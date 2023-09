Jared Kushners Investmentfirma erwirbt Anteile an israelischem Unternehmen Von MEE-Mitarbeitern

Jared Kushner’s investment firm to acquire stake in Israeli company Affinity Partners, which is backed by Saudi Arabia’s sovereign wealth fund, is making its first Israeli investment

Affinity Partners, das vom saudi-arabischen Staatsfonds unterstützt wird, tätigt seine erste Investition in Israel

Jared Kushners Investmentfirma erwirbt Anteile an israelischem Unternehmen

6. September 2023

Die Private-Equity-Firma von Jared Kushner, Schwiegersohn und ehemaliger Berater von Donald Trump, hat ihrer ersten israelischen Akquisition zugestimmt, wie mehrere Nachrichtenagenturen am Mittwoch berichteten.

Kushners in Miami ansässiges Unternehmen Affinity Partners, das durch eine Investition des saudi-arabischen Staatsfonds in Höhe von 2 Mrd. USD unterstützt wird, hat eine Beteiligung an der Autodienstleistungseinheit der Shlomo Group erworben. Der Kauf wird mit 150 Millionen Dollar bewertet.

„Wir sind optimistisch, was die langfristigen Wachstumsaussichten Israels und des breiteren neuen Nahen Ostens angeht“, sagte Kushner laut Times of Israel. „Shlomos historisches Wachstum war grundsolide, und das Unternehmen hat viele aufregende Möglichkeiten in seiner Zukunft.“

Kushner gründete Affinity Partners, nachdem Trump 2021 das Weiße Haus verlassen hatte, und hat seitdem Investitionen in Milliardenhöhe aus den arabischen Golfstaaten gesichert. Zusätzlich zu den 2 Milliarden Dollar aus Riad hat er einem Bericht der New York Times zufolge auch Hunderte von Millionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar erhalten.

Kushner entwickelte eine enge Beziehung zu mehreren hochrangigen Persönlichkeiten im Nahen Osten, darunter der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, mit dem er seit Jahren über E-Mails, Textnachrichten und andere Formen des Kontakts in Verbindung steht.

Während seiner Zeit in der Trump-Administration schenkte die saudische Königsfamilie Kushner zwei Schwerter und einen Dolch im Wert von fast 48.000 Dollar, für die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt schließlich an die US-Regierung zahlen musste.

Die Geschäfte des ehemaligen Trump-Beraters im Nahen Osten führten im Jahr 2022 zu einer Untersuchung des Kongresses, bei der der Ausschuss für Aufsicht und Reform eine Untersuchung einleitete, um festzustellen, ob Kushner seine Position in der Regierung ausgenutzt hat, um Gelder von der saudischen Regierung zu erhalten.

Ein Sprecher von Kushner sagte damals, dass er sich „sowohl während als auch nach seiner Regierungszeit an alle rechtlichen und ethischen Richtlinien gehalten hat“.

Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten Anfang des Jahres, dass Kushners Firma in Gesprächen über eine Beteiligung an der israelischen Phoenix Insurance Agencies in Höhe von 250 Millionen Dollar sei.

Die Nachricht über die Übernahme von Shlomo kommt inmitten der Bemühungen der Regierung von Joe Biden, ein Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu erreichen. Eine Delegation von US-Beamten hält sich diese Woche in Saudi-Arabien auf, und Axios berichtet, dass die Diskussion über ein Abkommen zwischen Riad und Israel auf der Tagesordnung steht.

In einem Bericht des Wall Street Journal vom Mai 2022 hieß es, dass die Investition von Affinity Partners in Israel dazu beitragen könnte, die Grundlage für einen Normalisierungspakt zwischen Israel und Saudi-Arabien zu schaffen.

Während seiner Tätigkeit im Weißen Haus unter Trump half Kushner bei der Aushandlung der Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko.

Im März 20221 schrieb Kushner in einer Kolumne im Wall Street Journal, dass eine Normalisierung zwischen den beiden Ländern „in Sicht“ sei, und verkündete, dass „wir Zeugen der letzten Überreste dessen sind, was als arabisch-israelischer Konflikt bekannt war“. Übersetzt mit Deepl.com

