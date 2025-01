https://www.aljazeera.com/news/2025/1/24/who-are-the-female-israeli-soldiers-being-released-by-hamas



Wer sind die israelischen Soldatinnen, die von der Hamas freigelassen werden?

Von Simon Speakman Cordall

Veröffentlicht am 24. Januar 2025

Am Samstag soll im Rahmen eines Waffenstillstands eine zweite Runde von Gefangenen zwischen der Hamas und Israel ausgetauscht werden.

Polizeikräfte geraten mit einem Demonstranten aneinander, als sich Familien und Unterstützer von im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Gefangenen am 2. September 2024 in Tel Aviv, Israel, für deren Freilassung versammeln [Jack Guez/AFP]

Die Namen der vier israelischen Soldatinnen, die am Samstag gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden, wurden von der Hamas veröffentlicht.

Dies ist der zweite Austausch dieser Art, der im Rahmen der ersten beiden Phasen eines in diesem Monat vereinbarten dreistufigen Waffenstillstands stattfinden soll.

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy und Liri Albag wurden alle am 7. Oktober 2023 bei Angriffen der Hamas auf Armeeposten und Dörfer im Süden Israels gefangen genommen. Sie werden nun gegen 200 der rund 1.800 palästinensischen Gefangenen ausgetauscht, die während der ersten sechswöchigen Phase des Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel, der am Sonntag in Kraft trat, auf ihre Freilassung aus israelischen Gefängnissen warten.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens erklärte sich Israel bereit, in der ersten Phase des Waffenstillstands 50 palästinensische Gefangene für jeden israelischen Soldaten, der im Gazastreifen festgehalten wird, und 30 für jede der anderen weiblichen Gefangenen freizulassen. Die übrigen Gefangenen werden in der zweiten Phase des Abkommens freigelassen, für die die Verhandlungen am 4. Februar beginnen sollen.

In einer dritten Phase sollen der Wiederaufbau und die langfristige Regierungsführung in Gaza im Mittelpunkt stehen.

Was wissen wir über die israelischen Soldatinnen, die freigelassen werden sollen?

Ariev, 20, diente zum Zeitpunkt ihrer Entführung auf der Nahal-Oz-Armeebasis, etwa 1 km (0,6 Meilen) von der Grenze zu Gaza entfernt. In der Hoffnung, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, die nach Ansicht vieler Familien der Gefangenen ihre Freilassung hinauszögerte, veröffentlichten ihre Eltern im Juli ein Bild, das ihnen von der Hamas zur Verfügung gestellt wurde und angeblich Ariev während ihrer ersten Tage in Gefangenschaft zeigt.

Auf dem undatierten Bild ist Ariev zu sehen, wie sie mit verbundenem Kopf neben Albag, Agam Berger und Gilboa sitzt, die ebenfalls einen Verband am Kopf hatten.

Die prominente palästinensische Gefangene Khalida Jarrar, eine Persönlichkeit der Volksfront für die Befreiung Palästinas, wird nach ihrer Entlassung aus einem israelischen Gefängnis am 20. Januar 2025 in der besetzten Stadt Beitunia im Westjordanland außerhalb von Ramallah von Gratulanten begrüßt [Zain Jaafar/AFP]

Später wurde sie von ihren Eltern anhand eines Videos identifiziert, das an diesem Tag von der Hamas auf Telegram veröffentlicht wurde. Ihre Entführung wurde etwa 48 Stunden später vom israelischen Militär bestätigt.

Die 20-jährige Gilboa befand sich ebenfalls auf der Nahal-Oz-Basis. Gilboa war in einem von der Hamas im Juli veröffentlichten Video zu sehen, in dem sie an die israelische Regierung appellierte, sie und die anderen Gefangenen nach Hause zu bringen.

Levy, die zum Zeitpunkt ihrer Entführung 19 Jahre alt war und jetzt 20 ist, hatte gerade ihren Militärdienst begonnen, als die Hamas angriff, zitierte die BBC ihre Mutter. Stunden nach ihrer Entführung erschien sie in einem Hamas-Video, das zeigte, wie sie in einen Jeep verfrachtet wurde.

Die 19-jährige Albag diente als Späherin der Armee in der Nahal-Oz-Basis. Ihre Familie glaubte, dass sie sich während des von der Hamas geführten Angriffs in einem Feldschutz vor einem Raketenbeschuss versteckt hatte. Albag wurde später in einem Telegrammvideo von Gefangenen identifiziert, das an diesem Tag von der Hamas veröffentlicht wurde.

Von den gefangenen Soldatinnen wird nur die 21-jährige Berger in Gefangenschaft bleiben, wenn der Austausch am Samstag wie geplant verläuft. Drei weitere Soldatinnen wurden beim ersten Austausch am Sonntag freigelassen.

Wie war die Reaktion auf den ersten Gefangenenaustausch?

Sie war gemischt.

Viele Menschen im besetzten Westjordanland feierten am Montagmorgen die Freilassung von 90 palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen – 69 Frauen und 21 Kinder. Viele Menschen zeigten ihre Freude über die Wiedervereinigung mit Familienmitgliedern und Freunden. Menschenmassen trugen die freigelassenen Gefangenen über ihre Köpfe, während sie von Jubel und Pfiffen begleitet wurden.

Die 23-jährige Amanda Abu Sharkh war nur gekommen, um die Ankunft der Busse des Roten Kreuzes mit den Gefangenen in Ramallah zu sehen. „Wir sind hierher gekommen, um es mitzuerleben und die Emotionen zu spüren, genau wie die Familien der Gefangenen, die heute freigelassen werden“, sagte Abu Sharkh der Nachrichtenagentur AFP.

„Alle Gefangenen, die heute freigelassen werden, fühlen sich für uns wie Familienmitglieder an. Sie sind ein Teil von uns, auch wenn sie nicht mit uns verwandt sind“, sagte sie.

Im Gegensatz dazu war die große Erleichterung vieler Israelis über die Rückkehr von Romi Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari am Sonntag mit Wut und Groll einer beträchtlichen Minderheit vermischt, die den Austausch als Niederlage in Israels Krieg gegen Gaza ansah, der mindestens 47.283 Palästinenser getötet hat.

Im Westjordanland begann das israelische Militär am Dienstag mit einer Razzia in der Stadt und im Flüchtlingslager Dschenin, und erzürnte israelische Siedler, die sechs Dörfer angriffen, die sie als Herkunftsorte der freigelassenen palästinensischen Frauen und Kinder identifiziert hatten, und Häuser, Geschäfte, Autos und Busse mit Brandbomben angriffen.

Ein Palästinenser steht neben einem brennenden Auto nach einem Angriff israelischer Siedler im besetzten Westjordanland-Dorf Jinsafut am 21. Januar 2025 [Majdi Mohammed/AP Photo]

Warum haben die israelischen Streitkräfte den Palästinensern verboten, die Freilassungen zu feiern?

Sie waren besorgt darüber, wie das aussehen würde.

Es gab mehrere Berichte über Polizeibesuche in den Häusern palästinensischer Gefangener, bei denen Fahnen, Schilder und Süßigkeiten entfernt und alle Personen, auch Journalisten, die keine engen Familienangehörigen sind, des Hauses verwiesen wurden. Es wurde auch über Handgemengen zwischen Journalisten berichtet, die über die Freude der Palästinenser über die Rückkehr ihrer Familienmitglieder berichteten.

Berichten zufolge wurden auch Familienangehörige von freigelassenen Gefangenen auf Polizeistationen vorgeladen und davor gewarnt, Feiern oder Demonstrationen anlässlich ihrer Freilassung zu organisieren. Familienangehörige berichteten der israelischen Zeitung Haaretz auch, dass sie von der Polizei angewiesen worden seien, sich in den sozialen Medien nicht zu den Freilassungen zu äußern oder Medieninterviews zu geben.

Die Entschlossenheit Israels, zu vermeiden, dass der Austausch als Niederlage dargestellt wird, erstreckte sich auch auf die Gefangenen selbst. Rula Hassanein, die am Montag freigelassen wurde, berichtete, wie die Frauen gezwungen wurden, stundenlang auf dem Boden zu knien, bevor sie freigelassen wurden, und sich ein 90-sekündiges Video anzusehen, in dem ihnen gesagt wurde: „Das ist kein Sieg für euch. Wir haben in Gaza, im Jemen, in Syrien und im Iran zerstört und getötet. Wir haben [eure] Führung getötet„, erinnerte sie sich.

„Wir durften nicht nach links oder rechts schauen, nur auf den Bildschirm“, sagte sie gegenüber CNN.

Weshalb wurden palästinensische Gefangene inhaftiert

Nach Angaben der israelischen Nichtregierungsorganisation HaMoked ist es für Palästinenser Routine, von den israelischen Behörden wegen jeder noch so geringfügigen Zuwiderhandlung verhaftet zu werden.

Laut einem Bericht der Gefangenenrechtsorganisation Adameer aus dem Jahr 2017 wurden 40 Prozent aller männlichen Palästinenser zu verschiedenen Zeitpunkten von israelischen Streitkräften verhaftet

HaMoked gab diesen Monat bekannt, dass 10.221 Palästinenser von Israel inhaftiert wurden, von denen 3.376 in Verwaltungshaft gehalten wurden. Die Verwaltungshaft ermöglicht es den israelischen Behörden, Gefangene auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder in einigen Fällen sogar ohne Angabe von Gründen festzuhalten

Dania Hanatsheh gehörte zu den vielen, die am Montag aus der Verwaltungshaft entlassen wurden. „Palästinensische Familien sind darauf vorbereitet, jederzeit verhaftet zu werden“, sagte Hanatsheh, die angab, nie erfahren zu haben, warum sie inhaftiert worden war, gegenüber ABC News aus den USA. „Man fühlt sich hilflos, als könne man nichts tun, um sich zu schützen.“

Unter welchen Bedingungen werden palästinensische Gefangene festgehalten?

Unter schrecklichen Bedingungen

Die 24-jährige Shatha Jarabaa, die im August wegen eines Social-Media-Posts, den die israelischen Behörden als „Anstiftung“ einstuften, verhaftet wurde, berichtete der britischen Tageszeitung „The Guardian“, dass sie während ihrer fünfmonatigen Haft 14 kg abgenommen habe.

„Die Behandlung im Gefängnis war so schlecht“, sagte sie der Zeitung. “Jeder Gefangene hatte nur eine Garnitur Kleidung. In der Haftanstalt war es bitterkalt. Der Regen fiel auf uns in den Zellen Meine Verhaftung war unlogisch und ungerechtfertigt. Die Anklage lautete auf Anstiftung und Unterstützung terroristischer Organisationen, weil ich Koranverse in den sozialen Medien gepostet hatte.

„Es war eine Möglichkeit, so viele Frauen wie möglich einzusperren, wegen der Gefangenen in Gaza, und sie gegen die israelischen Geiseln auszutauschen. Wir waren auch Geiseln, weil wir gegen unseren Willen und ohne glaubwürdige Anklage inhaftiert wurden.

Palästinenser fordern am 21. Juli 2024 in Ramallah im besetzten Westjordanland die Freilassung ihrer in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Verwandten [Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Das israelische Gefängnissystem und die Haftbedingungen der Palästinenser stehen im Mittelpunkt der scharfen Kritik von Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch, Amnesty International und der israelischen Organisation B’Tselem

Im Verlauf des Krieges wurde über mehrere Vergewaltigungen berichtet. Im August gingen viele führende israelische Politiker auf die Straße, um Soldaten, die als Gefängniswärter gedient hatten, gegen den Vorwurf der Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Häftlings zu verteidigen. Einige Monate später, im November, beschrieb die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese den prominenten palästinensischen Chirurgen Adnan Al-Bursh als wahrscheinlich „zu Tode vergewaltigt“

Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Dr. Al-Bursh im Ofer-Gefängnis in der Nähe von Ramallah, derselben Einrichtung, in der viele der diese Woche freigelassenen Frauen und Kinder festgehalten worden waren.

In seinem Bericht vom August über das israelische Gefängnissystem mit dem Titel „Welcome to Hell“ dokumentierte B’Tselem die Behandlung von Palästinensern in mehr als einem Dutzend Gefängniseinrichtungen, die seit Ausbruch des Krieges im Oktober 2023 in ein, wie die NGO es bezeichnete, „Netzwerk von Lagern umgewandelt wurden, in denen der Missbrauch von Insassen zur Politik gehört“.

Quelle: Al Jazeer

