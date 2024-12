https://countercurrents.org/2024/12/suing-antony-blinken-the-us-state-department-israel-and-the-leahy-law/



Antony Blinken verklagen: Das US-Außenministerium, Israel und das Leahy-Gesetz

in Palästina

von Dr. Binoy Kampmark

27.

Dezember 2024

Am 17. Dezember reichten mehrere Palästinenser, die Menschenrechtsverletzungen durch Israel im Gazastreifen und im Westjordanland geltend machen, eine Bundesklage gemäß dem Verwaltungsverfahrensgesetz (APA) gegen den US-Außenminister Antony Blinken ein. Ihr Vorwurf: Das US-Außenministerium habe es versäumt, die strengen Vorgaben des Leahy-Gesetzes umzusetzen. Das Gesetz, das sich zum einen auf das Außenministerium und zum anderen auf das Verteidigungsministerium bezieht, verbietet die Gewährung von US-Hilfe für Einheiten ausländischer Sicherheitskräfte, die im Verdacht stehen, schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Die Wiederherstellung der Unterstützung kann nur erfolgen, wenn die betreffende Einheit angemessene Schritte zur Beseitigung der Verstöße unternimmt.

Beispiele für solche Verstöße sind Folter, außergerichtliche Tötung, lange Haft ohne Anklage und Gerichtsverfahren, Verschwindenlassen, Vergewaltigung und, wie es in der Definition des Leahy-Gesetzes heißt, „andere flagrante Verweigerungen des Rechts auf Leben, Freiheit oder Sicherheit der Person“.

Mit der Klage, die von Democracy for the Arab World Now (DAWN) unterstützt wird, wird ein Feststellungs- und Unterlassungsanspruch geltend gemacht, der sich auf Blinkens „faktische Weigerung stützt, das Gesetz umzusetzen, das die US-Hilfe für israelische Sicherheitskräfte verbietet, über die es glaubwürdige Informationen gibt, dass sie schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben“.

Blinkens Bilanz bei der Anwendung des Leahy-Gesetzes auf israelische Einheiten ist beunruhigend dürftig. So erklärte er im Mai vor dem Kongress, dass die Strafen, die in vier Fällen vor den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober 2023 gegen Soldaten und Offiziere verhängt wurden, angemessen waren. Ein Beispiel verdient Beachtung: Es betrifft einen Offizier des Shahar-Such- und Rettungsbataillons der IDF.

Der betreffende Soldat erschoss im März 2019 Ahmed Manasra, einen unbewaffneten Palästinenser, und tötete ihn. Ein zwischen dem Militärstaatsanwalt und dem Soldaten ausgehandelter Vergleich, der anschließend von einem Gremium von Militärrichtern gebilligt wurde, erwies sich für den Soldaten als äußerst großzügig und für Manasra als entwürdigend: eine dreimonatige gemeinnützige Arbeit und eine dreimonatige Bewährungsstrafe. Blinken stellte dementsprechend in seiner Begründung fest, dass die israelische Regierung „wirksame Schritte unternimmt, um das verantwortliche Mitglied des Shahar-Bataillons vor Gericht zu stellen“. Eine Entscheidung, die Tim Rieser, einen langjährigen Berater des Hauptverfassers des entsprechenden Gesetzes, Senator Patrick Leahy (D-Vt), verblüffte. Blinkens Begründung sei unvereinbar „mit dem, wie das Gesetz geschrieben ist und wie es angewendet werden sollte“.

Ehemalige Beamte des Außenministeriums, die mit dem ursprünglichen Leahy-Gesetz in Verbindung standen, waren von den lethargischen Maßnahmen ihres ehemaligen Arbeitgebers alles andere als beeindruckt. Der ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums Stephen Rickard, der auch ein früherer leitender Mitarbeiter des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen war, bestätigt die vorteilhafte Voreingenommenheit des Ministeriums gegenüber israelischen Einheiten, die eine, wie er es nennt, „‚nichts Böses sehen, nichts Böses hören‘ Politik“ verfolgten. „Wenn sich das Außenministerium nicht an das Gesetz hält, ist es an der Zeit, dass die Gerichte die Rechtsstaatlichkeit verteidigen und es anweisen, dies zu tun.

Der ehemalige Außenminister Josh Paul äußerte sich vor einer Pressekonferenz, auf der die Klage diskutiert wurde, ebenfalls offen. „Ich saß im Israel Leahy Vetting Forum [ILVF] und habe wiederholt Fälle von groben Menschenrechtsverletzungen gesehen, die vorgebracht wurden und bei denen hochrangige Beamte aus Angst vor politischen Konsequenzen nicht bereit waren, darauf zu reagieren.“

Das Forum ist in letzter Zeit aktiver geworden, was laut ProPublica eine deutliche Abkehr „von der jahrelangen nachsichtigen Behandlung Israels“ bedeutet. Dennoch wird in der Klage behauptet, dass die Überprüfungsvorgänge des ILVF größtenteils „einzigartig, komplex, langwierig und hochrangig“ sind, ganz zu schweigen von „willkürlich und willkürlich, und sie stehen in keinem vernünftigen Zusammenhang mit der Förderung des Zwecks des Leahy-Gesetzes.“ Diese Komplexität ist reine bürokratische Pantomime, die verschleiern soll, was im Grunde ein einfaches politisches Ziel ist: das Verhalten der israelischen Streitkräfte von der Prüfung auszunehmen, die ihren internationalen Kollegen vorbehalten ist.

In der Klage wird behauptet, dass das Außenministerium „jährlich Hunderttausende von nicht-israelischen ausländischen Sicherheitskräften auf die Einhaltung des Leahy-Gesetzes überprüft und schließlich Tausende von ihnen suspendiert und als nicht förderungswürdig für die US-Hilfe einstuft“. Seit der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1997 hat das Ministerium „keine einzige israelische Einheit suspendiert oder als nicht förderungswürdig eingestuft, obwohl es überwältigende Informationen über weit verbreitete Verstöße gegen die Menschenrechte durch Israel gibt“.

Im Jahr 2019 änderte der Kongress das Leahy-Gesetz dahingehend, dass der Außenminister ausländischen Regierungen eine Liste der nach dem Gesetz nicht förderungswürdigen Einheiten vorlegen und Zusicherungen erhalten muss, dass diese Regierungen das Leahy-Verbot einhalten und die US-Hilfe für solche Einheiten blockieren würden, bevor sie in Fällen von „nicht zurückverfolgbarer Hilfe“ die Hilfe weiterleiten. Trotz dieser Änderung gelang es der IVLF nicht, eine einzige nicht förderungswürdige israelische Einheit zu identifizieren, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist.

Die Nichtanwendung des Gesetzes, so argumentieren die Kläger weiter, sei „besonders schockierend angesichts der beispiellosen Eskalation der israelischen GVHR seit Ausbruch des Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023.“ Die einstweiligen Verfügungen des Internationalen Gerichtshofs, die Israel anweisen, den Palästinensern nicht länger lebensnotwendige Güter vorzuenthalten und die UN-Völkermordkonvention zu beachten, sowie die vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant unterstrichen diesen Punkt.

Diese Klage steht in der Tradition früherer Bemühungen, die vor US-Gerichten eingeleitet wurden. Im November 2023 reichte das Center for Constitutional Rights im Namen mehrerer palästinensischer Menschenrechtsorganisationen sowie von Palästinensern in Gaza und in den Vereinigten Staaten eine Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien ein. Das Gericht sollte anordnen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, der Außenminister und der Verteidigungsminister ihrer Pflicht nachkommen, den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu verhindern und nicht zu unterstützen.

Die entsprechende Pflicht ergebe sich aus der UN-Völkermordkonvention, die „als zwingende Norm des Völkergewohnheitsrechts gerichtlich durchsetzbar“ sei. In der Klageschrift wurde weiter argumentiert, dass die völkermörderischen Zustände in Gaza „durch die bedingungslose Unterstützung [Israels] durch“ Präsident Joseph Biden, Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin ermöglicht worden seien.

Den Klägern gelang es nicht, den Richter davon zu überzeugen, dass sie die betreffenden Beamten verklagen können, obwohl der Richter erklärte, dass es plausible Gründe dafür gebe, dass Israel zu den völkermörderischen Zuständen beitrage. Dies wurde anschließend in der Berufung von einem dreiköpfigen Gremium des Neunten Gerichtsbezirks bestätigt, vor allem aufgrund der Doktrin der politischen Frage. Dieser Grundsatz besagt, dass Gerichte Fälle, in denen mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerrecht vorliegen, nicht überprüfen dürfen, wenn wesentliche außenpolitische Fragen betroffen sind. Eine expansive Auslegung dieses Grundsatzes ist wohl nicht gerechtfertigt, da die völkerrechtlichen Verpflichtungen der USA vermutlich in den Rahmen der gerichtlichen Beurteilung fallen würden. Die Kläger lassen sich jedoch nicht entmutigen und werden dies weiter anfechten.

Der von DAWN geführte Rechtsstreit wird wahrscheinlich mit ähnlichen Argumenten bezüglich der Zuständigkeit konfrontiert werden: dass die Unterstützung ausländischer Sicherheitskräfte eine Angelegenheit der Exekutive ist und daher nicht von einem Gericht beurteilt werden kann. Aber so banal es auch sein mag, Gerichte sind dazu da, die angemessene Anwendung von Gesetzen zu überwachen. Das Leahy-Gesetz, das eine Weisung des Kongresses an das Außenministerium darstellt, ist in Bezug auf grobe Menschenrechtsverletzungen in seinem Zweck und Anwendungsbereich unmissverständlich. Es scheint an der Zeit zu sein, dass diese Anweisungen ohne Rücksicht auf Verluste auf Israel angewendet werden.

Dr. Binoy Kampmark war ein Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Derzeit lehrt er an der RMIT University. E-Mail: bkampmark@gmail.com

Übersetzt mit Deepl.com

