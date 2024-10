Die Gaza-Katastrophe: Überprüfung der israelischen und westlichen Eliten von Dr. Chandra Muzaffar

https://www.middleeastmonitor.com/20241026-the-gaza-catastrophe-checking-israeli-and-western-elites/



Die Gaza-Katastrophe: Überprüfung der israelischen und westlichen Eliten

26. Oktober 2024

US-Präsident Joe Biden (l.) und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv [BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images]

Israel ist entschlossen, den Norden des Gazastreifens einzunehmen. Dies erklärt die Zerstörung von Wohngebieten in der Region. Auch Schulen und Krankenhäuser wurden ins Visier genommen. Die Menschen wurden gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen. Viele, die sich entschieden haben, zurückzubleiben, wurden getötet.

Obwohl inzwischen einige Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter verfügbar sind, reichen sie bei weitem nicht aus. Deshalb ist die Gefahr des Hungers nach wie vor sehr real.

Wie im Rest von Gaza und Palästina haben zahlreiche medizinische Mitarbeiter ihr Leben verloren. Auch Medienmitarbeiter sind eine weitere Kategorie von Menschen, die Opfer der israelischen Aggression wurden. Auch viele Kinder sind den israelischen Bomben und Kugeln zum Opfer gefallen. Dieses Muster ist bei fast jedem israelischen Angriff auf Gaza in den letzten Jahren zu beobachten.

Während die israelischen Gräueltaten im Norden des Gazastreifens in den größeren Kontext der ethnischen Säuberung Palästinas passen, scheint die Intensität der aktuellen Aggression in der Region darauf hinzudeuten, dass das Regime in Tel Aviv andere spezifische Ziele verfolgt. Es wurde angedeutet, dass es in Eile ist, den Norden zu besetzen, um sicherzustellen, dass es die Öl- und Gasreserven vor der Küste des Gazastreifens so schnell wie möglich kontrollieren kann. Einige Analysten haben auch argumentiert, dass Tel Aviv den Norden des Gazastreifens in eine Art Pufferzone umwandeln will, um die Sicherheit Israels zu erhöhen.

Unabhängig von seinen Hintergedanken ist es unzumutbar, dass ein Land, dessen Besetzung des Gazastreifens vom Internationalen Gerichtshof als „illegal“ eingestuft wird, mit seiner eklatanten ethnischen Säuberung eines Volkes und seines Landes davonkommt. Zwar haben Menschen protestiert. Bürgergruppen haben verurteilt, was Tel Aviv in Gaza und in Palästina insgesamt tut. Teile der alternativen Medien haben offen Kritik an den Geschehnissen in Gaza und im Westjordanland im letzten Jahr seit dem 7. Oktober 2023 geübt.

Diese beiden Medienkanäle und einige Bürgergruppen haben Israel auch für seine derzeitige Aggression im Libanon zur Rechenschaft gezogen, die ebenfalls zum Tod von Hunderten Zivilisten geführt hat. Und dennoch setzt Israel sein barbarisches Verhalten fort. Es hat sich arrogant dafür entschieden, die Stimmen des Rests der Menschheitsfamilie zu ignorieren. Es ist sogar völlig verächtlich gegenüber ausgewogenen Ansichten von Einzelpersonen und Gruppen, die Teil seiner eigenen Unterstützerbasis sind.

Ein Grund, warum Israel an seinen Ungerechtigkeiten festhält, ist, dass einige mächtige Staaten hinter ihm stehen. Die US-Elite überschüttet Israel weiterhin mit Geld und Waffen. Sie ist auch immer bereit, israelische Verstöße durch ihr Veto im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu schützen. Die britische Elite ist ebenfalls ein treuer Waffenlieferant für Israel. Der Schurkenstaat profitiert auch von deutschen Waffen und Unterstützung.

Wenn die Eliten der USA und Großbritanniens mit den israelischen Eliten bei dem andauernden Massaker an Palästinensern und Libanesen gemeinsame Sache machen, dann liegt das vor allem daran, dass das zionistische Israel, wie viele von uns bei zahlreichen Gelegenheiten betont haben, ein Produkt der britischen und US-amerikanischen Kolonialinteressen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist. Die Bereitschaft der deutschen Elite, Israel blind zu unterstützen, hat viel mit der kollektiven Schuld der Nation am Holocaust der Nazis in den dreißiger und vierziger Jahren zu tun. Es ist eine Elite, die nicht erkennt, wie ihre Unterstützung Israels dieses dazu ermutigt hat, Tod und Zerstörung über ein unschuldiges Volk zu bringen, das sein Heim und seine Heimat an Usurpatoren verloren hat, die eine bigotte, rassistische Ideologie verfolgen.

Deshalb haben Bürgergruppen und alternative Medien in Deutschland, Großbritannien und den USA eine besondere Verantwortung, das Bewusstsein für die Notlage der Palästinenser zu schärfen, und deshalb sind sie und andere Bewohner Westasiens völlig gegen Israel und die Politik des Zionismus. Wenn dieses Bewusstsein wächst und einen Höhepunkt erreicht, ist es nicht undenkbar, dass auch die Regierungen in diesen westlichen Gesellschaften ihre Haltung ändern und eine kritischere Haltung gegenüber Israel in der Frage der legitimen Rechte der Palästinenser und anderer Opfer der hegemonialen israelischen und westlichen Politik in Westasien einnehmen werden.

Eine solche Veränderung wird noch lange ein Traum bleiben, denn die eigennützigen Interessen, die die israelischen und westlichen Eliten an der Macht halten, sind gewaltig. Vielleicht müssen diejenigen, die entschlossen sind, ein Mindestmaß an Gerechtigkeit in Gaza, Palästina und Westasien zu erreichen, über Appelle an die westlichen Eliten und die von ihnen kontrollierten internationalen Institutionen, wie den UN-Sicherheitsrat, hinausgehen.

Vielleicht sollten diejenigen, die für Gerechtigkeit kämpfen, damit beginnen, einige der Ressourcen, die sie und andere mit ihnen verbundene Personen besitzen, wie Öl und Gas, zu nutzen und bestimmte Vermögenswerte in ihrem Einflussbereich, wie strategische Seewege, zu nutzen, um die israelischen und westlichen Eliten dazu zu zwingen, zur Vernunft zu kommen und das zu tun, was moralisch richtig ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

