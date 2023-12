Hamas is now recruiting in Lebanon. What will that mean for Hezbollah? Mainstream Lebanese politicians have criticised the Hamas move. But it will likely help Hezbollah.

Die Hamas rekrutiert jetzt im Libanon. Was wird das für die Hisbollah bedeuten?

Von Justin Salhani

18. Dezember 2023

Beirut, Libanon – Als die Hamas am 4. Dezember einen Rekrutierungsaufruf im Libanon veröffentlichte, verurteilten mehrere etablierte libanesische politische Parteien und Beamte diesen Schritt und beschuldigten die palästinensische Gruppe, die nationale Souveränität ihres Landes zu verletzen, während sie gleichzeitig Erinnerungen an den blutigen Bürgerkrieg wachriefen.

Analysten zufolge könnte die Rekrutierung einer parallelen bewaffneten Truppe aufgrund der militärischen Hegemonie der libanesischen Gruppe, insbesondere im Südlibanon, den Interessen der Hisbollah dienen. Es wird vermutet, dass die Hamas im Libanon durch Ankündigungen in den palästinensischen Flüchtlingslagern des Landes und in den dortigen Moscheen rekrutiert.

„Die Hisbollah versucht, die Unterstützung sunnitischer Gruppen [wie der Hamas im Libanon] für ihren Kampf gegen Israel vom Südlibanon aus zu gewinnen“, sagte Hilal Khashan, Professor für Politikwissenschaft an der Amerikanischen Universität Beirut, gegenüber Al Jazeera. Andere Akteure können jedoch nicht unabhängig agieren, da die Hisbollah die Grenzsituation vollständig kontrolliert“.

Nach den Angriffen der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober, bei denen nach Angaben israelischer Behörden 1.200 Zivilisten und Militärangehörige getötet wurden, hat Israel den Gazastreifen ununterbrochen bombardiert, mit nur einer kurzen Kampfpause Ende November. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden im Gazastreifen mehr als 18.000 Menschen getötet.

Im benachbarten Libanon starben mehr als 100 Menschen, seit die Hisbollah Israel am 8. Oktober erstmals mit Raketen beschoss. Bei den meisten Toten handelt es sich um Hisbollah-Kämpfer, die sich mit dem israelischen Militär angelegt haben, um zu verhindern, dass die Hamas mit der ganzen Kraft des Gegners angegriffen wird.

Die „Achse des Widerstands“ im Libanon

Die Beziehungen zwischen der Hamas und der Hisbollah sind in den letzten Jahren nach einer Spaltung wegen des Bürgerkriegs in Syrien wieder aufgenommen worden. Mitglieder der Hamas-Führung verließen 2012 ihren früheren Stützpunkt in Damaskus, nachdem sie die brutale Niederschlagung der Proteste durch den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verurteilt hatten.

Ab 2017 kehrten einige Hamas-Mitglieder in den Libanon zurück, darunter Saleh al-Arouri, der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, Khalil al-Hayya, der Leiter der arabischen und islamischen Beziehungen der Hamas, und Zaher Jabarin, der für die Angelegenheiten der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen zuständig ist.

Im vergangenen Jahr enthüllte die Hamas-Führung die Existenz eines „gemeinsamen Sicherheitsraums“ für die so genannte „Achse des Widerstands“ – eine mit dem Iran verbundene Militärkoalition, der neben anderen Gruppen auch die Hamas und die Hisbollah angehören. Einige Analysten glauben, dass dieser Raum im Libanon angesiedelt sein könnte. Und im April 2023 besuchte Hamas-Chef Ismail Haniyeh den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah in Beirut.

Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass die Hamas zu einer Expansion im Libanon aufruft, ohne sich vorher mit der Hisbollah beraten zu haben.

Die Hisbollah hat seit Jahrzehnten die Vorherrschaft im Südlibanon inne. Israelische Beamte haben jedoch kürzlich erklärt, dass sie die Präsenz der Gruppe bzw. ihrer Eliteeinheit al-Radwan an der Nordgrenze Israels nicht länger hinnehmen können. Deshalb könnte die wachsende Präsenz der Hamas im Libanon nach Ansicht einiger Analysten eine taktische Entscheidung sein, die auch der Hisbollah dient.

„Die Hisbollah sucht in der Nachkriegszeit nach lokalen Verbündeten, da ihre militärische Komponente in Frage gestellt wird, da Israel sie aus dem südlichen Litani-Gebiet vertreiben will“, so Khashan. Nach dem Juli-Krieg 2006 zwischen der Hisbollah und Israel verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1701, in der eine entmilitarisierte Zone vom Litani-Fluss, dem längsten Fluss des Libanon, der von der südlichen Küstenstadt Tyrus bis ins Bekaa-Tal fließt, bis zur so genannten „Blauen Linie“, die den Libanon von Israel trennt, gefordert wird.

Die Expansion der Hamas im Libanon würde jedoch nicht nur der Hisbollah zugute kommen. Während die Hamas im Gazastreifen belagert wird, ist ihre Popularität im Westjordanland laut einer aktuellen Meinungsumfrage gestiegen. Im Libanon könnte die Gruppe versuchen, von ihrer gestiegenen Popularität zu profitieren und ihren politischen Rivalen Fatah zu verdrängen.

Durch die Vergrößerung ihres Kaders im Libanon „kann die Hamas sagen, dass wir unsere politische Position überall, wo wir existieren, gestärkt haben“, erklärte Drew Mikhael, ein Experte für palästinensische Flüchtlinge im Libanon, gegenüber Al Jazeera. „Kein politischer Akteur und keine Partei will nicht mehr Macht.“

Eine Rückkehr ins „Fatahland

Dennoch sorgte die Ankündigung bei einigen Gemeinschaften im Libanon für Aufregung.

„Wir betrachten jede bewaffnete Aktion, die von libanesischem Territorium ausgeht, als einen Angriff auf die nationale Souveränität“, sagte Gebran Bassil, der Chef der Freien Patriotischen Bewegung, einer überwiegend christlichen Partei, und lehnte die Schaffung eines „Hamas-Landes“ ab, wie er es nannte.

Dies war eine Anspielung auf „Fatahland“, eine Anspielung auf die Zeit, als die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter Jassir Arafat von Ende der 1960er bis Anfang der 1980er Jahre im Südlibanon als Staat im Staat agierte. Die PLO nutzte den Südlibanon für Angriffe gegen Israel und beteiligte sich aktiv am libanesischen Bürgerkrieg von 1975.

Weitere Verurteilungen kamen u. a. von Najib Mikati, dem geschäftsführenden Premierminister des Libanon, Samir Geagea, dem Vorsitzenden der rechtsnationalistischen Partei Libanesische Kräfte, Ashraf Rifi, einem ehemaligen Polizeichef und jetzigen Parlamentsabgeordneten, und Samy Gemayel, dem Vorsitzenden der Kataeb, einer traditionellen christlichen Partei, die in den letzten Jahren versucht hat, sich in eine nationalistische Partei der rechten Mitte zu verwandeln.

Während die Warnung von Politikern aus dem gesamten konfessionellen Spektrum geäußert wurde, wurde der Hinweis auf eine Rückkehr nach „Fatahland“ insbesondere von mehreren christlichen Führern geäußert. Der Groll gegen die Palästinenser wegen der Rolle der PLO und anderer Gruppierungen im Bürgerkrieg ist im Libanon immer noch weit verbreitet, vor allem in Teilen der christlichen Gemeinschaft, auch wenn viele mit dem derzeitigen Leid im Gazastreifen mitfühlen.

Vollständige Ausgrenzung der Christen

Da die Augen der Welt auf Gaza gerichtet sind, könnten die christlichen Führer des Libanon die Ankündigung nutzen, um interkonfessionelle Politik zu betreiben und ihren Gegnern im Libanon ein Bein zu stellen, sagen Analysten.

„Bassils gesamte Karriere war ein Versuch, die Rhetorik eines ethnonationalen Diskurses zu verstärken“, sagte Mikhael. „Die meiste Zeit spricht er nicht zu einem nationalen Publikum. Es ist ein interner Kampf mit Geagea.“

Bassil und Geagea führen die beiden größten christlichen Parteien im Libanon an. Doch trotz ihrer Größe sind beide gespaltene Persönlichkeiten, die außerhalb ihrer unmittelbaren Unterstützerbasis äußerst unbeliebt sind.

Laut Michael Young vom Carnegie Middle East Center in Beirut ist das interne Gerangel ein Anzeichen für den Rückzug der Christen aus der nationalen Politik im Libanon.

„Die Christen sind heute in den meisten Fragen völlig marginalisiert“, sagte Young gegenüber Al Jazeera. „Wenn es um Fragen der nationalen Diskussion geht, werden sie anscheinend immer mehr zu Parochialisten. Die Christen kümmern sich nicht wirklich um die palästinensische Politik und sind vom libanesischen Staat geistig fast abgekoppelt.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



