Eine Plakette, mit der der Sitz der israelischen Delegation reserviert wird, ist während der 45. erweiterten Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Riad am 11. September 2023 zu sehen [FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images]

Die saudisch-israelische Normalisierung strebt die vollständige Kapitulation der Palästinenser an

von Dr. Amira Abo el-Fetouh

25. September 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung deutlich gemacht, dass Saudi-Arabien zu einer Normalisierung mit dem zionistischen Feind neigt: Israel stehe „an der Schwelle“ zur Normalisierung mit dem Königreich. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed Bin Salman sagte, sein Land stehe kurz vor einer Normalisierung. Dies deutet darauf hin, dass es hinter verschlossenen Türen Kontakte und Verhandlungen zwischen den beiden Ländern gegeben hat und dass sie bald eine Vereinbarung bekannt geben werden.

Es hat also den Anschein, dass Saudi-Arabien dabei ist, die palästinensische Frage sehr billig zu verkaufen. Ein Normalisierungsabkommen mit den Saudis wird Netanjahu ermutigen, das besetzte Westjordanland zu annektieren, noch mehr Apartheid mit den Palästinensern zu errichten, illegale Siedlungen auszuweiten und den jüdisch-siedlerischen Terrorismus zu fördern.

Seit Bin Salman zum Kronprinzen ernannt wurde, wird über diese Normalisierung spekuliert. Er stattete Israel 2016 einen geheimen Besuch ab und traf sich mit hochrangigen israelischen Politikern. Die Nachricht war durchgesickert; Israel stellt normalerweise arabische Herrscher und seine Kontakte zu ihnen bloß. Israelische Medien veröffentlichten 2016 ein Foto von Bin Salmans Flugzeug am Ben-Gurion-Flughafen, und im vergangenen Jahr öffnete er den saudischen Luftraum für israelische Flugzeuge; israelische Beamte und Geschäftsleute haben das Königreich besucht. All dies deutete darauf hin, dass Saudi-Arabien auf eine Normalisierung zusteuert, und das Einzige, was es daran hinderte, war die Verwöhnung, die es erfuhr; es war nie eine Schande, dass der Kustos der beiden Heiligen Moscheen in Makkah und Madinah Israel umwarb.

Bin Salman stand hinter Donald Trumps „Deal des Jahrhunderts“, der von westlichen Medien, darunter auch der amerikanischen Zeitschrift Conservative, die mit Anhängern der Republikanischen Partei verbunden ist, aufgedeckt wurde. Darin wurden die Einzelheiten des Treffens zwischen dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, und Bin Salman erläutert, bei dem der Prinz gesagt haben soll, dass Abbas Jerusalem ein für alle Mal vergessen habe und der Staat Palästina im Gazastreifen angesiedelt sein werde, unterstützt durch Land von unbestimmter Größe auf der Sinai-Halbinsel.

Länder, in denen Arabisch gesprochen wird und deren Religion der Islam ist, deren Herrscher aber Israel treue Zionisten sind

Dieses Normalisierungsabkommen wird die Merkmale der arabischen Welt verändern. Sie wird nicht arabisch, sondern rein zionistisch sein, mit Ländern, die Arabisch sprechen und deren Religion der Islam ist, deren Herrscher aber israeltreue Zionisten sind. Das ist es, was Netanjahu bei der UNO den „Neuen Nahen Osten“ nannte, von dem zionistische Politiker, allen voran Shimon Peres, geträumt haben. Auf der Landkarte, mit der Netanjahu herumfuchtelte, gibt es weder eine arabische Welt noch eine palästinensische Frage, sondern eine Regionalmacht – den Apartheidstaat Israel -, der vom US-geführten Westen unterstützt wird und der seine Kassen mit saudischen Ölgeldern im Austausch für ein Zugeständnis zur Urananreicherung füllen wird. Bin Salman sagte, sein Land wolle sich an einem Atomprojekt beteiligen, werde aber nicht versuchen, eine Atombombe herzustellen, solange dies dem Iran nicht gestattet werde.

Israel: Normalisierung mit Saudi-Arabien nur eine Frage der Zeit – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Netanjahus Äußerungen nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden deuten auf die Möglichkeit hin, ein amerikanisch-israelisches Abkommen zu vereinbaren, das auf die drei Forderungen Riads eingeht: ein Atomprojekt, die Zusage Washingtons, das Königreich zu verteidigen, und einige Fortschritte für die Palästinenser im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung. Diese „Lösung“ ist die große Lüge, die schon immer benutzt wurde, um die schändlichen Geschäfte und verdächtigen Abkommen mit dem zionistischen Feind zu verschleiern.

Es besteht kein Zweifel, dass Biden und Netanjahu sich gegenseitig helfen müssen. Mit einem saudisch-israelischen Normalisierungsabkommen wird Biden die „Albtraum-Koalition“ retten, wie Haaretz Netanjahus Regierung bezeichnete, und Netanjahu wird es ausnutzen, indem er den Einfluss Israels auf die Vertreter im Kongress, ob Republikaner oder Demokraten, nutzt, um den saudischen Bedingungen zuzustimmen, natürlich mit Ausnahme der Zwei-Staaten-Lösung. Dies ist Bin Salman egal, da er versucht, sein Image in den Augen der arabischen Bevölkerung zu beschönigen. Letzten Endes zählen für ihn nur die strategischen Ziele, die die Position Saudi-Arabiens in der Region und weltweit stützen, nachdem sein Ruf durch den gescheiterten Krieg im Jemen, die Ermordung von Jamal Khashoggi und die Blockade seines Landes gegen Katar Schaden genommen hat.

Durch die Normalisierung der Beziehungen zu Israel können die USA ihre Ziele erreichen, indem sie die palästinensische Frage aus der Gleichung der regionalen und internationalen Beziehungen streichen. Die Integration Israels in die Region erfordert die Abschaffung der legitimen palästinensischen Rechte, da Washington den Nahen Osten in einen politischen, kommerziellen und militärischen Korridor zwischen Asien und Europa verwandeln will. Auf diese Weise hofft man, die arabische Feindseligkeit gegenüber Israel zu beenden, da der Apartheidstaat zu einer Macht wird, die die regionale Sicherheit und Wirtschaft verwaltet und den Reichtum kontrolliert.

Die Idee der Normalisierung mit der arabischen Welt und der Isolierung der Palästinenser, um sie zum Aufgeben zu bewegen, ist nicht neu. Sie war nach der Nakba von 1948 üblich, wurde aber durch den Beginn der palästinensischen Revolution erschwert, so dass die Palästinensische Befreiungsorganisation aus dem Libanon entfernt werden musste. Die erste palästinensische Intifada im Jahr 1987 kehrte die Gleichung um, während die Niederlage des Irak das Tor zu einem Versuch war, die Palästinenser durch die verfluchten Osloer Abkommen im Jahr 1993 zu unterjochen. Die Normalisierung kehrte mit der Präsidentschaft Trumps und seinem Erfolg mit dem Abraham-Abkommen von 2020, das die zionistischen arabischen Regime eilig unterzeichneten und damit sogar die Israelis überraschten, stark zurück.

Damit wurde Washington bestätigt, dass das Abraham-Abkommen, dem sich das Königreich Saudi-Arabien bald anschließen wird, die beste Lösung ist, um die Kapitulation und vollständige Unterwerfung der arabischen Völker, einschließlich der Palästinenser, zu erzwingen.

