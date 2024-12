https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-germany-s-continued-support-for–israel-s–genocide-is-e



Wie Deutschlands fortgesetzte Unterstützung für Israels Völkermord die liberale Ordnung untergräbt

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11. Dezember 2024



Die bittere Ironie ist, dass es nicht die Rechtsextremen sind, die Deutschlands liberale Ordnung zerstören, sondern die Liberalen selbst.

Deutschland hat seine Demokratie für „Israel“ geopfert, so sehr, dass „das Gespenst des Autoritarismus mit voller Wucht nach Deutschland zurückgekehrt ist.“ (Al Mayadeen Englisch; Illustriert von Mahdi Rtail)

Deutschlands schändliche Außenpolitik der Beihilfe zu dem , was Amnesty International in seinem neuen bahnbrechenden Bericht als „Israels“ „beispiellose Zerstörung“ des Gazastreifens „in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit, wie es sie in keinem anderen Konflikt des 21. Jahrhunderts gegeben hat“ bezeichnet hat, geht ohne Reue weiter.

Nur einen Tag, nachdem die führende Menschenrechtsorganisation der westlichen Welt ihren vernichtenden 296-seitigen Bericht mit dem Titel „Du fühlst dich wie ein Untermensch“ veröffentlicht hat: Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza veröffentlicht hat und sich damit endlich einer Reihe von zivilgesellschaftlichen Gruppen, dem Internationalen Gerichtshof und der UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, anschließt, die „Israels“ Verhalten in Gaza als Völkermord bezeichnen, empfing der israelische Generalstabschef Herzi Halevi seinen deutschen Amtskollegen, General Carsten Breuer, um unmissverständlich zu zeigen, wo Deutschland in dieser Frage steht, nämlich fest an der Seite des Täters.

Deutschlands Doppelmoral

In Bezug auf Deutschlands bedingungslose Unterstützung für „Israel“ hat sich ein teuflisches Muster herausgebildet: Jedes Mal, wenn ein internationales Gremium versucht, das Apartheidgebilde zur Rechenschaft zu ziehen, eilt Deutschland seinem Herrn zu Hilfe – wie ein fremdbestimmtes Schoßhündchen, das es ist. Im Vorfeld der Veröffentlichung eines Berichts der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete im Oktober, in dem „Israel“ beschuldigt wird, in Gaza „Kriegsverbrechen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung“ zu begehen, versprach Kanzler Olaf Scholz, weiterhin Kriegswaffen nach Tel Aviv zu schicken.

Als der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) am 21. November nach monatelanger Verzögerung seine Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ausstellte, deutete Deutschland, das das Römische Statut unterzeichnet hat und damit zur Verhaftung verpflichtet ist, falls einer der beiden deutschen Boden betreten sollte, an, dass es die Haftbefehle des Gerichts aufgrund der Nazi-Vergangenheit des Landes nicht einhalten werde.

„Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Verhaftungen in Deutschland auf dieser Grundlage durchgeführt werden könnten“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit,wie The Telegraph berichtete. Vergleichen Sie diese unverbindliche Haltung mit der energischen Reaktion der deutschen Behörden auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vom März 2023 gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Wenn Putin auf deutschem Boden auftaucht, wird er mit Sicherheit verhaftet“, sagte Anka Feldhusen, Deutschlands Botschafterin in der Ukraine, damals.

Die ungeheuerliche Doppelmoral, die westlich dominierte, auf Regeln basierende internationale Ordnung zu unterstützen, wenn sie einen ideologischen Beitrag leistet, und sie in dem seltenen Moment zu untergraben, in dem sie sich weigert, eine Ausnahme für die westliche Hegemonie zu machen, untergräbt das ohnehin schwache Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit globaler Institutionen, für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen, und hat das Ansehen Deutschlands unwiderruflich beschädigt.

„Die Palästinenser sind das größte Opfer dieser israelischen Aggression. Aber auch die Glaubwürdigkeit des internationalen Rechts ist ein Opfer. Das Ansehen… von Ländern wie Deutschland in der Region ist ebenfalls ein Opfer“, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi zu seiner sichtlich verlegenen deutschen Amtskollegin bei ihrem Besuch in Amman im September, wobei der Gesichtsausdruck seines Gastes verriet, dass Deutschlands arrogante politische Elite offensichtlich nicht daran gewöhnt ist, von denjenigen zurechtgewiesen zu werden, die sie in ihrer kolonialen Denkweise als minderwertig betrachtet.

Deutschlands völkermordender Sonderweg

Bürgerliche Freiheiten, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit sind die Markenzeichen der westlichen politischen und moralischen Philosophie des Liberalismus. Doch seit dem 7. Oktober 2023, als „Israel“ seinen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza als Vergeltungsmaßnahme für ihre Kühnheit, sich gegen ihre Unterdrücker zu erheben, begann, zerstört Deutschland dieselbe liberale Ordnung, die es routinemäßig zu verteidigen vorgibt, sowohl international als auch im Inland.

Der deutsche Sonderweg in Bezug auf Palästina/Israel“, die israelische Straffreiheit um jeden Preis und im Widerspruch zur weltweiten Mehrheitsmeinung und den Entscheidungen internationaler Gremien zu wahren, hat dazu geführt, dass sich der deutsche Staat sogar gegen seine eigenen Bürger wendet, die sich überwiegend gegen die Komplizenschaft ihrer Regierung mit der völkermörderischen Grausamkeit des zionistischen Regimes in Gaza wenden.

Deutschlands Kultur der antipalästinensischen Repression nach dem 7. Oktober mit ihrer systematischen Polizeibrutalität, der hektischen Verabschiedung autoritärer Gesetze zur Unterdrückung abweichender Meinungen und einem McCarthy’schen Klima der Angst ist zur neuen Normalität in Europas größter Volkswirtschaft und dem zweitgrößten Unterstützer Israels“ nach den Vereinigten Staaten geworden, was Waffenlieferungen und (un)moralische Inbrunst angeht.

Im August warf Amnesty International der Berliner Polizei vor, bei einer Anti-Völkermord-Demonstration exzessive Gewalt angewendet zu haben (was sie seit über einem Jahr ungestraft tut), und forderte unabhängige Ermittlungen gegen die beteiligten Beamten.

Im Oktober verurteilte die Gruppe eine umstrittene Resolution des Deutschen Bundestages, die unter dem Deckmantel des Schutzes jüdischen Lebens verabschiedet wurde, wegen ihres Rassismus und der „Kriminalisierung legitimer Kritik an der israelischen Regierungspolitik“.

Ein im Mai veröffentlichter Aufsatz der Wissenschaftler Vanessa E. Thompson und Pinar Tuzcu von der kanadischen Queen’s University, in dem sie das harte Vorgehen des deutschen Staates gegen die Palästina-Solidarität detailliert beschreiben und auf einen Artikel verweisen, den ich für The New Arab geschrieben habe und in dem es darum geht, wie Deutschland seine Demokratie zugunsten „Israels“ geopfert hat, kommt zu dem Schluss, dass „das Gespenst des Autoritarismus mit voller Wucht nach Deutschland zurückgekehrt ist.“

Diese Aussage trifft leider auch heute noch zu, denn die staatliche Repression gegen die Palästinenser in Deutschland zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens, obwohl die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland zusammengenommen 45.500 übersteigt, wobei die meisten der Getöteten Frauen und Kinder sind.

Liberaler Kannibalismus

Die bittere Ironie ist, dass nicht die Rechtsextremen die liberale Ordnung in Deutschland zerstören, sondern die Liberalen selbst. Warum sollte man Zeit damit verschwenden, das grob fabrizierte Schreckgespenst des „importierten Antisemitismus“ aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit oder sogar die sehr reale rechte Partei AfD als existenzielle Bedrohung für die deutsche Demokratie darzustellen, wenn die sozialdemokratische, Grünen und der neoliberalen FDP-Koalitionsregierung ihre gesamte Regierungszeit nach dem 7. Oktober damit verbracht haben, Deutschland in einen autoritären Vasallenstaat einer fremden Macht zu verwandeln, bis hin zu dem absurden Punkt, dass die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft nun von der Bereitschaft des Antragstellers abhängt, das „Recht“ einer euro-westlichen Kolonie auf gestohlenem Land in Westasien zu akzeptieren?

Wie wütend das kannibalische Verhalten der deutschen liberalen Elite sein kann, die eigene freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören, vor allem, wenn der einzige Grund dafür darin besteht, den faschistischen Führern einer unnachgiebigen Siedlerkolonialgesellschaft dreitausend Kilometer entfernt zu gefallen, beschreibt am besten die schwedische Klimagerechtigkeitsaktivistin Greta Thunberg, deren unerschütterliche Unterstützung der palästinensischen Befreiung sie zum Lieblingsfeind desselben wankelmütigen deutschen Establishments gemacht hat, das sie vor nicht allzu langer Zeit noch zu Tode verehrte.

Bei einer Podiumsdiskussion unter freiem Himmel, die von der lokalen Palästina-Solidaritätsgruppe Zaytouna veranstaltet wurde, sprach sie am vergangenen Freitag in Mannheim über die Überschneidungen von Klimagerechtigkeit und palästinensischer Befreiung und erklärte der großen Menge, die gekommen war, um sie zu hören:

„Es ist empörend. Uns allen gehen die Worte aus, um zu beschreiben, was derzeit geschieht. Ich kann nicht darüber sprechen, ohne Schimpfwörter zu benutzen. F**k Deutschland. Und f**k Israel.“

Ein Gefühl, das bei jedem, der auf der richtigen Seite der Geschichte steht, einen tiefen Eindruck hinterlassen sollte.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Freier Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

