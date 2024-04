The West now wants ‚restraint‘- after months of fuelling a genocide in Gaza ​​​​​​​The Middle East is on the brink of war precisely because western politicians indulged for decades every military excess by Israel

Demonstranten versammeln sich während einer „Strike for Gaza“-Demonstration, die einen dauerhaften Waffenstillstand fordert, am 15. April 2024 in Los Angeles, Kalifornien (AFP)

Der Westen will jetzt „Zurückhaltung“ – nachdem er monatelang einen Völkermord in Gaza angeheizt hat

Von Jonathan Cook

16. April 2024

Der Nahe Osten steht am Rande eines Krieges, weil westliche Politiker jahrzehntelang jeden militärischen Exzess Israels geduldet haben

Plötzlich sind westliche Politiker, von US-Präsident Joe Biden bis zum britischen Premierminister Rishi Sunak, zu glühenden Verfechtern der „Zurückhaltung“ geworden – und das in allerletzter Minute, um einen regionalen Flächenbrand zu vermeiden.

Der Iran hat am Wochenende in einer weitgehend symbolischen Machtdemonstration eine Salve von Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Viele wurden offenbar abgeschossen, entweder von Israels Abfangsystemen, die von den USA finanziert wurden, oder von US-amerikanischen, britischen und jordanischen Kampfjets. Keiner wurde getötet.

Es war der erste direkte Angriff eines Staates auf Israel seit dem Abschuss von Scud-Raketen durch den Irak während des Golfkriegs 1991.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trat am Sonntag eilig zu einer Sitzung zusammen, wobei Washington und seine Verbündeten zu einer Deeskalation der Spannungen aufriefen, die nur allzu leicht zum Ausbruch eines Krieges im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus führen könnten.

„Weder die Region noch die Welt können sich einen weiteren Krieg leisten“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der Sitzung. „Jetzt ist es an der Zeit, die Situation zu entschärfen und zu deeskalieren.“

Israel schwor unterdessen, den Preis“ gegen den Iran zu einem Zeitpunkt seiner Wahl zu fordern. Die plötzliche Umstellung des Westens auf „Zurückhaltung“ ist jedoch erklärungsbedürftig.

Schließlich haben die westlichen Staats- und Regierungschefs keine Zurückhaltung gezeigt, als Israel vor zwei Wochen das iranische Konsulat in Damaskus bombardierte und dabei einen ranghohen General und mehr als ein Dutzend weitere Iraner tötete – der unmittelbare Grund für die Vergeltungsmaßnahmen Teherans am Samstagabend.

Nach dem Wiener Übereinkommen ist das Konsulat nicht nur eine geschützte diplomatische Vertretung, sondern wird auch als souveränes iranisches Hoheitsgebiet betrachtet. Der israelische Angriff auf das Konsulat war ein ungezügelter Akt der Aggression – das „höchste internationale Verbrechen“, wie das Nürnberger Tribunal am Ende des Zweiten Weltkriegs urteilte.

Aus diesem Grund berief sich Teheran auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der es ihm erlaubt, in Selbstverteidigung zu handeln.

Israel in Schutz nehmen

Doch anstatt Israels gefährliche Kriegstreiberei zu verurteilen – ein eklatanter Angriff auf die von den USA so verehrte so genannte „regelbasierte Ordnung“ – stellten sich die westlichen Staats- und Regierungschefs hinter Washingtons Lieblingsklientenstaat.

Auf einer Sitzung des Sicherheitsrates am 4. April haben die USA, Großbritannien und Frankreich absichtlich keine Zurückhaltung geübt und eine Resolution blockiert , die Israels Angriff auf das iranische Konsulat verurteilt hätte – eine Abstimmung, die, wäre sie nicht verhindert worden, ausgereicht hätte, um Teheran zu beschwichtigen.

Am Wochenende gab der britische Außenminister David Cameron dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat noch grünes Licht, indem er sagte, er könne „die Frustration Israels voll und ganz verstehen“ – obwohl er, ohne sich seiner eigenen Heuchelei bewusst zu sein, hinzufügte, dass das Vereinigte Königreich „sehr hart durchgreifen würde“, wenn ein Land ein britisches Konsulat bombardieren würde.

Indem die Westmächte Israel vor jeglichen diplomatischen Konsequenzen für seinen kriegerischen Akt gegen den Iran bewahrten, sorgten sie dafür, dass Teheran stattdessen eine militärische Antwort geben musste.

Doch damit war es nicht getan. Nachdem Biden bei der UNO das Gefühl der Verbitterung im Iran geschürt hatte, versprach er Israel „eiserne“ Unterstützung – und schwerwiegende Konsequenzen für Teheran -, sollte es wagen, auf den Angriff auf sein Konsulat zu reagieren.

Der Iran hat diese Drohungen ignoriert. In der Samstagnacht schoss er rund 300 Drohnen und Raketen ab und protestierte gleichzeitig lautstark gegen die „Untätigkeit und das Schweigen des Sicherheitsrates, der es versäumt hat, die Aggressionen des israelischen Regimes zu verurteilen“.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs nahmen dies nicht zur Kenntnis. Sie stellten sich erneut auf die Seite Israels und verurteilten Teheran. Auf der Sitzung des Sicherheitsrates am Sonntag strebten dieselben drei Staaten – die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich -, die zuvor eine Erklärung zur Verurteilung des israelischen Angriffs auf die iranische diplomatische Vertretung blockiert hatten, eine formelle Verurteilung Teherans für seine Reaktion an.

Der russischeBotschafter bei der UNO, Wassili Nebenzya, spottete über das, was er als „eine Parade westlicher Heuchelei und Doppelmoral“ bezeichnete. Er fügte hinzu: „Sie wissen sehr wohl, dass ein Angriff auf eine diplomatische Mission nach internationalem Recht ein casus belli ist. Und wenn westliche Missionen angegriffen würden, würden Sie nicht zögern, Vergeltung zu üben und Ihren Fall in diesem Raum zu beweisen.“

Es war auch keine Zurückhaltung zu erkennen, als der Westen öffentlich seine Zusammenarbeit mit Israel bei der Vereitelung des iranischen Angriffs feierte – und sich damit praktisch selbst zu einer direkten Partei in dieser gefährlichen Konfrontation machte.

Der britische Premierminister Rishi Sunak lobte die RAF-Piloten für ihre „Tapferkeit und Professionalität“, mit der sie zum „Schutz der Zivilisten“ in Israel beigetragen hätten.

In einer Erklärung verurteilte Keir Starmer, Vorsitzender der angeblich oppositionellen Labour-Partei, den Iran dafür, dass er „Angst und Instabilität“ schüre, anstatt „Frieden und Sicherheit“ zu schaffen, und damit einen „größeren regionalen Krieg“ riskiere. Seine Partei werde „für die Sicherheit Israels eintreten“.

Die „Zurückhaltung“, die der Westen fordert, bezieht sich anscheinend nur auf die Bemühungen des Irans, sich selbst zu verteidigen.

Hungern bis zum Umfallen

In Anbetracht der neu gewonnenen Einsicht des Westens in die Notwendigkeit von Vorsicht und die offensichtlichen Gefahren militärischer Exzesse ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dass seine führenden Politiker in Erwägung ziehen, generell Zurückhaltung zu fordern – und zwar nicht nur, um eine weitere Eskalation zwischen Iran und Israel zu vermeiden.

In den vergangenen sechs Monaten hat Israel den Gazastreifen in Schutt und Asche gebombt, medizinische Einrichtungen und Regierungsbüros zerstört und viele, viele Zehntausende Palästinenser getötet und verstümmelt. In Wahrheit ist die Verwüstung so groß, dass Gaza seit einiger Zeit nicht mehr in der Lage ist, seine Toten und Verwundeten zu zählen.

Wo war die Zurückhaltung in den westlichen Hauptstädten, als die Demonstranten auf die Straße gingen, um einen Waffenstillstand zu fordern, um Israels Aderlass an Frauen und Kindern zu stoppen, die den Großteil der Toten in Gaza ausmachen?

Gleichzeitig hat Israel seine seit 17 Jahren andauernde Blockade der winzigen Enklave so weit verschärft, dass so wenig Lebensmittel und Wasser durchkommen, dass die Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht ist. Die Menschen, vor allem die Kinder, sind buchstäblich am Verhungern.

Der Internationale Gerichtshof, das höchste Gericht der Welt unter dem Vorsitz eines amerikanischen Richters, entschied bereits im Januar – als die Lage weitaus weniger schlimm war als jetzt -, dass ein „plausibler“ Fall vorliegt, in dem Israel Völkermord begeht, ein im Völkerrecht streng definiertes Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Und doch gab es keine Aufrufe westlicher Politiker zur „Zurückhaltung“, als Israel Woche für Woche den Gazastreifen in Schutt und Asche bombardierte, seine Krankenhäuser angriff, seine Regierungsbüros dem Erdboden gleichmachte, seine Universitäten, Moscheen und Kirchen in die Luft sprengte und seine Bäckereien zerstörte.

Stattdessen hat Präsident Biden wiederholt unter Umgehung des Kongresses Notverkäufe von Waffen durchgesetzt, um sicherzustellen, dass Israel genug Bomben hat, um den Gazastreifen weiter zu zerstören und seine Kinder zu töten.

Als die israelische Führung schwor , die Bevölkerung des Gazastreifens wie „menschliche Tiere“ zu behandeln und ihr jegliche Nahrung, Wasser und Strom zu verweigern, stimmten westliche Politiker zu.

Sunak war nicht daran interessiert, seine tapferen RAF-Piloten zu rekrutieren, um „Zivilisten“ in Gaza vor Israel zu schützen, und Starmer zeigte sich nicht besorgt über die „Angst und Instabilität“, die die Palästinenser unter Israels Schreckensherrschaft verspüren.

Das Gegenteil ist der Fall. Starmer, der als Menschenrechtsanwalt berühmt ist, billigte sogar Israels kollektive Bestrafung der Bevölkerung von Gaza, seine „vollständige Belagerung“, als Bestandteil eines angeblichen israelischen „Rechts auf Selbstverteidigung“.

Damit setzte er sich über eines der grundlegendsten Prinzipien des Völkerrechts hinweg, wonach Zivilisten nicht für die Taten ihrer Anführer verantwortlich gemacht werden dürfen. Wie jetzt nur allzu offensichtlich ist, hat er die Bevölkerung von Gaza zum Tode verurteilt.

Wo war da die „Zurückhaltung“?

Fehlt in Aktion

Auch als Israel einen Vorwand erfand, um die UN-Hilfsorganisation Unrwa, den letzten Rettungsanker für die hungernde Bevölkerung des Gazastreifens, auszulöschen, war es mit der Zurückhaltung vorbei.

Obwohl Israel keine Beweise für seine Behauptung vorlegen konnte, eine Handvoll Unrwa-Mitarbeiter sei in einen Angriff auf Israel am 7. Oktober verwickelt gewesen, strichen westliche Politiker der Organisation eilig die Mittel. Auf diese Weise machten sie sich aktiv mitschuldig an dem, was der Weltgerichtshof bereits als Völkermord befürchtet hatte.

Wo war die Zurückhaltung, als israelische Beamte – die seit langem lügen, um die militärische Agenda ihres Staates voranzutreiben – Geschichten über die Enthauptung von Babys durch die Hamas oder über systematische Vergewaltigungen am 7. Oktober erfanden? All dies wurde durch eine Untersuchung von Al Jazeera, die sich weitgehend auf israelische Quellen stützte, entlarvt.

Diese den Völkermord rechtfertigenden Täuschungen wurden von westlichen Politikern und Medien nur allzu bereitwillig aufgegriffen.

Israel zeigte keine Zurückhaltung bei der Zerstörung der Krankenhäuser im Gazastreifen oder bei der Geiselnahme und Folterung von Tausenden von Palästinensern, die es von der Straße aufgelesen hatte.

All das wurde von westlichen Politikern stillschweigend abgenickt.

Wo war die Zurückhaltung in den westlichen Hauptstädten, als die Demonstranten auf die Straße gingen, um einen Waffenstillstand zu fordern, um Israels Aderlass an Frauen und Kindern zu stoppen, die die Mehrheit der Toten in Gaza stellen? Die Demonstranten wurden – und werden immer noch – von westlichen Politikern als Unterstützer des Terrorismus und Antisemiten verleumdet.

Und wo war die Forderung nach Zurückhaltung, als Israel das Regelwerk der Kriegsgesetze zerriss und es jedem Möchtegern-Starken erlaubte, die Nachsicht des Westens gegenüber israelischen Gräueltaten als Präzedenzfall zur Rechtfertigung seiner eigenen Verbrechen anzuführen?

Jedes Mal, wenn die bösartigen Ziele Israels begünstigt wurden, war die Verpflichtung des Westens zur „Zurückhaltung“ verschwunden.

Oberster Klientelstaat

Es gibt einen Grund, warum Israel bei der Ausrottung des Gazastreifens und seiner Bevölkerung so ostentativ vorgegangen ist. Und es ist derselbe Grund, warum Israel sich ermutigt fühlte, die diplomatische Unantastbarkeit des iranischen Konsulats in Damaskus zu verletzen.

Weil Israel seit Jahrzehnten den Schutz und die Unterstützung des Westens genießt, egal welche Verbrechen es begeht.

Die Gründer Israels haben 1948 weite Teile Palästinas ethnisch gesäubert, weit über die ein Jahr zuvor von der UNO festgelegten Teilungsbedingungen hinaus. Die Reste des historischen Palästina wurden 1967 militärisch besetzt und noch mehr Einheimische vertrieben. Anschließend wurde in den wenigen Gebieten, in denen Palästinenser verblieben, ein Apartheidregime errichtet.

In ihren Reservaten im Westjordanland wurden die Palästinenser systematisch brutal behandelt, ihre Häuser zerstört und illegale jüdische Siedlungen auf ihrem Land errichtet. Die heiligen Stätten der Palästinenser wurden nach und nach umzingelt und ihnen weggenommen.

Unabhängig davon ist der Gazastreifen seit 17 Jahren abgeriegelt, und die Bevölkerung darf sich nicht frei bewegen, keine Arbeit finden und die Grundbedürfnisse des Lebens nicht erfüllen.

Israels Schreckensherrschaft zur Aufrechterhaltung seiner absoluten Kontrolle hat dazu geführt, dass Inhaftierung und Folter für die meisten palästinensischen Männer zum Ritual geworden sind. Jeder Protest wird rücksichtslos niedergeschlagen.

Jetzt hat Israel seiner langen Liste von Verbrechen das Massenmorden im Gazastreifen – den Völkermord – hinzugefügt.

Eine palästinensische Frau steht inmitten von Trümmern vor einem eingestürzten Gebäude im östlichen Teil des Maghazi-Lagers für palästinensische Flüchtlinge im zentralen Gazastreifen am 15. April 2024 (AFP)

Israels Vertreibungen von Palästinensern in die Nachbarstaaten, die durch seine ethnischen Säuberungsaktionen und sein Gemetzel verursacht wurden, haben die gesamte Region destabilisiert. Und um sein militarisiertes Siedlerkolonialprojekt im Nahen Osten – und seinen Platz als Washingtons oberster Klientelstaat in der Region – zu sichern, hat Israel seine Nachbarn regelmäßig eingeschüchtert, bombardiert und überfallen.

Der Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus war nur die jüngste einer Reihe von Demütigungen, die arabische Staaten hinnehmen mussten.

Und bei all dem haben Washington und seine Vasallenstaaten nur gelegentlich und als Lippenbekenntnisse zur Zurückhaltung gegenüber Israel aufgerufen. Konsequenzen gab es nie, dafür aber Belohnungen des Westens in Form von endlosen Milliardenhilfen und einem besonderen Handelsstatus.

Etwas Unüberlegtes

Warum also ist der Westen nach Jahrzehnten ausschweifender Gewalt seitens Israels plötzlich so sehr an „Zurückhaltung“ interessiert? Weil es bei dieser seltenen Gelegenheit den westlichen Interessen dient, das Feuer zu beruhigen, das Israel so entschlossen ist zu schüren.

Der israelische Angriff auf das iranische Konsulat kam genau zu dem Zeitpunkt, als der Regierung Biden endlich die Ausreden für die Bereitstellung der Waffen und die diplomatische Deckung ausgingen, die es Israel ermöglichten, in den letzten sechs Monaten Zehntausende palästinensischer Kinder in Gaza abzuschlachten, zu verstümmeln und zu Waisen zu machen.

Die Forderungen nach einem Waffenstillstand und einem Waffenembargo gegen Israel haben einen fiebrigen Höhepunkt erreicht, während Biden in Teilen seiner demokratischen Basis an Unterstützung verliert, da er sich später in diesem Jahr einer Wiederholung der Präsidentschaftswahlen gegen einen wiedererstarkten Rivalen, Donald Trump, stellen muss.

Ein breiter angelegter Krieg, in dessen Mittelpunkt der Iran steht, würde sowohl von der verzweifelten Lage in Gaza ablenken als auch Biden dazu zwingen, Israel bedingungslos zu unterstützen.

Eine kleine Anzahl von Stimmen könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Israel hatte allen Grund zu befürchten, dass sein Schutzherr ihm bald den Boden unter den Füßen wegziehen würde, wenn er in Gaza ein Massengemetzel veranstaltet.

Doch nachdem Israel die gesamte Infrastruktur zerstört hat, die für das Leben in der Enklave notwendig ist, braucht es Zeit, um die Konsequenzen zu tragen: entweder eine Massenverhungerung dort oder eine Umsiedlung der Bevölkerung in andere Gebiete aus angeblich „humanitären“ Gründen.

Ein umfassenderer Krieg, in dessen Mittelpunkt der Iran steht, würde sowohl von der verzweifelten Lage in Gaza ablenken als auch Biden dazu zwingen, sich bedingungslos hinter Israel zu stellen – um sein „eisernes“ Bekenntnis zum Schutz Israels einzulösen.

Und zu allem Überfluss hätte Washington, wenn die USA direkt in einen Krieg gegen den Iran hineingezogen würden, kaum eine andere Wahl, als Israel bei seiner langen Kampagne zur Zerstörung des iranischen Atomprogramms zu unterstützen.

Israel möchte dem Iran die Möglichkeit nehmen, eine Bombe zu entwickeln, die das militärische Spielfeld zwischen den beiden Ländern auf eine Art und Weise nivellieren würde, die Israel die Gewissheit nehmen würde, dass es weiterhin ungestraft in der Region agieren kann, wie es ihm gefällt.

Aus diesem Grund äußern Biden-Beamte gegenüber den US-Medien die Befürchtung, Israel sei bereit, „etwas Unüberlegtes zu tun“, um die Regierung in einen größeren Krieg zu ziehen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass Washington Israel schon vor langer Zeit als sein militärisches Frankenstein-Monster kultiviert hat. Israels Rolle bestand genau darin, die US-Macht rücksichtslos in den ölreichen Nahen Osten zu projizieren. Der Preis, den Washington dafür zu akzeptieren bereit war, war die Auslöschung des palästinensischen Volkes durch Israel, an dessen Stelle eine Festung „jüdischer Staat“ treten sollte.

Die Aufforderung an Israel, „Zurückhaltung“ zu üben, ist jenseits aller Parodie, da die etablierten Lobbys des Landes ihre Muskeln spielen lassen und sich in die westliche Politik einmischen und bekennende Faschisten die israelische Regierung regieren.

Wenn der Westen wirklich Wert auf Zurückhaltung legen würde, hätte er diese von Israel schon vor Jahrzehnten einfordern müssen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …