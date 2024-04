Zionism must be exposed and discredited Zionism threatens political freedom in the United States and international order. There is only one way to fight this ideology. We must explain the truth to Americans: Zionism is racist.

Palästinenser kehren nach Nuseirat zurück, nachdem das israelische Militär seine Truppen aus dem zentralen Gazastreifen abgezogen hat, 18. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/ APA Images)

Der Zionismus muss entlarvt und diskreditiert werden

Von Philip Weiss

20. April 2024

Der Zionismus bedroht die politische Freiheit in den Vereinigten Staaten und die internationale Ordnung. Es gibt nur einen Weg, diese Ideologie zu bekämpfen. Diejenigen, die sie ablehnen, müssen den Amerikanern die Wahrheit erklären: Der Zionismus ist rassistisch.

Man könnte sich kein besseres Bild vom Zionismus machen als durch zwei jüngste Ereignisse. Israel bombardierte ein Konsulat in einem fremden Land – Syrien – und tötete dabei unter anderem hochrangige iranische Militäroffiziere, und Israel-Unterstützer in den USA erzwangen die Absage der Abschiedsrede an der University of Southern California, weil sich der Redner gegen den israelischen Völkermord in Gaza aussprach.

Heute bedroht der Zionismus die politische Freiheit in den Vereinigten Staaten und die internationale Ordnung.

Diese Aktionen sind konsequent. Sie sind Ausdruck einer maximalistischen Ideologie, die auf globaler Ebene agiert, um das israelische Regime zu unterstützen. Diese Ideologie ist natürlich der Zionismus, die Überzeugung, dass Juden einen Staat brauchen, um sicher zu sein. Heute bedroht der Zionismus die politische Freiheit in den Vereinigten Staaten und die internationale Ordnung. Er bedroht die politische Tradition des Liberalismus in den Vereinigten Staaten, indem er demokratische Politiker dazu zwingt, für weitere Bomben zu bezahlen, um einen Völkermord voranzutreiben.

Der Zionismus zerstört alles Gute, das sich ihm in den Weg stellt.

Nach 150 Jahren Kampf und Praxis hat sich der Zionismus einem einzigen Ziel verschrieben: der unendlichen Unterwerfung der Palästinenser, die sich ihrer Verfolgung widersetzen.

Es gibt nur einen Weg, diese Ideologie zu bekämpfen. Diejenigen, die sie ablehnen, müssen den Amerikanern die Wahrheit erklären: Der Zionismus ist rassistisch. Seine Anhänger müssen herausgefordert, in die Enge getrieben und diskreditiert werden – als Anhänger einer Jim-Crow-Ideologie.

Es gibt nur einen Weg, diese Ideologie zu bekämpfen. Diejenigen, die sie ablehnen, müssen den Amerikanern die Wahrheit erklären: Der Zionismus ist rassistisch.

Ich habe immer gesagt, dass ich in einem früheren Zeitalter vielleicht ein Zionist gewesen wäre. Angesichts der Unterdrückung der Juden durch die Europäer war der Zionismus eine völlig verständliche Ideologie. Die Juden verließen Europa als Flüchtlinge, nicht als Vormachtsmenschen. Hätte sich der Zionismus nur auf die Sicherheit der Juden konzentriert, wäre er heute vielleicht eine tolerierbare Ideologie.

Aber von Anfang an setzten sich die maximalistischen Zionisten durch. Sie wollten mehr Land mit weniger Palästinensern. Seit mindestens 75 Jahren ist dies das Credo der Zionisten, und sie haben wiederholt Terrorismus eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen.

-In den 1920er Jahren versuchte der sozialistische Führer Chaim Arlosoroff, Ideen der nationalen Koexistenz mit den Palästinensern voranzutreiben. Er wurde 1933 am Strand von Tel Aviv von zionistischen Milizen ermordet, die später die höchsten Beamten Israels stellten.

1949 versuchte der UN-Diplomat Folke Bernadotte, der während des Krieges Tausende von Juden vor den Nazis gerettet hatte, Pläne voranzutreiben, Jerusalem als internationale Stadt zu erhalten, wie es der UN-Teilungsplan vorsah. Er wurde in Jerusalem von einer zionistischen Bande ermordet, aus der später – wieder – die höchsten Beamten Israels hervorgingen.

-In den 1990er Jahren erklärte der Ministerpräsident der Arbeiterpartei, Yitzhak Rabin, dass Israel nur dann Frieden haben würde, wenn es den Palästinensern Land zurückgäbe, um ihnen Souveränität zu gewähren. Rabin wurde von einem Rechtsaußen ermordet, der bis heute großen politischen Rückhalt genießt.

Diese Morde entsprangen einem einheitlichen Programm: Die israelische Führung hat uns immer wieder gesagt, dass sie einen palästinensischen Staat neben dem jüdischen Staat nicht akzeptieren wird.

Wegen Israels Missachtung des Völkerrechts in den besetzten Gebieten und seiner Erklärung höherer jüdischer Rechte im Nationalstaatsgesetz im Jahr 2018 haben Menschenrechtsgruppen weltweit erklärt, dass Israel ein Apartheidstaat ist.

Zionisten haben den Antisemitismus-Vorwurf gegen ihre Kritiker eingesetzt. Sie hassen einfach Juden. (Nein, wir hassen Rassentrenner.)

Israel hat überwältigende Gewalt angewendet, um Widerstand zu unterdrücken. Es hat wiederholt Palästinenser massakriert und im Gazastreifen in den letzten sechs Monaten wahllos Zehntausende von Frauen und Kindern sowie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet. Jedem vernünftigen Menschen ist klar, dass diese Angriffe nur den radikalen Widerstand fördern werden.

Ich unterstütze keine Gewalt gegen Zivilisten. Deshalb habe ich die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober und die Entmenschlichung, die in einem Krieg auf beiden Seiten stattfindet, ausdrücklich verurteilt.

Aber das Grundproblem ist eindeutig der Zionismus. Es ist eine Ideologie, die die Palästinenser in ihrem eigenen Land als minderwertig behandelt. Er brachte den religiösen Nationalismus in den Nahen Osten und destabilisierte eine Region lange vor ISIS. Sie greift Dörfer an, um die „jüdische Mehrheit“ zu festigen, und selbst der liberale Flügel rationalisiert ihr Handeln. („Mein Vater…. war ein Terrorist“, sagt Jeremy Ben Ami von J Street – einer Organisation, die gegründet wurde, um zionistische Siedlungen zu bekämpfen, und die in den letzten 15 Jahren nichts für diese Ziele erreicht hat.)

Heute untergräbt der Zionismus die amerikanische Freiheit. Zionisten und Sympathisanten in der US-Regierung haben den Irak-Krieg vorangetrieben, der arabische Städte und auch das amerikanische Image zerstört hat. Zionistische Sympathisanten rechtfertigen heute einen Völkermord und leugnen die Hungersnot in Gaza – und bringen Biden dazu, das zu unterschreiben. Die zionistische Lobby hat unsere Wahlen korrumpiert, die freie Meinungsäußerung routinemäßig abgeschafft, die jüdische Gemeinde in Amerika zerstört und einige der besten Köpfe meiner Generation kompromittiert (einschließlich jüdischer Schriftsteller, deren tragischen Verlust ich beobachtet habe).

Es gibt nur einen Weg, den Zionismus zu besiegen. Er muss angeklagt und als rassistische Antithese zu allem, was das amerikanische Experiment erreicht hat, beschrieben werden. Seine Unterstützer müssen bedrängt, bedrängt und ausgehungert werden. Er muss in den Vereinigten Staaten, im Kongress und an der University of Southern California besiegt werden. Wir werden gewinnen, weil wir es müssen.

Übersetzt mit deepl.com

