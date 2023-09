„Westliche-Werte“



Senator Jim Risch am Fuße der Rolltreppe mit einem Getränk in der Hand

Blinken duldet republikanischen Senator, der mit palästinensischem Hunger spielt

Michael F. Brown

7. September 2023

Senator Jim Risch aus Idaho hat 75 Millionen Dollar blockiert, die dem UNRWA für die Nahrungsmittelhilfe für palästinensische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden sollten. Bill Clark Newscom

Ein einziger republikanischer US-Senator, Jim Risch aus dem dünn besiedelten Staat Idaho, spielt mit dem Leben der palästinensischen Flüchtlinge im Westjordanland und im Gazastreifen.

Das ländliche Idaho ist fast 600-mal so groß wie der Gazastreifen, hat aber weniger Einwohner als der Gazastreifen, und der Junior-Senator des Bundesstaates ist in der Lage, die Auslandshilfe für palästinensische Flüchtlinge zu stoppen, während er gleichzeitig weitaus mehr Militärhilfe für Israel wegen seiner gewalttätigen und diskriminierenden Politik gegenüber eben diesen Palästinensern unterstützt.

Diese böswillige Blockade mit ihrem potenziellen Schaden für die unter israelischer Besatzung und Belagerung lebenden Flüchtlinge kann so lange fortgesetzt werden, wie die Regierung Biden ihm nachgibt.

Risch, der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Beziehungen, hat 75 Millionen Dollar an Nahrungsmittelhilfe für die UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge gestoppt, bis er von der Regierung Biden die Zusicherung erhält, dass das UNRWA weder Antisemitismus fördert noch mit der Hamas zusammenarbeitet.

Wie Khaled Elgindy, Senior Fellow und Direktor des Programms für Palästina und palästinensisch-israelische Angelegenheiten am Middle East Institute, in einem Meinungsbeitrag für The Hill vom 30. August feststellt, sind diese und andere Bedingungen bereits erfüllt: „Diese und andere Bedingungen sind bereits Anforderungen, die das UNRWA in seinem Rahmenabkommen mit dem Außenministerium einhalten muss.“

William Deere, Direktor der UNRWA-Vertretung in Washington, erklärte per E-Mail an The Electronic Intifada, dass „das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem UNRWA buchstäblich alle Bedenken des Senators ausräumt. Man muss es nur lesen“.

Das Abkommen kann hier eingesehen werden.

Darin heißt es: „Die Vereinigten Staaten und das UNRWA verurteilen vorbehaltlos alle Erscheinungsformen von religiöser oder rassistischer Intoleranz, Aufstachelung zu Gewalt, Belästigung oder Gewalt gegen Personen oder Gemeinschaften aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder ihres religiösen Glaubens, einschließlich Antisemitismus, Islamophobie, Antikatholizismus, Anti-Arabismus oder anderer Formen der Diskriminierung oder des Rassismus gegenüber Palästinensern, Israelis oder anderen Personen oder Gemeinschaften aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder ihres religiösen Glaubens.“

Rischs Haltung ist grausam, aber nicht überraschend, wenn sie von einer der am stärksten antipalästinensischen Stimmen im US-Senat kommt.

Nathan Brown, Professor an der George Washington University, verweist auf die „Aufwiegelungslobby“, die seit Jahrzehnten Antisemitismus in palästinensischen Schulbüchern behauptet, um zu suggerieren, dass dies die Ursache für palästinensische Gewalt sei.

Diejenigen, die palästinensische Schulbücher kritisieren, ignorieren bequemerweise die gelebte Unterdrückungsrealität als Hauptursache der palästinensischen Unzufriedenheit. Und das Argument suggeriert, dass sich die Palästinenser nicht gegen die Besatzung wehren würden, wenn diese von weißen, christlichen Europäern durchgeführt würde.

Deere stellt fest, dass „UNRWA-Schulen Zentren akademischer Exzellenz sind“.

„International anerkannte externe Gutachter“ haben empirisch nachgewiesen, dass „die Bildungsergebnisse des UNRWA zu den besten in der Region gehören und das zu den niedrigsten Kosten pro Schüler“.

In der Zwischenzeit werden israelische Schulbücher und gewalttätige, diskriminierende Maßnahmen weitgehend ignoriert, zumindest von Risch.

Rischs Position bedroht die Gesundheit und das Wohlergehen palästinensischer Flüchtlingskinder, während er die Untaten des Apartheidstaates nebenan ignoriert, der den Palästinensern ihre Grundrechte verweigert, einschließlich des Rechts von UNRWA-unterstützten Kindern, in die Häuser und Länder zurückzukehren, aus denen ihre Familien vertrieben wurden. Wie Philippe Lazzarini, Generalkommissar des UNRWA, am Mittwoch sagte, „warten die palästinensischen Flüchtlinge seit 75 Jahren auf eine politische Lösung“.

Dalal Yassine, eine Mitarbeiterin des Jerusalem Fund/Palestine Center in Washington, erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass fast 300.000 Flüchtlingskinder im Gazastreifen letzte Woche in die UNRWA-Schulen zurückgekehrt seien und dass die Verzögerung der Finanzierung „die am meisten gefährdeten Personen trifft“.

Das UNRWA biete auch Gesundheitsdienste für diese Kinder an, und die Ärmsten unter ihnen erhielten Nahrungsmittelhilfe. Wenn die Mitglieder des US-Kongresses wirklich um Frieden und Sicherheit besorgt wären, würden sie versuchen zu verstehen, warum das UNRWA existiert“.

Anstatt den palästinensischen Kindern „eine bessere Zukunft zu bieten, in der ihre Rechte verwirklicht und sie gleichberechtigt und menschlich behandelt werden“, versuchen Kongressmitglieder wie Risch, „auf Kosten der Flüchtlinge billige politische Punkte zu machen“.

Drohende Krise

In einem Schreiben, das im Juli von 25 humanitären Organisationen und Glaubensgemeinschaften an Risch geschickt wurde, hieß es: „Ohne diese Mittel droht eine verheerende humanitäre Krise mit mehr als 1,2 Millionen Menschen, die möglicherweise schon Mitte September ohne Nahrung dastehen werden, darunter Hunderttausende unschuldiger Kinder, die hungern müssen“.

Diese Woche haben mehr als 20 Organisationen einen Brief an Außenminister Tony Blinken geschickt, in dem sie ihn auffordern, die Nahrungsmittelhilfe voranzutreiben. „Die Verweigerung der Nahrungsmittelhilfe für Palästinaflüchtlinge steht im Widerspruch zu Ihrer angekündigten Initiative zur Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit und wird den Menschen, die sich einfach nur nach einer menschenwürdigen Existenz sehnen, den letzten Rest an Hoffnung nehmen.“



Im August hatte Blinken beklagt, dass Nahrungsmittel zunehmend „als Kriegswaffe, als Druckmittel und für politische Zwecke“ eingesetzt würden.

Verkümmerung und Unterernährung sind in Gaza seit langem ein Problem. Die 75 Millionen Dollar stehen zwar sowohl für das Westjordanland als auch für den Gazastreifen zur Verfügung, sollen aber für die Unterstützung der Flüchtlinge im Gazastreifen verwendet werden.

Das Nationale Komitee des UNRWA in den USA hat seine Unterstützer gebeten, sich mit Blinken in Verbindung zu setzen und ihn aufzufordern, „die US-Mittel für die Nahrungsmittelhilfe unverzüglich zu binden, bevor die Lebensmittelversorgung des UNRWA zusammenbricht“.

Sogar Suzanne Wrasse, Rischs Sprecherin, räumt ein, dass „die Verwaltung alle Befugnisse hat, die sie braucht, um dem UNRWA Nahrungsmittelsoforthilfe zu leisten“.

Aber Blinken muss sich bewegen – und zwar schnell. Druck von UNRWA USA sollte nicht notwendig sein, ist es aber offensichtlich, da das Außenministerium zögert.

Letzte Woche erklärte das Außenministerium gegenüber The Electronic Intifada: „Wir haben Ihnen in dieser Sache nichts anzubieten“, und am Montag hieß es dann: „Wir haben hier nichts Neues zu bieten.“ Die Antworten lassen darauf schließen, dass Risch nicht gewillt ist, sich öffentlich mit seiner extrem antipalästinensischen Haltung auseinanderzusetzen, und dass es ihm insgesamt an Dringlichkeit mangelt, sich mit der Unterernährung der Palästinenser und einer möglichen Verkümmerung auseinanderzusetzen.

Khaled Elgindy erklärte in seinem Meinungsbeitrag für The Hill, wie eine Unterbrechung der Pipeline aussehen würde.

„Wenn die Mittel nicht bis zum 1. September freigegeben werden, würde dies eine Kettenreaktion negativer Folgen auslösen, einschließlich einer Unterbrechung der Nahrungsmittelversorgung im Gazastreifen und der möglichen Unfähigkeit, die Gehälter der 28.000 UNRWA-Mitarbeiter im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen zu zahlen. Sollten die Mittel nach dem 1. September freigegeben werden, würde es nach Schätzungen von UNRWA-Beamten zwei bis drei Monate dauern, das Nahrungsmittelprogramm wieder aufzunehmen.

William Deere vom UNRWA erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass „die nächsten 10 Tage entscheidend sind“.

„Das UNRWA-Nahrungsmittelhilfeprogramm im Gazastreifen ist eine komplexe Abfolge von Schritten, die mit der vierteljährlichen Ausschreibung von Nahrungsmitteln durch das Hilfswerk beginnt“, so Deere weiter. „Die aktuellen Angebote für Nahrungsmittel laufen aus, und wenn sie nicht genutzt werden, wird das UNRWA eine mehrmonatige Verzögerung bei den Warenlieferungen und einen möglichen Preisanstieg erleben, sobald eine neue Ausschreibung veröffentlicht wird.“

All dies ist völlig vermeidbar und untergräbt den Willen des Kongresses, der die Nahrungsmittelhilfe letztes Jahr ordnungsgemäß genehmigt hat. Im Mai dieses Jahres teilte das Außenministerium dann mit, dass es die Nahrungsmittelhilfe fortsetzen werde.

Daraufhin meldete sich Risch, ein wiederholter Gegner des UNRWA und der palästinensischen Flüchtlinge, zu Wort.

Wie Dalal Yassine letzten Monat in einem anderen Meinungsbeitrag in The Hill feststellte, „ist das UNRWA der Hauptanbieter von Gesundheits-, Bildungs- und Hilfsdiensten für über 5,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge im Libanon, in Syrien, Jordanien sowie unter israelischer Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen.“

Nichts von alledem ist für Risch von Bedeutung.

Er ist fest entschlossen, Israel zu unterstützen – und die Palästinenser zu untergraben – egal wie weit die israelische Regierung nach rechts rückt.

Propaganda für die Demokratie

Nach der Rede des israelischen Präsidenten Isaac Herzog im Juli vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses erklärte Risch: „Israel bleibt ein Beispiel für eine lebendige Demokratie im Nahen Osten. Da das israelische Volk in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, bekräftigt der Kongress sein unerschütterliches Engagement für Israel und seine Sicherheit.“

Er verlor kein Wort über die israelische Diskriminierung der Palästinenser, die jahrzehntelange Besatzung oder die Enteignung der Flüchtlinge.

Stattdessen drängte er die Regierung Biden, „auf dem Erfolg des Abraham-Abkommens aufzubauen, indem sie den Freundeskreis mit Israel stärkt und erweitert. Diese Beziehungen verändern die Region grundlegend, und es liegt im besten Interesse der Vereinigten Staaten, sie auszubauen und ihren anhaltenden Erfolg sicherzustellen“.

Mit anderen Worten: Er will, dass die Länder im Nahen Osten die israelische Apartheid normalisieren.

Progressive Demokraten wehren sich nicht in nennenswerter Zahl gegen die Bemühungen von Demokraten und Republikanern gleichermaßen, die israelische Apartheid zu normalisieren. Aber 56 Mitglieder des Repräsentantenhauses und sieben Senatoren haben auf die Gefahr hingewiesen, die eine Verzögerung der Nahrungsmittelhilfe mit sich bringt.

In einem Brief an Risch vom 29. August erklären sie: „Dies wird zu einer humanitären Tragödie führen und stellt ein großes Risiko für die regionale Sicherheit dar.“ Eine Kopie des Briefes ging auch an Blinken.

Die Demokraten, angeführt vom Kongressabgeordneten André Carson und Senator Bernie Sanders, fügen hinzu: „Die schwere Ernährungsunsicherheit nimmt weiter zu – inzwischen sind über 40 Prozent der Menschen im Gazastreifen von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen.“

Nach Angaben des UNRWA bedeutet schwere Ernährungsunsicherheit, dass diese Menschen regelmäßig einen Tag ohne Essen auskommen.

In einem separaten Schreiben vom 26. Juli an Blinken schrieb die Kongressabgeordnete Rosa DeLauro, die ranghöchste Demokratin im Bewilligungsausschuss: „Das UNRWA leistet Nahrungsmittelhilfe für 1,2 Millionen Palästinenser, von denen 40 Prozent Kinder sind. Drei von vier Bewohnern des Gazastreifens sind [sic] auf externe Nahrungsmittelhilfe durch das UNRWA oder das Welternährungsprogramm angewiesen, das [sic] ebenfalls kürzlich Kürzungen angekündigt hat. Die Situation ist dringend“.

Der Brief versucht, den Palästinensern zu helfen, aber seine zugrunde liegende Grammatik entmenschlicht die Palästinenser und reduziert sie auf Objekte.

Sie fügte hinzu: „Wie Sie sehr wohl wissen, sind zunehmender Hunger und Verzweiflung in einer derart instabilen Situation weder im Interesse der Vereinigten Staaten [sic] noch produktiv für Frieden und Stabilität in der Region.“

Diese Demokraten haben Recht, wenn sie sich dagegen wehren, Lebensmittel als Waffe einzusetzen – wie es die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Madeleine Albright, gegen irakische Kinder getan hat -, aber politisch haben sie es in diesem Sommer wiederholt versäumt, sich gegen Israels antipalästinensische Politik zu stellen.

Zu viele Demokraten verfolgen weiterhin eine Politik des „wirtschaftlichen Friedens“ – eine Politik, die bereits von Politikern wie Donald Trump und Benjamin Netanjahu verfolgt wurde.

Dies ist ein schlechter Ersatz, um die grundlegenden Probleme wie Apartheid, Enteignung und Besetzung anzugehen. Doch selbst „wirtschaftlicher Frieden“ ist zu viel für jemanden wie Risch, der das Wohlergehen palästinensischer Kinder rücksichtslos aufs Spiel setzt.

Wie ihre Vorgängerin hat es auch die Regierung Biden versäumt, auf die wesentlichen politischen Anliegen der Palästinenser einzugehen.

Dalal Yassine erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass der Ansatz der Biden-Regierung „enttäuschend“ sei.

Zwar sei sie „weniger feindselig als die Trump-Administration, aber Präsident Biden und Außenminister Blinken haben die Palästinenser nicht zu einer Priorität gemacht, und ich erwarte nicht, dass sie das vor den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ändern werden.“

Sie fügte hinzu: „Der Druck der Demokraten im Kongress kann dazu beitragen, die Regierung zum Handeln zu bewegen“ – wie bei den Briefen zu den UNRWA-Geldern – „aber ich erwarte auch, dass dies nur vorübergehend sein wird, weil pro-israelische Stimmen im Kongress aus beiden Parteien das UNRWA weiterhin ins Visier nehmen und dämonisieren werden.“

Die Demokraten in Washington wollen nicht, dass die Palästinenser hungern, aber die meisten von ihnen sind auch nicht daran interessiert, dafür zu kämpfen, dass die Palästinenser in Freiheit und mit vollen gleichen Rechten leben. Mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen wird sich diese Realität nur noch weiter verfestigen. Übersetzt mit Deepl.com

