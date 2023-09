Die „Last Man“-Teleologie und der Untergang des Westens von Alaistar Crooke

Der Globale Süden kann sich in diejenigen hineinversetzen, die sich gegen kulturelle Zumutungen wehren, die den langjährigen zivilisatorischen Werten zuwiderlaufen.

Bekanntlich wurde die Mackinder-Doktrin vom „Dreh- und Angelpunkt der Geschichte“ (1904), wonach „derjenige, der das asiatische Kernland kontrolliert, die Welt kontrolliert“, im amerikanischen Zeitgeist als unanfechtbare Doktrin zementiert, dass ein geeintes Kernland – das die USA herausfordern könnte – niemals zugelassen werden dürfe. Brzezinski, der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, fügte hinzu, dass die Ukraine aufgrund ihrer gespaltenen nationalen Identitäten, die in alte Komplexe verstrickt sind, als das Scharnier betrachtet werden sollte, um das sich die Macht im Kernland dreht: „Ohne die Ukraine würde Russland niemals zur Macht im Kernland werden; aber mit der Ukraine kann und würde Russland“, so Brzezinski.

Nun, das war die Idee – einen heftigen ukrainischen Ultranationalismus gegen ein schwaches Russland zu mobilisieren und sie gegeneinander kämpfen zu lassen. Doch die Entwicklung der „Brzezinski-Doktrin“ mündete – ziemlich überraschend – in eine Reihe von westlichen mythologischen Irrtümern: Erstens, dass Russland in Afghanistan von ein paar leicht bewaffneten Dschihadisten leicht besiegt wurde (was nicht stimmt). Zweitens, dass die Sowjetunion und ihre Satelliten durch „Revolutionen von unten“ gestürzt wurden (ebenfalls nicht wahr). Und drittens, dass ein mächtiger US-Sicherheitsstaat die Hegemonie der USA sichern könne (durch die Anheizung von „Revolutionen von unten“).

Brzezinskis Hauptabsicht mag ursprünglich darin bestanden haben, Russland und China voneinander getrennt zu halten. Die plötzliche Implosion der Sowjetunion (die nichts mit Afghanistan zu tun hat) wurde jedoch so inszeniert, dass sie Francis Fukuyamas Mem vom Ende der Geschichte und dem letzten Menschen Glaubwürdigkeit verlieh. Nach dem Kalten Krieg und dem Zusammenbruch des sowjetischen kommunistischen Imperiums wurde das amerikanische politische, kulturelle und wirtschaftliche Modell weithin als „Last Man Standing“ angesehen.

Afghanistan“ förderte auch den Mythos von islamischen Aufständischen als ideales Lösungsmittel für „rückständige“ Staaten, die neue westliche, zukunftsorientierte Führer brauchen. (Es war Brzezinski, der Carter dazu überredete, den islamischen Radikalismus in Afghanistan einzuführen, um den von Russland unterstützten Sozialisten Najibullah zu untergraben). Afghanistan“ war praktisch das Pilotprojekt für den „Arabischen Frühling“ – ein globaler „Hausputz“, der, so wurde behauptet, die Überreste des früheren sowjetischen Einflusses beseitigen und neue Stabilität schaffen würde.

Die Aufregung in Neo-Con-Kreisen war greifbar. Und Amerikas Erfolg im Kalten Krieg wurde (abgesehen von den „genetischen“ Vorteilen der westlichen Kultur) auf die Ermächtigung der militärischen Sicherheitsapparate zurückgeführt. Theoretisch hätte das Ende des Kalten Krieges eine Gelegenheit sein können, zu den ursprünglichen Prinzipien der US-Gründer zurückzukehren, nämlich Distanz zu europäischen Konflikten und Vorsicht gegenüber militärischen und sicherheitspolitischen Leviathanen. Die Implosion der Sowjetunion schien ein Vorbote globaler Spannungen zu sein, die sich entluden und Druck abbauten.

Doch dann geschah etwas Unerwartetes, etwas, das die Logik der erwarteten „Friedensdividende“ des Kalten Krieges mit einem Schlag ins Gegenteil verkehrte, indem es „den militärischen Sicherheitsstaat zu neuen Höhen aufsteigen ließ“, wie Gordon Hahn feststellt. Die Macht des militärischen Sicherheitsstaates wurde von diesem Zeitpunkt an im Ausland eingesetzt – im Dienste des sich globalisierenden Kulturkrieges.

Was geschehen war, war „9/11“.

Doch dann brachte eine neue „Wendung“ Amerika auf einen ganz anderen Weg. Barack Obama verlieh dem Militär- und Sicherheitsstaat neue Energie. Die Obama-Regierung war jedoch nicht so sehr durch die Hegemonie in Übersee motiviert (obwohl sie nicht dagegen war). Der Schwerpunkt lag vielmehr darauf, die in den USA stattfindende Kulturrevolution voranzutreiben.

Was war geschehen? Und was hat die Ukraine damit zu tun?

Ein vorausschauender amerikanischer Kulturhistoriker, Christopher Lasch, hatte diese amerikanische „Wende“ bereits 1994 vorausgesehen. Er schrieb ein Buch – Revolt of the Élites – in dem er beschrieb, wie eine soziale Revolution von den radikalisierten Kindern der Bourgeoisie „an den Rand gedrängt“ werden würde. Ihre Anführer hätten fast nichts über Armut oder Arbeitslosigkeit zu sagen. Ihre Forderungen würden sich auf utopische Ideale konzentrieren: Vielfalt und Rassengerechtigkeit – Ideale, die mit der Inbrunst einer abstrakten, jahrtausendealten Ideologie verfolgt würden.

Einer der wichtigsten Punkte, auf denen Lasch bestand, war, dass die künftigen jungen amerikanischen Marxisanten den Klassenkampf durch einen Kulturkampf ersetzen würden.

Es handelte sich nicht um eine „Revolution von unten“ (wie der Mythos des Kalten Krieges in Bezug auf die Sowjetunion), sondern um eine „Revolution“ von „oben“, die in Amerikas Küsteneliten ausgebrütet wurde.

Lasch sagte voraus, dass dieser Revolution Widerstand entgegengesetzt werden würde, aber nicht in den oberen Schichten der Gesellschaft. Die Führer der Big Philanthropy und die Konzernmilliardäre würden zu ihren Förderern und Finanziers. Ihr Ideal war es, einen tief greifenden Strukturwandel in der Gesellschaft herbeizuführen – ihr Impuls entstammte der Überzeugung, dass die Bürgerrechtsbewegung es nicht geschafft hatte, den erforderlichen radikalen Wandel herbeizuführen.

Dies bedeutete eine Verlagerung der Macht weg von den „weißen und männlichen“ Eliten, die als Teil der strukturellen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft wahrgenommen wurden, und eine direkte Übertragung von Reichtum und Macht der Grant Foundation auf diejenigen, die systematisch diskriminiert worden waren. Das gesellschaftliche Paradigma sollte umgedreht werden: positive Diskriminierung zugunsten von Identitätsopfern – und negative Diskriminierung für diejenigen, die mit gegenwärtigen oder vergangenen Strukturen rassistischer, geschlechtsspezifischer oder sexueller Diskriminierung in Verbindung stehen.

Diese neue Form der amerikanischen Revolution kam mit der Obama-Regierung zur vollen Entfaltung, als die Kräfte des Militär- und Sicherheitsstaates nach innen gerichtet wurden, um die Normen dieser Kulturtechnik in der gesamten Gesellschaft durchzusetzen.

Es handelte sich in der Tat um eine „Revolution von oben“ (Hahns Begriff), und sie hat dazu geführt, dass zwei Hälften der Gesellschaft völlig gegensätzliche Interpretationen der amerikanischen Geschichte vertreten. Für die eine Seite ist die amerikanische Geschichte eine Geschichte von Rassismus, Diskriminierung und Sklaverei. Für die andere Seite ist es die Geschichte heldenhafter Persönlichkeiten, die den Staat von der britischen Kolonialherrschaft befreiten und eine Gesellschaft auf der Grundlage einer Verfassung neu gestalteten, die als Zusammenfassung der traditionellen moralischen Werte Europas angesehen wird.

Diese beiden Seiten unterscheiden sich nicht nur ideologisch (und metaphysisch), sie vertreten auch sehr unterschiedliche Wirtschaftsmodelle. Beide Seiten betrachten die jeweils andere Seite als totalitär und als eine „Bedrohung für den Staat“.

Noch überraschender ist jedoch, dass das „Projekt Ukraine“ diese innenpolitische kulturelle Spaltung angeheizt hat – und (bis zu einem gewissen Grad) zum Symbol für die interne kulturelle Kluft in den USA geworden ist.

Noch weniger erwartet wurde vielleicht, dass die Ukraine-Frage auch die Mehrheit der nicht-westlichen Staaten zu so etwas wie einem Aufstand gegen die Ordnung der Regeln mobilisiert hat, und zu der Forderung, sie radikal zu reformieren.

Der Krieg in der Ukraine hat die Spaltung nicht direkt verursacht. Dennoch hat er etwas Latentes befeuert, etwas, das innerhalb der westlichen Sphäre unter der Oberfläche brodelt. Einfach ausgedrückt: Er hat eine Verschiebung im globalen Bewusstsein ausgelöst.

Russland kann nicht verdächtigt werden, diesen „Kulturkrieg“ absichtlich angeheizt zu haben, denn seine Wurzeln liegen fest in der euro-amerikanischen politischen Teleologie. Die Spaltung war ohnehin vorprogrammiert – aber die Ukraine hat sie noch beschleunigt.

Brzezinski mag ein Opfer der unbemerkten, unbeabsichtigten Folgen sein, die die Geschichte manchmal hervorbringt. Er wollte das Kernland spalten, aber indem er sein großes Schachbrett in einen eschatologischen Rahmen eines „endzeitlichen“ Kampfes zwischen Gut und Böse einbettete, trug er zu den strategischen Fehleinschätzungen bei, die mit dem Untergang des Westens zu enden scheinen.

Der Ukraine-Krieg „steht in direktem Zusammenhang mit der völligen Fehleinschätzung des Zusammenbruchs der Sowjetunion und des postsowjetischen Russlands durch den Westen. Der Westen hat den Zusammenbruch des kommunistischen Sowjetregimes falsch interpretiert: entweder als Revolution von unten oder als „demokratischen Übergang“. Beides war es nicht. Im ersten Fall neigten die politischen Eliten dazu, an den Mythos einer breit angelegten, gesellschaftlichen ‚Volksrevolution‘ von unten zu glauben, weil dies die politische Teleologie war, die vom Modell des ‚Endes der Geschichte‘ diktiert wurde“ (Gordon M. Hahn, Russia’s Revolution From Above: Reform, Transition, and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime, 1985-2000).

Akademiker im Westen ordneten den russischen Fall unterdessen in die damals in Mode gekommene Theorie ein: die Übergangstheorie. Die Kombination dieser Faktoren hat zu einer herablassenden Haltung gegenüber Russland geführt, zu einer Unterschätzung von Russlands historisch anhaltendem Großmachtstatus und vor allem zu westlichem Spott und Verachtung gegenüber Russlands Wiederbelebung seiner immer noch lebendigen, traditionalistischen Vergangenheit.

In diesem Zusammenhang ist es nicht schwer zu erkennen, wie die Ukraine zu einer treibenden Kraft in diesem (vorerst noch kalten) internen Kulturkrieg geworden ist.

Der Ukraine-Krieg wurde nicht nur in das eschatologisch fortschrittliche Mem vom „Ende der Geschichte“ eingebettet, sondern die Notwendigkeit eines erfolgreichen Ausgangs wird regelmäßig in manichäischen Begriffen zum „Armageddon“ in einem Kampf zwischen Gut und Böse hochstilisiert.

Der Krieg in der Ukraine wurde auch als Projektion einer neuen identitären, diversitätsorientierten und transfreundlichen „imaginären Gemeinschaft“ gestaltet, die im krassen Gegensatz zu den traditionellen russischen Werten steht. Dieser Wertekonflikt könnte nicht besser symbolisiert werden als durch seine beiden Wortführer: Auf der einen Seite die Transfrau aus Nevada, Sarah Ashton-Cirillo, die (bis vor einem Tag) die Militärsprecherin der Ukraine war, und auf der anderen Seite Maria Zakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Wir haben es verstanden“. Und die Welt scheint es auch zu verstehen.

Das, wofür Russland steht – sein Narrativ, seine „Bedeutung“ – wird als Affront gegen die kulturelle „Revolution“ von Obama und Biden empfunden. Putins revolutionäres Narrativ in der Welt zu zerstören, wie ein westlicher Diplomat meinte, ist seiner Meinung nach genauso wichtig, wie etwa Trump nicht noch einmal Präsident werden zu lassen.

Der globale Süden kann sich in diejenigen hineinversetzen, die sich gegen kulturelle Zumutungen wehren, die den langjährigen zivilisatorischen Werten zuwiderlaufen.