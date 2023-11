https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/uruguay–argentina-hotels-ban-roger-waters-over-pro-palestin

Hotels in Uruguay und Argentinien verbieten Roger Waters wegen seiner pro-palästinensischen Haltung

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

17. November 2023

Eine Hotelkette erhielt die Drohung, eine Kampagne gegen sie zu starten, falls sie Waters einen Aufenthalt gestatten würde.

Lokalen Medienberichten zufolge wurden dem Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters Hotelreservierungen in Argentinien und Uruguay verweigert, weil die „israelische Lobby“ Uruguays ihn während seiner „This Is Not a Drill“-Tour Ende des Monats des Antisemitismus bezichtigt hatte.

Waters erzählte der argentinischen Zeitung Pagina 12, dass seine Reservierungen storniert wurden – das Faena Hotel behauptete, dies sei wegen „Renovierungsarbeiten“, während das Alvear Hotel seine Buchung für zehn Zimmer stornierte.

Er fuhr fort, dass Hotels in Uruguays Hauptstadt Montevideo seine Reservierung ohne Erklärung ablehnten und er erklärte, dass er auch nicht an einem Abendessen mit dem ehemaligen Präsidenten des Landes, Jose Mujica, teilnehmen konnte, weil es von der israelischen Lobby „storniert“ wurde.

„Irgendwie haben es diese Idioten der israelischen Lobby geschafft, alle Hotels in Buenos Aires und Montevideo zu vereinnahmen und diesen außergewöhnlichen Boykott zu organisieren, der auf bösartigen Lügen … über mich beruht“, fügte der Sänger hinzu.

Weil ich an die Menschenrechte glaube“.

Unterdessen drohten die Vorsitzenden des Israelitischen Zentralkomitees von Uruguay und der Nichtregierungsorganisation B’nai B’rith, Roby Schindler und Franklin Rosenfeld, mit einer Kampagne gegen die Hotelkette Sofitel, falls die Sängerin dort übernachten dürfe.

In einem Brief an die Hotelkette behauptete Schindler, dass Waters „seinen Ruhm als Künstler ausnutzt, um zu lügen und seinen Hass gegen Israel und alle Juden zu verbreiten“ und dass „Sie, wenn Sie ihn empfangen, den Hass dieses Mannes verbreiten, auch wenn Sie das nicht wollen“.

Der argentinische Anwalt Carlos Broitman teilte AFP mit, dass eine Klage gegen Waters bei einem Bundesgericht eingereicht wurde, in der er seinen Besuch als Gelegenheit bezeichnet, „seine Hassbotschaft zu verbreiten und zum Antisemitismus anzustiften oder ihn zu verschärfen“.

Waters hat den Vorwurf des Antisemitismus wiederholt zurückgewiesen, wie er gegenüber Pagina 12 zu den jüngsten Angriffen gegen ihn erklärte: „Sie tun das, weil ich an die Menschenrechte glaube und offen über den Völkermord am palästinensischen Volk spreche.“

Zwischen Antisemitismus und Antizionismus

In einem Interview mit den Rolling Stones im vergangenen Jahr betonte er die Bedeutung der palästinensischen Sache und verurteilte die IOF mit den Worten: „Es geht nicht nur um den entsetzlichen Tod von Shireen Abu Akleh. Es sind alles entsetzliche Tode… Jeder Palästinenser, der von den [israelischen Besatzungstruppen] erschossen wird, ist entsetzlich. Sie war nur zufällig sehr bekannt und sehr beliebt, und sie war Journalistin und trug eine Presse und so weiter. Aber dem Mörder wird nichts geschehen, wie wir wissen. Es wird sowieso unter den Teppich gekehrt werden.“

Viele, vor allem westliche Länder, scheinen „Antisemitismus“ mit Antizionismus gleichzusetzen, um jeden Versuch zu delegitimieren, die Besatzung zu untergraben.

Die Aufforderung, alles, was anti-israelisch ist, als antisemitisch zu bezeichnen, kommt von der israelischen Besatzung. „Der israelische Botschafter in Moskau, Alexander Ben Zvi, erklärte am Montag vor Journalisten, dass die Pro-Palästina-Proteste während des Gaza-Krieges nichts anderes als „Manifestationen des Antisemitismus“ seien.

Übersetzt mit Deepl.com

