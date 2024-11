https://www.palestinechronicle.com/surpassing-world-war-ii-figures-israel-dropped-over-85000-tonnes-of-bombs-on-gaza/



Zahlen, die den Zweiten Weltkrieg übertreffen – Israel hat über 85.000 Tonnen Bomben auf Gaza abgeworfen

7. November 2024

Israel führt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza durch. (Foto: Mahmoud Ajjour, Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Diese Bomben haben die Umweltkomponenten schwer beschädigt und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Menschen und Wildtieren dar.

Das israelische Militär hat seit Oktober 2023 über 85.000 Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen und damit die Menge an Sprengstoff, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, übertroffen, wie die Umweltqualitätsbehörde mitteilte.

In einer Erklärung, die anlässlich des Internationalen Tages der Vereinten Nationen zur Verhinderung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten veröffentlicht wurde, betonte die palästinensische Organisation, dass „der anhaltende israelische Beschuss des Gazastreifens zur Zerstörung riesiger landwirtschaftlicher Flächen und zur Kontaminierung des Bodens mit giftigen Chemikalien geführt hat, die die Landwirtschaft für Jahrzehnte behindern werden“.

Die Organisation wies darauf hin, dass „die Menge die Menge übersteigt, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde“, und fügte hinzu, dass das israelische Militär eine Reihe von Waffen und Munition einsetzte, insbesondere weißen Phosphor, der nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über bestimmte konventionelle Waffen völkerrechtlich verboten ist.

Diese Angriffe haben die Umweltkomponenten schwer beschädigt und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Menschen und Wildtieren dar.

Wasserverschmutzung

Die Organisation gab außerdem an, dass Schäden an der Wasserinfrastruktur dazu geführt haben, dass verschmutztes Wasser in Grundwasserreservoirs gelangt ist, was eine Gesundheits- und Umweltkatastrophe ankündigt, die die Bewohner für Generationen zu gefährden droht.

Ende April berichtete der in Genf ansässige Euro-Med Human Rights Monitor, dass Israel Schätzungen zufolge „zusätzlich zu seinen Planierraupen mehr als 70.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen hat, wodurch alle Gebäude in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer östlich und nördlich des Streifens zerstört wurden, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen.“

Im September berichtete Euro-Med, dass israelische Kampfflugzeuge um Mitternacht drei in den USA hergestellte 900 kg schwere MK-84-Bomben auf ein Zeltlager im Gebiet al-Mawasi in Khan Yunis abwarfen, als die Zivilisten schliefen.

UN-Bericht

Laut einer vorläufigen Bewertung, die im Juni vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) veröffentlicht wurde, sind die Umweltauswirkungen des israelischen Krieges auf Gaza beispiellos. Schätzungsweise 39 Millionen Tonnen Schutt wurden durch den Konflikt verursacht.

Die vorläufige Bewertung ergab, dass der Krieg „die jüngsten, wenn auch begrenzten Fortschritte bei den Umweltmanagementsystemen des Gazastreifens zunichte macht“. Dazu gehörten die Entwicklung von Wasserentsalzungs- und Abwasserbehandlungsanlagen, ein rasches Wachstum der Solarenergie und Investitionen in die Wiederherstellung des Küstenfeuchtgebiets Wadi Gaza.

In den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens wurden Munition, die Schwermetalle und explosive Chemikalien enthielt, eingesetzt, wodurch Boden und Wasserquellen kontaminiert wurden, heißt es in dem Bericht.

Dies stellte ein Risiko für die menschliche Gesundheit dar, das noch lange nach Beendigung der Feindseligkeiten bestehen bleiben wird, wobei nicht explodierte Kampfmittel insbesondere für Kinder ein ernstes Risiko darstellen.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich einer Resolution des UN-Sicherheitsrats widersetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 43.469 Palästinenser getötet und 102.561 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. In israelischen Medien wurden Berichte veröffentlicht, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Hungersnot und Vertreibung

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, MEMO)

