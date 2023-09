PATRICK LAWRENCE: The Question About Biden In the wake of Zelensky’s wildly provocative statements, it is time to question whether the U.S. president has a personal interest in prolonging the war in Ukraine. By Patrick Lawrence Special to Consortium News A friend and colleague wrote in an unusually sage commentary a couple of yea

6. Dezember 2015: US-Vizepräsident Biden bei seiner Ankunft in Kiew. (US-Botschaft Kiew Ukraine, Public domain)

Nach den äußerst provokanten Äußerungen Selenskyjs ist es an der Zeit zu hinterfragen, ob der US-Präsident ein persönliches Interesse daran hat, den Krieg in der Ukraine zu verlängern.

Die Frage nach Biden

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

19. September 2023

Ein Freund und Kollege schrieb vor ein paar Jahren in einem ungewöhnlich klugen Kommentar, dass sich die Ukraine als „Waterloo für die NATO“ erweisen würde.

Er nannte den sich dort zusammenbrauenden Konflikt „ein sich anbahnendes Debakel“. Das war zwei Monate bevor die USA im Februar 2022 die russische Intervention provozierten. Das nenne ich Weitsicht.

Die Ukraine hat in der Tat gezeigt, dass die NATO in gewisser Weise dem alten Wortspiel folgt: Nicht handeln, nur reden. Wie Scott Ritter in einer kürzlich gehaltenen Rede darlegte, scheint das Bündnis nun nicht mehr in der Lage zu sein, in der Ukraine oder irgendwo sonst in Europa einen Krieg zu führen.

Aber lassen wir die überraschende Schwäche der NATO erst einmal beiseite und überlegen wir uns, wer am schnellsten in das immer breiter und tiefer werdende ukrainische Schlammloch stürzt. An dieser Stelle möchte ich ein Geständnis ablegen: Es bereitet mir ein ganz und gar nicht perverses Vergnügen, zu beobachten, wie Joesph R. Biden Jr. und sein Umfeld in Panik geraten, weil die Rechnung für all die Jahre des Zusammenspiels mit den ukrainischen Gaunern fällig wird und weil die unverzeihliche Torheit des von ihm begonnenen Krieges nun überall verstanden wird, selbst bei denen, die in der Öffentlichkeit weiterhin das Gegenteil behaupten.

Es ist noch nicht abzusehen, wie unser rülpsender Präsident untergehen wird, aber er wird untergehen. Dessen können wir uns jetzt sicher sein. Die Zeit der Vergeltung ist nahe.

Meine Frage seit letzter Woche lautet wie folgt: Hängt das Engagement des Biden-Regimes für den Krieg, koste es, was es wolle, mit seiner zunehmenden Anfälligkeit für Korruptionsvorwürfe zusammen, die auf seine Zeit als Barack Obamas Vizepräsident zurückgehen, als er für die Ukraine zuständig war? Hat Biden ein persönliches Interesse daran, diesen Krieg zu verlängern, um diese Frage anders zu formulieren?

Das Repräsentantenhaus brauchte fast ein Jahr, aber am vergangenen Dienstag wies Kevin McCarthy, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, die Kammer an, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einzuleiten, der in der Ukraine und anderswo offensichtlich mit Geld und Einfluss hausieren gegangen ist. Es ist kaum zu glauben, wie die Demokraten auf diese Entwicklung reagieren.

Der demokratische Apparat und seine Pressevertreter haben jahrelang so getan, als sei nichts an den Vorwürfen dran, dass Biden und sein Sohn Hunter sich von einem ukrainischen Oligarchen sowie von verschiedenen anderen Geschäftsleuten in China, Russland und Zentralasien bestechen ließen. In jüngster Zeit haben sie so getan, als gäbe es keine glaubwürdigen Beweise für ein Fehlverhalten, selbst als die Ermittler dem House Oversight Committee stapelweise Beweise zusandten.

Und jetzt tun sie so, als sei die bevorstehende Untersuchung so hohl und dumm, dass es sich nicht lohnt, sich damit zu befassen. John Fetterman, der demokratische Senator aus Pennsylvania, schlug die neue Pose ein, sobald McCarthy die Untersuchung ankündigte: „Oh, mein Gott, wirklich? Oh, mein Gott, das ist verheerend“, spottete Fetterman. „Oooh, tun Sie es nicht. Bitte tun Sie es nicht.“

Propaganda-Operation

Hunter Biden mit seinem Vater und seiner Stiefmutter bei der Amtseinführung seines Vaters als Präsident, 20. Januar 2021. (DOD, Carlos M. Vazquez II)

Liebe Leserinnen und Leser, Sie sind jetzt informiert: Biden und seine Hintermänner werden das Amtsenthebungsverfahren nicht in den Ausschüssen und Gerichten bekämpfen, weil sie mit der Beweislage nicht gewinnen können. Sie werden dagegen ankämpfen, indem sie eine Propagandaaktion starten, die selbst für die Partei gewagt ist, die den Russiagate-Schwindel ausgeheckt und dann fünf Jahre lang aufrechterhalten hat.

Hier ist Peter Baker, der Chefkorrespondent der New York Times für das Weiße Haus, am vergangenen Donnerstag:

„Vergessen Sie die gewichtigen juristischen Argumente über die Bedeutung von schweren Verbrechen und Vergehen oder die verfassungsrechtliche Geschichte des Amtsenthebungsverfahrens. Bidens Verteidigungsteam hat sich dafür entschieden, die republikanische Bedrohung zu bekämpfen, indem es die Amerikaner davon überzeugt, dass es sich dabei um nichts anderes handelt als um reine Parteinahme, die vom radikalen Flügel der Oppositionspartei betrieben wird.“

Der unbeholfene Baker führt die Strategie weiter aus:

„Das Weiße Haus und seine Verbündeten sind in die Offensive gegangen, haben die Anschuldigungen gegen den Präsidenten als unbegründet und entkräftet abgetan, die Ermittler angegriffen, weil sie die Beweise verzerrt haben, Spendenaufrufe an finanzielle Unterstützer veröffentlicht und die Medien unter Druck gesetzt, den Konflikt im Sinne von Mr. Biden zu gestalten.“

Verpassen Sie nicht die Bedeutung des letzten Teils. Nach einem Urteil, das besagt, dass das Biden-Regime Social-Media-Plattformen unrechtmäßig zur Zensur von Inhalten gezwungen hat, will es nun die Mainstream-Medien dazu bringen, eine absichtlich unausgewogene Berichterstattung über die Amtsenthebungsuntersuchung zur Verteidigung des Präsidenten zu liefern. Die Times, die Sender, PBS, die Associated Press, TIME, der Boston Globe, Politico: Sie alle haben sich an die Anweisungen des Weißen Hauses gehalten, die am vergangenen Mittwoch, einen Tag nach McCarthys Ankündigung, in einem Memo übermittelt wurden.

Hier ist ein besonders verdrehtes Exemplar, das letzten Mittwoch in der Times unter der Überschrift „Witness testimony Casts Doubt on Some Biden Impeachment Allegations“ veröffentlicht wurde. Timothy Thibault, so lesen wir, wurde beschuldigt, sich unrechtmäßig in den Steuerfall von Hunter Biden eingemischt zu haben, als er beim FBI war. Und weiter:

„Herr Thibault sagte, er sei ‚unbegründeten Anschuldigungen‘ der politischen Einmischung in den Steuerfall ausgesetzt gewesen. Herr Thibault sagte, er habe eigentlich nur wenig mit dem Fall des jüngeren Herrn Biden zu tun gehabt, außer dass er die Verwendung einer vertraulichen Quelle unterbunden habe, von der er herausfand, dass sie in Wirklichkeit ein rechtsgerichteter Autor war, dessen Informationen, wie er befürchtete, die Legitimität der Untersuchung beeinträchtigen würden.“

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit dafür: Wenn die Times auf Hochtouren verdunkelt, ist dies notwendig. Timothy Thibault hatte nichts mit dem Steuerfall Biden zu tun, außer dass er die Aussage eines Informanten unterdrückte, weil der Informant – nicht namentlich genannt – rechtsgerichtete Ansichten hatte – nicht beschrieben, wahrscheinlich nur konservativ – und es legitim ist, Informanten wegen ihrer politischen Ansichten ‚auszuschalten‘.“

Im Klartext bedeutet dies: Timothy Thibault manipulierte einen Zeugen, weil er kein Liberaler war.

Dieser Missbrauch wird uns noch mehr als ein Jahr beschäftigen, denn darauf läuft es hinaus. Aber auch diejenigen, die Biden verteidigen, werden meiner Einschätzung nach auf diese Weise nicht gewinnen. Wieder einmal offenbaren die Mainstream-Demokraten und die Mainstream-Medien ihren fatalen Fehler: Sie überschätzen immer die Dummheit der Amerikaner – mit Ausnahme natürlich der Liberalen, die denken, was man ihnen zu denken vorgibt, und die Ereignisse so sehen, wie man sie ihnen vorgibt zu sehen. Die, mit anderen Worten, Timothy Thibault für einen aufrechten, anständigen Kerl halten.

Selenskyjs bedrohliche Äußerungen

Biden mit Selenskyj in Kiew am 20. Februar. (Weißes Haus, Adam Schultz, CC BY-ND 2.0)

Betrachten wir kurz die Bedingungen vor Ort in der Ukraine. Der Vorstoß des Biden-Regimes in den Krieg gegen Russland erscheint so leichtsinnig wie der der Leichten Brigade auf der Krim vor vielen Jahren. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen, wie Scott Ritter und verschiedene andere Militärkommentatoren behauptet haben. Zu viele Menschen sind nicht mehr dabei, wenn es darum geht, etwas zu tun oder zu sterben, und sie haben begonnen zu verstehen, warum. Und während die öffentliche Unterstützung schwankt und schwindet, macht sich erneut Panik breit.

Eines der deutlichsten Anzeichen dafür war ein viel beachtetes Interview, das Wolodymyr Selenskyj letzte Woche dem Economist gab. Der ukrainische Präsident deutete in seiner Verzweiflung an, dass die Millionen ukrainischer Flüchtlinge in Europa zu Gewalt greifen könnten, wenn der Westen dem Regime in Kiew seine militärische Unterstützung entzieht. Wie Glenn Greenwald in einem seiner System-Update-Beiträge sagte, hätte der schockierend plumpe Selenskyj genauso gut sagen können: „Gebt mir euer Geld oder ich erschieße euch“.

Möglicherweise bedroht und beleidigt Selenskyj regelmäßig westliche Staatsoberhäupter, weil ihm dies im gemeinsamen Bemühen um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Unterstützung aufgetragen wird. Die fast schon routinemäßigen Besuche des Außenministers Antony Blinken, des CIA-Direktors William Burns, des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan und, einmal, von Biden selbst in Kiew legen dies nahe: „Gehen Sie jetzt da raus und bellen Sie uns an, Vlod, auf Leben und Tod, und vergessen Sie das schmutzige T-Shirt nicht, damit die Leute einwilligen, wenn wir die Artillerie, die Panzer, die Jets und das Geld schicken, das Sie verlangen.“

Selenskyj sprach am Dienstag vor der UN-Generalversammlung, bevor er zu Gesprächen mit Biden und einem weiteren dionysischen Liebesfest auf dem Capitol Hill nach Washington reiste. Es wird interessant sein, sein Verhalten zu beobachten, denn wie wir jetzt lesen, wurde ihm gesagt, er solle dankbarer sein.

Es ist auch möglich, dass Selenskyj ein völlig prinzipienloses Monster ist, das nicht einmal Biden kontrollieren kann. Das Interview im Economist legt dies nahe. Hier ein Auszug aus der Interpolation der britischen Wochenzeitung:

„Die Kürzung der Hilfe für die Ukraine würde den Krieg nur verlängern, argumentiert Selenskyj. Und es würde Risiken für den Westen in seinem eigenen Hinterhof schaffen. Es lässt sich nicht vorhersagen, wie die Millionen ukrainischer Flüchtlinge in europäischen Ländern darauf reagieren würden, dass ihr Land im Stich gelassen wird. Die Ukrainer haben sich im Allgemeinen „gut benommen“ und sind denen, die sie aufgenommen haben, „sehr dankbar“. Sie werden diese Großzügigkeit nicht vergessen. Aber es wäre keine ‚gute Geschichte‘ für Europa, wenn es ‚diese Menschen in die Enge treiben‘ würde.“

Diese Äußerungen, die bisher die provokantesten von Selenskyj waren, veranlassen mich, die oben gestellte Frage zu stellen. Niemand hat sie bisher gestellt.

Bedenken Sie: Wenn FBI-Informanten und andere von Zeugenberichten über 5-Millionen-Dollar-Zahlungen an Biden père et fils berichten, von zuverlässigen Berichten über die Interaktionen, die dazu geführt haben, von Ballen einschlägiger Text- und E-Mail-Nachrichten und von Joe Bidens direkter Rolle bei der Entlassung des ukrainischen Staatsanwalts, der in diesen Angelegenheiten ermittelt, dann weiß wahrscheinlich jeder in Kiew, der etwas auf sich hält, von den Geschäften der Bidens, zumindest in groben Zügen, und Zelensky muss davon im Detail wissen. Gibt es noch eine andere plausible Schlussfolgerung, die man ziehen könnte?

Die darauf folgende Frage ist sehr einfach und sehr umfangreich. Hat Selenskyj genug gegen Biden in der Hand, um alles zu bekommen, was er will – die HIMARS-Raketensysteme, die Haubitzen, die Panzer und APCs, die F-16, die vielen Milliarden Dollar, von denen Bidens Leute genau wissen, dass ein Großteil davon auf dem Schwarzmarkt gehandelt oder veruntreut wird?

Es ist an der Zeit, diese Frage zu stellen, so ungeheuerlich ihre Auswirkungen auch sind. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER: Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. In dem Kommentar, den Sie gerade gelesen haben, greife ich genau dieses Thema auf. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich setze mich für den unabhängigen Journalismus ein, solange es geht: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Wenn Sie bereits Unterstützer sind, herzlichen Dank. Wenn Sie es nicht sind, unterstützen Sie bitte meine Beiträge für ScheerPost und das Engagement für unabhängigen Journalismus, das ich mit dieser großartigen Publikation teile, indem Sie The Floutist abonnieren oder über mein Patreon-Konto.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …