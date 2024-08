Nachrichten aus dem Nirgendwo: Meister des Hasses

Von Alex Roberts

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13 Aug 2024

Farage, Tate, Yaxley-Lennon und ihre Verbündeten haben es geschafft, eine Armee von hasserfüllten Extremisten zu mobilisieren, während sie sich selbst in sicherer Entfernung hielten.

Was haben der Social-Media-Frauenfeind Andrew Tate, der Erz-Brexiteer Nigel Farage und ein Haufen KI-gesteuerter Bots mit dem Anführer einer Gruppe islamfeindlicher Schläger gemeinsam, die sich selbst English Defence League nennt – ein Kleinkrimineller, der nach einem berüchtigten Fußball-Hooligan der 1980er Jahre namens Tommy Robinson benannt ist, in Wirklichkeit aber Stephen Yaxley-Lennon heißt?

Ja, richtig, sie alle haben Ende letzten Monats den tragischen Mord an drei Kindern in der Stadt Southport im Nordwesten Englands zum Anlass genommen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, die fälschlicherweise eine Beteiligung von Asylbewerbern und islamistischen Terroristen an diesem schrecklichen Verbrechen nahelegen.

Als der neu gewählte Abgeordnete Nigel Farage bewies, dass er so unverantwortlich opportunistisch ist wie immer, indem er behauptete, die Polizei habe der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit über den schrecklichen Vorfall in Southport gesagt, wurde er vom Ehemann einer ermordeten Abgeordneten als „nichts Besseres als Tommy Robinson im Anzug“ bezeichnet – und seine Äußerungen wurden als „direkt aus dem Trump-Spielbuch“ verurteilt.

Farages plumpe Unterstellungen erinnerten in der Tat frappierend an die heimtückische Aufwiegelung seines Freundes Donald Trump zum Anschlag auf das Washingtoner Kapitol im Januar 2021, eine kalkulierbare Provokation.

Während sie sich selbst in sicherer Entfernung hielten, gelang es Farage, Tate, Yaxley-Lennon und ihren Verbündeten, eine Armee von hasserfüllten Extremisten zu mobilisieren, die in die Stadt einfielen, um eine friedliche Mahnwache zu stören, eine örtliche Moschee zu terrorisieren, und mehr als 50 Polizeibeamte zu verletzen – und deren Kampagne rassistischer gewalttätiger Ausschreitungen dann von den Neonazis in den sozialen Medien rasch bis nach Hartlepool, Darlington, Aldershot, Sunderland, Stoke, Tamworth, Hull, Liverpool, Manchester, Middlesbrough, Weymouth, Rotherham, Plymouth, Blackpool, Bolton, Birmingham, Bristol, Belfast und London verbreitet wurde.

Die Tatsache, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um die heißeste Woche des Sommers handelte, hat die Gewalt nur noch weiter angeheizt. Die Briten neigen dazu, auf den Schock des warmen Wetters schlecht zu reagieren.

Wir können versuchen, die ungewöhnliche Hitze dafür verantwortlich zu machen, aber letztlich sollte die Tatsache, dass ein gewähltes Mitglied des britischen Parlaments zu diesem schrecklichen Spektakel beigetragen hat, ein Grund zur nationalen Scham sein.

Die Expertin für Extremismusbekämpfung, Dame Sara Khan, sagte, dass Politiker die Verantwortung haben, sich nicht in hetzerischer und entmenschlichender Sprache über Asylsuchende zu äußern. Dennoch haben Herr Farage und seine Kollegen von der britischen Reformpartei dies immer wieder getan.

Auch einige Mitglieder der Konservativen Partei haben zu dieser Welle des Hasses beigetragen, indem der Tory-Abgeordnete für West Suffolk idiotischerweise dem Multikulturalismus die Schuld an diesem blutigen Durcheinander gab.

„Wenn Sie sichtbar muslimisch, asiatisch oder schwarz sind, sollten Sie sich Sorgen machen“, warnte eine BBC-Nachrichtensprecherin Anfang des Monats, als weitere rassistische Kundgebungen angedroht wurden. Diese Warnung hätten wir von einem öffentlich-rechtlichen Sender in einer modernen liberalen Demokratie niemals erwarten dürfen.

Die Medien haben diese gewalttätigen Szenen wiederholt als Proteste dargestellt, aber der Premierminister selbst hat die Angriffe auf muslimische Gemeinschaften und die „Nazi-Grußbotschaften auf der Straße“ untypisch deutlich verurteilt.

„Dies ist kein Protest“, sagte Keir Starmer. „Das ist organisierte Gewalt und hat keinen Platz auf unseren Straßen oder im Internet.

Diejenigen, die sich an berechtigtem politischem Protest beteiligen, kommen selten mit Feuerwerkskörpern, Ziegelsteinen und Bierdosen bewaffnet oder schlagen die Fenster von Fast-Food-Läden ein, um sich eine Handvoll kalorienreicher Gebäckstücke zu holen.

Die Behauptung (wie in einem BBC-Beitrag ), die Einwanderung sei eine „Hauptursache“ für diese Gewalt, ist so, als würde man Frauen die Schuld an Schlägereien und Vergewaltigungen geben.

Es handelt sich um hirnloses, betrunkenes, rassistisches Rowdytum, das sich mit der Sorge um die Sicherheit der britischen Grenzen zu rechtfertigen versucht.

Diese Ausschreitungen als Proteste zu bezeichnen, untermauert den absurden Mythos (der von einigen Nachrichtenagenturen verbreitet wird), dass es eine geheime Agenda des Westens gibt, die die Polizei daran hindert, friedliche Demonstranten, die an rechtmäßig organisierten Demonstrationen teilnehmen, zu verhaften, und sie stattdessen dazu zwingt, gegen Plünderer, Vandalen und gewalttätige Angreifer vorzugehen… als ob das nicht ein wesentliches Merkmal ihrer Arbeit wäre.

Es handelt sich hier nicht um einen Bürgerkrieg, wie Elon Musk töricht und aufrührerisch sagt. Die Extremisten, die in diesem Monat britische Städte terrorisiert haben, sind keine Freiheitskämpfer. Sie sind die wahren Feinde von Demokratie und Freiheit.

Ein ehemaliger Polizeichef erklärte, sie hätten „die Grenze zum Terrorismus überschritten“. Der Leiter der Staatsanwaltschaft hat sich bereit erklärt, diese Ansicht in Erwägung zu ziehen, obwohl andere argumentiert haben, dass dies lediglich Vandalismus, Diebstahl und Körperverletzung mit dem Anschein eines ideologischen Grundes würdigen würde.

Der Polizeipräsident der Metropolitan Police wies darauf hin, dass 70 Prozent der Verhafteten bereits vorbestraft seien, und fügte hinzu: „Das sind Kriminelle, das sind Schläger, das sind keine Patrioten“.

Im Gegensatz dazu ging ein Parteikollege von Nigel Farage so weit zu behaupten, dass diese Hooligans mit „besorgten britischen Bürgern“ gleichgesetzt werden könnten.

In der Zwischenzeit war ein anderer Abgeordneter der britischen Reformpartei ebenfalls damit beschäftigt, Vorurteile zu verbreiten, die Wahrheit zu ignorieren und den Sitz der britischen Demokratie weiter in Verruf zu bringen.

Noch während sich die rassistischen Ausschreitungen von Stockport aus ausbreiteten, sah sich ein Farage-Anhänger namens Lee Anderson veranlasst, auf unbegründete Gerüchte zu reagieren, wonach ein Hotel in seinem Wahlkreis zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werde, indem er erklärte, er wolle nicht, dass „Gruppen junger Männer, die illegal in unser Land eingereist sind, durch unsere Straßen ziehen“.

Er fügte hinzu, dass es „nicht rassistisch oder bigott sei, dies zu sagen“ – offenbar in Unkenntnis der Tatsache, dass die Menschen, die am häufigsten Rassismus und Bigotterie leugnen müssen, in der Regel selbst rassistische Bigotter sind.

Sicherlich sehr zu Herrn Andersons Verlegenheit stellte sich bald heraus, dass die Zielscheiben seiner Beschimpfungen in Wirklichkeit keine Flüchtlinge waren, sondern Krankenschwestern, die für den nationalen Gesundheitsdienst arbeiten.

Aber war es ihm wirklich peinlich? Nein, offensichtlich nicht.

Denn es stellt sich heraus, dass Yaxley-Lennon, Tate, Farage und Anderson noch etwas anderes mit den Bots gemeinsam haben.

Wenn sie bei ihren Lügen erwischt werden, scheinen sie nie wirkliche Reue oder Scham zu empfinden. Es spielt für sie oder ihre Zielgruppen keine Rolle, ob das, was sie gesagt haben, wahr ist oder nicht. Was zählt, ist, dass sie es gesagt haben: Es ist dieser Akt der Äußerung, der es wahr macht.

Das ist so, als würde die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss weiterhin behaupten, dass es nicht ihre Schuld war, dass ihre versuchten Steuerreformen die britische Wirtschaft zum Einsturz brachten, oder als ihr Vorgänger Boris Johnson sagte, dass er nicht an der Abriegelung mitgewirkt habe und dass er dies auch nie bestritten habe.

Diesen unbarmherzigen Monstern des Egos, diesen gewissenlosen Hasspredigern, scheinen genau die menschlichen Eigenschaften zu fehlen, die sie bei den Zielpersonen ihrer ungezügelten und verblendeten Feindseligkeit zu leugnen versuchen. Kurz gesagt, sie scheinen kein Innenleben zu haben.

So wie Anderson Lügen über die Herkunft einer Gruppe von Personen verbreitete, die sich in einem Hotel in seinem Wahlkreis aufhielten, behauptete Yaxley-Lennon – während er sich im Mittelmeerurlaub sonnte – dreist, der Täter des Anschlags von Stockport sei ein Asylbewerber, der vor kurzem illegal mit einem Boot ins Land gekommen war.

Die Anhänger dieser Phantasten glauben ihre gefährlichen Lügen, weil es genau die Erzählungen sind, die sie glauben wollen – die Geschichten, die ihre Vorurteile bestätigen und ihre ohnehin schon engstirnige Sicht der Welt noch verstärken.

Diese Meister des Hasses würden niemals zulassen, dass die Wahrheit einer guten Geschichte im Wege steht.

Als Donald Trump Anfang dieses Monats meinte, es sei akzeptabel, die ethnische Zugehörigkeit seines demokratischen Konkurrenten um die amerikanische Präsidentschaft in Frage zu stellen – so wie er einst die Nationalität von Barack Obama in Frage gestellt hatte -, war er völlig reuelos in seiner gleichzeitigen Ablehnung von Wahrheit, Empathie und Menschenwürde.

Der Mann ist, wie Kamala Harris‘ Vizepräsidentschaftskandidat angedeutet hat, sicherlich sehr seltsam, und zwar mehr als seltsam.

Das Schlimmste ist, dass sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Vereinigten Königreich diese Art von monströsem Diskurs nun im politischen Mainstream gedeihen darf.

Wenn britische und amerikanische Politiker das nächste Mal gegen die Hoffnungen feindlicher Staaten wettern, die westliche Demokratie zu zerstören, sollten sie vielleicht daran denken, dass wir mit ein wenig internationaler Unterstützung mehr als fähig sind, dies selbst zu tun.

Natürlich gibt es in der westlichen Welt zunehmend Befürchtungen, dass künstliche Intelligenz uns alle irgendwann arbeitslos machen wird. Doch zumindest in dieser Hinsicht haben Leute wie Farage, Anderson, Tate und Yaxley-Lennon die Propaganda-Bots selbst überflüssig gemacht.

Diese fremdenfeindlichen Hetzer und ihre kriminellen Jünger repräsentieren nur einen winzigen Teil der Menschen im Vereinigten Königreich. Ihre Ansichten werden von der großen Mehrheit der Nation als beschämend und giftig angesehen. Diese Hasser sind keine Patrioten – ihre Ansichten sind in Wahrheit das genaue Gegenteil von Britentum.

Nach einer Woche gewalttätiger Ausschreitungen kamen viele Tausend Menschen zusammen, um sich friedlichen Demonstrationen im ganzen Land anzuschließen – von Newcastle im Norden bis Southampton im Süden – und die Solidarität ihrer Gemeinden gegen Rassen- und Religionshass zum Ausdruck zu bringen.

Sie brachten damit das wahre Herz unseres Vereinigten Königreichs zum Ausdruck. Und da die von ihnen angeprangerten schlimmen kleinen Vorfälle inzwischen verpufft sind, ist es wichtig, dass wir uns alle daran erinnern.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Journalist, Autor und Wissenschaftler.

Übersetzt mit deepl.com

