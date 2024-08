https://www.nachdenkseiten.de/?p=119627



Deutschlandfunk: Deutsche Waffen stärken Pazifismus! Ein Artikel von: Tobias Riegel



„Waffen, auch aus Deutschland, helfen, pazifistische Grundsätze durchzusetzen.“ Und: „Wer sich dem aber verweigert, macht sich mitschuldig am immer länger laufenden Krieg Russlands gegen die Ukraine.“ Ein aktueller Kommentar im Deutschlandfunk zu den auf russischem Boden eingesetzten deutschen Panzern lässt einen sprachlos zurück. Viele Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Kriegsfrage markieren einen neuen Tiefpunkt für den Journalismus – und die Bürger müssen das auch noch bezahlen. Ein Kommentar von Tobias Riegel.



Im Deutschlandfunk (DLF) ist ein aktueller Kommentar zur Kursk-Offensive der Ukraine in Russland zu lesen. Ich empfinde den Beitrag als stilistisch fragwürdig und inhaltlich verzerrend – damit passt er sich gut ein in die harte Kriegstreiberei, die in anderen öffentlich-rechtlichen und großen privaten Medien momentan praktiziert wird. Thomas Franke schreibt im DLF: Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

