Deutschlands unerschütterliche Unterstützung für Israel verstehen: MEMO im Gespräch mit Jurgen Mackert

Deutschland hat in den letzten 14 Monaten immer wieder betont, dass es Israel und seine Aktionen im Gazastreifen uneingeschränkt unterstützt. Aber was steckt hinter dieser Position und wird sie sich jemals ändern?

11. Dezember 2024

Vor dem Hintergrund der verheerenden Angriffe Israels auf den Gazastreifen hat sich Deutschland neben den USA als einer der eifrigsten Verteidiger Israels erwiesen. Während die Unterstützung der USA ausschlaggebend dafür war, dass Israel seinen Völkermord durchführen konnte, wurzelt die Unterstützung Deutschlands in komplexen historischen und politischen Faktoren, einschließlich seines Konzepts der „Staatsraison“ – dem Engagement für Israels Sicherheit als Grund des deutschen Staates. Professor Jürgen Mackert erörtert mit uns, wie Deutschlands Vergangenheit seine gegenwärtige Politik prägt.

Der renommierte Soziologe von der Universität Potsdam, Autor von „On Social Closure “ und Experte für politische Soziologie bietet einzigartige Einblicke in die deutsche Unterstützung für Israel und ihre tieferen historischen Hintergründe. Er untersucht die kontroverse Beziehung zwischen Deutschlands historischer Verpflichtung, die sich aus dem Holocaust ergibt, und seiner aktuellen Position zu Gaza und untersucht, wie sich dies auf Berlins Haltung zum Völkerrecht, seine Reaktion auf IStGH-Haftbefehle und seine Reaktion auf IStGH-Urteile auswirkt. Besonders provokant ist sein jüngster Beitrag, in dem er argumentiert, dass die gleiche siedler-koloniale Logik, die den Holocaust angetrieben hat, die deutsche Politik auch heute noch beflügelt.

In diesem aktuellen Gespräch geht es um die Frage, ob Deutschlands unerschütterliche Unterstützung für Israel wirklich die öffentliche Meinung widerspiegelt und was dazu führen könnte, dass sich diese Position in Zukunft ändert.

