Die Presse und das Weiße Haus zur Rechenschaft ziehen: Solomons Nachwort zum Gaza-Krieg

Rezension von Marcy Winograd

4. September 2024

In Norman Solomons neuem Nachwort zur Taschenbuchausgabe seines Buches War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (Wie Amerika den menschlichen Tribut seiner Militärmaschinerie verheimlicht) kritisiert der Autor das Weiße Haus für die Bewaffnung eines Völkermordes mit Hilfe einer nachlässigen Presse. Solomon verfolgt die Ereignisse nach den Tötungen und Entführungen von Israelis durch die Hamas am 7. Oktober, wenige Monate nach der Veröffentlichung des Buches im Hardcover. Im 31-seitigen Nachwort wird die Biden-Administration der Mittäterschaft an Israels Völkermord beschuldigt, ein Horror, der durch die Medienstenographen des Pentagons begünstigt wurde, die Kriegsverbrechen der USA und Israels vertuschten, ignorierten oder zu wenig darüber berichteten.

Als geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy legt Solomon Wert auf eine wahrheitsgetreue Berichterstattung – eine Seltenheit in einem Land, in dem die Presse es versäumt, über Militärbudgets in Höhe von fast einer Billion Dollar zu berichten, die dringende Bedürfnisse im eigenen Land unterschlagen, obwohl die Amerikaner nur einen Gehaltsscheck von Verzweiflung oder gar Obdachlosigkeit entfernt sind.

Solomons luzides Nachwort: Der Gaza-Krieg entlarvt die Lügen, Halbwahrheiten, Auslassungen und Schwenkungen von Präsident Biden, Außenminister Antony Blinken und dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, während sie die „unbeabsichtigte“ Tötung und Verwundung von Zehntausenden von Gaza-Bewohnern beklagen, die meisten davon Frauen und Kinder, die nichts mit dem 7. Oktober zu tun hatten.

„Nach zehn Wochen des Gemetzels war es am 12. Dezember eine große Neuigkeit, als Biden sich dazu durchrang, seinen Unmut über Israels ‚wahllose Bombardierung‘ zu äußern“, schreibt Solomon und erklärt, dass während dieser Zeit ein doppelzüngiger Biden “enorme US-Lieferungen von Waffen und Munition an Israel – einschließlich Ein-Tonnen-Bomben – genehmigte und beschleunigte, damit die wahllose Bombardierung fortgesetzt werden konnte.“

Solomons Ergänzung zu seinem „War Made Invisible“ erzählt die Wahrheit in erschütternden Details und spiegelt das Engagement des Autors für Genauigkeit im Journalismus und im politischen Diskurs wider. Eine Sammlung von Solomons „Media Beat“-Kolumnen, die von 1992 bis 2009 veröffentlicht wurden, wurde mit dem George Orwell Award for Distinguished Contribution to Honesty and Clarity in Public Language ausgezeichnet. Solomons scharfe Analyse und vernichtende Kritik an der Außenpolitik sind auch die Markenzeichen seiner anderen Bücher, darunter War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death und Target Iraq: What the News Media Didn’t Tell You (gemeinsam mit dem Auslandskorrespondenten Reese Erlich verfasst), das im Januar 2003 veröffentlicht wurde, zwei Monate bevor der damalige Präsident George W. Bush die Invasion und Besetzung des Irak befahl.

In Afterword: The Gaza War (Nachwort: Der Gaza-Krieg) beweist Solomon ein Händchen für Erzählungen und bietet eine erschreckende Momentaufnahme von Bidens gefühlloser Distanz zum Leid in Gaza. Solomon beschreibt, wie der Präsident Ende Februar einen Fototermin in einer Eisdiele in der Nähe des Rockefeller Centers organisierte, bei dem Biden über die Aussichten auf einen Waffenstillstand nachdachte. „Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nah dran sind, nah dran sind, aber noch nicht fertig sind“, sagt Biden der Presse, bevor er mit seiner Eistüte in der Hand davonschlendert.

In der Zwischenzeit, so der Autor, dauerte es fünf Monate nach Israels Amoklauf, bis eine willfährige Washington Post endlich berichtete, dass die USA in der Lage waren, Israel heimlich mehr als 100 separate Waffentransfers ohne öffentliche Debatte zu liefern, da die Transfers unter der Dollarschwelle lagen, die eine Benachrichtigung und Genehmigung des Kongresses erfordert.

Offensichtlich konnte die Biden-Regierung aus dem Kaffeesatz lesen – die Mehrheit der Amerikaner wollte ein Ende des Tötens – und so wurden die Waffen im Stillen geliefert, damit die Öffentlichkeit nicht mit Steinen auf das Weiße Haus oder mit einem Schuh auf Präsident Biden werfen konnte. Schließlich, so Solomon, lieferten die USA 80 % der importierten Waffen an Israel, um Krankenhäuser, Schulen, UN-Flüchtlingszentren und so genannte „sichere“ Zonen im Gazastreifen zu bombardieren, in die das israelische Militär Zehntausende von Palästinensern auf der Flucht schickte.

Leser, die sich an Geschichten der New York Times über individuelles palästinensisches Leid erinnern, mögen Solomon als zu hart gegenüber den Konzernmedien und ihren Gastkommentatoren beurteilen, aber diese Geschichten, so stellt Solomon fest, gaben dem Weißen Haus selten die Schuld, weil „… die Erzählungen über die Katastrophe wenig Eifer für die Erforschung der Kausalität zeigten – vor allem, wenn die Spur zum US-Establishment der ‚nationalen Sicherheit‘ führte.“

Entweder wussten die Konzernmedien von der Schuld der Biden-Regierung oder sie wollten es nicht wissen – beides ist verachtenswert.

Bei der Untersuchung der Komplizenschaft der Massenmedien erinnert Solomon an die Ergebnisse von The Intercept: Die Berichterstattung der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times über die ersten sechs Wochen des Krieges verharmloste das Leiden der Palästinenser, wobei die Redakteure und Reporter 60:1 den Begriff „Schlachtung“ verwendeten, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern zu charakterisieren, und 125:2 „Massaker“, um die Ermordung von Israelis gegenüber Palästinensern zu beschreiben.

Solomon, Mitbegründer der Antikriegs-Basisorganisation RootsAction.org, wirft der Presse vor, sie ignoriere, dass Israel mit weißem Phosphor beladene Artilleriegranaten auf Zivilisten in Gaza abfeuert. Weißer Phosphor kann seine Opfer bis auf die Knochen verbrennen, dazu führen, dass sie krampfhaft blinzeln, bis sie blind sind oder nach Luft ringen, bevor sie an Erstickung sterben.

Skeptikern bietet Solomon zahlreiche Beispiele für die Voreingenommenheit der Medien, darunter das Versäumnis der Presse, über die Erklärung von UN-Experten zu berichten, die im März 2024 eine Erklärung abgaben: „Israel lässt die palästinensische Bevölkerung in Gaza seit dem 8. Oktober absichtlich hungern. Jetzt zielt es auf Zivilisten, die humanitäre Hilfe suchen, und auf humanitäre Konvois.“

Die inspirierendsten Passagen – die Seiten, die unser Vertrauen in die Reporter auf der Gehaltsliste der großen Medien wiederherstellen – beschreiben, wie mutige Journalisten, einschließlich derer von CNN, ihr Leben und ihre Karriere riskierten, um über Israels Bombardierung und Aushungerung von mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen zu berichten, von denen neun von zehn Binnenvertriebene sind, wo „das Trauma in Palästina kollektiv und andauernd ist“, so der Vorsitzende der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium.

Solomon berichtet uns, dass Reporter einiger der größten Nachrichtenagenturen – Associated Press, Washington Post, Bloomberg, McClatchy, Chicago Tribune – im November 2023 einen Brief unterzeichneten, in dem sie ihre Arbeitgeber wegen „entmenschlichender Rhetorik, die dazu dient, die ethnische Säuberung Palästinas zu rechtfertigen“, anprangerten. Einen Monat später äußerte das Komitee zum Schutz von Journalisten seine Besorgnis über das Vorgehen des israelischen Militärs gegen Journalisten und ihre Familien und verwies auf einen Journalisten, der getötet wurde, weil er ein Presseabzeichen trug, sowie auf andere Journalisten, deren Familien von den israelischen Streitkräften (IDF) bedroht wurden.

Unter Bezugnahme auf einen Bericht in The Guardian schreibt Solomon über interne Meinungsverschiedenheiten bei CNN, wo Reporter, darunter die erfahrene Star-Korrespondentin Christiane Amanpour, die redaktionelle Politik anprangerten, die eine schändliche Wiederholung israelischer Propaganda und eine Zensur palästinensischer Stimmen forderte, was einem „journalistischen Fehlverhalten“ gleichkam.

Unterteilt in Abschnitte, gespickt mit Nachrichtenzitaten und einer Befragung des Verteidigungsministers durch den Kongress, bietet Solomons Nachwort eine seltene und wertvolle Synthese der Ereignisse und Zusammenhänge nach dem 7. Oktober.

Präsidenten können mit Völkermord davonkommen, solange die Presse ihnen einen Freifahrtschein gibt.

Aufbauend auf den Themen seines Buches War Made Invisible enthüllt Solomon den menschlichen Tribut einer imperialen US-Außenpolitik. Die neue Ausgabe mit Nachwort: Der Gaza-Krieg ist ein Muss für politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Aktivisten und alle, die sich fragen, wie Kriegsverbrecher im Weißen Haus Krokodilstränen weinen können, die als echte Qualen durchgehen.

—————

Marcy Winograd ist Co-Produzentin von CODEPINK Radio und Co-Moderatorin von CODEPINK Congress, einer zweiwöchentlichen Sendung zur US-Außenpolitik.

Übersetzt mit Deepl.com

