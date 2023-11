The criminalization of Palestinian protest The Israeli justice system has been marshalled to criminalize any expression of public protest in Palestinian communities in ’48 Palestine. This week, Palestinians from Umm al-Fahm and Haifa were on trial.

Das israelische Justizsystem wurde eingesetzt, um jede Form des öffentlichen Protests in den palästinensischen Gemeinden in Palästina ’48 zu kriminalisieren. Diese Woche standen Palästinenser aus Umm al-Fahm und Haifa vor Gericht.

Die Kriminalisierung des palästinensischen Protests

Von Yoav Haifawi

23. November 2023

Richterin Bogdanov hinderte die Öffentlichkeit am Betreten des Gerichts, während sie gegen die Umm al-Fahm-Demonstranten entschied, 21. November. (Foto: Yoav Haifawi)

Seit Israel seine Massentötungskampagne gegen die Bevölkerung des Gazastreifens entfesselt hat, hat es auch einen beispiellosen repressiven Angriff gegen alle anderen Palästinenser unter seiner Herrschaft gestartet – vom Fluss bis zum Meer. Im Westjordanland kommt es zu Terroranschlägen durch bewaffnete Siedler und die Besatzungsarmee sowie zu ständigen Angriffen der Armee auf Städte und Dörfer, bei denen auch Bewohner aus Flugzeugen angegriffen werden. Bei diesen Angriffen sind bereits mehr als zweihundert Palästinenser getötet worden.

Im 1948 besetzten Palästina wurden Hunderte festgenommen und verhört, viele von ihnen gefoltert. Eine unbekannte Zahl (vielleicht etwa hundert) wurde angeklagt und wird auf unbestimmte Zeit in „Sicherheits“-Gefängnissen festgehalten, da die Gerichte dazu neigen, jeden Palästinenser, der sich den barbarischen Angriffen Israels widersetzt, als „Unterstützer von Terroristen“ zu bezeichnen und zu behaupten, er oder sie sei zu gefährlich, um auf Kaution freigelassen zu werden.

Von den vielen Dutzenden, die noch immer unter harten Bedingungen in diesen so genannten „Sicherheits“-Gefängnissen auf ihren Prozess warten, gibt es nur zwei Fälle von Personen, die bewusst auf die Straße gegangen sind, um gegen den Krieg zu protestieren – zwei Aktivisten, die beschuldigt werden, am 19. Oktober eine Anti-Kriegs-Demonstration in Umm al-Fahm angeführt zu haben, und zwei weitere, die beschuldigt werden, Anti-Kriegs-Graffiti an die Wände von Haifa gesprüht zu haben. Alle anderen haben sich lediglich des Austauschs von Bildern oder Kommentaren in den sozialen Medien schuldig gemacht und wurden völlig überraschend aus ihren Wohnungen gezerrt und ins Gefängnis geworfen.

Als die Verhöre zu Ende waren und die beiden politischen Aktivisten angeklagt wurden, wurden die Anschuldigungen gegen sie offiziell und öffentlich. Es handelt sich um eine Fallstudie über die Kriminalisierung von gewaltlosem politischem Protest.

Die Umm al-Fahm „Stoppt den Krieg“-Demo

Umm al-Fahm spielt eine sehr wichtige politische Rolle im Palästina des Jahres 48. Zum einen wurde es 1948 nicht besetzt, sondern ein Jahr später von den haschemitischen Herrschern Jordaniens kostenlos an Israel übergeben. Umm al-Fahm liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Dschenin und 40 Kilometer südöstlich von Haifa. Sein „Berg Iskander“ ist höher als der Karmel, und seine dicht besiedelten engen und verwinkelten Gassen erschweren ein Eingreifen der Polizei. Der legendäre palästinensische Karikaturist Naji al-Ali lobte einst die militante Tradition dieser Stadt mit den Worten: „Umm al-Fahm ist der Codename für Palästina“.

Umm al-Fahm wurde früher von der kommunistischen Partei beherrscht, wechselte aber 1989 zur Islamischen Bewegung. In Umm al-Fahm wurde 1969 auch Abna‘ al-Bald gegründet, die sich zur linksorientiertesten palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung in Palästina 48 entwickelte. Der Massenkampf in der Gegend um die „Roha-Länder“ im Jahr 1998 war einer der seltenen Fälle, in denen es den Palästinensern gelang, Israel zu zwingen, konfisziertes Land an die ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. Im Jahr 2000, mit dem Ausbruch der Zweiten Intifada, wurden mehrere Demonstranten in Umm al-Fahm und den umliegenden Gemeinden des „Kleinen Dreiecks“ von israelischen Scharfschützen getötet.

Heute ist Herak Umm al-Fahm (die Umm al-Fahm-Bewegung) die stärkste Basisbewegung im Palästina der 48er Jahre. Ihr Hauptanliegen war der Protest gegen die organisierte Kriminalität, insbesondere gegen die Welle wahlloser Morde, für die sie die israelische Polizei und die Shabak verantwortlich machten. Es gelang ihr, Tausende zur Teilnahme an Demonstrationen zu mobilisieren und bei einigen Gelegenheiten Hauptstraßen zu sperren.

Kein Wunder, dass Umm al-Fahm der einzige Ort in 48 Palästina war, an dem in den letzten anderthalb Monaten eine richtige Solidaritätsdemonstration mit Gaza stattfand (am 19. Oktober, zwei Tage nach dem Bombenanschlag auf das arabische Krankenhaus Al-Ahli). Die Demonstration war jedoch im Vergleich zu den örtlichen Traditionen sehr zurückhaltend, nur zwei- oder dreihundert Teilnehmer, keine palästinensische Flagge in Sicht, und sie bewegte sich eher durch die Gassen, als dass sie Hauptstraßen sperrte. Als sich die Gruppe auflösen wollte, wurde sie von einem Großaufgebot an Polizisten und Grenzsoldaten angegriffen. Zwölf Personen wurden bei dem Angriff verhaftet und geschlagen, zwei Organisatoren wurden später angeklagt. Sie befinden sich immer noch im Gefängnis und warten auf ihren Prozess wegen „Unterstützung des Terrorismus“.

Der Versuch, auf Nummer sicher zu gehen

Bei den beiden Inhaftierten aus Umm al-Fahm handelt es sich um den Pädagogen Muhammad Taher Jabarin und den Rechtsanwalt Ahmad Khalifa. Ahmad hat sich auf Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Meinungsäußerung, spezialisiert und war für eine Menschenrechtsorganisation tätig, die politische Gefangene verteidigt. Um der Transparenz willen muss ich zugeben, dass ich Ahmad persönlich aus meiner politischen Tätigkeit kenne. Aber auch ohne Ahmad zu kennen, war die politische Logik der Demo am 29. Oktober in Umm al-Fahm offensichtlich. Da jeder in der palästinensischen Öffentlichkeit nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober voller (berechtigter) Angst vor Israels wütender Unterdrückung war, gab es keinen Protest gegen die täglichen Massaker in Gaza. Die Organisatoren der Demonstration wollten beweisen, dass man immer noch friedlich demonstrieren und seine Solidarität mit den Menschen in Gaza ausdrücken kann, ohne die Hamas zu unterstützen, und dass man sicher nach Hause gehen kann.

Dieser Zusammenhang ist für jeden, der die Wahrheit wissen will, offensichtlich, denn die Demonstration wurde von einer lokalen Nachrichtenseite namens „al-Jarmaq net“ live gefilmt. Die Polizei nutzte das Video als Hauptbeweismittel und beschrieb seinen Inhalt in der Anklageschrift ausführlich.

Bevor die Demonstration überhaupt begann, teilte „Angeklagter Nummer 1“ Jabarin den Teilnehmern mit, dass Khalifa als Anwalt ihnen erklären würde, was bei einer Demonstration rechtlich zulässig ist. Khalifa bestand darauf, dass alle nur die vereinbarten Slogans wiederholen sollten, damit es keinen Grund für ein Eingreifen der Polizei gebe. Am Ende der Demonstration betrat Khalifa erneut die Bühne, bedankte sich bei allen für ihr Kommen und forderte alle auf, sich ruhig zu entfernen. Er sagte, sie hätten bewiesen, dass man friedlich demonstrieren könne, und rief die Palästinenser in anderen Städten auf, sich nicht zu scheuen, das Gleiche zu tun. Er konnte seine kurze Rede nicht beenden, da die Menge aus allen Richtungen mit Blendgranaten und Schlagstöcken angegriffen wurde.

All diese Bemühungen um eine friedliche und geordnete Demonstration hielten die Polizei nicht davon ab, Jabarin und Khalifa zu beschuldigen, eine terroristische Organisation zu unterstützen, terroristische Aktivitäten zu loben und zu terroristischen Handlungen aufzurufen. Wie kommt das? Das alles beruht auf einer weit hergeholten Fehlinterpretation der auf der Demonstration verwendeten Slogans.

Rechtsanwalt Hassan Jabarin von Adalah bei einem Interview nach der Anhörung der Demonstranten von Umm al-Fahem am 21. November in Untersuchungshaft. (Foto: Yoav Haifawi)

Rechtsanwalt Hassan Jabarin von Adalah im Interview nach der Anhörung der Demonstranten vom 21. November in Umm al-Fahm. (Foto: Yoav Haifawi)

Was waren die kriminalisierten Slogans?

Die Anklageschrift gegen die „Umm al-Fahm Two“ enthält mehr als zwanzig Slogans, die bei der Demonstration verwendet wurden. Wie in der Anklageschrift behauptet wird, wurden sie „von einem Polizisten, der Arabisch kann“, aus dem Arabischen ins Hebräische übersetzt. Einige der Übersetzungen sind eindeutig verzerrt, aber selbst mit diesen Verzerrungen ist es klar, dass keine „terroristische Organisation“ erwähnt und keine Gewalttat gelobt oder gefordert wurde.

Hier sind einige der Slogans, die in der Anklageschrift zitiert werden (auf Arabisch haben sie einen Rhythmus und Reim):

Widerstand, Widerstand, Widerstand, keine Kompromisse bei den Rechten!

Es gibt keine andere Lösung als die Entwurzelung der Besatzer!

Die Einheit eures Volkes, oh Palästina, ein Stachel im Hals der Besatzer!

Schließt euch uns an, ihr Massen, das Volk von Gaza ist uns lieb!

Oh Gaza, bleib stark, dein Land hat Löwen geboren!

Haschems Gaza* wird sich den Panzern und Kanonen nicht beugen!

Schreit und erhebt eure Stimme, der Tod ist besser als die Demütigung!

In Gaza, al-Aqsa und Sheikh Jarrah, ruft mein Volk zum Kampf auf!

All diese Slogans sind alte Slogans, die schon millionenfach bei Hunderten von Demonstrationen wiederholt wurden, und niemand wurde jemals dafür angeklagt.

Die Verfasser der Anklageschrift haben sich nicht darum gekümmert, welche der Slogans nach ihrer Interpretation eine Straftat darstellen. Nach der Aufzählung der Parolen ziehen sie einfach den Schluss:

„In ihren oben aufgeführten Handlungen begingen die Angeklagten gemeinsam eine Handlung der Identifikation mit einer terroristischen Vereinigung, indem sie Worte des Lobes, der Unterstützung und der Sympathie für die Organisation in der Öffentlichkeit und mit dem Ziel der Identifikation mit ihr veröffentlichten und einen direkten Aufruf zur Begehung einer terroristischen Handlung veröffentlichten und Worte des Lobes, der Sympathie und der Ermutigung für terroristische Handlungen veröffentlichten, indem sie sie unterstützten und sich mit ihr identifizierten, und nach dem Inhalt der Veröffentlichung und den Umständen, unter denen sie veröffentlicht wurde, besteht die reale Möglichkeit, dass sie zu einer terroristischen Handlung führen wird.“

(Im Original ist das alles ein langer, fortlaufender Satz).

Für sie kann jeder palästinensische Aufruf zum Kampf nur als Aufruf zu terroristischen Anschlägen interpretiert werden.

* Hashem’s Gaza“ ist ein alter traditioneller Spitzname für die Stadt.

Die Macht der Wiederholung

Die Staatsanwaltschaft beantragte bei Richterin Maria Pikus Bogdanov vom Amtsgericht Haifa, die Haft von Jabarin und Khalifa bis zum Ende ihres Prozesses zu verlängern. Rechtsanwalt Hassan Jabarin, der Direktor von Adalah, dem Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten, versuchte, die Richterin davon zu überzeugen, dass die Anklageschrift nichts mit der Realität der friedlichen Demonstration zu tun habe. Ihm fiel ein merkwürdiges Merkmal der Anklageschrift auf. Anstatt konkrete Slogans aufzulisten und zu erklären, was an ihnen falsch war, werden dieselben Slogans immer wieder über eine ganze Seite zitiert.

Bei der Demonstration, die relativ kurz war – sie dauerte nur etwa eine halbe Stunde – wollten sich die Organisatoren an die ihrer Meinung nach „sicheren Slogans“ halten und sie wiederholen, um „Improvisationen“ zu verhindern. Es scheint, dass der Film mit allen Wiederholungen transkribiert und später in die Anklageschrift eingefügt wurde. Die schiere Masse der Wiederholungen schien der Staatsanwaltschaft einen „bedrohlichen“ Eindruck zu vermitteln. Anwalt Jabarin wandte ein, dass dies keine professionelle Art und Weise sei, eine Anklageschrift zu verfassen, und beantragte, dass jeder Slogan, der als beleidigend bezeichnet wird, nur einmal erwähnt wird.

Die Richterin ignorierte nicht nur den Antrag des Verteidigers, sondern schloss sich der seltsamen Gewohnheit der Staatsanwaltschaft an. In ihrem Urteil vom 21. November, in dem sie begründete, warum sie der Inhaftierung der Angeklagten bis zum Ende ihres Prozesses zustimmte, kopierte sie im Wesentlichen die gesamte Anklageschrift, einschließlich der Wiederholungen, und fügte sie ein. Doch das war ihr nicht genug. Während sie ihre Entscheidung begründete, kopierte sie eine noch längere Version der sich wiederholenden Slogans aus der Abschrift und fügte sie wieder ein. Später fügte sie lange Abschnitte davon in fünf verschiedene Abschnitte ihres Urteils für jeden in der Anklageschrift enthaltenen Gesetzesartikel ein.

Natürlich vermied sie jeden Versuch, zu verstehen, worum es in den Slogans gehen könnte, und begnügte sich damit, zu betonen, es sei klar, dass sie die behaupteten Straftaten darstellten.

Schließlich setzte sie eine weitere Anhörung für den 28. Dezember an, um zu prüfen, ob die Angeklagten in Hausarrest außerhalb von Umm al-Fahm verlegt werden können.

Anklage wegen Graffiti-Sprühens wird verdreifacht

Ich habe an dieser Stelle bereits über die beiden palästinensischen Aktivisten aus Haifa, Assaf und Ran, berichtet, die angeklagt wurden, in Solidarität mit den leidenden Menschen in Gaza Graffiti an die Wand gesprüht zu haben. Die beiden wurden am 12. November verhaftet. Als ich am 15. November das letzte Mal über sie berichtete, hob der Berufungsrichter des Bezirksgerichts eine Entscheidung über ihre Freilassung auf und verlängerte ihre Haft um zwei Tage. Ihr Anwalt, Afnan Khalifa, warnte uns, dass die Staatsanwaltschaft versuchen wird, sie innerhalb dieser kurzen Zeitspanne anzuklagen, um sie bis zum Ende ihres Prozesses in eine lange Haft zu zwingen.

Wie befürchtet, reichte die Staatsanwaltschaft am Freitag, den 17. November, beim Untersuchungsrichter eine Anklageschrift gegen die beiden ein und beantragte eine unbefristete Haftstrafe. Auf der Grundlage dieses Antrags wurde die Untersuchungshaft automatisch verlängert, bis der Antrag am Donnerstag, den 23. November, verhandelt wird.

Die Anwälte Afnan Khalifa und Tamim Shihab vertreten die beiden Graffitis vor dem Untersuchungsgericht in Haifa.

Die Anwälte Afnan Khalifa und Tamim Shihab vertreten die „Graffiti Two“ vor dem Untersuchungsgericht in Haifa. (Foto: Yoav Haifawi)

In diesem Fall steht die Staatsanwaltschaft auf wackligen rechtlichen Füßen. Das Sprühen von Graffiti wird im Gesetz als „Vandalismus an Immobilien“ definiert, aber dieser Artikel des Gesetzes erlaubt keine längere Haft vor dem Prozess. Um die Lücke zu schließen, fügte die Staatsanwaltschaft zwei weitere Straftaten hinzu, die auf denselben Graffiti beruhen. Sie behauptete, die Angeklagten hätten durch ihre Schmierereien auch „die Öffentlichkeit belästigt“ und sich „in einer Weise verhalten, die den öffentlichen Frieden stören könnte“. Die zusätzlichen Straftaten durch die Graffiti wurden laut Anklageschrift durch die besondere Kriegssituation verursacht. Dementsprechend beginnt der „Tatsachen“-Abschnitt der Anklageschrift am Morgen des 7. Oktobers und führt all die schrecklichen Dinge auf, die seither (nur für die israelische Seite) passiert sind.

Es ist seltsam zu sehen, wie sich in der israelischen Justiz eine „Wiederholungspandemie“ ausbreitet. Obwohl die Graffiti-Anklage (da sie sich auf relativ geringfügige Vergehen bezog) von der Staatsanwaltschaft der Polizei von Haifa vorbereitet wurde, wiederholte sie im Gegensatz zu der Staatsanwaltschaft im „Justizministerium“, die die Umm al-Fahm-Anklage vorbereitet hatte, immer wieder dieselben Slogans – offenbar in dem Versuch, die Anzahl der Schriftzüge an den Wänden von Haifa anzupassen.

Sie wiesen auch nicht auf bestimmte Schriften hin und versuchten nicht einmal zu erklären, inwiefern diese den Tatbestand der Anklageschrift erfüllten. Sie gingen davon aus, dass jeder, der Texte wie „Children killers, stop the war on Gaza“ (auf Englisch) oder „Sorry my beloved Gaza, Gaza is annihilated“ (auf Arabisch) liest, sofort verstehen würde, dass es sich nicht nur um eine Beschädigung der Mauern handelt, sondern um eine Störung der öffentlichen Ordnung.

In diesem Fall haben wir eine starke Karte für die Verteidigung. Die Polizei von Haifa wollte die Graffiti-Schreiber (oder die mutmaßlichen Schreiber) der „Aufwiegelung“ beschuldigen, was den ganzen Fall in die Kategorie „Sicherheit“ einordnen und fast automatisch eine lange Haftstrafe nach sich ziehen könnte. Vor Gericht gaben sie jedoch zu, dass sie die Verantwortlichen der Staatsanwaltschaft konsultiert hatten und ihnen gesagt wurde, dass der Inhalt keine Aufwiegelung bedeute.

In der letzten Anhörung fragte der Richter die Polizei, warum sie, nachdem der Staat entschieden hatte, dass keine Verhetzung vorlag, den Fall immer noch so behandelte, als läge eine solche vor. Zumindest in diesem Fall haben wir also Hoffnung, dass Assaf und Ran heute freigelassen werden.

