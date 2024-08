Geboren und verweilt in der Gewalt: Israels Mission im Nahen Osten von M. Reza Behnam

https://www.counterpunch.org/2024/08/09/born-and-dwells-in-violence-israels-mission-in-the-middle-east/



von M. Reza Behnam

9. August 2024

Die Zukunft ist ungewiss für ein Land, das in Gewalt geboren wurde und ein Ethos der Gewalt lebt.

Seit dem 14. Mai 1948 hat der Nahe Osten mehr als seinen Anteil an Tragödien und Trauer erlebt. An diesem Tag rief Israel einen Staat in Palästina aus, und innerhalb weniger Minuten erkannte US-Präsident Harry S. Truman die provisorische Regierung als De-facto-Behörde des neuen jüdischen Staates im Herzen der islamischen Welt an.

Die hegemonialen Ziele der Vereinigten Staaten und Israels haben sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs angenähert. Beide haben die Beherrschung der Muslime und ihrer Regierungen als zentral für ihre imperialen und regionalen Interessen betrachtet.

Die von ihnen angestrebte Weltordnung entsprach jedoch nicht den nationalen Interessen der Ureinwohner Palästinas und ihrer Entschlossenheit, sich der Enteignung und der Besetzung ihres Landes durch europäische Zionisten zu widersetzen.

Die friedliche Koexistenz hatte in dem geplanten kolonialen Projekt Eretz Israel keinen Platz. Und Frieden ist auch nicht das Vermächtnis Amerikas in der Region, seit es als imperiale Nachkriegsmacht aufgetreten ist.

Obwohl Israels Führer öffentlich den Wunsch nach Frieden bekundet haben, haben sie konstruktive Überlegungen und Initiativen immer wieder behindert und stattdessen Expansionskriege angezettelt, das Land anderer illegal besetzt und zur Militarisierung der Region beigetragen.

Sieben Jahrzehnte lang haben die von den USA geförderten Friedenspläne, -abkommen und -verhandlungen Israel bei der Umsetzung seines Siedlerkolonialprojekts Rückendeckung gegeben. Selbst heute, da die führende medizinische Fachzeitschrift Lancet (Juli 2024) eine Zahl von mehr als 186.000 Toten in Gaza meldet, bekräftigt Washington weiterhin seine „eiserne“ Unterstützung für Israels Tötungsfelder in Gaza. Die finanzielle, diplomatische und militärische Unterstützung der USA hat Israel dazu ermutigt, zu dem brutalen Schurken zu werden, der es heute ist.

Nach dem Gefängnisausbruch im Oktober in Gaza hat Israel die Waffe eingesetzt, auf die es sich immer verlassen hat – Gewalt – um den Wunsch der Palästinenser nach Freiheit von zionistischer Unterdrückung zu zerstören. Es hat seine völkermörderische Gewalt auf ein Volk und einen Landstreifen mit einer 4.000-jährigen Geschichte losgelassen, der einst von verschiedenen Dynastien und Imperien beherrscht wurde.

Auch die palästinensischen Führer sind der israelischen Gewalt nicht entgangen. Tel Aviv hat in der Vergangenheit immer wieder Attentate auf die Führung des Widerstands verübt. Das jüngste Opfer war Ismail Haniyeh, Vorsitzender des Politbüros der Hamas, der am letzten Juli-Tag in Teheran ermordet wurde. Fünf Monate zuvor wurde Marwan Issa, der stellvertretende Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas, in Gaza ermordet. Davor wurden 2004 die Mitbegründer der Hamas, Abdul Aziz al-Rantisi und Scheich Ahmed Jassin (der die meiste Zeit seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt war), in Gaza getötet.

Die israelische Gewalt ist nicht auf Palästina beschränkt. Seit Oktober 2023 hat das israelische Militär im Libanon, in Syrien und im Iran mindestens neun führende Persönlichkeiten und Militärkommandeure getötet.

Am 30. Juli 2024 griff Israel ein Wohngebiet im Süden Beiruts an und tötete den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr. Am selben Tag griffen die Vereinigten Staaten einen Stützpunkt der irakischen Volksmobilisierungskräfte südlich von Bagdad an, wobei vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden.

Auch die Demokratische Volksrepublik Jemen, die seit langem Palästina unterstützt, hat den Zorn der Vereinigten Staaten zu spüren bekommen. Anfang November 2023 begannen die Ansar Allah (Houthis) als Reaktion auf Israels Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens eine konzertierte Aktion zur Unterbrechung des Schiffsverkehrs im Roten Meer. Seitdem haben die Vereinigten Staaten Luftangriffe auf die von der Ansar Allah kontrollierten Gebiete im Jemen geflogen.

Nach Angaben des saudi-arabischen Senders Al Arabiya wurden die Luftangriffe (20. Juli) auf ein Treibstoffdepot und Ölraffinerien im Hafen von Hodeidah am Roten Meer – der wirtschaftlichen Lebensader des Jemen – in einer gemeinsamen Operation von Israel, den Vereinigten Staaten und Großbritannien durchgeführt. Der Angriff auf den lebenswichtigen Hafen des Landes löste einen Großbrand aus, bei dem sechs Menschen starben und 87 Jemeniten verletzt wurden.

Angesichts der Komplizenschaft Washingtons mit dem israelischen Völkermord war es offensichtlich, dass eine andere Weltmacht eingreifen musste. Die Palästinenser begrüßten die Einladung der Volksrepublik China, Versöhnungsgespräche zu vermitteln. Nach drei Tagen in Peking unterzeichneten 14 palästinensische Gruppen am 23. Juli 2024 ein Einheitsabkommen.

Das Abkommen, das die Bildung einer Übergangsregierung der nationalen Versöhnung vorsieht, die nach dem Krieg die Verantwortung für den Gazastreifen und das Westjordanland übernehmen soll, wurde von der Regierung Biden abgelehnt. Stattdessen bekräftigte sie ihren Wunsch, dass die Palästinensische Autonomiebehörde – dievon der überwiegenden Mehrheit der Palästinenser abgelehnt wird – die Regierungsgeschäfte in Gaza übernimmt.

Vorhersehbar war auch, dass das Weiße Haus das bahnbrechende Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli 2024 missachtete, das einen umfassenden Plan für Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle in Palästina-Israel vorsieht.

Wie die Geschichte zeigt, hat Israel seine Vormachtstellung im Nahen Osten durch Gewalt aufrechterhalten. Darüber hinaus hat sich die US-israelische Vorherrschaft auf Konflikte und regionale Spaltungen gestützt, um diese Vorherrschaft aufrechtzuerhalten.

Als Washington sein Engagement in der Region vertiefte, betrachtete es Einigungsversuche als Bedrohung für die Interessen und die Vorherrschaft der USA und Israels – nicht unähnlich seiner heutigen Wahrnehmung des politischen Islam.

Amerikas Entschlossenheit, die Ereignisse zu kontrollieren, wurde in der Eisenhower-Doktrin von 1957 bekräftigt, die eine erweiterte Rolle für das US-Militär in der Region forderte. Die Doktrin spiegelte die Feindseligkeit gegenüber dem wachsenden Einfluss des panarabischen Nationalismus und den Wunsch wider, ihn einzudämmen, sowie die Angst vor der Präsenz der damaligen Sowjetunion.

Bis 1957 war der Panarabismus – eine Ideologie, die für die kulturelle, politische und sozioökonomische Einheit der Araber eintrat – zur vorherrschenden Ideologie in der arabischen Welt und der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser (1956-1970) zu ihrem unangefochtenen Führer geworden.

Unter Nassers Führung schlossen sich Ägypten und Syrien 1958 zur Vereinigten Arabischen Republik zusammen, eine Union, die bis 1961 bestand. Der Schwerpunkt der arabischen Nationalbewegung lag auf der Einheit, der Rache für den Verlust Palästinas und dem Widerstand gegen den Kolonialismus und den westlichen Imperialismus.

Der ohnehin schon geschwächte arabische Nationalismus wurde durch die demütigende Niederlage Ägyptens und Syriens im israelischen Präventivkrieg von 1967 schwer geschwächt, was schließlich zum Niedergang Nassers und zur Erosion der Bewegung führte. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Vereinigten Staaten während des Krieges Waffen an Israel lieferten.

Die arabische Einheit ist nie wiederhergestellt worden; stattdessen sind Länder wie Ägypten und Jordanien zu Wohlfahrtsstaaten der USA geworden, und ölreiche arabische Diktatoren sind zu regionalen Kunden Washingtons und Tel Avivs geworden. Und die Vereinigten Staaten sehen die Region nur noch durch das Prisma, Israel um jeden Preis zu erhalten.

Die Entschlossenheit der Palästinenser, die gegen die US-israelische Vorherrschaft kämpfen, steht für den erhofften Nationalismus, der einst große Teile der arabischen Welt ansprach und bewegte.

Die politische Klasse in den Vereinigten Staaten hat sich gleichgültig gegenüber den Bestrebungen von 500 Millionen Muslimen im Nahen Osten verhalten und stattdessen ihre Ressourcen, ihr Prestige und ihre Unterstützung einem Staat mit einer Bevölkerung von etwa 7,5 Millionen nicht-muslimischen Israelis gewidmet.

Die zionistischen Gründer Israels kamen nicht in Frieden. Sie bauten ein Land auf der Grundlage von Gewalt und Einschüchterung auf. Mit jedem Jahrzehnt haben ihre Nachkommen die Gewalt verschärft. Ermutigt machen sie keinen Hehl mehr aus ihrer lang ersehnten Mission, Palästina ethnisch zu säubern. Und die Tragödie für Amerika ist, dass es sich entschieden hat, ein Partner in dieser Mission zu sein.

Die USA und Israel haben mit aller Macht versucht, den Palästinensern die Zukunft zu nehmen, aber sie haben deren Stärke und die 4.000-jährige Geschichte, die sie fest in Palästina verankert hat, immer unterschätzt.

Übersetzt mit deepl.com

