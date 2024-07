Die NATO-Erweiterung: der Weg zum Kalten Krieg und zum Krieg an sich von Melvin Goodman

https://www.counterpunch.org/2024/07/23/nato-expansion-the-road-to-cold-war-and-war-itself/



von Melvin Goodman

23. Juli 2024

„Wenn die NATO-Staaten bereit sind, der Ukraine Flugzeuge zu schenken und Piloten auszubilden, warum lassen sie dann nicht dieselben frisch ausgebildeten Piloten von Stützpunkten auf NATO-Gebiet aus Einsätze fliegen und diese Flugzeuge auch dort auftanken, aufrüsten und reparieren?“

– Washington Post oped, Juli 2024.

Mitte der 90er Jahre war ich Professor für internationale Beziehungen am National War College und Mitglied der russischen Studiengruppe der Brookings Institution, die regelmäßig inoffizielle Diskussionen über wichtige Fragen führte. Zu dieser Zeit war das wichtigste Thema der Studiengruppe die Frage der Erweiterung der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO). Der Gruppe gehörten hochrangige Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates, des Außen- und des Verteidigungsministeriums sowie der Geheimdienste an, insbesondere der CIA und des INR, der Geheimdienstabteilung des Staates. Diese Personen waren größtenteils Anhänger der absurden Vorstellung, dass wir den Kalten Krieg gewonnen hätten, und es herrschte eine triumphale Stimmung und ein Ausnahmezustand, der in ihrer Unterstützung für die NATO-Erweiterung offensichtlich war.

Zu den führenden Befürwortern gehörten Nicholas Burns, der derzeitige Botschafter in China, und der verstorbene Helmut Sonnenfeldt, der während der entscheidenden Ereignisse in den 70er Jahren, die zu Rüstungskontrolle und Entspannung führten, eng mit Henry A. Kissinger zusammenarbeitete. Die Brookings-Wissenschaftlerin Fiona Hill, die später im Nationalen Sicherheitsrat von Donald Trump diente, und James Steinberg, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater und Stellvertreter im Außenministerium, waren Mitglieder, die die Erweiterung aktiv unterstützten.

Ich war bei diesen Treffen im Grunde genommen ein Außenseiter, weil ich jede Erweiterung der NATO strikt ablehnte, und ich wurde von einem führenden Sowjetologen, Ray Garthoff, einem ehemaligen Botschafter und Hauptakteur bei der Aushandlung der SALT- und ABM-Verträge, nachdrücklich unterstützt.

Unsere Ablehnung beruhte auf der Gefahr, dass ein Bündnis, das früher eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedrohung hatte, zu einer breiteren Organisation ausgeweitet würde, die in einen Ost- und einen Westflügel geteilt wäre, wie es derzeit der Fall ist. Aber unser Haupteinwand war, dass Russland in den 1990er Jahren ein scheiternder Staat war, der nicht in der Lage war, gegen die Erweiterung zu argumentieren, aber dass Russland nicht für immer oder sogar für lange Zeit scheitern würde. Und dass Russland – das in vielerlei Hinsicht ein Staat der nationalen Sicherheit ist – niemals NATO-Mitglieder im Osten und schon gar nicht an seiner gesamten Grenze dulden würde.

Es sollte klar sein, dass wir 1990, als wir versuchten, über den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ostdeutschland zu verhandeln, den Sowjets auf höchster Ebene sagten, dass wir, wenn ihre Truppen abziehen würden, niemals über Ostdeutschland „springen“ würden, um nach Osteuropa zu gelangen. Der ehemalige Außenminister James Baker sagte dies dem sowjetischen Außenminister, und Präsident George H. W. Bush überbrachte dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow eine ähnliche Botschaft. Ich habe Baker für mein Buch über den sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse interviewt, und Baker bestätigte die Verwendung der Worte „leap frog“. Er ließ sogar seinen Assistenten in den Aufzeichnungen seiner Treffen mit Schewardnadse nachsehen, um die Verwendung des Wortes „leap frog“ zu bestätigen. Leider wurde nichts schriftlich festgehalten. Baker wollte eine politische Erklärung mit den Sowjets verfassen, aber der nationale Sicherheitsberater Brent Scowcroft blockierte diese Bemühungen. Die landläufige Meinung war, dass Scowcroft ein Gemäßigter sei; das war er nicht – er war eher ein Hardliner, als man damals annahm, und das war auch Präsident Bush, der sich gegen die Abrüstungspolitik von Ronald Reagan stellte.

Ehrlich gesagt sollte jeder, der sich mit dem sowjetisch-russischen Problem befasst hat, die große sowjetisch-russische Angst vor einer Einkreisung und die Furcht vor einem Krieg an ihren verwundbaren Grenzen verstehen. Nichtsdestotrotz hat sich eine große Gruppe so genannter Spezialisten im Laufe der Jahre begeistert dafür eingesetzt, noch weiter zu gehen, die NATO auf ehemalige Sowjetrepubliken (Lettland, Litauen und Estland) auszudehnen, ein so genanntes defensives Waffensystem in Rumänien, Polen und der Tschechischen Republik ausgerechnet gegen den Iran einzusetzen, deutsche Truppen im Baltikum zu stationieren und US-Stützpunkte in Bulgarien, Polen und Rumänien zu errichten. Zum Glück blieb uns der Gedanke an ein Camp Trump in Polen erspart, aber ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war.

Wir befinden uns also inmitten eines zweieinhalbjährigen Krieges in der Ukraine, der für die Ukraine nicht gut ausgeht und Russland angesichts seiner sadistischen Kriegsverbrechen wirklich nicht viel Grund zur Freude gibt. Aber die Behauptung von Politikern und Fachleuten, Putins Krieg sei „unprovoziert“ gewesen, ist einfach falsch. Wir haben diesen Krieg eindeutig mit provoziert, und nur die Vereinigten Staaten können sowohl der Ukraine als auch Russland die Sicherheitsgarantien geben, die den Krieg beenden würden. Unterdessen argumentieren unsere Politiker und Experten, dass Putin, wenn er in der Ukraine nicht gestoppt werden kann, weiterziehen wird. Wohin auch immer, in welches der vielen NATO-Länder, die ihn umgeben. Seine konventionelle Taktik ist gegen einen kleinen rückständigen Staat an seiner Grenze gescheitert, so dass er auf einen Krieg des Terrorismus zurückgriff. Ich glaube nicht, dass Russland in der Lage ist, ein NATO-Land anzugreifen.

Mein nächster Artikel wird sich mit der Rolle befassen, die die Vereinigten Staaten spielen könnten, wenn wir einen Präsidenten hätten, der sich in eine solch schwierige Aufgabe stürzen könnte, und wenn wir ein Außenministerium hätten, das die Strategien und Verfahren eines solchen Unterfangens versteht. Leider haben wir beides nicht. Die Aussicht auf eine Trump-Vance-Administration lässt nichts Gutes erahnen. Trump sagt, dass ihm die NATO „scheißegal“ ist, und Vance sagt, dass er sich in keiner Weise um die Ukraine kümmert.

Leider haben die Vereinigten Staaten keinen Plan für die Ukraine, geschweige denn für die Beendigung des Krieges, geschweige denn für Friedensverhandlungen. Wir befinden uns einfach in einer Spirale des Gegeneinanders, in der wir den Einsatz immer weiter erhöhen. Der jüngste Vorschlag eines ehemaligen Marineoffiziers in der Washington Post ist bezeichnend für die Art von Schlafwandeln, in die wir verwickelt sind und die möglicherweise zu einem weiteren Krieg führen wird. Er möchte, dass die Ukraine ihre Flugzeuge von „Zufluchtsbasen“ auf NATO-Gebiet aus fliegen lässt. Dieser hirnrissige Plan soll den Russen Angst einjagen, so wie die Russen uns mit der Drohung mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen Angst einjagen. Der Autor sagt, dass man sich darüber keine Sorgen machen müsse, da „strenge Einsatzregeln“ aufgestellt würden. Stumpfer kann man nicht werden.

Eine letzte Anmerkung zu diesem tragischen Kreislauf von Ereignissen, der zu einem permanenten kalten Krieg und möglicherweise zu einem größeren Krieg in Europa führen wird. Die Idee der NATO-Erweiterung stammt nicht von Präsident Bill Clinton, sondern er reagierte damit auf seinen Gegenkandidaten, Senator Bob Dole, der gesagt hatte, dass er die fehlende Erweiterung nutzen würde, um Clinton zu kritisieren, dass er eine Chance verpasst habe. Weder Dole noch Clinton dachten dabei an die Interessen der USA und die amerikanische Außenpolitik, sondern an die ethnischen Stimmen in wichtigen Bundesstaaten wie Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Clinton – der Meister der Triangulation – hat also die NATO erweitert, um eine Wahl zu gewinnen, und nun wird die bevorstehende Wahl noch mehr Ungewissheit in das gesamte geostrategische Bild Europas bringen, wobei die einzige Gewissheit ist, dass die Ukraine keinen Weg zum Sieg hat.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und ‚Containing the National Security State‘ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

