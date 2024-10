https://www.trtworld.com/middle-east/israeli-journalist-helps-soldiers-detonate-explosives-in-lebanese-building-18225275



Israelischer Journalist hilft Soldaten bei der Sprengung von Sprengstoff in libanesischem Gebäude

27. Oktober 2024

Ein vom israelischen Sender Channel 12 ausgestrahltes Video zeigt einen israelischen Journalisten, der zusammen mit israelischen Streitkräften an der Sprengung eines Gebäudes im Libanon teilnimmt, was ethische Bedenken hinsichtlich der journalistischen Objektivität in Konflikten aufwirft.

Die Beteiligung eines israelischen Journalisten an einer Sprengung wirft ethische Fragen auf. / Foto: Reuters

Ein israelischer Journalist nahm an der Sprengung eines zivilen Gebäudes im Südlibanon teil, während die israelische Armee ihre Luft- und Bodenangriffe auf das Land intensivierte, wie ein kürzlich ausgestrahltes Video zeigt.

Das vom israelischen Sender Channel 12 ausgestrahlte Filmmaterial zeigt den Nachrichtensprecher Danny Kushmaro, der eine kugelsichere Weste und einen Helm trägt, während er von einem Soldaten in die Sprengung eines Sprengkörpers eingewiesen wird.

Das Video zeigt, wie er einem Soldaten zuhört, der behauptet, dass ein nahegelegenes graues Gebäude dazu benutzt wurde, Raketen auf Nordisrael abzufeuern.

Nachdem er von vier heruntergezählt hat, drückt der israelische Journalist auf den Zündknopf und das Gebäude geht in einer Rauchwolke unter.

Die Detonation des Gebäudes wurde von der israelischen Armee aus der Luft aufgezeichnet und das Video wurde an den israelischen Kanal 12 weitergegeben.

Es wurden noch keine Details bekannt gegeben

Es wurden keine Einzelheiten darüber bekannt gegeben, wann oder wo sich der Vorfall ereignete, außer dass er im Südlibanon stattfand, wo Israel kürzlich einen Bodeneinfall gestartet hat.

Gemäß den ethischen Grundsätzen sollen Journalisten objektive Beobachter in Kriegsangelegenheiten sein, keine Partei ergreifen und sich nicht an einem Konflikt beteiligen.

Israel startete im vergangenen Monat eine massive Luftoffensive gegen den Libanon, eine Eskalation des seit Beginn des brutalen israelischen Krieges gegen Gaza andauernden einjährigen grenzüberschreitenden Krieges zwischen Israel und der Hisbollah.

Nach Angaben der libanesischen Gesundheitsbehörden wurden bei den israelischen Angriffen seit letztem Jahr mehr als 2.650 Menschen getötet und über 12.300 weitere verletzt.

Israel weitete den Konflikt in diesem Jahr aus, indem es am 1. Oktober einen Bodenangriff im Südlibanon startete.

