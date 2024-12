Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Die israelischen Medien sind nicht unwissend über Gaza. Es ist ihnen einfach egal

Hanin Majadli

27. DEZEMBER 2024

Zivilisten kontrollieren den Ort eines israelischen Angriffs in einem Wohngebiet im Stadtteil Tuffah, östlich von Gaza-Stadt, am 26. Dezember 2024.Credit: AFP/OMAR AL-QATTAA

Der am Donnerstag veröffentlichte Enthüllungsbericht der New York Times hat aufgedeckt, was die israelischen Medien nicht aufgedeckt haben. Nicht, weil sie es nicht konnten, sondern weil sie es nicht versucht haben. Warum sollte sie auch?

Die New York Times hat es versucht – und war erfolgreich. Offenbar hat Israel die militärischen Regeln und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Nichtkombattanten im Gazastreifen gelockert, so dass Offiziere bei Luftangriffen eine große Zahl von Palästinensern gefährden konnten. Israel unterließ es bisweilen, Angriffe auf Zivilisten zu überprüfen und bestrafte Offiziere nicht für ihre Fehler.

Außerdem erweiterte Israel die Liste der militärischen Ziele und erhöhte damit das Risiko der Massentötung unschuldiger Zivilisten. In bestimmten Fällen genehmigten Offiziere Angriffe auf Hamas-Führer, obwohl sie wussten, dass dadurch das Leben Hunderter Zivilisten gefährdet würde. Die Häufigkeit der Angriffe und die eingesetzten unzuverlässigen Technologien ermöglichten es der Armee nicht, zwischen den menschlichen Zielen zu unterscheiden: Säugling, Frau oder Hamas-Mann. Ich frage mich, ob die Medien, die sich nicht darum bemühen (und daher keinen Erfolg haben), diese Enthüllung veröffentlichen werden. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

