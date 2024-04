Netanyahu does not want war on Gaza to end now: Israeli media Channel 12’s military affairs commentator, Nir Dvori, revealed ongoing behind-the-scenes efforts aimed at achieving a deal.

Netanjahu will nicht, dass der Krieg gegen Gaza jetzt beendet wird: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

28. April 2024

Der Kommentator für militärische Angelegenheiten von Kanal 12, Nir Dvori, enthüllte die laufenden Bemühungen hinter den Kulissen, um ein Abkommen zu erreichen.

Der israelische Kanal 12 bezeichnete die derzeitige Phase als „kritisch, dramatisch und düster“, da er sich mit den laufenden Verhandlungen über einen möglichen Gefangenenaustausch befasst. Die Berichterstattung beleuchtet die Position von Premierminister Benjamin Netanjahu, der bestimmte Bedingungen ablehnt, und die Präferenzen der Sicherheits- und Militäreinrichtungen des Landes.

Laut Nir Devuri, dem Kommentator für militärische Angelegenheiten des israelischen Senders, verstehen diejenigen, die kürzlich mit Netanjahu gesprochen haben, seine Haltung: „Er zögert, die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen zu erleichtern. Dieser Faktor ist für die laufenden Verhandlungen von entscheidender Bedeutung und könnte erhebliche Folgen haben“.

Er betonte, dass Netanjahu die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen ablehnt, und hob hervor, wie wichtig es ist, dieses und das vorherige Hindernis zu überwinden.

Dvori hob hervor, dass Netanjahus größte Sorge in diesen Tagen der mögliche Erlass von Memoranden durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen israelische Beamte und Militärs wegen Kriegsverbrechen sei. Netanjahu hat daher Delegationen zu US-Präsident Joe Biden geschickt, um diese Verfahren zu vereiteln.

Er erwähnte ferner, dass sowohl der israelische Sicherheitsminister als auch der Generalstabschef die Frage der Rückführung der Gefangenen für äußerst wichtig halten, was darauf hindeutet, dass die Behandlung des Themas Rafah auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann.

Dvori berichtete von den laufenden Bemühungen um eine Einigung, die die Einstellung der Feindseligkeiten, die anschließende Freilassung der Gefangenen und eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien umfasst. Er verwies auf die positive Koordinierung zwischen „Israel“ und Ägypten bei den Waffenstillstandsverhandlungen für den Gazastreifen und wartete die Antwort der Hamas ab.

Er schlussfolgerte, dass das Sicherheits- und Militär-Establishment die Pflicht habe, Netanjahu zu einer Einigung zu drängen, und betonte, dass das Hindernis in seinem „Kabinett“ liege. Er fügte hinzu, dass nach der Antwort der Hamas in den kommenden Tagen eine Intensivierung der Verhandlungen zu erwarten sei.

Keine grundlegenden Änderungen in der israelischen Haltung“: Exklusiv

Ein offizieller Vertreter des palästinensischen Widerstands bestätigte gegenüber Al Mayadeen, dass „die Bewegung den israelischen Vorschlag in den Verhandlungen immer noch prüft, aber es gibt keine großen Erwartungen, dass er angenommen wird, es sei denn, es werden grundlegende Änderungen daran vorgenommen.“

Der Beamte bestätigte, dass der israelische Vorschlag keine grundlegende Änderung der Position widerspiegelt und keine klaren Antworten auf die Frage des israelischen Rückzugs und eines umfassenden Waffenstillstands gibt.

Der Beamte sagte, dass die Hamas „den Vorschlag immer noch studiert, aber es gibt keine großen Erwartungen, dass er angenommen wird, es sei denn, es werden grundlegende Änderungen daran vorgenommen.“

Der Experte für Angelegenheiten des palästinensischen Widerstands, Hani al-Dali, erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass eine der Klauseln darin bestehe, dass 20 bis 40 Gefangene und vier oder fünf weibliche oder ältere IOF-Mitglieder im Austausch für die Freilassung zahlreicher palästinensischer Gefangener, die lebenslang in den Gefängnissen der Besatzung festgehalten werden, freigelassen werden.

Er betonte, dass die Israelis mögliche Flexibilität in Bezug auf einen Rückzug vom Anfang der al-Rashid-Straße bis zum Juhr al-Dik-Gebiet angedeutet hätten, und dass die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser flexibel sein sollte.

Al-Dali wies darauf hin, dass es sich bei den Vorschlägen der Besatzer um die Bedingungen eines Teilabkommens und nicht um ein vollständiges Abkommen handele.

Übersetzt mit deepl.com



