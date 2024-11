https://consortiumnews.com/2024/11/07/the-palestinian-struggles-necessary-realignment/?eType=EmailBlastContent&eId=032d2076-b65f-452e-b452-94b3e6c1ef7d



Die notwendige Neuausrichtung des palästinensischen Kampfes

Von Yara Hawari

Al-Shabaka

7. November 2024

Yara Hawari reflektiert über die immensen Verluste für das palästinensische Volk seit Oktober 2023 und die Notwendigkeit, dass die Befreiungsbewegung nach dem Scheitern des Völkerrechts neue Prioritäten setzen muss.

Pro-palästinensischer Protest in Kishoreganj, Bangladesch, 13. Oktober 2023. (Abazizfahad, Wikimedia Commons, CC0)

Im Laufe des letzten Jahres hat sich Palästina auf eine Weise unwiderruflich verändert, die für viele von uns einst unvorstellbar war.

Seit Beginn des Völkermords hat das israelische Regime über 50.000 Palästinenser in Gaza getötet – eine Schätzung des palästinensischen Gesundheitsministeriums, die über 6.000 nicht identifizierte Leichen im Besitz des Ministeriums und weitere 10.000 umfasst, von denen angenommen wird, dass sie noch unter den Trümmern begraben sind. Es ist verheerend, dass einige von ihnen nie geborgen werden.

In einem im Juli im medizinischen Fachjournal The Lancet erschienenen Artikel über die Bedeutung der Erfassung der Todesopfer im Gazastreifen wurde argumentiert, dass eine konservative Schätzung der Gesamtzahl der Todesfälle in Konfliktszenarien „vier indirekte Todesfälle pro einem direkten Todesfall“ entspricht. Nach dieser Berechnung hat der Völkermord Israels seit Oktober 2023 wahrscheinlich zum Verlust von über 250.000 palästinensischen Menschenleben geführt.

Darüber hinaus befinden sich im Gazastreifen heute mehr als 42 Millionen Tonnen Schutt. Zu diesen Ruinen gehören die zerstörten Häuser, Geschäfte und die lebenswichtige öffentliche Infrastruktur vieler Menschen.

Durch die unerbittlichen israelischen Bombenangriffe wurden außerdem Hunderttausende Tonnen giftiger Staub in die Luft freigesetzt, mit lang anhaltenden und tödlichen Folgen. Achtzig Prozent der Schulen und Universitäten wurden beschädigt oder zerstört, und zum ersten Mal seit der Nakba haben palästinensische Kinder in Gaza dieses Jahr nicht mit der Schule begonnen.

Gleichzeitig haben das israelische Regime und seine Siedlergemeinschaft in den letzten 12 Monaten eine Rekordmenge an Land im Westjordanland gestohlen. Dieser Diebstahl ging mit zunehmender Gewalt gegen palästinensische Einrichtungen einher: Über 700 Menschen wurden getötet, 5.000 verletzt und Tausende weitere verhaftet, wodurch sich die Zahl der palästinensischen politischen Gefangenen auf fast 10.000 erhöht hat.

Weiter nördlich, im Libanon, hat das israelische Regime seine Angriffe ausgeweitet und innerhalb weniger Tage über eine Million Menschen vertrieben und über 1.800 Menschen getötet, darunter den Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah. Israelische Bombardierungen haben weiterhin Stadtviertel und palästinensische Flüchtlingslager aus der Luft ins Visier genommen, während die Kolonialkräfte Anfang Oktober 2024 eine Bodeninvasion begannen.

Angesichts dieser brutalen Gewalt war die Frage der Mittäterschaft noch nie so deutlich. Verbündete Regime, darunter die USA und Deutschland, haben ihre Unterstützung für Israel mit erhöhten Militärhilfepaketen und Waffenverkäufen unvermindert fortgesetzt.

Auch die meisten diplomatischen und Handelsbeziehungen des israelischen Regimes bleiben intakt, nicht nur im Westen, sondern auch in der gesamten arabischen Welt. Diese Kooperationen stellen eine eklatante Verletzung des Völkerrechts dar, das von Drittstaaten verlangt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Völkermord zu verhindern und Kriegsverbrechen nicht zu unterstützen und zu begünstigen. Gleichzeitig offenbart die Berichterstattung über den Völkermord in den Mainstream-Medien des Westens ein Muster tief verwurzelter palästinensischer Entmenschlichung.

Während Experten und politische Entscheidungsträger Israel im vergangenen Jahr häufig als unaufhaltsame Macht dargestellt haben, ist es alles andere als das. Im Gegenteil, die mächtigsten Verbündeten Israels haben nicht nur keine konkreten Schritte unternommen, um den Kolonialstaat unter Druck zu setzen, seine anhaltende und immer weiter um sich greifende Gewalt in der Region zu beenden, sondern sie waren aktive und willige Komplizen. Darstellungen der unaufhörlichen Beharrlichkeit Israels verschleiern dementsprechend nur die Mittäterschaft und Untätigkeit anderer Nationen, die eine solche Dreistigkeit weiterhin ermöglichen.

Insbesondere wurde der Weg zu Israels Völkermord in Gaza und der Eskalation seiner Aggressionen anderswo zu einem großen Teil durch die zunehmende arabische Normalisierung geebnet.

US-israelische Delegation besteigt den ersten direkten El-Al-Flug von Israels Ben-Gurion-Flughafen in die Vereinigten Arabischen Emirate, 31. August 2020. (Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem, CC BY 2.0)

Israel hat sich zwar lange Zeit als einsame Demokratie positioniert, die von allen Seiten von feindlichen Gegnern umgeben ist, doch diese Beschreibung ist sowohl historisch als auch aktuell eindeutig falsch. Tatsächlich unterhält der israelische Staat seit seiner Gründung im Jahr 1948 sowohl verdeckte als auch öffentliche Beziehungen zu verschiedenen arabischen Regimen. Diese Beziehungen haben sich im letzten Jahrzehnt auf die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Geheimdienste ausgeweitet und gipfelten in den Abraham-Abkommen von 2020.

Die formalisierten Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten haben zu einer tiefen Spaltung in der Region geführt – eine, die Israel ausnutzt, um die rassistische Vorstellung von zwei gegensätzlichen Achsen in Südwestasien zu schüren: die, die mit den „zivilisierten“ Werten des Westens in Einklang steht, und die, die der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu kürzlich als „den Fluch“ bezeichnete.

Ein anderes Bild zeigt sich an der Basis, wo die Mobilisierung von Millionen Menschen weltweit die massive Kluft zwischen der Regierungspolitik und der Bevölkerung deutlich macht. Es ist in der Tat mehr als deutlich geworden, dass es einen immer größer werdenden Konsens für die Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes vom zionistischen Siedlerkolonialismus gibt. In Städten auf der ganzen Welt kam es aus Empörung über den anhaltenden Völkermord zu regelmäßigen Demonstrationen, Mahnwachen, Sitzstreiks und zivilem Ungehorsam. Auch Universitätsgelände waren Schauplätze von Konfrontationen, bei denen Studenten und Lehrkräfte die Verwaltungen aufforderten, die Beziehungen zu mitschuldigen Institutionen abzubrechen und sich von mitschuldigen Investitionen zu trennen.

Auch in Ländern in der Region, die näher an Palästina liegen, kam es zu einer anhaltenden Mobilisierung der Bevölkerung – oft unter Missachtung der örtlichen Behörden. In Jordanien beispielsweise wimmelt es auf den Straßen von Protesten, die aus Solidarität mit den Palästinensern und gegen die Komplizenschaft des Landes mit dem israelischen Regime gerichtet sind. Diese rührt aus dem Friedensabkommen von Wadi Araba von 1994 [Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien] her und erstreckt sich auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel und die militärische Unterstützung durch die USA.

Der jordanische König Hussein (links) und der israelische Premierminister Yitzhak Rabin (rechts) unterzeichnen am 25. Juli 1994 den jordanisch-israelischen Friedensvertrag; US-Präsident Bill Clinton (Mitte). (Pressebüro von Israel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

In Ägypten haben ebenfalls kleine, aber kraftvolle Demonstrationen stattgefunden, bei denen die Demonstranten die direkte Beteiligung der Regierung an der Belagerung des Gazastreifens verurteilten. In der gesamten arabischen Welt stellen die Menschen zunehmend einen direkten Zusammenhang zwischen der imperialen Präsenz der USA in der Region, dem zunehmenden Autoritarismus und der Unterdrückung des palästinensischen Volkes her. Eine befreite Zukunft ins Auge fassen

Die Bilanz dieser unfassbaren Verwüstung ist eine Herausforderung für sich, insbesondere da sowohl der Völkermord Israels in Gaza als auch der Angriff auf den Libanon andauern und die Region am Rande eines noch größeren Krieges zu stehen scheint. Über die Vergangenheit und Gegenwart hinaus liegt jedoch eine noch größere, aber notwendige Aufgabe: über diesen gegenwärtigen Moment hinaus an eine Zeit zu denken, in der die zionistische Siedlerkolonialherrschaft kein Merkmal des palästinensischen Lebens mehr ist, und sich Wege vorzustellen, um die Kluft zwischen der Gegenwart und dieser radikal anderen Zukunft zu überbrücken.

Dieser Praxis stehen zahlreiche Hindernisse im Weg. Die anhaltenden Tragödien und die Gewalt, mit denen Palästinenser täglich konfrontiert sind, gehören vielleicht zu den größten Hindernissen für die Zukunftsvision, wobei die Menschen in Gaza weiterhin die Hauptlast der Gewalt durch die zionistischen Siedlerkolonien tragen. Für viele hat das grundlegende Überleben zwangsläufig Vorrang, und es scheint eine unmögliche, wenn auch privilegierte Aufgabe zu sein, sich Gedanken über Visionen einer befreiten palästinensischen Zukunft zu machen.

Ein weiteres Hindernis für diese Bemühungen besteht darin, dass die Parameter dessen, was für eine palästinensische Zukunft möglich und machbar ist, seit langem von denen bestimmt werden, deren Politik und Werte der Befreiung Palästinas zuwiderlaufen.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde den Palästinensern gesagt, sie sollten sich ihre Zukunft im Rahmen der Zweistaatenlösung vorstellen, in der ihre kollektiven und individuellen Rechte eingeschränkt sind und eine verkürzte Form der Autonomie als Souveränität getarnt wird.

Die palästinensische Führung ihrerseits kapitulierte vor diesen Parametern im Gegenzug für ein paar Krümel Macht und verwandelte einen antikolonialen Befreiungskampf in ein Projekt zum Aufbau eines Staates. Für viele Drittstaaten war die Erzählung von der Zweistaatenlösung ein bequemer Vorwand, der die fortgesetzte Kolonisierung palästinensischen Landes effektiv ermöglichte.

Anfang 2020 wurde unter Palästinensern und Verbündeten erneut zum Handeln aufgerufen, wobei die dringende Notwendigkeit betont wurde, sich eine Befreiung vorzustellen und einen Weg in eine radikal andere Zukunft zu beschreiten. In Anlehnung an die Traditionen und Stipendien anderer indigener Völker, die von der Kolonialisierung bedroht sind, zielten diese Bemühungen und Arbeiten darauf ab, Raum für die Ausarbeitung eines Entwurfs für eine Zukunft frei von kolonialer Herrschaft zu schaffen. Seitdem mussten die Palästinenser eine globale Pandemie, die Niederschlagung populärer und einigender Bewegungen und den anhaltenden Völkermord in Gaza überstehen.

Doch die Aufgabe, sich etwas vorzustellen, bleibt so dringend wie eh und je. Das vergangene Jahr macht eine Neuordnung der Prioritäten der Bewegung erforderlich, um zur Praxis der Zukunftsplanung zurückzukehren. In Anbetracht dessen, dass es sich bei diesen Bemühungen um ein langfristiges Engagement handelt, das keine kurzfristigen Gewinne abwirft, spiegeln die folgenden Schritte Richtungen wider, die dazu beitragen können, Möglichkeiten für die Vorstellungskraft der Palästinenser zu eröffnen:

Dezentrierung des Völkerrechts

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, stimmte am 20. Februar gegen die Resolution Algeriens zum Waffenstillstand in Gaza. (UN Photo/Manuel Elías)

In den letzten zwei Jahrzehnten haben bedeutende Teile der palästinensischen Zivilgesellschaft und der breiteren Solidaritätsbewegung das Völkerrecht in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Für viele hat der anhaltende Völkermord in Gaza jedoch einen tiefgreifenden Einfluss auf die wahrgenommene Macht des internationalen Rechtssystems gehabt und seine tiefgreifenden institutionellen Vorurteile deutlich gemacht.

Israel hat die Bestimmungen der Genfer Konventionen in Bezug auf Kriegsführung und Besatzung systematisch verletzt, und der Internationale Gerichtshof (IGH) hat festgestellt, dass der Staat im vergangenen Jahr plausible Akte des Völkermords in Gaza begangen hat.

Dennoch haben die USA, Großbritannien und andere diese Verstöße nicht nur heruntergespielt und missachtet, sondern auch aktiv Versuche blockiert, Israel über verfügbare Rechtswege zur Verantwortung zu ziehen. Der Völkermord in Gaza hat daher nur das unterstrichen, was viele schon lange wissen: Das Völkerrecht erfordert den politischen Willen der Staaten, es durchzusetzen und Mechanismen zur Rechenschaftspflicht geltend zu machen. Darüber hinaus bedeutet die westliche Hegemonie in den Vereinten Nationen, dass das Leben einiger Menschen als wertvoller angesehen wird als das anderer. Dies wurde durch die internationale Reaktion auf die Ukraine inmitten der russischen Invasion im Vergleich zu der auf Gaza par excellence demonstriert.

Während Rechtsaktivisten innerhalb des internationalen Rechtssystems einige Erfolge für den palästinensischen Kampf erzielen können, ist es klar, dass das palästinensische Volk weder Rechenschaftspflicht noch Befreiung durch UN-Resolutionen erreichen wird. Das Völkerrecht muss daher als Rahmen dezentralisiert und lediglich als eine von vielen Taktiken im Werkzeugkasten des Widerstands betrachtet werden, nicht als der Werkzeugkasten selbst.

Neuorientierung auf die Völker des globalen Südens

Für viele Menschen im östlichen Mittelmeerraum und im globalen Süden war es nie eine theoretische oder rhetorische Übung, sich für den Kampf der Palästinenser einzusetzen. Vielmehr wurde dieses Engagement lange Zeit als Praxis verstanden, wobei die Befreiung Palästinas als notwendiger Bestandteil für einen radikalen Wandel weltweit angesehen wurde.

Während der ägyptischen Revolution sagten Aktivisten oft, der Weg nach Jerusalem führe über Kairo. Zu ihnen gehörte Alaa Abd El Fattah, ein ägyptischer Schriftsteller und politischer Gefangener. Abd El Fattah gehört zu einer Generation von Ägyptern, die mit Bildern von Palästinensern aufwuchsen, die sich während der Zweiten Intifada gegen die Besatzung auflehnten. Die Studentendemonstrationen zur Unterstützung des palästinensischen Aufstands mündeten schließlich in die Bewegung, die 2011 zur ägyptischen Revolution führen sollte. Im Jahr 2021 schrieb Abd El Fattah, dass für ihn und viele andere seiner Generation die Wurzeln der Revolution in Palästina lagen.

Abd El-Fattah auf dem Tahrir-Platz in Kairo während des Aufstands 2014. (Lilian Wagdy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Abd El Fattahs Erkenntnisse spiegeln eine in der gesamten Region weit verbreitete Auffassung wider: Die Freiheit der Palästinenser ist untrennbar mit der Freiheit aller Gemeinschaften unter autoritärer Herrschaft verbunden, deren Regime in erster Linie kolonialen und imperialen Interessen dienen. Für das eine zu kämpfen bedeutet, für das andere zu kämpfen.

Diese Verbindung im gemeinsamen Widerstand erstreckt sich über die arabische Welt hinaus auf andere Gemeinschaften des globalen Südens, von Algerien über Südafrika bis hin zu den Ureinwohnern von Turtle Island.

Die südafrikanische Regierung beispielsweise brachte die Anklage des Völkermords gegen das israelische Regime im Dezember 2023 vor den Internationalen Gerichtshof. Im April 2024 weitete Nicaragua den Rechtsstreit aus und reichte Klage gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord ein.

Es ist nun dringend erforderlich, dass wir proaktiv daran arbeiten, den palästinensischen Kampf wieder in einem Rahmen zu verankern, der sich am Globalen Süden orientiert. Dazu müssen wir davon abrücken, Solidaritätsbemühungen mit Menschen in Positionen der suprematistischen Macht zu priorisieren, und stattdessen auf den kollektiven Machtaufbau mit anderen kolonisierten und marginalisierten Gemeinschaften hinarbeiten.

Aufbau der Infrastruktur für dekoloniale Vorstellungen

Palästinensischer Schlüssel – Symbol des Rückkehrrechts – über dem Eingang zum Flüchtlingslager Aida in der Nähe von Bethlehem, 2018. (Jj Mtp, Wikimedia Commons, CC0)

Damit eine dekoloniale Vorstellungskraft in großem Maßstab gedeihen kann, benötigt die palästinensische Gesellschaft eine Infrastruktur, die einen solchen kollektiven Prozess ermöglicht und wertschätzt, sowie die präfigurative Praxis, mit diesen Zukunftsvisionen in der Gegenwart zu experimentieren.

Eine kraftvolle palästinensische Geschichte dieser Praxis – in der Vorstellungskraft und Experimentierfreude zusammenkommen – existiert bereits. Die Einheitsintifada 2021 hat beispielsweise in Echtzeit gezeigt, wie es aussieht, wenn die Fragmentierung überwunden und eine Version der Einheit verkörpert wird, die ein Großteil der palästinensischen Gesellschaft seit langem fordert. Dies wurde durch das Manifest für Würde und Hoffnung veranschaulicht, das das einzigartige Ziel forderte, „die palästinensische Gesellschaft in all ihren verschiedenen Teilen wiederzuvereinigen; unseren politischen Willen und unsere Mittel des Kampfes wiederzuvereinigen, um dem Zionismus in ganz Palästina entgegenzutreten“. Mit anderen Worten: Das Manifest trat für die Nicht-Teilung als einzigen Rahmen ein, um die kolonialen Möglichkeitsparameter in Frage zu stellen.

Im vergangenen Jahr haben Protestcamps auf Universitätsgeländen ebenfalls gezeigt, welch entscheidende Rolle beanspruchte Räume bei diesen Bemühungen spielen. Dort demonstrierten Studierende, wie dekolonialer, partizipativer Wissensaustausch aussehen kann und sollte, und grenzten sich damit von den vorherrschenden Wissensparadigmen ab, die auf weißer Vorherrschaft und der Auslöschung der indigenen Bevölkerung basieren.

Heute ist es unerlässlich, dass die Bewegung auf diesen Errungenschaften der Vergangenheit aufbaut und Ressourcen für Initiativen bereitstellt, die radikales Denken und präfigurative Erkundung ermöglichen. Dies kann auf verschiedenen Ebenen geschehen, von der Organisation der Bevölkerung über die Neuausrichtung der Politik bis hin zu neuen Ansätzen in der Bildung. Dadurch wird das kollektive Verständnis dafür erweitert, was möglich ist, der Boden für eine befreite Zukunft bereitet und die Fähigkeiten geschärft, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlich sind.

Yara Hawari ist Co-Direktorin von Al-Shabaka. Zuvor war sie als Fellow für Palästina-Politik und leitende Analystin tätig. Yara hat an der University of Exeter in Nahostpolitik promoviert, wo sie verschiedene Bachelor-Kurse unterrichtete und weiterhin als ehrenamtliche Forschungsstipendiatin tätig ist.

Dieser Artikel stammt von Al-Shabaka.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

