Deutschland schickt 4.000 Drohnen in die Ukraine, hält Raketen zurück

18. November 2024

Die Drohnen werden in mehreren Phasen geliefert, wobei die erste Charge bis Dezember erwartet wird und danach mehrere hundert weitere monatlich geliefert werden.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (AFP via Getty Images)

Deutschland wird im Rahmen seiner wachsenden Unterstützung für die Verteidigungsbemühungen der Ukraine 4.000 fortschrittliche Drohnen, die sogenannten „Mini-Tauren“, in die Ukraine schicken. Diese unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs), die vom deutschen Rüstungsunternehmen Helsing entwickelt wurden, sind mit KI-Systemen ausgestattet, die ihre Autonomie bei komplexen Missionen erhöhen.

Sie wurden für Kamikaze-Angriffe entwickelt und sind Berichten zufolge gegen hochrangige Ziele und unter Bedingungen der elektronischen Kriegsführung wirksam.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigte den Plan und hob die Rolle der Drohnen bei der Stärkung der taktischen Fähigkeiten der Ukraine hervor. Die Drohnen werden in mehreren Phasen ausgeliefert, wobei die erste Lieferung für Dezember erwartet wird und danach mehrere hundert weitere monatlich ausgeliefert werden sollen.

Die KI-gesteuerten Drohnen bieten eine verbesserte Navigation, sodass sie auch bei rauem Wetter oder in schwierigem Gelände, einschließlich Gebieten, die der Taktik der „verbrannten Erde“ ausgesetzt sind, präzise Ziele treffen können. Mit einer viermal größeren Reichweite als herkömmliche ukrainische Kamikaze-Drohnen sollen diese unbemannten Luftfahrzeuge die Offensivfähigkeiten der Ukraine erheblich verbessern.

In diesem Zusammenhang bestätigte ein deutscher Regierungssprecher am Montag, dass die Position Deutschlands zur Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine unverändert bleibt, obwohl die USA ihre Haltung geändert haben und den Einsatz von in den USA hergestellten Waffen für Angriffe tief in Russland zulassen.

„Die Entscheidung der Kanzlerin ist unverändert“, erklärte der Sprecher während einer regelmäßigen Pressekonferenz in Berlin. Während Deutschland nach den USA der zweitgrößte Geber von Militärhilfe für die Ukraine ist, hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz Berichten zufolge geweigert, die ukrainischen Streitkräfte mit in Deutschland hergestellten Taurus-Langstreckenraketen auszustatten, und dies mit der Sorge begründet, dass der Konflikt mit Russland eskalieren könnte.

Die Lieferung der „Mini-Taurus“-Drohnen folgt auf ein im Februar 2024 unterzeichnetes Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen dem ukrainischen Ministerium für strategische Industrien und Helsing, das das deutsche Engagement zur Stärkung der ukrainischen Verteidigung durch Militärhilfe und Industriepartnerschaften unterstreicht.

Trotzdem lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine weiterhin ab, eine Position, die in der deutschen Politik eine Debatte ausgelöst hat.

Friedrich Merz, Vorsitzender der oppositionellen Christlich Demokratischen Union (CDU), hat sich nachdrücklich für die Lieferung der Raketen ausgesprochen und behauptet, dass dies keine aktive Beteiligung am Konflikt darstellen würde. Darüber hinaus haben Mitglieder der Freien Demokratischen Partei (FDP) vorgeschlagen, dass der Bundestag über diese Frage abstimmen könnte.

Putin zu Scholz: Bei jedem Abkommen über die Ukraine sollte die Sicherheit Russlands berücksichtigt werden

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte gegenüber dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dass bei jedem Abkommen über die Ukraine die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt werden sollten, dass es sich aus neuen geografischen Realitäten entwickeln sollte und dass es die Kernursachen des Konflikts angehen sollte, wie aus einer Erklärung des Kremls in der vergangenen Woche hervorgeht.

Deutsche Quellen bestätigten, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag zum ersten Mal seit über zwei Jahren eine Stunde lang telefonisch miteinander sprachen und dabei über den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten und Energiefragen diskutierten.

Putin hat seit 2022, als die EU und die USA wegen des Krieges in der Ukraine schwere Sanktionen gegen Russland verhängten, nicht mehr mit den meisten NATO- und westlichen Staats- und Regierungschefs gesprochen. Er unterhält jedoch weiterhin Kontakt zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der der westlichen Russlandpolitik skeptisch gegenübersteht, und zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Aus einer Erklärung des Kremls ging hervor, dass das Gespräch „auf Initiative der deutschen Seite“ geführt wurde und dass die Berater von Putin und Scholz in Kontakt bleiben werden.

Während des Gesprächs betonte Putin, dass Russland Gespräche über die Ukraine nie abgelehnt habe und nach wie vor bereit sei, diese wieder aufzunehmen.

„Die russische Seite hat sich nie verweigert und ist weiterhin offen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen, die vom Kiewer Regime unterbrochen wurden. Russlands Vorschläge sind bekannt und wurden insbesondere in einer Rede im russischen Außenministerium im Juni dargelegt“, erklärte eine Erklärung des Kremls.

Ein Sprecher der deutschen Regierung erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme: „Die Kanzlerin forderte Russland auf, sich auf Verhandlungen mit der Ukraine vorzubereiten, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.“

