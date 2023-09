The West’s blueprint for goading China was laid out in Ukraine Europe fears losing access to Chinese markets, plunging it deeper into a cost-of-living crisis. But it fears Washington’s wrath more

Der britische Außenminister James Cleverly und der chinesische Außenminister Wang Yi geben sich vor einem Treffen im Diaoyutai State Guesthouse in Peking, China, am 30. August 2023 die Hand (Reuters)

Die Blaupause des Westens, um China zu treiben, wurde in der Ukraine gelegt

Von Jonathan Cook

8. September 2023



Europa fürchtet, den Zugang zu den chinesischen Märkten zu verlieren und dadurch tiefer in eine Lebenskostenkrise zu geraten. Aber es fürchtet Washingtons Zorn mehr

Der Westen schreibt ein Drehbuch über seine Beziehungen zu China, das so vollgestopft ist mit Irreführungen wie ein Agatha-Christie-Roman.

In den letzten Monaten sind amerikanische und europäische Beamte zu so genannten Gesprächen nach Peking geeilt, als ob wir das Jahr 1972 hätten und Richard Nixon im Weißen Haus säße.

Doch dieses Mal wird es keinen dramatischen Pakt geben, der eine neue Ära einläutet. Wenn sich die Beziehungen ändern sollten, dann entscheidend zum Schlechteren.

Die doppelgesichtige Politik des Westens gegenüber China wurde letzte Woche durch den Besuch des britischen Außenministers James Cleverly in Peking – dem ersten Besuch eines hochrangigen britischen Beamten seit fünf Jahren – in aller Deutlichkeit illustriert.

Während Cleverly anschließend vage davon sprach, wie wichtig es sei, sich nicht von China abzukoppeln und „Misstrauen und Fehler“ zu vermeiden, tat das britische Parlament sein Bestes, um seine Botschaft zu untergraben.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten veröffentlichte einen Bericht über die britische Politik im indopazifischen Raum, in dem die chinesische Führung provokativ als „eine Bedrohung für Großbritannien und seine Interessen“ bezeichnet wurde.

In einer Terminologie, die mit der bisherigen Diplomatie bricht, bezeichnete der Ausschuss Taiwan – eine abtrünnige Insel, die nach Pekings Ansicht eines Tages mit China „wiedervereinigt“ werden muss – als „unabhängiges Land“. Nur 13 Staaten erkennen die Unabhängigkeit Taiwans an.

Der Ausschuss forderte die britische Regierung auf, Druck auf ihre Nato-Verbündeten auszuüben, damit diese Sanktionen gegen China verhängen.

Mehr auf dem Spiel stehen

Das britische Parlament mischt sich rücksichtslos in eine weit entfernte Konfrontationszone ein, die das Potenzial für eine explosive Eskalation gegen eine Atommacht birgt – eine Situation, die außerhalb der Ukraine ihresgleichen sucht.

Aber Großbritannien ist bei weitem nicht allein. Im vergangenen Jahr hat sich die Nato zum ersten Mal weit aus ihrem vermeintlichen Einflussbereich – dem Nordatlantik – herausbewegt und Peking zu einer Herausforderung für ihre „Interessen, Sicherheit und Werte“ erklärt.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Washington die treibende Kraft hinter dieser Eskalation gegen China ist, ein Staat, der keine offensichtliche militärische Bedrohung für den Westen darstellt.

Die USA haben den Einsatz deutlich erhöht, indem sie ihre militärische Präsenz in und um die Straße von Taiwan – die 100 Meilen breite Wasserstraße, die China von Taiwan trennt und die Peking als seine Türschwelle betrachtet – immer deutlicher werden ließen.

Hochrangige US-Beamte haben Taiwan lautstarke Besuche abgestattet – nicht zuletzt Nancy Pelosi im letzten Sommer, als sie Sprecherin des Repräsentantenhauses war. Unterdessen überhäuft die Regierung Biden Taiwan mit Waffensystemen.

Als ob dies nicht schon genug wäre, um China zu entflammen, zieht Washington Pekings Nachbarn noch stärker in Militärbündnisse – wie Aukus und die Quad – hinein, um China zu isolieren und es sich bedroht fühlen zu lassen. Der chinesische Präsident Xi Jinping bezeichnet dies als eine Politik der „umfassenden Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung gegen uns“.

Letzten Monat empfing Präsident Biden Japan und Südkorea in Camp David und schmiedete eine trilaterale Sicherheitsvereinbarung, die sich gegen das, wie sie es nannten, „gefährliche und aggressive Verhalten“ Chinas richtet.

In der Zwischenzeit steigt das Budget für die „Pazifische Verteidigungsinitiative“ des Pentagon, die in erster Linie der Eindämmung und Einkreisung Chinas dient, immer weiter an.

Wie letzte Woche bekannt wurde, verhandeln die USA mit Manila über den Bau eines Marinehafens auf den nördlichsten philippinischen Inseln, 125 Meilen von Taiwan entfernt, um den „amerikanischen Zugang zu strategisch wichtigen Inseln gegenüber Taiwan“ zu verbessern.

Dies wird der neunte philippinische Stützpunkt sein, der vom US-Militär genutzt wird und Teil eines Netzes von etwa 450 Stützpunkten im Südpazifik ist.

Schmutziges Doppelspiel

Was geht hier also vor? Ist Großbritannien – zusammen mit seinen Nato-Verbündeten – daran interessiert, mehr Vertrauen zu Peking aufzubauen, wie Cleverly argumentiert, oder unterstützt es Washingtons Eskalationsmanöver gegen ein atomar bewaffnetes China wegen eines kleinen Territoriums auf der anderen Seite des Globus, wie das britische Parlament andeutet?

Die Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Alicia Kearns, brachte die Angelegenheit ungewollt auf den Punkt. Sie beschuldigte die britische Regierung, eine „vertrauliche, schwer fassbare China-Strategie“ zu haben, die „tief in Whitehall vergraben ist und selbst vor hochrangigen Ministern verborgen bleibt“.

Und das nicht zufällig.

Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht am 7. April 2023 zu Studenten der Sun Yat-sen Universität in Guangzhou, China (AFP)

Die europäischen Politiker sind hin- und hergerissen. Sie fürchten, den Zugang zu chinesischen Waren und Märkten zu verlieren, was ihre Volkswirtschaften nach einer durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Lebenshaltungskostenkrise noch tiefer in die Rezession stürzen würde. Aber die meisten haben noch mehr Angst, Washington zu verärgern, das entschlossen ist, China zu isolieren und einzudämmen.

Diese Kluft wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem Besuch in China im April hervorgehoben, als er auf eine „strategische Autonomie“ Europas gegenüber Peking drängte.

„Ist es in unserem Interesse, [eine Krise] auf Taiwan zu beschleunigen? Nein. Das Schlimmste wäre, zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und uns an der US-Agenda und einer chinesischen Überreaktion orientieren müssten“, sagte er.

Macron sah sich bald darauf in Washington und in europäischen Hauptstädten heftiger Kritik ausgesetzt.

Stattdessen wird ein schmutziges doppeltes Spiel gespielt. Der Westen gibt versöhnliche Töne gegenüber Peking von sich, während seine Handlungen immer kriegerischer werden.

Cleverly selbst spielte auf diese Täuschung an, als er die Beziehungen zu China beobachtete: „Wenn es jemals eine Situation gibt, in der unsere Sicherheitsinteressen mit unseren wirtschaftlichen Interessen kollidieren, gewinnen unsere Sicherheitsinteressen.“

Nach der Ukraine muss Taiwan, so wird uns gesagt, der Ort sein, an dem sich die Sicherheitsinteressen des Westens durchsetzen.

Was Cleverly meint, ist kaum verhüllt: Europas klare wirtschaftliche Interessen an guten Beziehungen zu Peking müssen Washingtons bösartigerer Agenda unterworfen werden, die sich als Sicherheitsinteressen der Nato ausgibt.

Vergessen Sie Macrons „Autonomie“.

Bemerkenswert ist, dass dieses Spiel der Irreführung auf demselben Plan beruht, der die lange Vorbereitung des Ukraine-Krieges prägte.

Moskau in die Enge getrieben

Westliche Politiker und Medien wiederholen die absurde Behauptung, Russlands Einmarsch in die Ukraine sei nur deshalb „unprovoziert“ gewesen, weil sie vorher eine Tarngeschichte erfunden hätten, wie sie es jetzt mit China tun.

Ich habe bereits ausführlich dargelegt, wie sich diese Provokationen entwickelt haben. Nach und nach haben die US-Administrationen die ukrainische Neutralität ausgehöhlt und den großen Nachbarn Russlands in den Schoß der Nato aufgenommen. Die Absicht war, die Ukraine heimlich in einen vorgeschobenen Stützpunkt zu verwandeln, der in der Lage ist, atomar bestückte Raketen nur wenige Minuten von Moskau entfernt zu stationieren.

Washington ignorierte die Warnungen seiner ranghöchsten Beamten und Russlandexperten, dass die Einkreisung Moskaus das Land schließlich zu einem Präventivschlag gegen die Ukraine provozieren würde. Und warum? Weil das offenbar von Anfang an das Ziel war.

Die Invasion lieferte den USA den Vorwand, Sanktionen zu verhängen und ihren derzeitigen Stellvertreterkrieg zu führen, in dem Ukrainer als Fußsoldaten eingesetzt werden, um Russland militärisch und wirtschaftlich zu neutralisieren – oder es zu „schwächen“, wie der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin das Hauptziel Washingtons im Ukraine-Krieg ausdrücklich nennt.

Moskau wird neben China als Hindernis für die Aufrechterhaltung der „globalen Dominanz über das gesamte Spektrum“ der USA betrachtet – eine Doktrin, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor drei Jahrzehnten in den Vordergrund trat.

Mit der Nato als Handlanger ist Washington entschlossen, die Welt um jeden Preis unipolar zu halten. Es ist verzweifelt bemüht, seine globale, imperiale militärische und wirtschaftliche Macht zu bewahren, selbst wenn sein Stern schwindet. Unter diesen Umständen gibt es für Europa keine Optionen für eine Autonomie im Stile Macrons.

Scharade der Friedensgespräche

Die anhaltende Ignoranz der Öffentlichkeit gegenüber den zahllosen Provokationen der Nato gegen Russland ist kaum überraschend. Sie sind in den westlichen Medien so gut wie tabu.

Stattdessen werden die kriegerischen Manöver des Westens – wie jetzt gegen China – von einem Drehbuch überschattet, das seine Scheindiplomatie anpreist, die angeblich vom „verrückten“ russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen wurde.

Dieses unaufrichtige Narrativ war typisch für die Doppelzüngigkeit des Westens in Bezug auf Abkommen, die 2014 und 2015 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unterzeichnet wurden – nach Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew zur Beendigung eines blutigen Bürgerkriegs in der ostukrainischen Region Donbass.

Dort standen sich seit 2014 ukrainische Ultranationalisten und russischstämmige Separatisten gegenüber, unmittelbar nach einer weiteren verdeckten Einmischung. Washington unterstützte den Sturz einer gewählten ukrainischen Regierung, die mit Moskau sympathisierte. Daraufhin forderten die ethnischen Russen eine größere Autonomie von Kiew.

Offiziell heißt es, der Westen habe den Konflikt nicht angeheizt, sondern versucht, den Frieden zu fördern, wobei Deutschland und Frankreich die Minsker Vereinbarungen vermittelt hätten.

Man kann darüber streiten, warum diese Vereinbarungen gescheitert sind. Doch nach dem Einmarsch Russlands warf Angela Merkel, die damalige deutsche Bundeskanzlerin, ein neues, beunruhigendes Licht auf den Kontext dieser Vereinbarungen.

Gegenüber der Zeitung Die Ziet erklärte sie im Dezember letzten Jahres, dass es bei der Minsker Vereinbarung von 2014 weniger darum ging, Frieden zu schaffen, als vielmehr darum, „der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann… Anfang 2015 hätte Putin sie [die Gebiete im Donbass] damals leicht überrennen können. Und ich bezweifle sehr, dass die Nato-Länder damals so viel hätten tun können, wie sie es jetzt tun, um der Ukraine zu helfen.

Wenn Russland die Ukraine ab 2014 jederzeit hätte überrennen können, warum hat es dann acht Jahre gewartet, während sein Nachbar mit Hilfe des Westens viel stärker wurde?

Das Theater um die Minsker Vereinbarungen richtete sich gegen Moskau, das die Invasion in der Annahme hinauszögerte, die Gespräche seien in gutem Glauben geführt worden.

Wenn man davon ausgeht, dass Merkel ehrlich ist, hat Deutschland offenbar nie wirklich geglaubt, dass der Friedensprozess, den es beaufsichtigte, eine Chance hatte. Das legt eine von zwei Möglichkeiten nahe.

Entweder war die Initiative eine Scharade, die vermittelt wurde, um mehr Zeit für die Integration der Ukraine in die Nato zu gewinnen, ein Weg, der unweigerlich zum Einmarsch Russlands führen musste – wie Merkel selbst einräumt. In der Tat räumt sie ein, dass der 2008 eingeleitete Beitrittsprozess der Ukraine zur Nato „falsch“ war.

Oder Merkel wusste, dass die USA mit der neuen pro-washingtonischen Regierung Kiews zusammenarbeiten würden, um den Prozess zu stören. Europa könnte kaum mehr tun, als einen unvermeidlichen Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern.

Keine der beiden Alternativen passt zum Narrativ „unprovoziert“. Beide legen nahe, dass Merkel verstanden hat, dass Moskaus Geduld irgendwann zu Ende sein würde.

Das Theater um die Minsker Vereinbarungen richtete sich nicht nur an Moskau, das die Invasion in der Annahme hinauszögerte, die Gespräche seien in gutem Glauben geführt worden, sondern auch an die westliche Öffentlichkeit. Als Russland schließlich einmarschierte, konnte man sie leicht davon überzeugen, dass Putin nie vorhatte, auf westliche „Friedens“-Offenbarungen einzugehen.

Wirtschaftlicher Würgegriff

Wie im Falle der Ukraine wurden die Provokationen des Westens gegenüber China von Washington aus sorgfältig vertuscht.

Europäer wie Cleverly treiben sich in Peking herum, um den Anschein zu erwecken, der Westen wolle ein friedliches Engagement. Aber das einzige wirkliche Engagement ist das Anlegen einer militärischen Schlinge um Chinas Hals, so wie zuvor eine Schlinge für Russland angelegt wurde.

Das Sicherheitsargument – der Schutz des weit entfernten Taiwans – verschleiert Washingtons weniger schmackhaftes Ziel: die Durchsetzung der globalen Dominanz der USA durch die Zerschlagung jeglicher wirtschaftlicher oder technologischer Bedrohung durch China und Russland.

Washington kann nicht der militärische Platzhirsch bleiben, wenn es nicht auch die Weltwirtschaft im Würgegriff hält, um seinen aufgeblähten Pentagon-Etat zu finanzieren, der den Ausgaben der nächsten zehn Nationen zusammen entspricht.

Die Gefahren für Washington werden durch die rasche Expansion der Brics, eines Blocks aufstrebender Wirtschaftsmächte unter der Führung Chinas und Russlands, nur noch deutlicher. Sechs neue Mitglieder werden im Januar zu den derzeitigen fünf hinzukommen, und viele weitere stehen in den Startlöchern.

Ein erweitertes Brics bietet neue Sicherheits- und Wirtschaftsachsen, auf denen sich diese aufstrebenden Mächte organisieren können, was den Einfluss der USA erheblich schwächt.

Die neuen Mitglieder sind Argentinien, Äthiopien, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. China vermittelte bereits im März eine unerwartete Versöhnung zwischen den historischen Feinden Iran und Saudiarabien, um deren Beitritt vorzubereiten.

Brics+ wird ihre gegenseitigen Interessen nur stärken.

Das wird in Washington kein Trost sein. Die USA haben es lange Zeit vorgezogen, die beiden verfeindeten Länder im Rahmen einer Politik des Teilens und Herrschens in Schach zu halten, mit der sie ihre ständigen Einmischungen zur Kontrolle des ölreichen Nahen Ostens rationalisierten und Washingtons wichtigsten militärischen Verbündeten in der Region, Israel, begünstigten.

Brics+ wird nicht nur die Rolle der USA beim Diktieren globaler Sicherheitsvereinbarungen beenden. Es wird auch den Würgegriff Washingtons über die Weltwirtschaft allmählich lockern.

Doch Brics+ wird nicht nur die Rolle der USA beim Diktieren globaler Sicherheitsvereinbarungen beenden. Es wird schrittweise den Würgegriff Washingtons über die Weltwirtschaft lockern und die Vorherrschaft des Dollars als Weltreservewährung beenden.

Brics+ kontrolliert heute einen Großteil der weltweiten Energieversorgung und etwa 37 Prozent des globalen BIP, mehr als die von den USA geführte G7. Die Möglichkeiten, in anderen Währungen als dem Dollar zu handeln, werden wesentlich einfacher.

Wie Paul Craig Roberts, ein ehemaliger Beamter im Finanzministerium von Ronald Reagan, feststellte: „Die abnehmende Verwendung des Dollars bedeutet ein abnehmendes Angebot an Kunden für US-Schulden, was Druck auf den Wechselkurs des Dollars und die Aussicht auf eine steigende Inflation aufgrund steigender Importpreise bedeutet.“

Kurz gesagt, ein schwacher Dollar wird es erheblich schwieriger machen, den Rest der Welt zu schikanieren.

Die USA werden wahrscheinlich nicht kampflos untergehen. Das ist der Grund, warum Ukrainer und Russen derzeit auf dem Schlachtfeld sterben. Und warum China und der Rest von uns guten Grund haben, zu befürchten, wer der Nächste sein könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

