Nazi-Flüchtlinge wurde.

Obwohl in diesem Land zwischen 1985 und 1986 und nach viel politischem und öffentlichem Druck eine Untersuchung in dieser Angelegenheit durchgeführt wurde, die damals als Deschênes-Kommission bezeichnet wurde und sogar Namen zusammenstellte, lässt die Wahrheit zu wünschen übrig und wurde durchgeführt, um Ergebnisse zu erzielen, die, gelinde gesagt, zweideutig waren.

Die Kommission untersuchte keine Materialien, die sich in der Sowjetunion oder in Ländern des Ostblocks befanden, wodurch möglicherweise wichtige Beweise verloren gingen. Richter Deschênes stellte strenge Bedingungen für die Einsichtnahme in Beweismittel aus diesen Ländern, aber da die sowjetische Antwort auf die Anfrage erst im Juni 1986 eintraf, galt dies als zu spät für die Kommission, um zu reisen und zu untersuchen, was darauf hindeutet, dass die Untersuchung der materiellen Realität vielleicht nicht das Hauptziel der Mission war.

Die Kommission untersuchte eine Liste mit 38 zusätzlichen Namen, die am Ende der Untersuchung vorgelegt wurde, aus Zeitgründen nicht; die Untersuchung einer Liste von 71 deutschen Wissenschaftlern und Technikern war unvollständig; der zweite Teil des Abschlussberichts der Kommission, der Vorwürfe gegen bestimmte Personen und Empfehlungen zum Vorgehen in bestimmten Fällen enthält, bleibt vertraulich und wurde nicht veröffentlicht; eine unbearbeitete Kopie des Berichts von Alti Rodal an die Deschênes-Kommission, der detaillierte Berichte darüber enthält, wie Kriegsverbrecher nach Kanada kamen und welche Verantwortung die Regierung für ihre Einreise trägt, wurde nicht vollständig veröffentlicht; die Akten des Justizministeriums und der Royal Canadian Mounted Police über Nazi-Kriegsverbrecher, die sich im Besitz dieser Behörden befinden, wurden nicht veröffentlicht; Beweise für die früheren Aktivitäten von Mitgliedern der Galicia Division wurden nicht untersucht, insbesondere solche, die sich auf mögliche Kriegsverbrechen beziehen, die in anderen deutschen Polizeieinheiten vor dem Beitritt zur Division begangen wurden. Eine geheime Studie der Kommission ergab, dass britische und amerikanische Behörden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Kollaborateure aus Osteuropa nach Kanada transportierten, ohne die kanadische Regierung zu informieren und mit minimaler Kontrolle.

Noch heute führt die Zurückhaltung dieser Beweise zu anhaltenden Debatten über die Genauigkeit und Integrität der Arbeit der Kommission, wobei viele argumentieren, dass die Arbeit der Kommission stattdessen dazu beigetragen hat, die historischen Aufzeichnungen über Nazi-Kriegsverbrecher in Kanada zu vertuschen. Es scheint, dass die Deschênes-Kommission eher darauf abzielte, die Vergangenheit zu beschönigen, als sie zu bewerten und die begangenen Verbrechen zu beurteilen.

Die ganze Angelegenheit wurde während der Kontroverse um den Empfang von Jaroslaw Hunka im kanadischen Parlament wieder aufgegriffen. Die Vorwürfe der Schönfärberei haben sich vervielfacht, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass diese Kommission die Mitglieder der Waffen-SS-Division Galizien für unschuldig an Kriegsverbrechen erklärte, weil sie, wie sie behauptete, bei ihrer Einreise in das Land überprüft worden seien.

Heute, nach all dem Druck, wird argumentiert, dass die vollständige Offenlegung der Arbeit der Kommission nicht nur die Glaubwürdigkeit der kanadischen Regierung schädigen, sondern auch „Russland helfen“ könnte, indem sie dazu beiträgt, die „Entnazifizierungs“-Erzählung des Kremls zu untermauern. Das Problem ist nicht, die Wahrheit zu kennen, das Problem ist, Russland zu dämonisieren, seine Version der Fakten zu diskreditieren und die Fortsetzung des Krieges zu rechtfertigen.

Diese Realität zeigt mehr denn je, und besonders wenn wir Blinken sagen hören, dass die USA ein arktisches Land sind und dass sie mit Kanada und den baltischen Ländern eine Organisation gründen wollen, um diese Region „konfliktfrei“ zu halten (jetzt wäre Zeit, laut zu lachen), dass Kanada nicht nur ein wichtiges „Museumslager“ für die Erhaltung, den Schutz und die Rückgewinnung von Nazi-Vermögenswerten war, sondern nun auch Teil des „Sanitärgürtels“ ist, den die USA um Russland herum fördern. All dies zeigt auch, dass Kanada nichts weiter als eine Republik der „Bananen“ und ein Rückzugslager für menschliche Vermögenswerte ist, die für den angloamerikanischen Imperialismus wichtig sind.

Diese traurige Realität lehrt uns, dass der historische Revisionismus, der darauf abzielte, den Kommunismus mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen, nicht nur darauf abzielte, Letzteren zu normalisieren und Ersteren historisch zu entkräften, indem der Beitrag der UdSSR zum Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg ausgelöscht wurde. Es ging um viel mehr als das. Es zielte darauf ab, eine abstoßende Barriere zwischen Russland und den Ländern zu schaffen, die geografisch gesehen seine natürlichen Verbündeten sein sollten, nämlich die europäischen Länder … Zufälligerweise ist es für diejenigen, die Putin als „faschistisch“ und „rechtsextrem“ bezeichnen, das Europa der „Werte“ und der „Demokratie“, das auf der Seite der Nazis steht …

Die historische Rehabilitierung des Nationalsozialismus stellt nicht nur Russland auf die andere Seite … Sie stellt uns alle, die westlichen Völker, auf die Seite und unter den Einfluss des Nazifaschismus!

Hugo Dionísio ist Jurist, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist der Eigentümer des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal, der sich mit geopolitischen Analysen befasst. Als Vorstandsmitglied der Portugiesischen Demokratischen Anwaltsvereinigung ist er als Aktivist für Menschenrechte und soziale Rechte tätig. Er ist außerdem Forscher beim Portugiesischen Gewerkschaftsbund (CGTP-IN).

