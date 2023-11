Israel-Hamas-Krieg live: Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza verhaftet Von Mersiha Gadzo und Edna Mohamed

Israel bombards Gaza as anticipation builds around temporary truce Israeli official says captives won’t be released before Friday as it remains unclear when four-day Gaza truce to begin.

November 2023. (AP Photo/Victor R. Caivano)

Israel-Hamas-Krieg live: Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza verhaftet

Palästinenser fliehen in den südlichen Gazastreifen, am Rande von Gaza-Stadt, während des andauernden israelischen Bombardements am Mittwoch, 22.

Von Mersiha Gadzo und Edna Mohamed

23. November 2023

Israelische Streitkräfte nehmen Muhammad Abu Salmiya, den Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, des größten in der belagerten Enklave, fest.

Zuvor hatte ein israelischer Beamter erklärt, dass im Rahmen des von Katar vermittelten Waffenstillstandsabkommens keine Gefangenen aus dem Gazastreifen vor Freitag freigelassen würden.

Die Familien der israelischen Gefangenen äußern ihre Frustration und werfen der Regierung mangelnde Informationen vor, da das Warten auf den Waffenstillstand anhält.

Israel setzt seine tödlichen Luftangriffe und den schweren Beschuss der palästinensischen Enklave und des besetzten Westjordanlandes fort.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen mehr als 14.500 Menschen getötet. In Israel beläuft sich die offizielle Zahl der Todesopfer durch die Angriffe der Hamas auf etwa 1.200.

Vor 2m (08:45 GMT)

Mehr Bewegung an der diplomatischen Front

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian befindet sich auf einer Regionalreise und trifft Beamte im Libanon und in Katar

Der neue britische Außenminister David Cameron wird am Donnerstag zu einem Besuch in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten erwartet

Die Premierminister von Spanien und Belgien werden ebenfalls Gespräche in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten führen

US-Außenminister Antony Blinken hat Gespräche mit katarischen und saudischen Amtskollegen geführt

vor 7m (08:40 GMT)

Palästinensischer Fotojournalist durch israelische Luftangriffe getötet

Bei israelischen Luftangriffen sind der Fotojournalist Mohammad Moin Ayyash und mehrere seiner Familienangehörigen getötet worden.

Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, bombardierten israelische Jets am Donnerstag sein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mindestens 53 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet.

vor 11m (08:35 GMT)

Schweigen ist keine Option für mich“: Hollywood-Schauspielerin Melissa Barrera

Melissa Barrera, die Anfang der Woche wegen ihrer pro-palästinensischen Äußerungen aus einem Hollywood-Film entlassen wurde, sagte: „Schweigen ist keine Option für mich“.

Nach der Nachricht über ihre Entlassung aus einer Scream-Fortsetzung schrieb Barrera auf Instagram: „Zuallererst verurteile ich Antisemitismus und Islamophobie. Ich verurteile Hass und Vorurteile jeglicher Art gegen jede Gruppe von Menschen.“

„Ich werde weiterhin meine Stimme für diejenigen erheben, die es am nötigsten haben, und mich weiterhin für Frieden und Sicherheit, für Menschenrechte und Freiheit einsetzen. Schweigen ist für mich keine Option“, fügte sie hinzu.

Die Produktionsfirma Spyglass teilte Variety am Dienstag mit, dass Barrera nicht wegen ihrer Unterstützung für die Palästinenser gefeuert wurde, sondern dass ihre Beiträge in den sozialen Medien als antisemitisch interpretiert wurden, wofür sie „null Toleranz“ haben.

Vor 16m (08:30 GMT)

Video zeigt Zerstörung im Flüchtlingslager Jabalia

Ein palästinensischer Journalist hat ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung des Flüchtlingslagers Jabalia im Norden des Gazastreifens nach dem anhaltenden israelischen Bombardement zeigt.

Wie wir soeben berichtet haben, wurde das Lager am Donnerstag erneut beschossen, wobei mindestens vier Palästinenser getötet wurden.

Sehen Sie sich das Video von Awad Abu Sharkh unten an:

vor 27m (08:20 GMT)

Die Entwicklung

Indonesisches Krankenhaus nach israelischer Warnung evakuiert

Aisyah Llewellyn

Aisyah Llewellyn

Bericht aus Medan, Indonesien

Die indonesische Wohltätigkeitsorganisation Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), die das Indonesia Hospital in Gaza finanziert hat, als es 2011 gebaut wurde, erklärt, dass das Krankenhaus vollständig evakuiert wurde und seine Freiwilligen nach Rafah verlegt wurden.

Zuvor hatte der Generaldirektor des Gaza-Gesundheitsministeriums, der sich im Krankenhaus aufhielt, erklärt, die israelische Armee habe die Menschen in der Einrichtung gewarnt, sie innerhalb von vier Stunden zu evakuieren.

„Das Indonesien-Krankenhaus ist jetzt leer, und unsere Freiwilligen wurden in eine Schule in der Nähe des Europäischen Krankenhauses in Rafah verlegt“, sagte Sarbini Abdul Murad, der Leiter des MER-C, gegenüber Al Jazeera.

„Die Ärzte und die Verwundeten wurden in das Europäische Krankenhaus verlegt. Unsere Freiwilligen sind mit Tausenden von anderen in einer Schule untergebracht.“

Vor 39 Minuten (08:07 GMT)

Israelischer Bombenanschlag tötet vier Palästinenser im Flüchtlingslager Jabalia

Bei dem jüngsten israelischen Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia, der auf die Abu-Qamar-Straße abzielte, wurden mindestens vier Palästinenser getötet.

Israel hat seine intensive Bombardierung der belagerten Enklave im Vorfeld eines vereinbarten Waffenstillstands, der am Freitagmorgen in Kraft treten könnte, fortgesetzt.

Seit dem 7. Oktober sind mehr als 14.000 Palästinenser durch israelische Angriffe in Gaza getötet worden.

Video Dauer 03 Minuten 48 Sekunden 03:48

Israel setzt seine tödlichen Luftangriffe auf den Gazastreifen fort

vor 1h (07:45 GMT)

Fotos: Gaza am Donnerstagmorgen

Rauch steigt auf nach einer Explosion nach einem israelischen Angriff auf den nördlichen Teil des Gazastreifens

(Christophe Petit Tesson/EPA)

Rauch steigt nach einer Explosion nach einem israelischen Angriff auf den nördlichen Teil des Gazastreifens auf

[Christophe Petit Tesson/EPA]

Rauch steigt auf nach einer Explosion nach einem israelischen Angriff auf den nördlichen Teil des Gazastreifens

(Leo Correa/AP Photo)

Vor 1 Stunde (07:40 GMT)

Während Israel den Gazastreifen angreift, beschuldigen BBC-Journalisten den Sender der Voreingenommenheit

Anealla Safdar

Anealla Safdar

Journalisten der BBC werfen dem Sender vor, die Geschichte des Konflikts zwischen Israel und der Hamas nicht korrekt wiederzugeben, sich mehr Mühe zu geben, die israelischen Opfer im Vergleich zu den Palästinensern zu vermenschlichen, und bei der Berichterstattung wichtige historische Zusammenhänge auszulassen.

In einem 2.300 Wörter umfassenden Brief an Al Jazeera, der von acht britischen Journalisten des Senders verfasst wurde, wird der BBC außerdem vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen, wenn es darum geht, wie Zivilisten gesehen werden“, da die BBC in ihrer Berichterstattung über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine nicht zimperlich ist“.

„Die BBC hat es versäumt, diese Geschichte akkurat zu erzählen – durch Auslassungen und mangelnde kritische Auseinandersetzung mit Israels Behauptungen – und sie hat es daher versäumt, der Öffentlichkeit zu helfen, sich mit den Menschenrechtsverletzungen in Gaza auseinanderzusetzen und sie zu verstehen“, heißt es in dem Brief. „Tausende von Palästinensern sind seit dem 7. Oktober getötet worden. Wann wird die Zahl so hoch sein, dass sich unsere redaktionelle Haltung ändert?“

Lesen Sie mehr zu dieser Geschichte hier.

vor 1h (07:37 GMT)

Erklärungen

Warum ist das Al-Shifa-Krankenhaus so wichtig für die israelische Armee?

Wir haben über die Verhaftung des Direktors des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt durch israelische Streitkräfte berichtet.

Der traditionsreiche medizinische Komplex, dessen Name übersetzt „Haus der Heilung“ bedeutet, wird als das pulsierende Herz von Gaza bezeichnet.

Für einige Palästinenser ist das Krankenhaus zu einem Symbol der Stärke und des Widerstands gegen eine militärisch stärkere Macht geworden, die wenig Zurückhaltung zeigt. Die Bilder von toten Säuglingen und verstümmelten Kindern, die aus dem Krankenhaus in die ganze Welt übertragen wurden, haben viele Millionen Menschen dazu inspiriert, zur Unterstützung der Palästinenser auf die Straße zu gehen.

Lesen Sie hier mehr über die Bedeutung des Krankenhauses.

Menschen stehen um eingewickelte Leichen

Menschen stehen vor dem Al-Shifa-Krankenhaus um die eingewickelten Leichen von Opfern, die bei israelischen Bombardierungen getötet wurden [Dawood Nemer/AFP].

Vor 1 Stunde (07:15 GMT)

Feuergefecht an der libanesisch-israelischen Grenze

Die israelische Armee hat Berichten zufolge Gebiete rund um die libanesischen Grenzstädte Schihin und Jibbayn bombardiert, während die Hisbollah den Abschuss von Raketen auf den israelischen Standort Sasa ankündigte.

Am Mittwoch gab die Hisbollah den Tod von fünf ihrer Kämpfer bekannt, darunter der Sohn des Vorsitzenden des parlamentarischen Blocks der Partei, des Abgeordneten Mohammad Raad, der bei einem israelischen Überfall auf ein Haus im Südlibanon getötet wurde.

vor 1h (07:10 GMT)

Entwicklung von

Mehr aus dem indonesischen Krankenhaus

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums von Gaza hat gegenüber Al Jazeera erklärt, dass sich 65 Leichen in der belagerten medizinischen Einrichtung befinden, die nicht begraben werden können.

Munir al-Bursh sagte, im indonesischen Krankenhaus befänden sich noch etwa 200 Patienten, nachdem gestern etwa 450 Patienten evakuiert worden waren.

Er fügte hinzu, dass in jedem Krankenwagen bis zu sieben Personen gleichzeitig transportiert werden.

Wie wir bereits berichteten, hat die israelische Armee die Evakuierung des Krankenhauses innerhalb von vier Stunden angeordnet.

Vor 1 Stunde (07:05 GMT)

Palästinensischer Beamter sagt, Pause verzögert sich wegen Details der Gefangenenliste in letzter Minute

Ein palästinensischer Beamter sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Verzögerung bei der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens sei auf Details in letzter Minute“ zurückzuführen, welche Gefangenen wie freigelassen werden sollen.

Die Waffenruhe, deren Inkrafttreten für Donnerstag erwartet worden war, wurde in der Nacht verschoben, um die Namen der israelischen Gefangenen und „die Modalitäten ihrer Freilassung“ zu klären, sagte der Beamte, der mit dem Verhandlungsprozess vertraut ist.

Vor 1h (07:02 GMT)

Breaking

Israel ordnet Evakuierung des indonesischen Krankenhauses in 4 Stunden an: Gesundheitsministerium

Munir al-Bursh, der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums von Gaza, der sich im indonesischen Krankenhaus aufhält, sagt, die israelische Armee habe die Menschen in der Einrichtung gewarnt, sie in vier Stunden zu evakuieren.

Im Gespräch mit Al Jazeera sagte er, dass die Bombardierung rund um das Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen von allen Seiten fortgesetzt wird.

Vor 1 Stunde (06:56 GMT)

Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses von israelischen Streitkräften verhaftet

Der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt ist von israelischen Streitkräften zusammen mit mehreren anderen medizinischen Mitarbeitern festgenommen worden.

„Doktor Mohammad Abu Salmiya wurde zusammen mit mehreren anderen leitenden Ärzten verhaftet“, sagte Khalid Abu Samra, Abteilungsleiter des Krankenhauses, der Nachrichtenagentur AFP.

Auch die israelische Rundfunkbehörde bestätigte die Verhaftung.

Die israelischen Streitkräfte behaupteten, dass das größte Krankenhaus des Gazastreifens vor seiner Besetzung von der Hamas als Kommandozentrale genutzt wurde, ohne dafür Beweise vorzulegen.

In diesem Monat spielten sich in dem Krankenhaus brutale Szenen ab, als israelische Streitkräfte den medizinischen Komplex belagerten und stürmten. Scharfschützen schossen tagelang auf jeden, der versuchte, von einem medizinischen Gebäude zum anderen zu gelangen, was einen internationalen Aufschrei auslöste.

Al-Shifa gilt als Nervenzentrum für die Verwaltungsorgane der Regierung von Gaza. Beamte des Gesundheitsministeriums haben Pressekonferenzen inmitten von Leichen abgehalten, und das Medienministerium der Regierung hat von dem Krankenhaus aus operiert.

Vor 2 Stunden (06:35 GMT)

Mindestens fünf Menschen bei Angriff auf Flüchtlingslager Nuseirat getötet

Bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sind mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verwundet worden.

Dies ist bereits der zweite Angriff auf das Lager innerhalb weniger Tage. Am Mittwoch wurden Dutzende von Palästinensern bei einem israelischen Angriff getötet.

vor 2 Stunden (06:21 GMT)

Analyse

Was bedeutet das Abkommen zwischen Israel und Hamas für die US-Politik?

Ali Harb

Ali Harb

Die Biden-Administration hat zu „humanitären Pausen“ im Krieg aufgerufen, während sie Forderungen nach einem Waffenstillstand entschieden zurückgewiesen hat, zumindest bis Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas zu eliminieren, erreicht hat.

Die USA wurden aufgefordert, ihre bedingungslose Unterstützung für die israelische Regierung zu beenden, die „uns weiterhin offen ihre Pläne zur Vernichtung und Vertreibung des palästinensischen Volkes mitteilt“.

Lesen Sie hier mehr darüber, was das Abkommen zwischen Israel und Hamas für die US-Politik bedeutet.

Vor 2h (06:00 GMT)

Al-Quds-Brigaden beschießen 11 Militärfahrzeuge in Gaza-Stadt

Die al-Quds-Brigaden, der bewaffnete Flügel der palästinensischen Gruppe Islamischer Dschihad, haben nach eigenen Angaben 11 israelische Militärfahrzeuge in den Vierteln Zeitoun, Tal al-Hawa, Shati, Sheikh Radwan und Juhor ad-Dik in Gaza-Stadt beschossen.

Wir werden Sie so bald wie möglich über weitere Einzelheiten informieren.

Vor 2 Stunden (05:55 GMT)

UN-Menschenrechtsexperte für Palästina sagt, X-Konto wurde gesperrt

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, wurde darüber informiert, dass ihr Konto bei X, ehemals Twitter, gesperrt wurde.

Die Eingabe ihres Benutzernamens @FranceskAlbs in die Suchleiste auf X führt zu der Meldung „Keine Ergebnisse“. Zuvor wurden stattdessen Parodiekonten mit ähnlichen Handles angezeigt.

Keine Ergebnisse für „@FranceskAlbs „Versuchen Sie, nach etwas anderem zu suchen, oder überprüfen Sie Ihre Sucheinstellungen, um zu sehen, ob sie Sie vor potenziell sensiblen Inhalten schützen.

Ein Screenshot zeigt „Keine Ergebnisse“ bei der Suche nach @FranceskAlbs auf X. [Al Jazeera]

„Viele [Leute] benachrichtigen mich, dass Twitter/X mich offenbar #shadowbanned“, schrieb Albanese.

Sie twitterte Elon Musk, dem Eigentümer der Plattform, warum dies geschehen könnte und sagte, es sei ein „unerträglicher Affront gegen die Meinungsfreiheit“ und gegen die UN-Sonderverfahren, das Büro, das die Rolle der unabhängigen, unbezahlten Experten für Menschenrechte koordiniert.

Vor 2h (05:50 GMT)

Mindestens 15 Palästinenser östlich von Khan Younis getötet

Bei einer Reihe israelischer Angriffe auf Wohnhäuser im Gazastreifen sind Dutzende Palästinenser getötet und verwundet worden.

Bei israelischen Angriffen auf fünf Wohnhäuser östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen wurden mindestens 15 Menschen getötet und einige weitere vermisst.

Die israelischen Streitkräfte griffen zwei weitere Häuser und eine Wohnung in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens an, wobei eine Reihe von Opfern zu beklagen war.

vor 3 Stunden (05:15 GMT)

WATCH: Informationskrieg – Israel beschuldigt, Beweise zu fälschen

Die israelische Armee hat ein weiteres Video veröffentlicht, das ihrer Meinung nach Tunnel unter dem al-Shifa-Krankenhaus zeigt.

Israel behauptet, das Krankenhaus, das am 15. November von der israelischen Armee gestürmt wurde und Patienten, Mitarbeiter und vertriebene Palästinenser zur Evakuierung zwang, werde von der Hamas genutzt.

Die Beweise, die Israel für seinen Einmarsch in den Gazastreifen, einschließlich des Angriffs auf das Al-Shifa-Krankenhaus, angeführt hat, wurden jedoch in Frage gestellt.

Video Dauer 03 Minuten 09 Sekunden 03:09

Informationskrieg: Israel wird beschuldigt, Beweise zu fälschen

Vor 3h (05:05 GMT)

Was wir bisher über das Waffenstillstandsabkommen wissen

Der genaue Zeitpunkt des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas ist immer noch unklar. Offizielle Vertreter der USA und Israels gaben an, dass der Waffenstillstand am Freitag beginnen könnte, aber nicht früher.

Zuletzt:

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, erklärte gegenüber US-Medien, die USA seien „zuversichtlich, dass die Umsetzung am Freitagmorgen beginnen wird“.

Zuvor hatte ein israelischer Sicherheitsberater erklärt, dass die Gefangenen nicht vor Freitag freigelassen werden.

Wenn Sie gerade erst zu uns stoßen, finden Sie hier eine Auswahl unserer Inhalte mit Details zu den bisherigen Erkenntnissen:

Explainer: Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Hamas – Alles, was Sie wissen müssen

Erläuterung: Israel-Hamas-Abkommen – Welche Gefangenen, palästinensische Gefangene könnten freigelassen werden

Video: Was bedeutet das Abkommen zwischen Israel und der Hamas für den Gazastreifen?

Aus Beit Ummar im besetzten Westjordanland: Schokoladenkuchen und liebevolle Eltern warten auf palästinensischen Teenager, den Israel freilassen könnte

Aus Washington, DC: „Wichtig, aber nicht genug“: Was bedeutet das Abkommen zwischen Israel und Hamas für die US-Politik?

Hinter den Kulissen: Wie das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas zustande kam

vor 3 Stunden (05:00 GMT)

Hier ist eine Zusammenfassung der jüngsten Entwicklungen heute Morgen

Es ist 7 Uhr morgens (05:00 GMT) am Donnerstag in den palästinensischen Gebieten und Israel.

Falls Sie gerade erst einschalten, hier eine Zusammenfassung der jüngsten Entwicklungen von heute Morgen:

Die Freilassung von israelischen Gefangenen und inhaftierten palästinensischen Frauen und Kindern verzögert sich, was bei den Familien für Frustration sorgt.

Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, sagt, Washington DC sei „hoffnungsvoll“, dass die Freilassung der Gefangenen bis Freitag beginnen werde.

Das US-Zentralkommando teilte mit, dass die USS Thomas Hudner bei ihrer Patrouillenfahrt im Roten Meer mehrere „Einweg-Angriffsdrohnen“ abgeschossen habe.

Fünf Hisbollah-Mitglieder, darunter der Sohn eines libanesischen Parlamentariers, wurden bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon getötet.

Im gesamten Gazastreifen wurden Tote und Verletzte gemeldet, da die israelischen Streitkräfte ihre Bombardierungen im Vorfeld eines erwarteten Waffenstillstands verstärken.

Mindestens ein Toter im Flüchtlingslager Balata, als israelische Streitkräfte mehrere Razzien im besetzten Westjordanland durchführen.

Schüler in Melbourne, Australien, bringen ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck, indem sie ihre Schule verlassen. Ein ähnlicher Protest ist am Freitag in Sydney geplant.

Ex-Obama-Berater und ehemaliger US-Diplomat Stuart Seldowitz wird wegen Hassverbrechen angeklagt, nachdem ein Video von ihm, das ihn bei der Belästigung eines Halal-Verkäufers in New York zeigt, im Internet aufgetaucht ist.

Die führende demokratische Senatorin Elizabeth Warren fordert eine Verlängerung des Waffenstillstands und ein „dauerhaftes Ende“ des Konflikts zwischen Israel und der Hamas. Es wäre ein „schwerer strategischer und moralischer Fehler“, wenn Israel die Bombardierung des Gazastreifens nach dem erwarteten Waffenstillstand wieder aufnehmen würde.

Vor 3 Stunden (04:55 GMT)

Noch keine Klarheit über Israels Ankündigung eines Waffenstillstandsabkommens

Rory Challands

Rory Challands

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Tzachi Hanegbi, der Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, sagt, dass die Kämpfe am Donnerstag nicht eingestellt werden.

Wir wissen nicht, warum.

Von der Hamas gibt es noch nichts. Aber die Israelis sagen, die Verzögerung gehe von der Hamas aus. Es gibt offizielle Quellen im Büro des Premierministers, die in den israelischen Medien mit der Aussage zitiert wurden, dass die Liste der Entführten nicht von der Hamas zur Verfügung gestellt wurde und dass auch das Abkommen nicht unterzeichnet wurde.

Wir werden im Laufe des Tages sehen, ob die Hamas eine andere Erklärung hat.

Angehörige von Gefangenen sagen, sie seien über diese Verzögerung nicht informiert worden, und sie hätten davon aus den Medien erfahren.

Zumindest einige Familien haben das Gefühl, dass die Regierung den Nebel des Krieges noch undurchdringlicher macht, als er eigentlich sein müsste.

vor 3 Stunden (04:50 GMT)

WATCH: Warum hat Indiens Narendra Modi die Beziehungen zu Israel verstärkt?

Der indische Premierminister hat zu „rechtzeitiger und nachhaltiger humanitärer Hilfe“ für den Gazastreifen aufgerufen, sich aber nicht den Forderungen nach einem Waffenstillstand angeschlossen, obwohl sein Land seit jeher die Rechte der Palästinenser unterstützt.

In dieser Ausgabe von UpFront spricht Professor Nitasha Kaul vom Centre for the Study of Democracy an der University of Westminster mit Marc Lamont Hill über die politischen Hintergründe der neuen Beziehungen Indiens zu Israel.

vor 4 Stunden (04:40 GMT)

Neuer israelischer Angriff im nördlichen Gazastreifen gemeldet

Nach dem Angriff der israelischen Streitkräfte auf mehrere Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens gibt es neue Opfer.

Die Zahl der Opfer war zunächst nicht bekannt.

Jabalia ist eines der am stärksten betroffenen Gebiete der belagerten palästinensischen Enklave. Seit Israel seinen Krieg gegen den Gazastreifen nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober begonnen hat, sind dort Hunderte von Menschen getötet worden.

vor 4 Stunden (04:30 GMT)

Australische Schüler streiken für Palästina

Im australischen Melbourne haben Schüler die Schule verlassen, um für Palästina zu demonstrieren. Ein ähnlicher Protest ist für Freitag in Sydney geplant.

In einer Erklärung, die vor dem Protest veröffentlicht wurde, forderten die Schüler

ein sofortiges Ende des Krieges gegen Gaza,

den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland,

und ein Ende der australischen Militärhilfe und Unterstützung für Israel.

Vor 4h (04:20 GMT)

Mehr über die jüngsten israelischen Razzien im besetzten Westjordanland

Ein von Al Jazeera Arabic in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere gepanzerte israelische Fahrzeuge in das Flüchtlingslager Arroub nördlich von Hebron im besetzten Westjordanland eindringen, wo in der Nacht zahlreiche Razzien stattgefunden haben.

In der Stadt Tubas, wo die israelischen Streitkräfte in der Nacht eine Razzia durchführten, wurde ein heftiger Schusswechsel gemeldet.

[Übersetzung: Israelische Besatzungstruppen stürmen das Flüchtlingslager Arroub nördlich von Hebron im besetzten Westjordanland].

Vor 4 Stunden (04:10 GMT)

WATCH: Palästinensische Familien warten hoffnungsvoll auf die Freilassung von Gefangenen nach dem Gaza-Abkommen

Palästinensische Familien im besetzten Westjordanland warten auf Nachrichten über die Freilassung ihrer Verwandten und Angehörigen als Teil des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas, das die Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen vorsieht.

Welche Palästinenser von Israel freigelassen werden und wann, ist jedoch noch nicht bekannt, und die Familien der Gefangenen können nur hoffen, während sie auf weitere Informationen warten.

Sehen Sie sich den Bericht an:

Video Dauer 02 Minuten 46 Sekunden 02:46

Gefangenenaustausch-Abkommen: Palästinensische Familien hoffen, dass ihre Angehörigen nach Hause zurückkehren

vor 4 Stunden (04:00 GMT)

New Yorker unterstützen Halal-Lebensmittelstand, der von Ex-Obama-Berater belästigt wird

New Yorker Bürger haben sich versammelt, um einen Halal-Lebensmittelstand zu unterstützen, der von einem ehemaligen Berater von US-Präsident Barack Obama mit islamfeindlichen Tiraden bedrängt wurde.

Die Menschen standen Schlange, um Halal-Hühnchen und -Reis zu kaufen, und setzten sich an die Tische, die am Dienstag um den Imbisswagen in Manhattans Upper East Side aufgestellt waren.

Das Street Vendor Project, das mit den Tausenden von Imbisswagen in New York City zusammenarbeitet, sprach von einer „bewegenden Szene“, bei der New Yorker aus „allen Gesellschaftsschichten zusammenkamen“ und „Stellung gegen antimuslimischen Hass bezogen“.

vor 4 Stunden (03:50 GMT)

Familien von israelischen Gefangenen frustriert über Verzögerung des Waffenstillstandsabkommens: Korrespondent

Hamdah Salhut

Hamdah Salhut

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Es gab viele Reaktionen von den Familien der Gefangenen in den sozialen Medien. Sie sagten, dass sie über die sozialen Medien darüber informiert wurden und dass sie ihre Frustration an die Öffentlichkeit weitergeben und sagen, dass die Regierung nicht genug für sie tut.

Erst vor ein paar Tagen hat sich der israelische Premierminister zusammen mit seinem Kriegskabinett mit den Vertretern der Familien der Gefangenen getroffen, um ihnen so viele Informationen und Erkenntnisse wie möglich zu geben.

Dies war jedoch das erste Mal, dass diese Familien seit Beginn des Krieges überhaupt Informationen erhalten haben.

Zu dieser Stunde gibt es also viele Reaktionen von diesen Familien, und alle sind scheinbar negativ, weil sie ständig frustriert sind und sagen, dass die Regierung sie in ihrem Kampf nicht unterstützt.

Sie sagen, sie erfahren alles aus undichten Stellen in den Medien und nicht aus offiziellen Regierungsquellen, die direkt mit ihnen sprechen.

Ein weiterer Tag der Qual für die Familien der Gefangenen.

Vor 5 Stunden (03:40 GMT)

Ex-Obama-Berater wegen Hassverbrechen angeklagt, weil er über einen Imbisswagen geschimpft hat

Der ehemalige US-Diplomat Stuart Seldowitz wurde verhaftet und muss mit mehreren Anklagen rechnen, nachdem ein Video von ihm, das ihn bei der Belästigung eines Halal-Verkäufers in New York zeigt, viral ging.

Die NYPD hat Seldowitz wegen schwerer Belästigung zweiten Grades, Hassverbrechen/Stalking, Stalking mit dem Ziel, Angst zu verbreiten, und Stalking am Arbeitsplatz angeklagt, wie Documented berichtet.

In dem Video ist Seldowitz, der zuvor stellvertretender Direktor des Büros für israelische und palästinensische Angelegenheiten des US-Außenministeriums war, zu sehen, wie er einem Mann, der Lebensmittel verkauft, sagt: „Wenn wir 4.000 palästinensische Kinder getötet haben, war das nicht genug.“

Video Dauer 02 Minuten 29 Sekunden 02:29

Rassistische Angriffe in den USA: Starker Anstieg von Islamophobie und Antisemitismus

vor 5h (03:30 GMT)

Fotos: Israelische Nachtbombardierung von Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen

Dieses Bild aus dem südlichen Gazastreifen zeigt Leuchtraketen, die von israelischen Streitkräften am 22. November 2023 inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung in den Himmel geschossen werden. (Foto von SAID KHATIB / AFP)

Israelische Leuchtraketen erhellen den Nachthimmel über dem südlichen Teil des Gazastreifens am 22. November 2023 [Said Khatib/AFP]

Dieses von Rafah aus aufgenommene Bild zeigt Rauch und Feuer, die während der israelischen Angriffe auf das östliche Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 22. November 2023 inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung über den Gebäuden aufsteigen. (Foto von SAID KHATIB / AFP)

Rauch und Feuer steigen während israelischer Angriffe auf das Gebiet von Khan Younis im südlichen Gazastreifen über den Gebäuden auf [Said Khatib/AFP]

Dieses Bild aus Rafah zeigt Rauch und Feuer, die während der israelischen Angriffe auf das östliche Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 22. November 2023 inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung über den Gebäuden aufsteigen. (Foto von SAID KHATIB / AFP)

Auf diesem Foto aus Rafah im südlichen Gazastreifen ist das Feuer nach israelischen Angriffen auf das nahe gelegene Khan Younis zu sehen [Said Khatib/AFP]

Dieses Bild aus Rafah zeigt einen Feuerball, der den Himmel während eines israelischen Angriffs auf das östliche Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 22. November 2023 erleuchtet, inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung. (Foto von SAID KHATIB / AFP)

Während der israelischen Angriffe auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 22. November 2023 ist ein riesiger Feuer- und Lichtball am Himmel zu sehen [Said Khatib/AFP].

Vor 5 Stunden (03:20 GMT)

Todesopfer und Verletzte nach heftigem Bombardement im nördlichen Gazastreifen befürchtet

Wir gehen mehreren Berichten über Tote und Verletzte nach, nachdem israelische Streitkräfte das Gebiet Abu Iskander im nördlichen Gazastreifen beschossen haben.

Abu Iskander, das sich westlich des indonesischen Krankenhauses befindet, wurde seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober in Israel mehrfach von israelischen Streitkräften angegriffen.

Vor 5 Stunden (03:10 GMT)

USA hoffen auf Freilassung der Gefangenen am Freitag und sagen, dass eine Einigung erzielt wurde

In einer von US-Medien verbreiteten Erklärung sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson, dass die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel „vereinbart wurde und weiterhin vereinbart ist“.

„Die Parteien arbeiten letzte logistische Details aus, insbesondere für den ersten Tag der Umsetzung“, sagte Watson, wie von CBS News und CNN berichtet.

„Wir sind der Ansicht, dass bei der Rückkehr der Geiseln nichts dem Zufall überlassen werden sollte. Unser oberstes Ziel ist es, sicherzustellen, dass sie sicher nach Hause gebracht werden. Das ist auf dem richtigen Weg, und wir hoffen, dass die Umsetzung am Freitagmorgen beginnen wird.“

vor 5 Stunden (03:00 GMT)

Wenn Sie gerade erst zu uns stoßen

Es ist 5 Uhr morgens (03:00 GMT) in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel. Hier sind die neuesten Entwicklungen:

Es ist nach wie vor unklar, wann die erwartete viertägige Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft treten wird; ein israelischer Berater für nationale Sicherheit sagt, dass keine Gefangenen vor Freitag freigelassen werden.

Israelische Angriffe wurden aus dem gesamten Gazastreifen gemeldet, darunter aus Deir el-Balah und dem Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sowie aus Khan Younis und Rafah im Süden.

Fünf Hisbollah-Mitglieder, darunter der Sohn eines Parlamentariers, wurden bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon getötet.

Nach Angaben der USA hat eines ihrer Kriegsschiffe bei Patrouillenfahrten im Roten Meer mehrere „Einweg-Angriffsdrohnen“ abgeschossen, die aus den von den Houthi kontrollierten Teilen des Jemen abgefeuert wurden.

Israelische Streitkräfte haben mehrere Gebiete im besetzten Westjordanland gestürmt, darunter das Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus, wo ein 17-jähriger palästinensischer Jugendlicher getötet wurde.

Video Dauer 03 Minuten 37 Sekunden 03:37

Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas: Krankenhäuser in Gaza brauchen dringend Treibstoff und medizinische Versorgung

Vor 6 Stunden (02:30 GMT)

Führende demokratische Senatorin fordert Verlängerung des Waffenstillstands und ein „dauerhaftes Ende“ des Konflikts

Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren unterstützt den vorübergehenden Waffenstillstand im Gazastreifen nachdrücklich und fordert alle Parteien auf, diese Vereinbarung zu verlängern und auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinzuarbeiten“.

Warren begrüßte Bidens Bemühungen um das Waffenstillstandsabkommen und bezeichnete es als einen „bedeutenden diplomatischen Durchbruch“.

Sie kritisierte auch Netanjahus militärische Strategie, die „zu einer humanitären Katastrophe, dem Tod tausender Zivilisten im Gazastreifen und einer Gefährdung der langfristigen Stabilität der Region geführt hat“.

Warren wurde jedoch von progressiven US-Amerikanern heftig kritisiert, weil sie sich den Forderungen nach einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen nicht anschloss, sondern nur vage ihre Unterstützung für einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ zwischen Israelis und Palästinensern bekundete.

In ihrer Erklärung vom Mittwoch sagte sie, Israel solle die Bombardierung des Gazastreifens nicht wieder aufnehmen und warnte, dies wäre „ein schwerer strategischer und moralischer Fehler“.

Senatorin Elizabeth Warren spricht an einem Rednerpult.

Warren bezeichnete das Waffenstillstandsabkommen als einen „bedeutenden diplomatischen Durchbruch“ [Kevin Dietsch/Getty Images].

Vor 6 Stunden (02:20 GMT)

Verspätete Krankenwagen am israelischen Kontrollpunkt in Gaza bringen „Leben in Gefahr“: UN-Bericht

Das israelische Militär hat einen Konvoi von Krankenwagen, der 190 Verletzte und Kranke vom al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens in den Süden transportierte, „behindert“, was dazu führte, dass die Fahrt fast 20 Stunden dauerte, so der jüngste UN-Lagebericht zum Gazastreifen.

Die lange Verzögerung am israelischen Militärkontrollpunkt, der den Norden und den Süden des Gazastreifens trennt, brachte nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) „das Leben der Verwundeten und Kranken in Gefahr“, so die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft.

In dem UNOCHA-Bericht heißt es weiter:

Intensive Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Kämpfern finden in Gaza-Stadt sowie in mehreren anderen Gebieten im Norden des Streifens statt.

Etwa 30 Menschen wurden getötet, als Israel am Mittwoch zehn Gebäude im Gebiet Shujayea in Gaza-Stadt zerstörte.

In den 24 Stunden zwischen Dienstag und Mittwochabend wurden Berichten zufolge zwei israelische Soldaten in Gaza getötet, womit sich die Gesamtzahl der seit Beginn der Bodeninvasion in Gaza getöteten israelischen Soldaten auf 75 erhöhte.

Im besetzten Westjordanland tötete das israelische Militär in denselben 24 Stunden acht Palästinenser, womit sich die Zahl der seit dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften in den besetzten Gebieten getöteten Palästinenser auf 209 erhöht. Bewaffnete israelische Siedler haben seit dem 7. Oktober ebenfalls acht Palästinenser, darunter ein Kind, getötet.

