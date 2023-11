Need comic relief? Watch Israel’s PR stunt collapse Military spokesperson falsely claims wall calendar lists names of „terrorists.“

Lust auf Komik? Sehen Sie, wie Israels PR-Gag scheitert

Von Ali Abunimah

14. November 2023

Mann in Militäruniform zeigt auf ein Blatt Papier, das an eine gekachelte Wand geklebt ist

In einem Videostandbild zeigt der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auf einen Wandkalender, von dem er fälschlicherweise behauptet, es handele sich um eine Liste mit den Namen von „Terroristen“.

Angesichts des andauernden israelischen Völkermords in Gaza gibt es in diesen Tagen wenig zu lachen.

Aber die israelische Armee, die diesen Völkermord verübt, sorgte am Montag mit einem Video, das angeblich Beweise dafür liefert, dass Hamas-Kämpfer das Rantisi-Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt als Gefangenenlager genutzt haben, für ein wenig Erheiterung.

In diesem Video führt der israelische Armeesprecher Daniel Hagari durch einen Raum, der sich seiner Meinung nach im Keller des Krankenhauses befindet. Er behauptet, es gebe Anzeichen dafür, dass dieser Raum für die Gefangennahme durch die Hamas genutzt worden sei.

Dazu gehören Dinge wie die Kleidung einer Frau – der Gegenstand, auf den er zeigt, sieht eher wie ein Krankenhauskittel aus – und ein kurzes Stück Schnur, das er als „Seil“ bezeichnet und auf dem Boden liegen sieht.

Dann – als ob er wirklich eine rauchende Waffe entdeckt hätte – zeigt Hagari auf einen Gegenstand, der auf etwas sitzt, das wie ein an der Wand montierter Schaltkasten für Wasserpumpen aussieht und auf dem der Name der Weltgesundheitsorganisation steht.

„Es ist eine Babyflasche. Es ist eine Babyflasche in einem Keller, über einem Schild der Weltgesundheitsorganisation“, sagt Hagari aufgeregt, während er auf etwas zeigt, das in der Tat eine Babyflasche ist.

„Dies ist ein verdächtiger Bereich, in dem Geiseln festgehalten wurden“, behauptet Hagari. Dann zeigt er auf die „Infrastruktur“, darunter eine Toilette und ein Belüftungssystem – ganz normale Dinge, die man in einem Krankenhaus erwarten würde.

Ein weiteres belastendes „Beweisstück“, das Hagari zeigt, ist ein Paket mit Windeln.

„Eine Toilette, eine Dusche, eine kleine Küche werden die Terroristen benötigen“, fügt der Militärsprecher hinzu, als ob „Terroristen“ und nicht etwa Krankenhausverwalter, Patienten oder Personal solche Dinge nicht auch nutzen würden.

Dann führt Hagari die Zuschauer in einen Raum, der wie ein recht komfortables, wenn auch fensterloses Wohnzimmer aussieht, mit Sesseln, Sofas und Topfpflanzen an der Wand. In der Ecke scheint ein Fotokopierer zu stehen.

Auf ein paar Stühlen liegen Kissen und auf dem Boden liegt ein Teppich.

„Sie betreten jetzt den Raum, in dem wir die Geiseln vermuten“, sagt Hagari.

Zu den „Beweisen“ gehören ordentlich gefaltete Vorhänge, die an einer Stange nahe der Decke an einer Wand aufgehängt sind und eindeutig zur Einrichtung des Raums gehören oder vielleicht dazu dienen, die Kälte fernzuhalten.

Hagari behauptet jedoch ohne Beweise, dass die Vorhänge als Kulisse für den Dreh von Geiselvideos dienten – als ob sich die Geiselnehmer die Zeit nehmen würden, Vorhänge zu diesem Zweck sorgfältig und ordentlich aufzuhängen.

„Jeder Name auf dieser Liste ist ein lebender Toter“.

Doch dann kommt das große Finale. „Und jetzt zeigen wir Ihnen noch mehr Beweise“, sagt Hagari, während er durch den Raum geht, vorbei an einem Schreibtisch, der typisch für einen Krankenhausverwalter aussieht.

„In diesem Raum gibt es eine Liste“, sagt Hagari und zeigt auf ein Stück Papier, das an der Wand klebt. „Diese Liste auf Arabisch … auf dieser Liste steht: ‚Wir befinden uns in einer Operation, der Operation gegen Israel – begonnen am 7. Oktober.“

„Das ist eine Wächterliste, auf der jeder Terrorist seinen Namen schreibt und jeder Terrorist seine eigene Schicht hat, um die Leute zu bewachen, die hier waren“, fügt Hagari süffisant hinzu, während die Kamera wieder zu den Topfpflanzen, dem Fotokopierer und den Sesseln schwenkt.

In Wirklichkeit ist nichts von dem, was Hagari über das Dokument an der Wand sagt, wahr.

Worauf er zeigt, ist ein einfacher Wandkalender. Oben steht „Operation Al-Aqsa-Flut“ und als Datum ist der 7. Oktober 2023 angegeben. Dies ist die übliche Bezeichnung für den aktuellen Krieg.

Dann gibt es ein Kalendergitter für die Monate Oktober – beginnend am 7. Oktober – und November.

Jedes Quadrat enthält das Datum und den Wochentag und sonst nichts. Es gibt keine Namen.

Einige der Quadrate – bis zum 3. November – sind durchgestrichen, was darauf hindeutet, dass jemand die verstrichenen Tage des Krieges markiert hat.

Aviva Klompas, eine ehemalige Redenschreiberin für die israelische Vertretung bei der UNO und eine aktive Online-Unterstützerin des Gaza-Völkermords, twitterte atemlos ein Bild des Wandkalenders.

„Im Keller des Rantisi Kinderkrankenhauses in Gaza wurde ein Kalender mit den Namen der Hamas-Terroristen gefunden, die die Geiseln bewachten“, schrieb die Israel-Lobbyistin zu dem Bild. „Jeder Name auf dieser Liste ist ein lebender Toter.“

Irgendwann muss Klompas gemerkt haben, dass diese spezielle Lüge zu leicht zu entlarven war und löschte den Tweet.

Auch die israelische Armee veröffentlichte später einen Tweet, in dem sie ihre früheren falschen Behauptungen zurücknahm.

Doch als die Armee versuchte, ihre Darstellung zu ändern, waren dieses und andere Propagandavideos bereits weitgehend entlarvt und lächerlich gemacht worden.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag wies der Direktor des Rantisi Kinderkrankenhauses die israelischen Behauptungen kategorisch zurück. Er sagte, dass die Kellerräume in dem israelischen Armeevideo normalerweise als Verwaltungsbüros und als Teil der Krankenhausapotheke genutzt würden.

Seit Beginn des Krieges seien jedoch Tausende von Menschen in das Krankenhaus geströmt und hätten Schutz gesucht, und viele von ihnen seien auch in diesen Räumen untergebracht gewesen, bis sie durch die israelische Invasion zum Verlassen gezwungen wurden.

„Humanitäre“ Propaganda

Möglicherweise erkannte die Armee, dass diese erbärmliche PR-Maßnahme die wachsende Empörung über Israels vorsätzliche Angriffe auf Krankenhäuser nicht abschwächen konnte, und veröffentlichte am Dienstag eine neue Propagandameldung, in der es hieß: „Die IDF verlegt derzeit Brutkästen aus einem Krankenhaus in Israel in das Shifa-Krankenhaus in Gaza.“

Wie jedoch schnell klargestellt wurde, brauchen die Krankenhäuser in Gaza keine Brutkästen. Sie brauchen Treibstoff, um die bereits vorhandenen Brutkästen zu betreiben – und Israel hat verhindert, dass sie diesen erhalten.

Auch dieser Trick ging nach hinten los.

Am Sonntag gaben die Gesundheitsbehörden in Gaza bekannt, dass das Al-Shifa-Krankenhaus nicht mehr in Betrieb ist, da sein Treibstoffvorrat erschöpft ist.

Ein Neugeborenes starb, als sein Inkubator keinen Strom mehr hatte, und Dutzende andere waren gefährdet.

„Unser medizinisches Personal ist nicht in der Lage, Patienten, Verwundete und Kinder zu versorgen, egal in welchem Zustand sie sind. Al-Shifa ist ohne Strom, Wasser und Sauerstoff. Im Moment kämpft ein kleines herzkrankes Mädchen jede Minute um ihr Leben, weil wir sie nicht mehr mit Sauerstoff versorgen können“, sagte der Krankenhausdirektor Muhammad Abu Salmiya am Montag gegenüber France 24.

Am Dienstag hoben Palästinenser, die das Krankenhaus belagerten, ein Massengrab aus, um verstorbene Patienten zu begraben.

Selbst wenn eine Behauptung nach der anderen entkräftet wird, verbreitet Israel weiterhin giftige Lügen, um seine Kriegsverbrechen gegen die Krankenhäuser in Gaza zu rechtfertigen.

Übersetzt mit Deepl.com



