Deutschland verteidigt sich vor dem Weltgerichtshof gegen den Vorwurf der Mitschuld am Völkermord

Von MEE-Mitarbeitern

9 April 2024

Deutschland hat sich gegen den Vorwurf verteidigt, mit seiner unkritischen Unterstützung des israelischen Angriffs auf die palästinensische Enklave einen Völkermord im Gazastreifen „zu ermöglichen“.

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) sagte das Land am Dienstag, seine eigene Beteiligung am Völkermord an den Juden während des Holocausts rechtfertige seine Unterstützung für Israel.

„Unsere Geschichte ist der Grund, warum die Sicherheit Israels im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik steht“, sagte Tania von Uslar-Gleichen, Deutschlands Vertreterin vor dem IGH.

Am Montag legte Nicaragua im Rahmen einer zweitägigen Anhörung seine Klage gegen Deutschland vor und beschuldigte das Land, „die Begehung von Völkermord zu erleichtern“, und forderte das Gericht auf, Dringlichkeitsmaßnahmen zu verhängen, um deutsche Waffenexporte nach Israel zu stoppen und die Finanzierung der UN-Organisation für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, wiederherzustellen.

Der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden, Carlos Jose Arguello Gomez, sagte in seiner Eröffnungsrede vor dem Gericht, dass Deutschland durch seine fortgesetzte Unterstützung Israels „Deutschland verstößt gegen seine eigene Verpflichtung, Völkermord zu verhindern oder die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten.“

Nicaragua forderte das Gericht auf, fünf einstweilige Maßnahmen zu erlassen, darunter, dass Deutschland „seine Hilfe für Israel, insbesondere die militärische Unterstützung, einschließlich der militärischen Ausrüstung, unverzüglich aussetzt“ und dass es „seine Entscheidung, die Finanzierung der Unrwa auszusetzen, rückgängig macht“.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen sei angesichts der sich rasch verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen „immer dringlicher und notwendiger“, so die Delegation.

Deutschland wies am Dienstag die Anschuldigungen Nicaraguas jedoch entschieden zurück.

„Sie entbehren jeder sachlichen und rechtlichen Grundlage“, sagte Uslar-Gleichen.

Seit Beginn des Krieges hat Deutschland seine unerschütterliche Unterstützung Israels mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründet. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im Bundestag: „Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsraison.“

Sorgfältige Abwägung

Deutschland ist der zweitgrößte Waffenexporteur nach Israel und hat im Jahr 2023 Waffenexporte im Wert von 354 Millionen Dollar genehmigt, was einer Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Am Freitag forderte der UN-Menschenrechtsrat eine Aussetzung der Waffenverkäufe an Israel und bezog damit zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober Stellung.

Uslar-Gleichen betonte, Deutschland liefere Waffen nur „auf der Grundlage einer sorgfältigen Abwägung, die weit über die Anforderungen des Völkerrechts hinausgeht“, und fügte hinzu, dass die Lieferung von Waffen und anderer militärischer Ausrüstung an Israel „einer kontinuierlichen Bewertung der Situation vor Ort“ unterliege.

„Das deutsche Handeln in diesem Konflikt ist fest im Völkerrecht verankert“, betonte sie.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag haben die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober mindestens 33.360 Palästinenser im Gazastreifen getötet und 75.993 weitere verwundet. Die meisten der Getöteten sind Frauen und Kinder.

In den vergangenen 24 Stunden seien 153 Menschen getötet und 6o verwundet worden, so das Ministerium weiter.

