Die Rückkehr von Donald dem Zerstörer

Melvin Goodman

24. Januar 2025

Unsere Beschäftigung mit der Politik, den Richtlinien und der Propaganda von Donald Trump unterschätzt die zentrale Frage seiner Präsidentschaft: Ist Donald Trump psychisch in der Lage, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein? In Trumps erster Amtszeit warnten Psychiater und Psychologen, dass unser gefährlich gestörter Präsident eine Bedrohung für die nationale und internationale Sicherheit darstelle. Das unberechenbare Verhalten Trumps als Kandidat in den Jahren 2015–2016 und als Präsident in den Jahren 2017–2021 führte zu dem ethischen Grundsatz, der als „Warnpflicht“ vor der von ihm ausgehenden Gefahr bekannt ist.

Trumps bösartiger Narzissmus war in seiner ersten Amtszeit bereits weit verbreitet, als er behauptete, er wisse mehr als jeder andere und nur er könne unsere Probleme lösen. Trumps Verteufelung der Presse und seiner Gegner sowie sein Umgang mit Minderheiten und Einwanderungsfragen deuteten auf Paranoia hin. Seine Trennung von Einwandererfamilien zeigte den Mangel an Empathie, der mit Narzissmus einhergeht. Sein Mangel an Impulskontrolle war besonders besorgniserregend in einem nuklearen Zeitalter, in dem es keine wirklichen Kontrollen und Gegenkontrollen für die Rolle eines Oberbefehlshabers in Bezug auf den Einsatz von Atomwaffen gibt. Es ist die Kombination aus Paranoia und Impulskontrolle, die am besorgniserregendsten ist, weil sie zu destruktiven Handlungen führen kann.

Aufgrund seiner Leistung als Präsident sah sich Trump einer ungewöhnlich starken öffentlichen Kritik von seinen eigenen Mitarbeitern ausgesetzt, darunter Stabschef John Kelly, Außenminister Rex Tillerson, Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster und sogar der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste Dan Coats. Die Kritik von Tillerson, McMaster und Coats kostete sie ihre Jobs und sie wurden damals durch Loyalisten ersetzt, wie Mike Pompeo im Außenministerium, John Bolton im Nationalen Sicherheitsrat und John Ratcliffe als Direktor des Nationalen Geheimdienstes. Die meisten seiner Ernennungen aus der ersten Amtszeit weigerten sich, seine Bemühungen um eine zweite Amtszeit zu unterstützen. In seiner zweiten Amtszeit wird Trump nicht mit Loyalitätsfragen konfrontiert sein, da seine derzeitigen Mitarbeiter ihm ausnahmslos die Treue geschworen haben.

In seiner ersten Amtszeit erklärte Trump der Regierungsführung, den Geheimdiensten, der Rechtsprechung, der Diplomatie, der Strafverfolgung, dem öffentlichen Dienst und der Faktenfindung, insbesondere in der Wissenschaft, den Krieg. Aber es gab „Erwachsene im Raum“, die in der Lage waren, seine schlimmsten Impulse in Frage zu stellen und sogar zu mäßigen. Dieses Mal wird es keine „Erwachsenen im Raum“ geben, da Trump Personen ernannt hat, die ebenfalls ungestüm und autoritär sind. Die Vision von „America First“ prägte Trumps erste und zweite Antrittsrede. Dieses Mal behauptete Trump auch, dass ihn eine göttliche Intervention vor der Kugel eines Attentäters bewahrt habe, damit er „Amerika wieder großartig machen“ könne.

Trump erklärte, dass er am ersten Tag ein Diktator sein würde, und er hielt sein Wort. Zusätzlich zur Begnadigung von 1.600 Kriminellen, die an den Unruhen vom 6. Januar beteiligt waren, erließ Trump eine verfassungswidrige Einwanderungsverordnung, die die Staatsbürgerschaft von Geburt an verweigert, was einen Verstoß gegen den 14. Trump stellte auch die Anordnung aus seiner ersten Amtszeit wieder her, die eine neue Klassifizierung für Bundesbeamte – Schedule F – schuf, die den Schutz des öffentlichen Dienstes beenden und es ihm ermöglichen würde, Zehntausende von der Gehaltsliste des Bundes zu streichen.

Besonders gefährdet sind hochrangige Beamte des Justizministeriums und der Central Intelligence Agency. Am ersten Tag ersetzte Trump die Leiter von drei der wichtigsten US-Staatsanwaltschaften und entließ außerdem wichtige Karrierebeamte in den wichtigsten Abteilungen des Justizministeriums. Dies markierte den Beginn der Militarisierung des Justizministeriums. Diese Schritte deuten auf die demokratische Krise hin, mit der die Nation durch einen neuen Direktor des Federal Bureau of Investigation (Kash Patel) mit einer Feindesliste und eine neue Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes (Tulsi Gabbard), die darauf bedacht ist, ihre Loyalität gegenüber Donald Trump zu beweisen, konfrontiert ist. Patel und Gabbard müssen noch bestätigt werden.

In der Zwischenzeit haben Trumps Ernannte bereits Schritte unternommen, die von kontraproduktiv bis einfach nur kleinlich reichen. Der neue nationale Sicherheitsberater Michael Waltz, der nicht vom Kongress bestätigt werden muss, ordnete am 20. Januar um 12 Uhr mittags an, dass alle Mitarbeiter den Lagezentrum des Weißen Hauses verlassen sollten, noch bevor Trump seinen Amtseid abgelegt hatte. Der Lagezentrum wird von mehr als hundert Mitarbeitern besetzt, die keine politischen Kandidaten sind. Viele von ihnen sind von den Geheimdiensten ausgeliehen, um sich mit sensiblen internationalen Krisenherden zu befassen. Aufgrund des Befehls von Waltz werden sie nicht in der Lage sein, das neue Personal zu informieren. Vermutlich war dies Waltz‘ Art, dem neuen Präsidenten seine Treue zu demonstrieren.

Eine besonders kleinliche Handlung war die Entfernung des Porträts von General Mark Milley aus dem prestigeträchtigen E-Ring-Flur des Pentagons, in dem sich Porträts aller ehemaligen Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff befinden. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem der ehemalige Präsident Joe Biden Milley begnadigt hatte. Trump hat angedeutet, dass Milley wegen Hochverrats hingerichtet werden könnte, weil er seinen chinesischen Amtskollegen angerufen und ihm versichert hatte, dass die Vereinigten Staaten nach dem Aufstand vom 6. Januar „zu 100 Prozent stabil“ seien. Das Pentagon weigert sich zu sagen, wer die Entfernung von Milleys Porträt angeordnet hat, was bei hochrangigen Generälen und Admirälen die Befürchtung aufkommen lässt, dass bald eine massive Umstrukturierung ansteht. Pete Hegseth, der noch auf seine Bestätigung wartet, hat bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass es zu viele Vier-Sterne-Generäle und -Admiräle gibt und dass niemand über einer Überprüfung steht. Wie Waltz und Patel wird auch Hegseth darauf bedacht sein, seine Loyalität gegenüber Trump zu beweisen.

Die Tatsache, dass Trumps verstörende Antrittsrede am Feiertag zu Ehren von Dr. Martin Luther King gehalten wurde, verstärkt die Besorgnis, die so viele von uns empfinden. Rechtsstaatlichkeit bedeutet Donald Trump nichts, der sich offenbar dafür einsetzt, langjährige Traditionen und Institutionen zu brechen. Trumps Vorstellung von Recht und Ordnung besteht darin, Aufständische zu begnadigen, die damit gedroht haben, Vizepräsident Mike Trump zu töten.

Die Tatsache, dass er eine loyale MAGA-Anhängerschaft hat, eine Republikanische Partei, die jede seiner Bewegungen unterstützt, und einen gefügigen Obersten Gerichtshof, deutet auf die Entstehung weit weniger demokratischer Vereinigter Staaten von Amerika hin. Eine der grundlegenden Fragen in der Geschichtswissenschaft ist, ob einzelne Führungspersönlichkeiten die Geschichte prägen oder ob historische Kräfte einzelne Führungspersönlichkeiten prägen. Ich glaube, dass wir bald eine Antwort auf dieses Dilemma erhalten werden, und sie wird nicht beruhigend sein.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Staatslehre an der Johns Hopkins University. Der ehemalige CIA-Analyst ist Autor von „Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA“ und „National Insecurity: The Cost of American Militarism“. und ein Whistleblower bei der CIA. Seine neuesten Bücher sind „American Carnage: „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und ‚Containing the National Security State‘ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der nationale Sicherheitskolumnist für counterpunch.org.

