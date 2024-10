https://thecradle.co/articles/us-tees-up-ukrainian-and-syrian-extremist-proxies-in-fight-against-russia



Die USA unterstützen ukrainische und syrische Extremisten im Kampf gegen Russland

Von Mohamed Nader Al-Omari

13. Oktober 2024

Bildnachweis: The Cradle

In einer bekannten Strategie der Unterstützung von Stellvertretertruppen haben die USA eine toxische Allianz zwischen ukrainischen Streitkräften und syrischen Extremisten geschmiedet, um dem Einfluss Russlands entgegenzuwirken – und setzen damit Washingtons jahrzehntelanges Muster fort, Terrorgruppen zur Verfolgung seiner geopolitischen Ziele zu instrumentalisieren.

Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges setzen die USA weiterhin auf Stellvertreterkriege als zentrale Strategie in ihren Auseinandersetzungen mit wichtigen globalen Rivalen, insbesondere Russland und China. Dieser Ansatz ermöglicht es den USA, ihren Einfluss auszudehnen und ihre geopolitischen Ziele ohne direktes militärisches Engagement zu verfolgen, indem sie sich stattdessen auf Akteure aus Drittländern verlassen, die die Schwerstarbeit übernehmen.

Dies hat sich in verschiedenen globalen Krisen bewährt, trotz des Risikos eines Rückschlags und der Untergrabung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Ein aktuelles und eindrucksvolles Beispiel für diese Strategie ist der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, in dem die USA letzterer im Kampf gegen Moskau erhebliche Unterstützung geleistet haben.

Die Achse Kiew-Idlib

Ein bemerkenswertes Beispiel für diesen Stellvertreterkrieg ereignete sich Mitte September, als ukrainische Streitkräfte in Absprache mit militanten Gruppen in Syrien, darunter der Al-Qaida-Ableger Hay’at Tahrir al-Sham (HTS – früher bekannt als Al-Nusra-Front), eine Reihe von Drohnenangriffen auf russische Militäreinrichtungen in Syrien starteten.

Die Gruppe hat seitdem die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als „russische Desinformationskampagne zur Rechtfertigung weiterer Militäraktionen in den befreiten Gebieten Syriens“ abgetan.

An der Operation waren ukrainische private Söldner namens „Khimek“ beteiligt, die der Hauptdirektion des ukrainischen Geheimdienstes angehören und mit in Idlib ansässigen Militanten zusammenarbeiten, um ein Drohnenproduktions- und Testgelände in den südöstlichen Vororten von Aleppo ins Visier zu nehmen, wie aus einem Bericht der Kiev Post vom 18. September hervorgeht.

Am darauffolgenden Tag wurden weitere Drohnenangriffe auf zehn syrische Militärstellungen in Aleppo, im südlichen Umland von Idlib und im Nordosten von Latakia durchgeführt. Anfang Oktober wurden zwei große russische Militärstützpunkte – die Hmeimim-Basis und ein Waffenlager in der Nähe der Küstenstadt Jableh – wiederholt angegriffen.

Diese Operationen waren jedoch nicht die erste Initiative, die von ukrainischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern in Syrien unterstützt wurde. Am 26. Juli griffen sie den Militärflughafen Kuweires im Osten Aleppos an, der von russischen Truppen als Luftwaffenstützpunkt genutzt wird. Dies wurde von militanten Kräften als „verheerender“ und „komplexer“ Angriff bezeichnet, einen Tag nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seinen syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad in Moskau getroffen hatte.

Die Allianz zwischen dem ukrainischen Geheimdienst und militanten syrischen Gruppen mit Unterstützung der NATO ist eine relativ neue, aber bedeutende Entwicklung. Sie begann Anfang des Jahres, als eine ukrainische Delegation Idlib besuchte, um mit der HTS-Führung über die Freilassung mehrerer tschetschenischer, georgischer und uigurischer Kämpfer zu verhandeln, die in HTS-Gefängnissen festgehalten wurden – schätzungsweise zwischen 750 und 900 Gefangene –, um sie als Söldner für die Ukrainer anzuwerben.

Die getroffene Vereinbarung beinhaltete die Freilassung von Kämpfern, die von HTS inhaftiert worden waren, im Austausch für 250 ukrainische Militärexperten, die Schulungen, insbesondere im Umgang mit Drohnen, anboten. Zu den Auszubildenden gehören turkmenische Salafisten, die mit der Herstellung von Drohnen und der Fotografie potenzieller militärischer Ziele Russlands und verbündeter Syrer, insbesondere der Spezialeinheiten der 25. Division und der Nationalen Verteidigungskräfte in Hama, Aleppo und Latakia, beauftragt sind.

Berichten zufolge wurden die Grundlagen dieser Vereinbarung jedoch bereits im Oktober 2023 getestet, als türkische Geheimdienstmitarbeiter Flugzeugteile über die Grenze zu HTS transportierten, um sie bei einem Großangriff auf die syrische Militärakademie in der Stadt Homs einzusetzen.

Was steckt hinter dieser Stellvertreterpartnerschaft?

Diese Zusammenarbeit wirft wichtige Fragen über die Art und den Umfang der Beziehung zwischen Kiew und diesen militanten Gruppen auf. Ist diese Zusammenarbeit erst kürzlich entstanden oder gibt es tiefere historische Bindungen? Noch entscheidender ist, welche gemeinsamen Ziele die USA, die Ukraine und die an dieser Stellvertreterpartnerschaft beteiligten extremistischen Organisationen verfolgen.

Die Wurzeln dieser Zusammenarbeit zwischen Kiew und den HTS-Kämpfern reichen bis zum Beginn der russischen Militäroperation im Februar 2022 zurück. Am 8. März 2022 berichtete der russische Medienkanal Sputnik unter Berufung auf russische Verteidigungsbeamte, dass etwa 450 Idlib-Kämpfer der Gruppen Al-Turkistani, Hurras al-Dein und Ansar al-Tawhid in die Ukraine transportiert wurden, um gegen russische Streitkräfte zu kämpfen – was sie auch taten, nur drei Tage nachdem sie das NATO-Mitglied Türkei passiert hatten.

Ende Oktober 2022 kam der tschetschenische Anführer der in Idlib ansässigen Gruppe „Ajnad al Kavkaz“ (Anjad des Kaukasus), Rustam Azayev – auch bekannt als Abdul Hakim al-Shishani – mit einer Gruppe von Kämpfern in die Ukraine. Er taucht in einem Video auf, in dem er seine tatsächliche Anwesenheit an einer ostukrainischen Front als Teil des tschetschenischen Bataillons „Scheich Mansur“ bestätigt, das an der Seite ukrainischer Streitkräfte gegen die Russen kämpfte. Dies fiel mit der Ankunft einer neuen Gruppe von Kämpfern in der Ukraine zusammen, die laut dem in den USA ansässigen Al-Monitor vom Bataillon „Albanian Group“ übergelaufen waren, das dem extremistischen Flügel von HTS angehört.

Darüber hinaus bestätigte die türkische Zeitung Aydinlik am 9. September, dass es tägliche Kontakte zwischen dem Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kirill Budanov, und dem Anführer von Hay’at Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Julani, gab, um die Entsendung von Kämpfern in die Ukraine abzuschließen.

Die US-Streitkräfte, die den Nordosten Syriens besetzen, spielen in diesem Zusammenhang eine Verbindungs- und Transportrolle. Sie sind der Hauptakteur bei der Verwaltung dieser verschiedenen Konfliktzonen und der Koordinierung der Positionen und der Zusammenarbeit ihrer Stellvertreter.

Anfang August 2024 ermöglichten die USA die Ankunft ukrainischer Experten in Gebieten in der Nähe von Jabal al-Zawiya in Idlib und halfen beim Transfer von Flugzeugteilen – im Austausch für den Transport extremistischer Kämpfer über US-Stützpunkte in Syrien in Gebiete nördlich des Oblast Donezk.

Die unter Beteiligung der USA und der NATO ausgehandelte Vereinbarung zwischen ukrainischen Streitkräften und militanten syrischen Gruppen umfasst mehrere entscheidende Komponenten.

Ukrainische Militärangehörige wurden mit der Ausbildung von Militanten in der Drohnenkriegsführung beauftragt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, russische Ziele in Syrien anzugreifen. Im Gegenzug haben diese militanten Gruppen mit Unterstützung von US-Streitkräften, die in der Region operieren, den Transfer von Kämpfern von Syrien in die Ukraine erleichtert, um die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Die Ziele der USA, der Ukraine und der extremistischen Gruppen in Syrien scheinen zwar auf den ersten Blick unterschiedlich zu sein, laufen aber in wichtigen Punkten zusammen. Für Washington ist der Einsatz von Stellvertretertruppen in Syrien Teil einer umfassenderen Strategie, Russland durch eine Zermürbungspolitik zu schwächen, indem seine militärischen Ressourcen auf mehrere Konfliktzonen verteilt werden.

Diese Taktik erinnert an die Strategie des Kalten Krieges, die Ressourcen der Gegner zu erschöpfen, indem man sie in kostspielige und langwierige Konflikte verwickelt.

Was hat jede Seite davon?

Für die Ukraine bietet die Allianz mit den HTS-Kämpfern mehrere strategische Vorteile. Durch die Schwächung des russischen Einflusses in Syrien will die Ukraine Russland an mehreren Fronten unter Druck setzen und es dazu zwingen, Ressourcen und Aufmerksamkeit vom Konflikt in der Ukraine abzuziehen.

Darüber hinaus verschafft der Zustrom kampferprobter Kämpfer aus Syrien und anderen Regionen der Ukraine zusätzliche Arbeitskräfte zu einer Zeit, in der ihre Streitkräfte überlastet sind und die USA mit der Unterstützung Israels in einem nunmehr regionalen Krieg beschäftigt sind. Diese Zusammenarbeit dient der Ukraine auch als Möglichkeit, sich an Damaskus und damit auch am Iran für deren Unterstützung Russlands im aktuellen Konflikt zu rächen.

Die militanten Gruppen selbst profitieren in mehrfacher Hinsicht von dieser Allianz. Da die Türkei auf eine Versöhnung mit Syrien zusteuert und die russisch-iranische Militärkooperation voranschreitet, werden diese Gruppen zunehmend verwundbar. Durch die Zusammenarbeit mit der Ukraine und der NATO erhalten sie neue Ressourcen und Unterstützung, die ihr Überleben angesichts der sich verändernden regionalen Dynamik sichern.

Die Zusammenarbeit bietet syrischen Extremisten auch Zugang zu fortschrittlicher Technologie, insbesondere im Bereich der Drohnenkriegsführung, die zu einem entscheidenden Element in ihrem anhaltenden Kampf gegen syrische und russische Streitkräfte geworden ist.

Die USA spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung dieser Zusammenarbeit, nicht nur durch logistische Unterstützung, sondern auch durch die Bereitstellung fortschrittlicher Waffen und die Koordinierung der Bemühungen zwischen ukrainischen Streitkräften und syrischen Kämpfern.

Chancen inmitten des Krieges in Westasien

Im Zuge der Entwicklung dieses Konflikts könnte sich die Allianz weiter vertiefen, wobei mehr Kämpfer und Ressourcen zwischen Syrien und der Ukraine fließen, insbesondere während der syrische Verbündete Hisbollah im Libanon nun in einen existenziellen Kampf mit Israel verwickelt ist.

Es ist jedoch auch möglich, dass diese Zusammenarbeit nur von kurzer Dauer ist, je nachdem, wie sich die US-Außenpolitik entwickelt oder wie die Verhandlungen zwischen Russland, der Türkei und Syrien ausgehen.

Die anhaltende Nutzung von Stellvertreterkriegen durch die USA, insbesondere durch den Einsatz militanter Gruppen und transnationalen Terrorismus, wird wahrscheinlich dauerhafte und weitreichende Folgen haben. Im syrischen Kontext hat die Unfähigkeit oder der Unwille der Großmächte, sich auf eine direkte militärische Konfrontation einzulassen, zu einem langwierigen Konflikt geführt, der keine Anzeichen einer Lösung aufweist.

Die Beteiligung ukrainischer Streitkräfte in Syrien unter dem Vorwand, dem russischen Einfluss entgegenzuwirken, dient dazu, diesen Konflikt zu verlängern und die Spaltungen zu vertiefen. Diese Strategie stellt sicher, dass die USA ein wichtiger Akteur bei der Destabilisierung von Konflikten wie dem in Syrien bleiben.

Die sich entwickelnde Zusammenarbeit zwischen ukrainischen Streitkräften, extremistischen Gruppen in Syrien und den Interessen der USA stellt einen breiteren Trend in Washingtons Strategie des Stellvertreterkriegs dar. Ein mögliches Szenario ist, dass diese Partnerschaft weiter ausgebaut wird, wobei der ukrainische Geheimdienst engere Beziehungen zu extremistischen Fraktionen in Idlib fördert, die sich einer Versöhnung zwischen Ankara und Damaskus widersetzen.

Dies könnte sich auch auf die von Kurden kontrollierten Gebiete im Nordosten Syriens ausweiten und einen gemeinsamen Nutzen für alle Beteiligten schaffen. Die militanten Gruppen könnten fortschrittliche Waffen wie Drohnen erhalten, ohne dass Washington direkt involviert ist, und im Gegenzug zusätzliche Kämpfer bereitstellen, darunter ISIS-Elemente, die derzeit in kurdischen Gefängnissen festgehalten werden, um die Ukraine gegen Russland zu unterstützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …