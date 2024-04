The mainstream U.S. media is still hiding key truths in its coverage of Iran’s retaliatory attack on Israel. The assertion that Israel is trying to provoke a wider regional conflict appeared nowhere in the mainstream media coverage of Iran’s retaliatory strike.

Die Mainstream-Medien in den USA verschweigen in ihrer Berichterstattung über den iranischen Vergeltungsangriff wichtige Wahrheiten

Von James North

14. April 2024

Die Behauptung, Israel versuche, einen größeren regionalen Konflikt zu provozieren, tauchte in der Berichterstattung der Mainstream-Medien über den iranischen Vergeltungsschlag nirgends auf.

Die Berichterstattung der Mainstream-Medien in den USA über den iranischen Vergeltungsschlag für Israels Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Damaskus am 1. April war dürftig, hätte aber schlimmer ausfallen können. Sechs Monate weit verbreiteter Kritik in den Medien zeigen vielleicht eine bescheidene Wirkung. Und es gab eine willkommene Überraschung bei den Kabelnachrichten. CNN hat gestern Abend natürlich Wolf Blitzer als Moderator eingesetzt, mit vorhersehbaren pro-israelischen Ergebnissen, aber bei MSNBC hat Ayman Mohyeldin gleichzeitig seinen regulären zweistündigen Bericht moderiert – ein Muster an Fairness und Einsicht, der echten Journalismus bietet.

Beginnen wir mit dem Aufmacher in der Printausgabe der New York Times von heute Morgen, der mit ziemlicher Sicherheit der längste Bericht sein wird, den mehr Amerikaner zu Gesicht bekommen werden als jeden anderen. Fairerweise muss man sagen, dass die Unterüberschrift der Times besagt, dass der iranische Luftangriff ein „Racheakt für die Bombardierung der Botschaft in Syrien“ war – und im ersten Satz wird der Aspekt der Vergeltung wiederholt. Aber der Artikel wartet dann bis Absatz 10, um darauf hinzuweisen, dass eines der iranischen Ziele ein israelischer Luftwaffenstützpunkt in der Negev-Wüste war. Erst in Absatz 14 erfahren wir, dass die iranischen Revolutionsgarden, die die Drohnen und Raketen abfeuerten, behaupteten, sie hätten auf „militärische Ziele“ gezielt.

Bis dahin suggerierte der Times-Bericht, dass die 200 Drohnen und Raketen wahllos abgeschossen wurden und dass die israelische Luftverteidigung eigentlich bewohnte Gebiete wie die Altstadt von Jerusalem schützt. Natürlich könnte der Iran lügen, aber Sie sollten Ihren Lesern trotzdem sagen, was sie gesagt haben, und dann ausführlich darüber berichten, was die tatsächlichen Beweise zeigen.

Noch schlimmer war jedoch, dass die Times bis zu den Absätzen 19 und 20 gewartet hat, um zu berichten, dass die iranische Mission bei der UNO gesagt hat, dass das „Patt mit Israel enden könnte, wenn es [Israel] nicht als Antwort angreift“. Darüber hinaus wurde im Printbericht der Times nicht erwähnt, dass Joe Biden Benjamin Netanjahu während ihres halbstündigen Telefongesprächs gestern Abend sagte, dass Israel nach dem iranischen Luftangriff keine Vergeltung üben solle, obwohl die israelische Presse Bidens Warnung sofort berichtete. Die Times hatte reichlich Zeit, sie in ihren heutigen Artikel aufzunehmen.

Bis heute Morgen war der Printbericht der Times auf mysteriöse Weise aus ihrer Online-Ausgabe verschwunden. Man kann ihn nur finden, wenn man die Faksimile-Ausgabe der heutigen Zeitung durchsucht. Möglicherweise handelt es sich nur um ein Versehen. Es kann aber auch sein, dass die Zeitung damit die Online-Kommentare der Leser verbergen will, die Israel mit überwältigender Mehrheit kritisiert haben. Eine der von den Lesern am häufigsten geäußerten Bemerkungen lautete:

„Die Tatsache, dass Israels rücksichtslose Militäraktionen die Vereinigten Staaten möglicherweise in einen unnötig teuren Krieg hineinziehen könnten, ist lächerlich.“

Diese Behauptung, dass Israel, insbesondere der angeschlagene Benjamin Netanjahu, aus eigennützigen Gründen versucht, einen größeren Konflikt zu provozieren, erschien nirgends in dem Times-Artikel. Auch andere US-Medien berichteten nicht darüber. Nicht das National Public Radio. Auch nicht die Washington Post .

Stattdessen konnte man sich an Haaretz und seinen Militärkorrespondenten Amos Harel wenden, um sich daran zu erinnern, dass Benjamin Netanjahu versuchte, einen US-Angriff gegen den Iran anzuzetteln, noch lange bevor seine eigene politische Zukunft davon abhing. Harel schrieb heute: „Man kann davon ausgehen, dass Biden befürchtet, Netanjahu könnte versuchen, die USA in einen Angriff gegen den Iran hineinzuziehen und so seinen langjährigen Traum zu verwirklichen, dass die Amerikaner die Aufgabe übernehmen, das iranische Atomprogramm zu eliminieren.“

Bei MSNBC brachte Moderator Ayman Mohyeldin gestern Abend den Netanjahu-Blickwinkel zusammen mit einer Reihe von anderen Ansichten zur Sprache. Zu seinen Gästen gehörten Nahostexperten wie Hooman Majd und Rami Khouri, die sachkundig und wortgewandt zu Wort kamen. Aber er interviewte auch prominente Israelis, den ehemaligen Botschafter Alon Pinkas und sogar Michael Oren, der einst Netanjahus Gesandter in den USA war und ein leidenschaftlicher Anhänger des rechten Flügels Israels ist. Sowohl Pinkas als auch Oren durften ihre Standpunkte darlegen.

Nichts dergleichen bei CNN. Der Sender unterbrach sein übliches Programm und schaltete Wolf Blitzer ein, der die üblichen pro-israelischen Gäste aufbot. Einmal meldete er sich zu Wort, als jemand iranische Drohnen erwähnte: „Das sind das, was die Israelis ‚Killerdrohnen‘ nennen.“ In den 1970er Jahren arbeitete Blitzer für zwei Publikationen, die mit dem AIPAC, der mächtigen Pro-Israel-Lobby, verbunden sind. Es scheint klar zu sein, dass Blitzer auch heute noch mit dieser Last zu kämpfen hat.

Schließlich gibt es ein weiteres Beispiel für die Voreingenommenheit der Mainstream-Medien, das nicht ignoriert werden kann. Alle US-amerikanischen Zeitungen und Fernsehsender bezeichnen die Hisbollah im Libanon und die Hamas in Palästina routinemäßig als „Stellvertreter“ des Iran. Das Wort ist irreführend und hinterlässt den falschen Eindruck, dass der Iran diese Bewegungen für seine eigenen expansionistischen Ziele geschaffen und gefördert hat.

Die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Hisbollah entstand in den 1980er Jahren im Libanon nach dem gewaltsamen Einmarsch Israels in dieses Land, bei dem 1982 in den Flüchtlingslagern von Schabra und Schatila bis zu 3500 Männer, Frauen und Kinder massakriert wurden. Christliche libanesische Milizionäre schlachteten die wehrlosen Opfer ab, während die israelische Armee vor den Lagern stand und wegsah. Die Ermordeten waren Palästinenser und libanesische schiitische Muslime, so dass es verständlich ist, dass die libanesischen Schiiten danach eine Organisation zur Selbstverteidigung gründeten.

Auch der Iran hat die Hamas nicht gegründet. In den 1990er Jahren schwanden die Hoffnungen auf eine Zweistaatenlösung, da sich Hunderttausende von Israelis weiterhin illegal im besetzten Westjordanland niederließen bzw. es besiedelten. Die Palästinenser betrachteten die Palästinensische Autonomiebehörde als eine zahnlose, korrupte Einrichtung. Die Hamas begann zu wachsen.

Die Hisbollah und die Hamas existieren also zum Teil wegen Israel. Sie als „Stellvertreter“ des Iran zu bezeichnen – statt als „Verbündete“ – verschleiert die Verantwortung Israels.

