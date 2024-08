https://countercurrents.org/2024/08/the-criminal-assassination-of-ismail-haniyeh-in-iran/



Die kriminelle Ermordung von Ismail Haniyeh im Iran

von Richard Falk

09. August 2024

FILE PHOTO: Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah (R) und Hamas-Chef Ismail Haniyeh halten in Gaza-Stadt am 2. Oktober 2017 Händchen. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo

[Vorbemerkung: Dieser Beitrag entstand aus einer Reihe von Antworten auf Fragen eines Journalisten, der eine Reportage für die türkische Publikation TRT World schrieb. Meine Antworten hier stammen aus dieser Quelle, haben sich aber verselbständigt].

Was bedeutet die Ermordung von Hamas-Chef Haniyeh im Iran für den weiteren Konflikt?

Es scheint, dass keines der Länder, die direkt in den Konflikt mit Israel verwickelt sind – Libanon, Iran, Syrien, Jemen – einen größeren Krieg im Nahen Osten anstrebt. Nur Israel und sein Führer Bibi Netanjahu scheinen einer solchen Aussicht positiv gegenüberzustehen. Dieser Kreislauf von Provokationen, gefolgt von Vergeltungsmaßnahmen, die fast alle von Israel initiiert wurden, hat eine eigene, schwer zu kontrollierende Eskalationsdynamik, die irgendwann in ein tödliches Engagement zur Sicherung eines größeren Sieges münden könnte.

Es gibt viele Spekulationen darüber, dass Netanjahus private Beweggründe sich auf sein persönliches Überleben und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit konzentrieren, dass seine Koalitionsregierung bald zusammenbricht, nachdem der Gaza-Krieg aus dem Blickfeld verschwunden ist. Er wurde auch damit in Verbindung gebracht, dass er zwanghaft einen Rachefeldzug gegen den Iran vorantreibt, insbesondere in letzter Zeit als nützliche Ablenkung von der Gaza-Kampagne, die ihr ausdrückliches Hauptziel, die Zerstörung der Hamas und die Förderung des Groß-Israel-Projekts der territorialen Expansion, nicht erreicht hat.

Hinzu kommt, dass die jüngsten Zyklen von gegenseitigen Provokationen, die fast ausschließlich von Israel initiiert wurden, eine schwer zu kontrollierende Eskalationsdynamik aufweisen, die irgendwann mit dem Bestreben einhergeht, durch eine anhaltende Kriegsführung einen Sieg zu erringen.

Die Ermordung von Ismail Haniyeh am 31. Juli, als er der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian beiwohnte, war ein Schritt in Richtung eines regionalen Krieges. Er wurde durch den Ort, den Anlass und Haniyehs Ruf als „Gemäßigter“ im Führungszirkel der Hamas noch verschlimmert. Und noch mehr, wenn man seine derzeitige Rolle als Chefunterhändler bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch und einen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen berücksichtigt. Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, drohte sofort mit einer Reaktion, die von den politischen Akteuren als „harte Strafe“ empfunden werden wird. Das religiöse Oberhaupt fügte hinzu, dass der Iran „verpflichtet“ sei, eine Antwort zu geben, die das Attentat „rächt“. Der neue iranische Präsident Masoud Pezeshkian verurteilte die Ermordung Haniyehs scharf: „Wir werden das Terrorregime der Besatzer [Israels] dazu bringen, seine Tat zu bereuen.“

Die Ermordung Haniyehs kann auch als Reaktion Israels auf den Iran und die Hamas im Anschluss an das Einheitsabkommen zwischen Hamas und Fatah gesehen werden, das durch die Vermittlungsbemühungen Chinas ermöglicht wurde. Das am 23. Juli in Peking von 14 palästinensischen Gruppierungen, darunter Hamas und Fatah, unterzeichnete Abkommen einigte sich auf die Zusammensetzung einer „nationalen Übergangsregierung der Versöhnung“ und scheint der ernsthafteste Versuch zu sein, eine palästinensische Einheit zu erreichen, seit die Hamas nach dem Krieg von 1967 entstanden ist. Mahmoud Abbas, der Vorsitzende der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), machte eine bedeutsame Geste, die als Bestätigung der neu gefundenen Einheit des palästinensischen Widerstands interpretiert wird, indem er sich der Verurteilung Israels für die Ermordung Haniyehs anschloss. Dies erscheint bedeutsam, da die Palästinensische Autonomiebehörde seit langem ein erbitterter Gegner der Hamas ist.

Die Präsidentschaft Bidens scheint darauf bedacht zu sein, diese Spannungen so zu handhaben, dass ein allgemeiner Krieg in der Region vermieden und Israel und seine Anhänger im Westen nicht verprellt werden. Sie gibt auch vor, ihre übliche Vermittlerrolle in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zu spielen, indem sie einen dreistufigen Waffenstillstand, einen Austausch von Geiseln/Gefangenen und einen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen vorschlägt. Es ist merkwürdig, dass die Palästinenser einen solchen diplomatischen Prozess akzeptieren würden, wenn man bedenkt, wie sehr die USA den völkermörderischen Angriff auf die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens in den letzten zehn Monaten entscheidend unterstützt haben.

Sogar der Iran, der sich scheinbar verpflichtet fühlt, den Tod Haniyehs während eines Staatsbesuchs bei einer hochkarätigen öffentlichen Veranstaltung im Iran zu rächen, scheint nach einer Antwort zu suchen, die als Vergeltungsmaßnahme angesehen wird, aber auch seine Absicht signalisiert, einen Krieg mit Israel zu vermeiden.

Es gibt viele Beteiligte mit einer breiten Palette offener und verdeckter Motivationen, was Vorhersagen gefährlich macht. Sollte es zu einem umfassenderen Krieg kommen, wird er mit ziemlicher Sicherheit auf die Initiative Israels zurückgehen und möglicherweise Netanjahus persönliche Animosität widerspiegeln. Sollte es dem Iran gelingen, mit seinem Vergeltungsangriff schweren symbolischen oder materiellen Schaden anzurichten, könnte Israel dieses Ereignis als geeigneten Vorwand für einen umfassenderen Krieg nutzen, den es meiner Meinung nach später bereuen würde. Neben anderen Folgen könnte dies den Iran dazu veranlassen, die Schwelle zu Atomwaffen zu überschreiten, sofern dies nicht bereits geschehen ist. In Anbetracht der Sicherheitsvorrechte souveräner Staaten wäre es nicht unvernünftig, wenn der Iran angesichts der Drohungen und Provokationen der letzten Jahre eine nukleare Abschreckung anstreben würde. Ein solcher Schritt würde Israel und die von den USA geführte Anti-Verbreitungs-Geopolitik zutiefst herausfordern und wäre ein Schlag gegen das unvollkommene regionale Nichtverbreitungsregime im Nahen Osten. Solange ein aggressives Israel seine eigenen Atomwaffen besitzt und entwickelt, ohne den Anschein von Verantwortlichkeit zu erwecken, verdeutlicht die Sicherheitslage die Doppelmoral, die in der von Biden/Blinken „regierten Welt“ eingebettet ist.

2. Wie wird der Iran darauf reagieren?

Meine frühere Antwort sagt vorläufig eine angemessene Vergeltung voraus, die von Israel als ausreichend „unverhältnismäßig“ angesehen werden könnte, um einen weiteren Eskalationszyklus auszulösen. Obwohl der Iran gezeigt hat, dass er keinen größeren Krieg anstrebt, scheint er auch bereit zu sein, Risiken einzugehen, um zu vermeiden, dass er sowohl von seinen Gegnern als auch von seinen Verbündeten als schwach angesehen wird – letztere werden herabgesetzt, indem sie in den offiziellen Erklärungen und Medien in Washington und Europa als „Stellvertreter“ bezeichnet werden.

Obwohl die Welt und insbesondere der Iran davon ausgingen, dass Israel für die Ermordung Haniyehs verantwortlich war, hat sich Israel mehrere Tage lang nicht dazu bekannt. Zuvor hatte der Iran Israel weithin beschuldigt und für diesen souveränitätsverletzenden Mordanschlag verantwortlich gemacht. Israels offizielles Schweigen, anstatt ein auf Beweisen basierendes Dementi abzugeben, verstärkte den vorherrschenden Eindruck, dass Israel der Schuldige war.

Fast unbemerkt blieb auch die fast zeitgleiche Ermordung von Fuad Shukr, einem ranghohen militärischen Befehlshaber der Hisbollah und engen Mitarbeiter, der von Israel beschuldigt wurde, einen tödlichen Anschlag auf die drusische Stadt Majjid-Shams in den von Israel besetzten Golanhöhen geplant zu haben, bei dem zwölf auf einem Fußballplatz spielende Kinder getötet wurden. Die Hisbollah bestreitet die Verantwortung für den Angriff, und es scheint, dass derjenige, der für den Angriff verantwortlich war, einen Fehlschuss hatte, da die Rakete an einem Ort einschlug, der nichts mit Israel zu tun hat.

3. Der Blickwinkel Gaza/Hamas

In einer bemerkenswerten Erklärung beschuldigte der Premierminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Beitrag indirekt Israel, Haniyeh ermordet zu haben. Al Thani bemerkte: „Wie kann eine Vermittlung erfolgreich sein, wenn eine Partei den Unterhändler der anderen Seite ermordet?“ und bezog sich dabei auf Haniyeh als einen der Hauptvermittler bei den Waffenstillstandsgesprächen zwischen Israel und der Hamas. Und weiter: „Der Frieden braucht ernsthafte Partner und eine globale Haltung gegen die Missachtung von Menschenleben.“ Israel hat auf eine solche Anschuldigung nicht reagiert, obwohl es das Gerücht zu unterstützen scheint, dass der Iran selbst dieses Attentat ausgeführt oder zumindest erleichtert haben könnte.

Die USA waren Vorreiter beim Einsatz von Attentaten als Hauptinstrument der verdeckten Kriegsführung während des Kalten Jahres, im Allgemeinen unter der Schirmherrschaft der CIA. Während der Präsidentschaft Carters fanden Anhörungen im Senat statt („Church Hearings“), die zum Erlass der Executive Order 11. 905 im Jahr 1977, die politische Attentate verbietet. Dieser Erlass wurde später während der Reagan-Präsidentschaft in den 1980er Jahren etwas gelockert. Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass die Vorschläge für einen Waffenstillstand, die in den Tagen vor Haniyehs Ermordung recht vielversprechend aussahen, nun auf unbestimmte Zeit in der Schwebe sind, da die Führung an den vermeintlichen Hardliner Yahya Sinwar übergeben wurde.

Israel hat eine lange Reihe von Attentaten im Iran verübt, darunter auch auf hochrangige Atomwissenschaftler (z. B. Mohsen Fakhrizadeh) und einen hochgeschätzten Militär und Diplomaten. Qasem Solemani, im Januar 2020, in den letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft.

Politische Attentate, die auf dem Territorium eines fremden Landes in Form eines offiziellen Unternehmens einer Regierung durchgeführt werden, sind ein Verstoß gegen das Völkerrecht, ein Akt der Aggression und eine Verletzung grundlegender Menschenrechtsstandards.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University gelehrt hat. Seit 2002 lebt er in Santa Barbara, Kalifornien, und lehrt am dortigen Campus der University of California in Global and International Studies. Seit 2005 ist er Vorsitzender des Vorstands der Nuclear Age Peace Foundation. Er hat diesen Blog zum Teil anlässlich seines 80. Geburtstags ins Leben gerufen.

Übersetzt mit deepl.com

