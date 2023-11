https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/german-museum-cancels-curator-s-show-for-pro-palestine-post

Deutsches Museum sagt Ausstellung eines Kurators wegen pro-palästinensischer Äußerungen ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Kunst News

15. November 2023

Laut dem Museumsdirektor brachte der Künstler das Museum „in eine Situation, in der das Museum als Unterstützer antisemitischer Tendenzen und Stimmen, die das Existenzrecht des Staates Israel in Frage stellen, angesehen werden könnte“.

Das Museum Folkwang in Essen, Deutschland, hat einen Teil einer geplanten Gruppenausstellung abgesagt, nachdem sich ein Kurator mit pro-palästinensischen Inhalten in den sozialen Medien auseinandergesetzt hatte. Anaïs Duplan, Schriftstellerin, Professorin und Kuratorin, postete auf Instagram Screenshots einer E-Mail des Direktors des Museum Folkwang, Peter Gorschlüter, aus der hervorging, dass die Institution beschlossen hatte, seine „Zusammenarbeit“ auszusetzen.

In der E-Mail heißt es: „Uns ist aufgefallen, dass Sie auf Ihrem Instagram-Kanal eine Reihe von Beiträgen geteilt und kommentiert haben, die sich auf die aktuelle Situation in Israel und Gaza beziehen. Aus unserer Sicht sind einige dieser Beiträge inakzeptabel. Diese Posts erkennen den terroristischen Angriff der [Hamas] nicht an und betrachten die israelische Militärbesetzung in Gaza als Völkermord.“

Laut Gorschlüter hat Duplan das Museum „in eine Situation gebracht, in der man annehmen könnte, dass das Museum antisemitische Tendenzen und Stimmen unterstützt, die das Existenzrecht des Staates Israel in Frage stellen.“

Die für den 24. November geplante Ausstellung mit dem Titel „We is Future“ sollte von Künstlern und Kuratoren besucht werden, um „historische und aktuelle“ Ideen „für alternative Formen des Zusammenlebens“ zu Themen wie Klimawandel, Wohnungskrise usw. vorzustellen.

Ein Vertreter des Museum Folkwang erklärte gegenüber ARTnews: „Im Herbst 2022 hat das Museum Folkwang Anaïs Duplan eingeladen, ein Kapitel über ‚Afrofuturismus‘ für [die Ausstellung] zu kuratieren. Die in den USA lebende Kuratorin, Autorin und Literaturprofessorin verfügt über eine anerkannte Expertise in diesem Themenbereich. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Duplan auf seiner Instagram-Seite verschiedene Beiträge zur aktuellen Situation in Israel und Gaza geteilt und kommentiert. Am 10. November erschien auf diesem Account ein Beitrag, der zur Unterstützung des BDS-Netzwerks aufrief. Der Deutsche Bundestag hat dieses Netzwerk als antisemitisch eingestuft.“

Verwandte Nachrichten

Kunsthändler zu 25 Monaten Haft verurteilt, weil er gefälschte Andy-Warhol-Werke verkauft hat

Moskauer Gericht spricht der Tretjakow-Galerie Hunderte von Kunstwerken zu

Als Reaktion darauf erklärte Duplan auf Instagram, dass die Prioritäten darin bestünden, „sicherzustellen, dass alle künftigen Künstler – insbesondere BIPOC-Künstler -, die eine Zusammenarbeit mit [dem Museum] in Erwägung ziehen, volle Transparenz in Bezug auf ihre Politik haben, nicht nur in Bezug auf den Krieg gegen Palästina, sondern auch in Bezug auf ihre sehr fragwürdigen Arbeitspraktiken“.

Duplan fuhr am Dienstag in einem separaten Posting fort: „Es sollte selbstverständlich sein, dass Afrofuturismus und Befreiungskämpfe auf der ganzen Welt Hand in Hand gehen, ebenso wie Afrofuturismus und Antisemitismus, Afrofuturismus und Islamophobie sowie Afrofuturismus und alle anderen Kämpfe für kollektives Wohlergehen.“

Dies geschieht einen Tag, nachdem der indische Dichter und Kritiker Ranjit Hoskote das Komitee, das für die Auswahl eines künstlerischen Leiters für die Documenta 16, die 2027 stattfindende Ausgabe des renommierten Kunstfestivals, verantwortlich ist, verlassen hat, da er von der Organisation für die Unterzeichnung eines Briefes kritisiert wurde, in dem Zionismus und Hindu-Nationalismus verglichen wurden.

Die Documenta bezeichnete den Brief als „antisemitisch“ und kündigte an, dass eine weitere Diskussion mit dem Dichter anstehe.

In seinem Rücktrittsschreiben, das auf e-Flux veröffentlicht wurde, erklärte Hoskote: „Es ist mir klar, dass in dieser giftigen Atmosphäre kein Platz für eine differenzierte Diskussion der anstehenden Fragen ist.“ Am selben Tag trat die israelische Künstlerin Bracha L. Ettinger aus dem Komitee aus, weil sie die „dunklen Zeiten“ in ihrem Heimatland bedauert.

Gestern gab die Lisson Gallery ihre Absicht bekannt, eine Ausstellung von Ai Weiwei zu pausieren, nachdem der Künstler in den sozialen Medien über die Militäraktion in Gaza berichtet hatte.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …