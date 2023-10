Deutschland, Israel, Palästina, Staatsräson statt Mnschenrechte und Völkerrecht

Gerade aktuell ein MUSS, Jochen Mitschkas Buch „Deutschland, Israel , Palästina zu lesen und mehr und zu erfahren über die Zusammenhänge zu allen Belangen in Palästina/ Israel . Was passt besser zu dem Unter- Titel „Staatsräson statt Menschenrechte und Völkerrecht“, als die aktuelle Politik und Situation . Ein wichtiges Buch, dass für jeden interessierten Leser zum hilfreiches Nachschlagewerk wird. Es ist ein umfangreiches Hilfsmittel, um mehr zu erfahren, um deutsch-israelische Verknüpfungen der Politik .

Evelyn Hecht-Galinski

Es handelt sich um eine Chronik der Ereignisse in und um Palästina in den Jahren 2018 und 2019, und der Reaktionen in Deutschland. Ereignisse, die im Widerspruch stehen zu den Aussagen der meisten Bundestagsabgeordneten in der Aussprache des Bundestages am 17. Mai 2019. Die Chronik wird ergänzt durch Informationen über die Geschichte der Besetzung Palästinas (und Teile Syriens und des Libanon) durch Israel aus Sicht der um Freiheit kämpfenden Ureinwohner des Landes. Und am Ende des Buches wird die Übersetzung des Human Rights Watch-Jahresbericht angeboten. Nachdem 2019 die Benennung von Israels Apartheidpolitik durch deutsche Politiker als Antisemitismus verleumdet wurde, ist dies stillschweigend Geschichte, seit führende westliche Menschenrechtsorganisationen dazu übergingen, auch diesen Begriff auf die israelische Politik anzuwenden.