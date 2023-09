Wie wird die deutsche Regierung, die Besatzung und die deutsche „Staatsräson“ für den „jüdischen Besatzungs-und Apartheidstaat“ wohl rechtfertigen? Evelyn Hecht-Galinski



Ex-Mossad chief’s ‚apartheid‘ criticism makes justifying occupation even harder A former intelligence head under Benjamin Netanyahu, Tamir Pardo is the latest high-profile Israeli to make the claim

Eine Palästinenserin steht an einem Zaun, der jüdische Siedler von Palästinensern in Hebron trennt (AFP)



Tamir Pardo, ehemaliger Geheimdienstchef unter Benjamin Netanjahu, ist der jüngste prominente Israeli, der diese Behauptung aufstellt

Die „Apartheid“-Kritik des Ex-Mossad-Chefs macht die Rechtfertigung der Besatzung noch schwieriger

Von Elis Gjevori

7. September 2023

Die Äußerungen des ehemaligen Chefs des israelischen Geheimdienstes Mossad, Tamir Pardo, dass es im besetzten Westjordanland einen „Apartheidstaat“ gebe, machen ihn zu einem der ranghöchsten Beamten, die das Wort aussprechen, das israelische Politiker am meisten fürchten.

Pardo äußerte sich am Mittwoch in einem Interview mit der Associated Press. „In einem Gebiet, in dem zwei Menschen nach zwei Rechtssystemen beurteilt werden, ist das ein Apartheidstaat“, sagte er und bezog sich dabei auf die israelische Besetzung des Westjordanlandes.

Pardo hat sich zu einem scharfen Kritiker der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entwickelt.

Im Juli sagte der ehemalige Mossad-Chef, er glaube, dass die rechten Minister Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich „schreckliche rassistische Parteien“ repräsentierten, die „viel schlimmer“ seien als US-amerikanische White-Supremacist-Gruppen.

Nach Ansicht von Yonatan Touval, Analyst am israelischen Institut für regionale Außenpolitik (Mitvim), sind die jüngsten Äußerungen von Pardo nicht allzu überraschend.

Die Äußerungen, so Touval, spiegeln wahrscheinlich die „wachsende Erkenntnis wider, dass die apartheidähnliche Realität im Westjordanland nicht mehr die unbeabsichtigte Folge der anhaltenden israelischen Besatzung ist, sondern unter der derzeitigen Regierung die klare und unverhohlene Absicht schlechthin“.

Im August bekräftigte Ben Gvir in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12, dass seine Rechte im Westjordanland über denen der Palästinenser stünden.

„Mein Recht – und das Recht meiner Frau und meiner Kinder – sich auf den Straßen in Judäa und Samaria fortzubewegen, ist wichtiger als das Recht der Araber, sich fortzubewegen“, sagte Ben Gvir und benutzte dabei Bezeichnungen, die von jüdischen Nationalisten für Gebiete im besetzten Westjordanland verwendet werden.

Pardo erklärte gegenüber den Medien auch, dass israelische Bürger frei in ein Auto einsteigen und fahren können, wohin sie wollen, mit Ausnahme des blockierten Gazastreifens, im Gegensatz zu Palästinensern, denen das Betreten bestimmter Gebiete verboten ist und die schwer bewaffnete Kontrollpunkte passieren müssen.

Dass ein ehemaliger israelischer Mossad-Chef die Kolonisierung des Westjordanlandes durch das israelische Regime als Apartheid bezeichnet hat, ist mir völlig egal.

– Yara Hawari, Akademikerin

Indem er seine Äußerungen verdoppelte, schloss er, dass seine Aussagen „nicht extrem“ seien, sondern vielmehr „Tatsachen“ darstellten.

Pardos Äußerungen hätten, so Touval, zumindest im Moment keine praktischen rechtlichen Auswirkungen. Aber sie könnten die israelische Regierung darauf aufmerksam machen, dass die rechtlichen Argumente, die ihr Verhalten in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtfertigen, nicht so stichhaltig sind, wie sie es sich einmal vorgestellt hat.

„Rechtsgelehrte könnten darauf hinweisen, dass die Äußerungen von Pardo theoretisch das Verfahren gegen potenzielle Angeklagte – etwa einen israelischen Beamten – stärken könnten, da sie das Vorhandensein eines Bewusstseins und vielleicht sogar einer Absicht für das begangene Verbrechen belegen“, so Touval gegenüber Middle East Eye.

„Wenn, sagen wir mal, ein internationales Strafgericht den israelischen Premierminister wegen des Verbrechens der Apartheid anklagen würde, könnten Pardos Kommentare der Anklage helfen, den Fall so darzustellen, dass der Premierminister sich der Bedeutung seiner Handlungen bewusst war und sie deshalb mit schuldhaftem Bewusstsein begangen hat“, fügte er hinzu.

Zumindest im Moment bleibt dies eine ferne Aussicht. Die wichtigere Veränderung scheint zu sein, dass der Begriff Apartheid im israelischen Diskurs legitimiert wird, um die Situation im Westjordanland zu beschreiben.



Kalter Trost

Für die Palästinenser sind die Äußerungen von Pardo jedoch ein schwacher Trost.

„Dass ein ehemaliger israelischer Mossad-Chef die Kolonisierung des Westjordanlandes durch das israelische Regime als Apartheid bezeichnet hat, ist mir völlig gleichgültig. Dieser Mann war für einen der brutalsten Mechanismen des zionistischen Siedlerkolonialregimes verantwortlich – seinen Geheimdienst“, sagte Yara Hawari, eine palästinensische Wissenschaftlerin.

Menschenrechtsgruppen weisen seit langem darauf hin, dass die israelische Politik die Palästinenser diskriminiert.

Im April 2021 stellte Human Rights Watch fest, dass die israelischen Behörden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Apartheid und Verfolgung begehen, die auf einer Regierungspolitik beruhen, die die Vorherrschaft der jüdischen Israelis über die Palästinenser aufrechterhält.

Die Menschenrechtsorganisation hat auch schwere Übergriffe gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem dokumentiert.

„Da sich das israelische Regime weiter nach ‚rechts‘ bewegt, ist der ehemalige [Mossad-]Chef zweifellos besorgt, dass die liberale Fassade des zionistischen Siedlerkolonialismus zerbricht. Eine oberflächliche Kritik wird benutzt, um die Massen von der Realität abzulenken“, fügte Hawari auf X, früher bekannt als Twitter, hinzu.



Ein wachsender Chor

Pardo ist eine der jüngsten in einer wachsenden Zahl von Persönlichkeiten, die Israel wegen Apartheid anprangern. Letzten Monat sagte ein ehemaliger hoher General des israelischen Militärs, dass Israels Behandlung der Palästinenser im besetzten Westjordanland an Nazi-Deutschland erinnere und „totale Apartheid“ sei.

Amiram Levin, ehemaliger Chef des Nordkommandos der Armee, äußerte sich in der israelischen Rundfunkanstalt Kan.

„Seit 57 Jahren gibt es dort keine Demokratie mehr. Es herrscht dort totale Apartheid“, sagte Levin und bezog sich dabei auf die Situation im Westjordanland.

Er sagte, die israelische Armee sei „gezwungen, dort Souveränität auszuüben“ und verrotte „von innen“.

Er fügte hinzu: „Sie steht daneben, schaut den Siedler-Randalierern zu und wird zum Partner bei Kriegsverbrechen. Das sind tiefgreifende Prozesse.“

Zwei ehemalige israelische Botschafter in Südafrika haben ebenfalls erklärt, dass Israel ein „zweistufiges Rechtssystem“ aufrechterhält, das von „inhärenter Ungleichheit“ geprägt ist, und dass „Israel daran gearbeitet hat, sowohl die Geographie als auch die Demographie des Westjordanlandes durch den Bau von Siedlungen zu verändern, die nach internationalem Recht illegal sind“. Übersetzt mit Deepl.com

