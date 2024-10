https://www.caitlinjohnst.one/p/more-authoritarian-crackdowns-on



Weitere autoritäre Razzien gegen israelkritische Äußerungen

Von Caitlin Johnstone

18. Oktober 2024

Die britische „Anti-Terror“-Polizei durchsuchte am Donnerstagmorgen das Haus des Electronic-Intifada-Redakteurs Asa Winstanley und beschlagnahmte mehrere elektronische Geräte, weil der Verdacht bestand, dass der Journalist mit seinen Aktivitäten in den sozialen Medien gegen das britische Terrorism Act von 2006 verstoßen habe.

„The Electronic Intifada“ ist ein unabhängiges Medium, das sich auf die Rechte der Palästinenser und die Missbräuche des Apartheid-Staates Israel konzentriert. Im vergangenen Jahr veröffentlichte es kritische journalistische Beiträge, die später von mehr Mainstream-Medien bestätigt wurden, die die Propaganda des Imperiums zu Themen wie dem „Massenvergewaltigungs“-Schwindel und der Umsetzung der Hannibal-Richtlinie durch Israel am 7. Oktober in Frage stellten. Winstanley hat einen wesentlichen Beitrag zu diesem Journalismus geleistet.

„The Electronic Intifada“ berichtet:

„Die britische Anti-Terror-Polizei führte am Donnerstag eine Razzia in der Wohnung durch und beschlagnahmte mehrere elektronische Geräte, die dem stellvertretenden Chefredakteur von ‚The Electronic Intifada‘, Asa Winstanley, gehören.

Etwa 10 Beamte trafen vor 6 Uhr morgens in Winstanleys Haus im Norden Londons ein und überreichten dem Journalisten Durchsuchungsbefehle und andere Papiere, die sie zur Durchsuchung seines Hauses und seines Fahrzeugs nach Geräten und Dokumenten berechtigten.

„In einem an Winstanley gerichteten Schreiben des „Counter Terrorism Command“ der Metropolitan Police Service heißt es, dass die Behörden „sich Ihres Berufs als Journalist bewusst sind“, aber dass „die Polizei dennoch mögliche Straftaten“ gemäß den Abschnitten 1 und 2 des Terrorism Act (2006) untersucht. Diese Bestimmungen legen die angebliche Straftat der „Förderung des Terrorismus“ fest.“

„Ein Beamter, der die Razzia am Donnerstag leitete, informierte Winstanley, dass die Untersuchung mit den Social-Media-Beiträgen des Journalisten in Zusammenhang stehe. Versuche, den Metropolitan Police Service für einen Kommentar zu dieser Geschichte zu erreichen, waren erfolglos.

„Obwohl seine Geräte beschlagnahmt wurden, wurde Winstanley nicht verhaftet und ist wegen keiner Straftat angeklagt worden.“

https://x.com/intifada/status/1846969899995824289

„Das Ausmaß an Autoritarismus und die Aushöhlung von Rechten im Westen zum Schutz Israels – durch Zensur von Kritik an diesem fremden Land und Bestrafung seiner Kritiker – ist kaum zu übertreiben“, twitterte der Journalist Glenn Greenwald bei der Nachricht von der Polizeirazzia und fügte hinzu: “Massenentlassungen in den USA und Gesetze zur Einschränkung der Redefreiheit. Großbritannien ist wie immer schlimmer.“

Sobald sich die britische Regierung das Recht gab, Ziele britischer Kriegstreiberei als „Terroristen“ zu bezeichnen und es dann zu einem Redeverbrechen machte, diese „Terroristen“ zu unterstützen, war es unvermeidlich, dass britische Journalisten wegen Kritik an der Außenpolitik ihrer Regierung verfolgt werden würden.

Im Grunde genommen sehen wir bei der Polizeirazzia gegen Asa Winstanley, dass der Westen endlich (A) seine Notwendigkeit, Äußerungen zu unterdrücken, die der westlichen Kriegstreiberei kritisch gegenüberstehen, mit (B) seiner erklärten Unterstützung für die Redefreiheit in Einklang bringt. Alles, was er tun muss, ist, Äußerungen zu verbieten, die als Unterstützung des „Terrorismus“ angesehen werden können, während er die Ziele der westlichen Kriegstreiberei wie die Hamas und die Hisbollah als „Terroristen“ bezeichnet.

Dieses Manöver ermöglicht es dem westlichen Imperium, kritische Äußerungen über die westliche Außenpolitik auf eine Weise zu unterdrücken, die als vernünftig dargestellt werden kann, denn natürlich können wir keine Menschen gebrauchen, die den Terrorismus fördern! Das wäre so, als würde man in einem überfüllten Theater „Feuer“ rufen – was anscheinend unsere willkürliche Entscheidung ist, wo die Meinungsfreiheit enden muss.

Wir sehen, wie Großbritannien im vergangenen Jahr diese Initiative anführt, wobei die Polizei zur „Terrorismusbekämpfung“ Journalisten wie Winstanley und Richard Medhurst sowie Aktivisten wie Mick Napier, Tony Greenstein, Richard Barnard und Sarah Wilkinson verfolgt, aber wir sehen ähnliche Entwicklungen in der gesamten westlichen Welt. Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram zensieren zunehmend Äußerungen, die ihrer Meinung nach „gefährliche Personen und Organisationen“ wie die Hamas und die Hisbollah unterstützen, und hier in Australien ermittelt die Polizei gegen Demonstranten, die bei einer Demonstration in Melbourne Hisbollah-Fahnen schwenkten, aufgrund eines neuen Gesetzes, das das öffentliche Zeigen von Symbolen bestimmter „terroristischer“ Gruppen verbietet.

https://x.com/AbbyMartin/status/1847004374503149632

Seit 2016 sehen wir, wie Manager westlicher Imperien öffentlich die Hände ringen und sich über den Nachteil der westlichen Welt im Informationszeitalter ärgern, der auf ihre Gesetze zur Unterstützung der freien Meinungsäußerung zurückzuführen ist, die es den Feinden westlicher Regierungen ermöglichen, „Propaganda“ und „Desinformation“ unter den Menschen im Westen zu verbreiten. Durch die zunehmende Kriminalisierung jeglicher Äußerungen, die als Unterstützung für bestimmte terroristische Organisationen ausgelegt werden können, haben sie eine große Lücke gefunden, die es ihnen ermöglicht, die hochgradig demokratisierten Freiheiten der Meinungsäußerung, die die Menschen im Westen mit dem weit verbreiteten Internetzugang genießen, einzuschränken und ihre Fähigkeit zurückzugewinnen, das Denken, Sprechen, Handeln und Wählen der Menschen im Westen zu kontrollieren.

Anfang dieses Jahres sagte der CEO von Palantir, Alex Karp, ganz offen, dass der Westen seine Fähigkeit verlieren werde, Kriege zu führen, wenn es den westlichen Demonstranten gegen Völkermord erlaubt werde, die öffentliche Debatte zu gewinnen.

„Wir denken irgendwie, dass diese Dinge, die gerade passieren, vor allem auf dem Campus, wie eine Nebenvorstellung sind – nein, sie sind die Hauptvorstellung“, sagte Karp während einer Konferenz im Mai. “Denn wenn wir die intellektuelle Debatte verlieren, wird man im Westen keine Armee mehr einsetzen können, niemals.“

Für diejenigen, die es nicht wissen: Palantir ist ein von der CIA unterstütztes Technologieunternehmen für Überwachung und Data Mining mit engen Verbindungen sowohl zum US-Geheimdienstkartell als auch zu Israel, das eine entscheidende Rolle sowohl im ausufernden Überwachungsnetzwerk des US-Imperiums als auch bei israelischen Gräueltaten gegen Palästinenser spielt. Karp ist ein Milliardär, der im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe sitzt und regelmäßig auf dem Weltwirtschaftsforum und anderen Plattformen der plutokratischen Imperiumsverwaltung vertreten ist.

Wir haben dieses imperiale Händeringen im vergangenen Mai erneut in einem Gespräch zwischen Senator Mitt Romney und Außenminister Antony Blinken am McCain Institute gesehen, in dem beide einige Fakten anerkannten, die von solchen Imperiumsmanagern im Allgemeinen nicht ausgesprochen werden.

Nachdem er den mangelnden Erfolg Israels bei der „PR“ bezüglich seines Angriffs auf Gaza beklagt hatte, sagte Romney geradeheraus, dass dies der Grund dafür sei, „warum wir so überwältigend unterstützt wurden, potenziell TikTok oder andere Einrichtungen dieser Art zu schließen“ – wobei „wir“ ihn selbst und seine Kollegen im Kongress meint.

„Wie sich diese Darstellung entwickelt hat, ja, das ist eine gute Frage„, antwortete Blinken und sagte, dass zu Beginn seiner Karriere in Washington jeder seine Informationen aus dem Fernsehen und aus Printmedien wie der New York Times, dem Wall Street Journal und der Washington Post bezog.

„Jetzt sind wir natürlich auf einer intravenösen Informationszufuhr mit neuen Impulsen, Inputs im Millisekundentakt“, fuhr Blinken fort. „Und natürlich hat die Art und Weise, wie sich dies in den sozialen Medien abgespielt hat, die Berichterstattung dominiert. Und Sie haben eine Social-Media-Umgebung, in der Kontext, Geschichte und Fakten verloren gehen und die Emotionen und die Wirkung von Bildern dominieren. Und wir können das nicht einfach ignorieren, aber ich denke, es hat auch einen sehr, sehr, sehr herausfordernden Effekt auf die Berichterstattung.“

Haben Sie bemerkt, dass er das Wort „Narrativ“ dreimal verwendet hat? So sprechen Empire-Manager miteinander, weil sie so über alles denken.

Das liegt daran, dass Empire-Manager sich immer einer Sache bewusst sind, die normale Menschen nicht sind: dass wahre Macht aus der Manipulation der Geschichten – Narrative – entsteht, die sich Menschen über ihre Realität erzählen.

Sie verstehen, dass Menschen Geschichtenerzähler sind, deren Innenleben in der Regel von mentalen Erzählungen über das Geschehen dominiert wird. Wenn man also diese Erzählungen kontrollieren kann, kann man die Menschen kontrollieren.

Sie verstehen, dass Macht darin besteht, zu kontrollieren, was geschieht, aber wahre Macht besteht darin, zu kontrollieren, was die Menschen über das Geschehen denken.

Sie verstehen, dass derjenige, der die Erzählung kontrolliert, die Welt kontrolliert.

https://x.com/PalantirTech/status/1788316740847276358

Das ist es, was mit all der Massenmedienpropaganda, der Manipulation von Algorithmen im Silicon Valley, den von Plutokraten finanzierten Denkfabriken und der Herstellung von Mainstream-Kultur in New York und Hollywood vor sich geht, und das ist es, was mit den Polizeirazzien gegen Journalisten und Aktivisten im Vereinigten Königreich vor sich geht. Ein paar clevere Manipulatoren haben verstanden, dass man eine Gesellschaft kontrollieren kann, indem man ihre vorherrschenden Narrative kontrolliert, und sie verhalten sich entsprechend.

Unsere Herrscher denken nicht über Dinge nach, wie normale Menschen darüber nachdenken. Sie denken nicht daran, das Richtige zu tun oder so zu handeln, dass es allen zugutekommt. Sie denken nicht an Wahrheit und Ehrlichkeit oder deren Fehlen. Sie denken nur daran, welche Geschichten sich die Menschen erzählen und wie diese Geschichten so verändert werden können, dass sie den Interessen des von ihnen verwalteten Imperiums dienen.

Empire-Manager – und hochgradig manipulative Menschen im Allgemeinen – verwenden Sprache nicht so, wie normale Menschen sie verwenden. Normale Menschen nutzen Sprache, um sich zu verbinden und zu kommunizieren, während Manipulatoren sie nur dazu verwenden, um Menschen Dinge zu entlocken, die sie wollen, und um Kontrolle über sie auszuüben. Sie tun dies, indem sie daran arbeiten, die Erzählungen zu kontrollieren, die Menschen über ihre materielle Realität haben.

Deshalb kommt es Typen wie Romney und Blinken nicht einmal in den Sinn, darüber zu sprechen, wie Israels öffentliches Image durch seine eigenen Handlungen beschädigt wird, oder vorzuschlagen, dass es dieses Image verbessern könnte, indem es einfach aufhört, sich auf monströse Weise zu verhalten, wenn sie miteinander darüber sprechen, warum die Menschen so verärgert über Israel sind. Sie reden nur über „die Darstellung“ dessen, was Israel tut, und wie Menschen, die die Möglichkeit haben, online Ideen und Informationen auszutauschen, es erschweren, diese Darstellung zu kontrollieren.

https://x.com/eyuplovely/status/1846974885936890104

Während also normale Menschen das Blutvergießen und den Horror in Gaza und im Libanon betrachten und aus vollem Halse schreien, dass es aufhören muss, hören unsere Herrscher uns und denken: „Oh nein, wir müssen einen Weg finden, sie dazu zu bringen, nicht mehr an diese Erzählung zu glauben und stattdessen an eine andere zu glauben.“

Das sehen wir bei all den Versuchen, die freie Meinungsäußerung sowohl bei Demonstrationen als auch online auszumerzen. Sie verstehen, dass sie ihre Armeen nicht mehr einsetzen können, wenn sie die Kontrolle über die Erzählung verlieren.

Machen Sie also bitte nicht den Fehler zu glauben, dass Ihre Versuche, ihre Kontrolle über die Erzählung zu stören, nicht funktionieren. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Ihre Proteste keinen Unterschied machen oder dass Ihre regimekritische Rede keine Bedrohung für die Mächtigen darstellt. Wenn das, was wir tun, nicht funktionieren würde, würden die Manager der Imperien nicht so verrückt danach sein, uns aufzuhalten.

