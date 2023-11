PATRICK LAWRENCE: The Banality of Propaganda The annals of the awful art – Hitler’s, Mussolini’s, Japan’s and America’s during World War II – show that it does not have to be sophisticated. The Israeli president’s display of Mein Kampf just proved that again. By Patrick Lawrence Special to Consortium News I watched a video clip



Israelische Soldaten in den Ruinen von Gaza am 31. Oktober. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 3.0)

Die Annalen der schrecklichen Kunst – Hitlers, Mussolinis, Japans und Amerikas während des Zweiten Weltkriegs – zeigen, dass sie nicht anspruchsvoll sein muss. Die Ausstellung von Mein Kampf durch den israelischen Präsidenten hat das gerade wieder bewiesen.

Die Banalität der Propaganda

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

14. November 2023

Ich habe am Sonntag einen Videoclip von Isaac Herzog gesehen, der an Albernheit kaum zu überbieten ist und es gleichzeitig schafft, bösartig zu sein. Darin hält der israelische Präsident ein Exemplar von Mein Kampf in der Hand, übersetzt ins Arabische.

Das Video wurde einen Tag nach einer riesigen Demonstration in London für einen Waffenstillstand in Gaza und die Befreiung der Palästinenser von Israels langer, gewaltsamer Unterdrückung aufgenommen. Hier ist ein Teil dessen, was Herzog zu sagen hatte:

„Ich möchte Ihnen etwas Exklusives zeigen. Das ist das Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf. Es ist das Buch, das zum Holocaust geführt hat, und das Buch, das zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Es ist das Buch, das zur schlimmsten Gräueltat der Menschheit führte, gegen die die Briten kämpften.

Dieses Buch wurde erst vor wenigen Tagen im Norden des Gazastreifens in einem Kinderzimmer, das in eine militärische Operationsbasis der Hamas umgewandelt wurde, auf der Leiche eines der Terroristen und Mörder der Hamas gefunden, und er machte sich sogar Notizen, er markierte und lernte immer wieder von Hitlers Ideologie, die Juden zu töten, die Juden zu verbrennen, die Juden zu schlachten.

Das ist der wahre Krieg, in dem wir uns befinden. All diejenigen, die gestern demonstriert haben – ich sage nicht, dass sie alle Hitler unterstützen. Aber ich sage nur, dass sie diese Ideologie im Grunde unterstützen, wenn sie nicht verstehen, worum es bei der Hamas-Ideologie geht. “

Sie können eine einminütige, 22-sekündige Version dieses Videoclips hier oder eine längere BBC-Version hier ansehen. In beiden sehen wir, wie das israelische Staatsoberhaupt die Holocaust-Karte, die Hitler-Karte, die jüdische Opfer-Karte und die Hamas-als-mordende-verbrennende-schlachtende-Monster-Karte auf einmal ausspielt.

Ich kann den Fernsehsender nicht identifizieren, der die kürzere Version von Herzog gezeigt hat, und ich bin erstaunt, dass die BBC sie ernst genug genommen hat, um sie auszustrahlen, aber so ist das Beeb heutzutage – immer für die transatlantische Sache da.

[Zum Thema: Was wir nicht über den 7. Oktober hören]

Wie bemerkenswert fadenscheinig Propaganda in den meisten Fällen ist, dachte ich, nachdem ich Herzog gesehen und meine Notizen gemacht hatte. Das gilt für viele, viele Fälle in den Annalen der schrecklichen Kunst – Hitlers, Mussolinis, Japans und Amerikas während des Zweiten Weltkriegs. Aus heutiger Sicht ist nichts davon besonders raffiniert, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es das nicht sein muss.

Bei der Propaganda geht es um eine starke Wirkung, Subtilität ist das Letzte, woran der Propagandist denkt. Das Banale wird immer genügen. Die Japaner während des Pazifikkrieges wurden „Japsen“ oder „Nips“ genannt, und in der Fülle der amerikanischen Propagandabilder hatten sie Hasenzähne und Bleistiftschnurrbärte und trugen runde Brillen über ihren bösen asiatischen Augen.

Nachdem ich das Herzog-Video gesehen hatte, machte ich mich auf die Suche nach Filmmaterial aus London vom Vortag. Seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten am 7. Oktober hat es viele Demonstrationen gegen Israels brutale Militärkampagne in Gaza gegeben, und es mögen noch viele weitere folgen, aber London am vergangenen Samstag scheint die bisher größte gewesen zu sein.

„Free Gaza“, „Ceasefire Now“, „Not in Our Names“ – dies waren einige der Rufe und Kritzeleien auf Plakaten, als sich der Protest langsam durch das Zentrum Londons vom Hyde Park bis zur mehrere Kilometer entfernten US-Botschaft bewegte. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf 300.000. Nach dem Filmmaterial zu urteilen – alles, was mir zur Verfügung steht – würde ich die Zahl eher auf eine halbe Million schätzen.

Wenn man sich genug Propaganda ansieht, ob zeitgenössisch oder historisch, stellt man fest, dass es keine Rolle spielt, ob die Drehbücher und Bilder die Rohheit und Unwürdigkeit derjenigen verraten, die die Propaganda produzieren. Die Absicht ist einzig und allein, die Gedanken und Gefühle der unreflektierten Mehrheit einzufangen, wie auch immer das geschehen soll.

Die israelische Propagandaabteilung ist verzweifelt

Im Zeitalter der digitalen Medien und einer zunehmend einflussreichen unabhängigen Presse ist dieses Vorhaben jedoch schwieriger geworden. So scheint es mir. Die Menschen können jetzt mehr sehen, und sie sehen es klarer und unmittelbarer, sofern sie sich dafür entscheiden, hinzusehen. Und das tun immer mehr Menschen.

Wenn der idiotische Herzog-Clip uns irgendetwas verrät, dann, dass die israelische Propagandaabteilung in einem verzweifelten Zustand ist und den Krieg um die Öffentlichkeitsarbeit bereits verloren hat, während die israelischen Verteidigungskräfte das Loch jeden Tag tiefer graben.

Nachdem ich das Herzog-Video und dann die Aufnahmen aus London gesehen hatte, dachte ich an eine denkwürdige Passage in Hannah Arendts Die Ursprünge des Totalitarismus:

„In einer sich ständig verändernden, unverständlichen Welt hatten die Massen den Punkt erreicht, an dem sie gleichzeitig alles und nichts glaubten, alles für möglich und nichts für wahr hielten. Die Massenpropaganda entdeckte, dass ihr Publikum jederzeit bereit war, das Schlimmste zu glauben, wie absurd es auch sein mochte, und dass es sich nicht sonderlich dagegen wehrte, getäuscht zu werden, weil es ohnehin jede Aussage für eine Lüge hielt.“

Arendt blickte zurück auf das Reich und die stalinistische Sowjetunion, als sie 1951 ihre berühmte Abhandlung schrieb. Aber der Gedanke scheint ihr danach nie mehr fern gewesen zu sein.

In einem Gespräch mit einem französischen Aktivisten für freie Meinungsäußerung, das sie kurz vor ihrem Tod im Jahr 1975 führte, fand Arendt noch deutlichere Worte für die Frage, was aus Umständen wie den unseren letztendlich wird. „Wenn dich immer alle anlügen“, sagte sie zu Roger Errera, „ist die Folge nicht, dass du die Lügen glaubst, sondern dass niemand mehr etwas glaubt.“

Ein halbes Jahrhundert bevor Herzog sein Video drehte und Demonstranten die Straßen Londons füllten, hat Arendt das vergangene Wochenende perfekt genannt.

Jeremy Corbyn, der ehemalige britische Labour-Chef, dritter von links, führt den Ceasefire Now-Marsch in London zur US-Botschaft am 11. November an. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Es ist eine gute Sache, dass immer weniger Menschen auf die Psychopathen und Propagandablitze des nationalen Sicherheitsstaates, der Konzernmedien und der skrupellosen – ja, ich möchte sagen, hitleresken – Regime wie das israelische hereinfallen.

Aber in einer Welt zu leben, in der man nichts von dem glaubt, was gesagt wird, ist eine eigene Art von Elend. Es ist eine Kapitulation des öffentlichen Diskurses und des öffentlichen Raums an das Böse, das Unanständige, das Unmenschliche, das Erniedrigte und Entwürdigende. Die Wahrheit und damit auch logisches Denken und schlichter Anstand werden „alternativ“.

Gibt es einen Weg, über unsere entwürdigenden Umstände hinauszuwachsen? Oder müssen wir auf unbestimmte Zeit in einem Zustand der Negativität, der Ungläubigkeit und der Entfremdung von unserem eigenen Gemeinwesen verharren?

US-Außenminister Antony Blinken mit Herzog in Tel Aviv am 3. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Meine Antwort ist ein Ja auf die erste Frage, ein Nein auf die zweite: Es gibt immer einen Weg, eine andere Zukunft zu gestalten – dies ist eine Frage des allgemeinen Prinzips. In diesem Fall muss das Projekt mit der Rückgewinnung der Sprache beginnen. Die Ablehnung der offiziellen Sprache der Machthaber, wie es so viele Menschen heute tun, ist ein Anfang. Wir müssen dann wieder lernen, die Sprache zu sprechen, die nicht gesprochen wird, die Sprache, in der die Wahrheit liegt.

Nicht zuletzt aufgrund meines beruflichen Werdegangs bin ich besonders sensibel für die Macht der Sprache, wenn sie entweder für Klarheit und Verständnis oder für Verschleierung und Ignoranz eingesetzt wird.

Die Sprache der Institutionen, die Sprache der Macht, besteht aus verschleiernden Euphemismen – „globale Führung“, „Kollateralschäden“, „Regimewechsel“, „die Geheimdienstgemeinschaft“, „die regelbasierte Ordnung“ und so weiter durch das bürokratische Lexikon – und aus dreisten Fälschungen, wie sie uns Isaac Herzog am vergangenen Sonntag angeboten hat.

Orwell beschrieb in „Politics and the English Language“, wie die Sprache von Ideologen und bürokratischen Mandarinen unsere Fähigkeit, klar zu denken, zerstört – was genau ihr Zweck ist. Seit er seinen Essay im April 1946 in Horizon veröffentlichte, hat sich das Problem, wie wir es haben, um sieben Jahrzehnte verschlimmert.

Dieser Sprachgebrauch hat die Sprache selbst entwaffnet und sie ihrer Durchsetzungskraft beraubt, so dass Reden oder Schreiben außerhalb der Orthodoxie als Ort eines ernsthaften Diskurses abgetan werden können. Die Sprache ist als Medium des kreativen Denkens oder als Anregung zu neuen, phantasievollen Handlungen untauglich geworden.

Der absurde, beleidigende Gebrauch des Begriffs „Antisemitismus“, der uns jetzt heimsucht, ist ein typisches Beispiel dafür. Die offensichtliche Absicht besteht darin, ein weitgehendes Schweigen aufzuerlegen, um die Verbrechen der israelischen Apartheid zu verschleiern.

[Zum Thema: Patrick Lawrence: Tiefer in die Verderbtheit]

Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist die der Wiederherstellung. Es geht darum, die Sprache zurückzuerobern, ihr Leben zu erneuern, sie dem betäubenden Einfluss von Institutionen, Bürokratien und Konzernmedien zu entreißen, die die Sprache zu einem Instrument der Konformitätsdurchsetzung deformiert haben. Deshalb ist jeder Schrei und jedes Plakat, das man in diesen Tagen in London oder vielen anderen Städten hört oder sieht, wichtig, ein Akt von Bedeutung und Wert.

Protest der Free Palestine Coalition im Zentrum Londons am 4. November. (Steve Eason, Flickr,

CC BY-NC 2.0)

Klare Sprache ist ein Instrument – ungeschminkt, einfach geschrieben und gesprochen, umgangssprachlich im besten Sinne des Wortes, aber durchaus fähig zu Subtilität und Komplexität. Es ist die Sprache der Geschichte, nicht des Mythos.

Diese Sprache wird nicht für die Sache des Imperiums, sondern immer für die Sache des Menschen gesprochen. „Freies Palästina“, „Vom Fluss zum Meer“: Dies sind Beispiele für die Sprache, die ich beschreibe, mit zwei und sechs Wörtern.

Dies ist die Sprache, die notwendig ist, um der Macht entgegenzutreten, anstatt sich ihr anzupassen. Es ist eine Sprache, die den Nutzen von Intelligenz und kritischem Denken voraussetzt. Sie ist für das Aufwerfen vieler wertvoller Fragen gedacht. Sie ist vorbehaltlos der Erweiterung dessen gewidmet, was als feindliche Antwort auf „das große Unsagbare“, wie ich es nenne, gesagt werden kann.

Durch diese Sprache erwartet uns ein lebendigerer, erfüllender öffentlicher Diskurs. Mit Hilfe dieser Sprache können die Isaac Herzogs, Antony Blinkens und Ursula von der Leyens, die unseren öffentlichen Raum verschmutzen, auf das reduziert werden, was sie sind – Lügner und Propagandisten. Die Macht der Sprache, die ich beschreibe, wird der Sprache, die sie sprechen, jede Macht nehmen.

Lasst sie uns sprechen, lasst sie uns schreiben, lasst sie uns auf Wände und Pappen kritzeln. Lasst sie uns als das mächtigste Werkzeug erkennen, das denjenigen zur Verfügung steht, die sich dem Schweigen verweigern, das Isaac Herzog den Londonern am vergangenen Wochenende aufzwingen wollte.

Teile dieses Artikels stammen aus meinem neuen Buch, Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Wenn Sie bereits Unterstützer sind, herzlichen Dank. Wenn Sie es nicht sind, machen Sie bitte mit, indem Sie The Floutist abonnieren oder über mein Patreon-Konto, in Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, das ich mit dieser Publikation teile.

