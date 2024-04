We need to talk about the pro-Israel lobby in the UK The Labour Friends of Israel, the Conservative Friends of Israel, and the Board of Deputies have made significant inroads in UK politics. They have enabled the UK’s unqualified support for Israel’s genocide.

Treffen der Labour Friends of Israel mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog im Rahmen einer „Solidaritätsmission“ nach dem 7. Oktober. (Foto: Labour Friends of Israel X Account)

Die „Labour Friends of Israel“, die „Conservative Friends of Israel“ und das „Board of Deputies“ haben in der britischen Politik erhebliche Fortschritte gemacht. Sie haben die uneingeschränkte Unterstützung des israelischen Völkermordes durch Großbritannien ermöglicht.



Wir müssen über die Pro-Israel-Lobby im Vereinigten Königreich sprechen

Von Hamza Ali Shah

28. April 2024

Israels Völkermord im Gazastreifen hat vor kurzem 200 Tage überschritten, mehr als ein halbes Jahr, das von unerbittlicher Konsequenz geprägt ist, da die israelischen Streitkräfte die Enklave wahllos bombardieren. Mehrere Krankenhäuser wurden dem Erdboden gleichgemacht und außer Betrieb gesetzt, die Hälfte der Gebäude in Gaza wurde zerstört, und es gibt kaum noch Bildungseinrichtungen. Die von Menschen verursachte Hungersnot im Gazastreifen hat zum Tod von mindestens 27 Kindern geführt, die an Dehydrierung und Unterernährung starben. Inzwischen sind über 19 000 Kinder zu Waisen geworden. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 40.000.

Bis heute werden die Verbrechen Israels von der politischen Klasse in Großbritannien uneingeschränkt unterstützt. Um zu verstehen, wie ein Land, das vor dem Weltgerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist, in diesen Kreisen uneingeschränkte Unterstützung erhält, muss man das Ausmaß der sorgfältigen, mehrgleisigen Operation der Pro-Israel-Lobby zur Isolierung Israels verstehen.

Konservative Freunde Israels

Im April sorgte der frühere konservative Minister Sir Alan Duncan für Empörung, als er behauptete, die Lobbygruppe Conservative Friends of Israel (CFI) arbeite auf Geheiß des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und seiner Regierung. Diese Aussage war ein seltener Moment der Ehrlichkeit in Westminster.

Das 1974 gegründete CFI soll sicherstellen, „dass Israels Anliegen im Parlament fair vertreten wird“. Eine Hauptmethode in diesem Modus Operandi sind kostenlose Reisen nach Israel, und Untersuchungen zeigen, dass die Gruppe britische Abgeordnete in den letzten zehn Jahren auf 155 kostenlose Reisen mitgenommen hat, mehr als jede andere Gruppe oder Regierung.

Sir Richard Dalton, ehemaliger britischer Botschafter in Teheran und Konsul in Jerusalem, hat bereits früher auf die Beziehungen zwischen der Lobby und Politikern hingewiesen. Er vermutet, dass Unternehmungen wie kostenlose Reisen – „finanzieller Druck“ – eine Möglichkeit sind, Politiker in Bezug auf Israel zu zensieren.

Während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen, als die Zahl der Todesopfer bereits über 20.000 lag, bezahlte der CFI die Reisen von Abgeordneten nach Israel. Theresa Villiers und Greg Smith waren unter ihnen. Nach ihrer Rückkehr nutzten beide die Medien – Jewish News bzw. GB News – um Israel zu loben und zu versuchen, seine Kampagne der ethnischen Säuberung in Gaza zu legitimieren.

Dies ist eine Metapher für ein breiteres Muster – wenn konservative Minister vom CFI auf Reisen nach Israel mitgenommen werden, kommt es zu einem vorhersehbaren Rekord an Pro-Israel-Stimmung. Als er 2015 seine politische Reise als Abgeordneter antrat, war eine der ersten Reisen, die James Cleverly antrat, eine „politische Delegation“, die Israel und das Westjordanland erkundete. Ein Freund Israels ist eine treffende Beschreibung für die nachfolgenden Positionen des Innenministers: Allein in den letzten sechs Monaten hat er die Einstufung Israels als Apartheidstaat zurückgewiesen, die unerschütterliche Unterstützung Großbritanniens für Israel zum Ausdruck gebracht und dazu aufgerufen, die Pro-Palästina-Märsche einzustellen.

Und während die Befürworter Israels oder des CFI weiterhin leugnen, dass Spenden und kostenlose Reisen auf Kosten der Einhaltung von Vorschriften gehen, wird die Realität offen gelegt, wenn diese Einhaltung gefährdet ist. Bereits 2006 übte der damalige Schattenaußenminister William Hague milde Kritik an Israel, als es die Hisbollah im Libanon angriff, und bezeichnete die Reaktion als „unverhältnismäßig“. William Hague hatte zuvor persönliche Spenden von CFI-Mitgliedern angenommen, angeblich Zehntausende von Pfund.

Als er sich jedoch zur israelischen Aggression äußerte, wurde sofort mit dem Entzug der Mittel gedroht. Eine dieser Drohungen kam von Lord Kalms, einem Großspender der Konservativen Partei und Mitglied des CFI. In einem Artikel im Spectator schien er das Wesen des ungeschriebenen Vertrags in wenigen Worten zusammenzufassen: „Denk noch einmal nach, William, für wen du sprichst.“

In der Zwischenzeit traf der damalige Direktor des EuGeI, Stuart Polak, mit dem damaligen Parteichef David Cameron zusammen. Dabei wurde ein entscheidendes Zugeständnis gemacht: Das Wort „unverhältnismäßig“ sollte nicht verwendet werden, wenn es um das Vorgehen des israelischen Militärs ging.

Vor vier Jahrzehnten bezeichnete der konservative Historiker und Politiker Robert Rhodes James die CFI als „die größte Organisation in Westeuropa, die sich der Sache des israelischen Volkes widmet“. Heute sind mindestens 80 % der Abgeordneten der Konservativen Partei in der CFI engagiert. Ein flüchtiger Blick auf den Enthusiasmus, mit dem die Führer der Konservativen Partei – in der Regel bei Veranstaltungen des CFI – von Liz Truss über Boris Johnson bis hin zu Rishi Sunak antreten, um ihr Engagement für Israel kristallklar zu machen, ergänzt den wachsenden Berg an Beweisen, der diese Diagnose schwer widerlegbar macht.

Der Nettoerfolg ist ebenfalls erkennbar. In den letzten 15 Jahren konservativer Herrschaft wurden Gesetze eingeführt, die BDS verbieten und mundtot machen, eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs zu Israels Gräueltaten wurde abgelehnt, und die Regierung ignoriert derzeit rechtliche Hinweise, die sie zwingen würden, Waffenverkäufe an Israel auszusetzen.

Freunde der Labour-Partei in Israel

Obwohl die Konservativen dem Namen und dem Wesen nach begeisterte Freunde Israels sind, handelt es sich nicht um ein einzigartiges Maß an Unterstützung, das ausschließlich auf eine Ecke von Westminster beschränkt ist. Die Freunde Israels der Labour-Partei bewegen sich auf einer ähnlichen Wellenlänge, und die Regeln des Engagements scheinen identisch zu sein. Als Tony Blair Vorsitzender der Labour Party war, bestand in der Parteihierarchie die stillschweigende Übereinkunft, dass die Partei „nie wieder israelfeindlich“ sein sollte. Die Kultur, die dies mit sich brachte, war von ständigen Kapitalzuführungen geprägt, viele davon von Personen, die mit dem LFI verbunden waren. Das Ergebnis war, wie der ehemalige Vorsitzende der Labour Friends of Israel, Jon Mendelsohn, ausführte, dass der Anti-Israelismus aus der Partei verschwand.

Nach einer kurzen Phase mit Jeremy Corbyn an der Spitze und einer unmissverständlichen pro-palästinensischen politischen Agenda, in der die LFI ausgegrenzt wurde, hat der Parteivorsitzende Keir Starmer den normalen Dienst wieder aufgenommen. Heute haben sitzende Labour-Abgeordnete über 280.000 Pfund an Spenden von pro-israelischen Gruppen oder Einzelpersonen angenommen, und die Labour Friends of Israel finanzieren eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern des Labour-Schattenkabinetts.

Der Direktor der Labour Friends of Israel, Michael Rubin, feierte die Rückkehr eines „ausgewogenen, reifen und konstruktiven“ Ansatzes in Bezug auf Israel-Palästina im Jahr 2021 und behauptete, dass es nun an die Blair-Brown-Jahre erinnere.

Dies führt jedoch zu einer Kultur der unerschütterlichen Unterstützung Israels. Keir Starmer selbst wies die schlüssigen Ergebnisse von Amnesty International zurück, wonach Israel das Verbrechen der Apartheid praktiziert, und als Israel nach dem 7. Oktober rechtswidrig den gesamten Gazastreifen von Lebensmitteln, Wasser und Strom abschnitt, unterstützte der ehemalige Menschenrechtsanwalt öffentlich die dadurch notwendig gewordene kollektive Bestrafung.

Trevor Chinn, ein früher Unterstützer des CFI und Spender für Tony Blairs Labour-Partei, war einer der Hauptunterstützer von Keir Starmers Wahlkampf – in dem er sich damit brüstete, den Zionismus uneingeschränkt zu unterstützen – mit einer Spende von 50.000 £. Chinn spendete auch großzügig an die Schattenkabinettsmitglieder David Lammy und Lisa Nandy. Beide traten im Rundfunk auf, als sie nach Israels Bruch des Völkerrechts gefragt wurden, und verdeutlichten damit perfekt die bestehenden transaktionalen Zusammenhänge.

Der Vorstand der Abgeordneten

Doch während diese Konsolidierung eines elitären Pro-Israel-Konsenses in Westminster umfassende Einflussmuster beleuchtet, kratzen sie nur an der Oberfläche, wenn es um das Netzwerk geht, das Israel vor der Rechenschaftspflicht schützt.

Das Board of Deputies ist in dieser Hinsicht ein altgedienter Wiederholungstäter. Die Organisation soll offiziell die jüdische Gemeinschaft Großbritanniens vertreten, ist aber ein notorischer Unterstützer Israels.

Die Autorin Hil Aked stellt in einem kürzlich erschienenen Buch über die Israel-Lobby fest, dass das Board of Deputies im Jahr 2007, als die britische University and College Union zu einem Boykott israelischer akademischer Einrichtungen im Einklang mit BDS aufrief, ankündigte, fast 1 Million Pfund für den Kampf gegen Boykotte und ähnliche „Delegitimierungs“-Kampagnen auszugeben.

Wenn es darum geht, jede Verunglimpfung Israels zunichte zu machen, ist das Board of Deputies immer präsent. Als die Vereinten Nationen eine Untersuchungskommission einrichteten, um Israels Angriff auf den Gazastreifen 2008 zu untersuchen, forderte das Board of Deputies Großbritannien auf, diese abzulehnen. Während des Prozesses vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel war das Board schnell dabei, der britischen Regierung Beifall zu zollen, als diese den Fall abwies.

In der Vergangenheit hat sie sogar extreme Anstrengungen unternommen, um die Barbarei Israels zu beschönigen. Während des Großen Marsches der Rückkehr im Jahr 2018, als israelische Streitkräfte mehr als 120 Palästinenser töteten, die friedlich marschierten und das Recht auf Rückkehr forderten, gab das Board of Deputies eine Erklärung ab, die den Palästinensern die Schuld zuzuschieben schien, indem sie unterstellte, dass Israels wahlloses Schießen auf unbewaffnete Zivilisten eine Verteidigung gegen eine „Masseninvasion“ war.

Bemerkenswerterweise gibt es offenbar auch keinen Versuch, den Prozess zu verschleiern. Der jüngste Vorstandsvorsitzende Jonathan Arkush erklärte ausdrücklich, dass „wir schamlos für Israel lobbyieren“. Die Organisation hat auch die „enge Arbeitsbeziehung“ offengelegt, die sie mit der israelischen Botschaft im Vereinigten Königreich unterhält, sowie ihre Verbindungen zum „israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten und zur IDF“. Damit wäre sie nicht die erste Organisation, die sich dem Schutz Israels verschrieben hat und scheinbar Verbindungen zu Israels staatlichen Institutionen unterhält.

Vor mehr als einem Jahrhundert spielten Großbritannien und Lord Balfour eine monumentale Rolle bei der Erleichterung der systematischen zionistischen Eroberung Palästinas. Heute spielt Großbritannien eine unverzichtbare strategische Rolle bei der Aufrechterhaltung dieser Übernahme. Angesichts des jüngsten dunklen Kapitels, das sich mit Israels Völkermord in Gaza entfaltet, ist es unvorstellbar, dass man etwas Positives daraus ziehen kann. Eine wichtige Erkenntnis muss jedoch sein, dass das Ausmaß des Einflusses der israelfreundlichen Lobby in Großbritannien wieder ins Bewusstsein gerückt ist.

Übersetzt mit deepl.com



