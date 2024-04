‚Israel‘ claims open to talks on Gaza calm post-captive release: Axios Israeli officials indicated that the Egyptians presented a new proposal to Hamas claiming „Israel’s willingness to make further significant concessions.“

Israel behauptet, offen für Gespräche über die Beruhigung des Gazastreifens nach der Freilassung der Gefangenen zu sein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Axios

28. April 2024

Israelische Beamte gaben an, dass die Ägypter der Hamas einen neuen Vorschlag unterbreitet haben, der „Israels Bereitschaft zu weiteren bedeutenden Zugeständnissen“ beinhaltet.

Ein neuer israelischer Vorschlag für einen möglichen Gefangenen-Deal mit der Hamas beinhaltet die „Bereitschaft“, die „Wiederherstellung einer nachhaltigen Ruhe“ im Gazastreifen nach einer ersten Freilassung von Gefangenen aus humanitären Gründen zu diskutieren, berichtet Axios unter Berufung auf israelische Beamte.

Laut Axios ist dies der erste Fall seit dem 7. Oktober, in dem die israelische Führung ihre Bereitschaft signalisiert hat, die Beendigung der Aggression gegen den Gazastreifen als Teil der Verhandlungen über ein Gefangenenabkommen zu diskutieren. Die Hamas hat in den letzten Monaten bei diesen Verhandlungen immer wieder die Beendigung des Krieges in den Mittelpunkt ihrer Vorschläge gestellt.

Eine Gruppe ägyptischer Geheimdienstmitarbeiter besuchte am Freitag „Israel“, um mit Vertretern des Shin Bet, der israelischen Besatzungstruppen (IOF) und des Mossad über die Gefangenendatei und eine mögliche israelische Militärinvasion in der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen zu sprechen.

Nach Abschluss der Gespräche haben israelische Beamte angegeben, dass die Ägypter der Hamas einen neuen Vorschlag unterbreitet haben, der „Israels Bereitschaft zu weiteren bedeutenden Zugeständnissen“ zeigt, so die Nachrichten-Website. Die Hamas bestätigte am Freitagabend, dass sie den Vorschlag erhalten habe und kündigte an, ihn zu prüfen, bevor sie darauf reagiere.

Axios zitierte die israelischen Beamten mit den Worten, der neue Vorschlag sei in Zusammenarbeit zwischen der ägyptischen Geheimdienstdelegation und dem israelischen Verhandlungsteam ausgearbeitet worden und berücksichtige die bisher von der Hamas geäußerten Positionen sowie die möglichen Bedingungen, die die palästinensische Widerstandsgruppe nach Ansicht Israels und Ägyptens in einem Abkommen akzeptieren könnte.

Die israelischen Beamten behaupteten, der neue Vorschlag gehe auf viele Forderungen der Hamas ein, „wie die Bereitschaft zur vollständigen Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen“ und den Rückzug der IOF-Präsenz aus dem Korridor, der den Gazastreifen teilt.

Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag laut Axios die Bereitschaft, in der zweiten Phase des Abkommens nach der humanitären Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Gefangenen über die Einrichtung eines dauerhaften Waffenstillstands zu sprechen.

Die Verhandlungen zwischen „Israel“ und der Hamas über die Gefangenen sind seit mehreren Wochen ins Stocken geraten, was die erheblichen Differenzen zwischen den beiden Seiten deutlich macht.

Kürzlich hat sich das israelische Kriegskabinett Berichten zufolge dafür entschieden, seine Haltung bezüglich der Anzahl der Gefangenen, auf deren Freilassung es im Rahmen eines Abkommens besteht, zu revidieren, so Axios. Ursprünglich sah der Vorschlag die Freilassung von 40 Gefangenen aus humanitären Gründen im Gegenzug für einen sechswöchigen Waffenstillstand und die Freilassung von etwa 900 palästinensischen Gefangenen vor.

Später teilten israelische Beamte jedoch mit, dass das Kriegskabinett dem israelischen Verhandlungsteam in dieser Woche zum ersten Mal die Erlaubnis erteilt hat, über die Freilassung von weniger als 40 Gefangenen zu verhandeln, nachdem die Hamas betont hatte, dass sie nur etwa 40 Gefangene hält, die die humanitären Kriterien erfüllen.

Darüber hinaus wird die Dauer der Waffenruhe von der Anzahl der freigelassenen Gefangenen abhängen, wobei für jeden freigelassenen Gefangenen ein Tag Waffenruhe gewährt wird.

Keine grundlegenden Änderungen in der israelischen Haltung“: Exklusiv

Ein offizieller Vertreter des palästinensischen Widerstands bestätigte am Samstag gegenüber Al Mayadeen, dass „die Bewegung den israelischen Vorschlag in den Verhandlungen immer noch studiert, aber es gibt keine großen Erwartungen, dass er angenommen wird, es sei denn, es werden grundlegende Änderungen daran vorgenommen.“

Der Beamte bestätigte, dass der israelische Vorschlag keine grundlegende Änderung der Position widerspiegelt und keine klaren Antworten auf die Frage des israelischen Rückzugs und eines umfassenden Waffenstillstands gibt.

Der Beamte sagte, dass die Hamas „den Vorschlag noch studiert, aber es gibt keine großen Erwartungen, dass er angenommen wird, es sei denn, es werden grundlegende Änderungen daran vorgenommen.“

Der Experte für Angelegenheiten des palästinensischen Widerstands, Hani al-Dali, erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass eine der Klauseln die Freilassung von 20 bis 40 Gefangenen und vier oder fünf weiblichen oder älteren IOF-Mitgliedern im Austausch für die Freilassung zahlreicher palästinensischer Gefangener, die lebenslang in den Gefängnissen der Besatzer festgehalten werden, vorsieht.

Er betonte, dass die Israelis mögliche Flexibilität in Bezug auf einen Rückzug vom Anfang der al-Rashid-Straße bis zum Juhr al-Dik-Gebiet angedeutet haben, und dass die Rückkehr der gewaltsam vertriebenen Palästinenser flexibel sein sollte.

Al-Dali wies darauf hin, dass es sich bei den Vorschlägen der Besatzer um die Bedingungen eines Teilabkommens und nicht um ein vollständiges Abkommen handelt.

