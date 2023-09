How Cristiano Ronaldo brought football-crazy Iran to a standstill It was a carnival in the Iranian capital last week as football superstar, Cristiano Ronaldo, and his Saudi Arabian football club, Al-Nassr, flew in from Riyadh, bringing Tehran to a…



Wie Cristiano Ronaldo den fußballverrückten Iran zum Stillstand brachte

25. September 2023

Ein iranischer Fan hält ein Bild von Cristiano Ronaldo in der Hand, als die Fans vor dem Hotel stehen, in dem Ronaldo wohnt, während die iranische Polizei vor dem Spiel der AFC Champions League Gruppe E zwischen dem iranischen Persepolis FC und dem al-Nassr FC am 19. September 2023 in Teheran Sicherheitsmaßnahmen trifft. (Fatemeh Bahrami – Anadolu Agency)

Letzte Woche herrschte in der iranischen Hauptstadt Karneval, als Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und sein saudi-arabischer Fußballverein Al-Nassr aus Riad einflogen und Teheran praktisch zum Stillstand brachten, berichtet die Agentur Anadolu.

Tausende von Fans stürmten die Straßen, um den fünffachen Ballon d’Or-Gewinner zu begrüßen, der zum ersten Mal den Iran für ein Spiel der AFC Champions League gegen den iranischen Verein Persepolis FC besuchte.

Ronaldo und seine Mannschaftskameraden von Al-Nassr wurden auf dem internationalen Flughafen Imam Khomeini in Teheran von der iranischen Fußballlegende und Trainer Ali Daei empfangen, dessen langjähriger Rekord von 109 Länderspieltoren in 149 Einsätzen 2021 vom portugiesischen Kapitän gebrochen wurde.

Als die Al-Nassr-Kavalkade vom Flughafen zum Espinas-Hotel im Norden Teherans fuhr, skandierten Horden von Fans Ronaldos Namen und verfolgten seinen Bus, um einen Blick auf den Superstar zu erhaschen.

„Es war ein spektakulärer Anblick“, sagte Mehrdad Hashemi, ein Fußballfan und Persepolis-Anhänger, gegenüber Anadolu.

Ich habe noch nie einen so begeisterten Empfang für einen ausländischen Prominenten im Iran erlebt.

Entlang des Weges hatte die Stadtverwaltung von Teheran große Transparente mit Botschaften auf Persisch, Englisch und Arabisch aufgestellt, um Ronaldo und seine Mannschaftskameraden willkommen zu heißen – ein Privileg, das normalerweise ausländischen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist.

Viele Fans in Al-Nassr-Trikots reisten aus weit entfernten Städten und Provinzen an, einige gaben sogar Millionen Rial für Zimmer in dem Super-Luxus-Hotel aus, in dem Ronaldo und seine Mannschaftskameraden untergebracht waren, nur um die Chance zu haben, den Star zu treffen.

„Ich verdiene zwar nicht so viel, aber ich war trotzdem bereit, dort ein Zimmer zu buchen, nur um meinen Lieblingsfußballer zu treffen. Leider waren keine Zimmer verfügbar“, sagte Ahmed, ein begeisterter Fußballfan und Software-Ingenieur, gegenüber Anadolu.

Ein Traum wird wahr

Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen gelang es vielen Fans, in die Lobby des Hotels zu gelangen, während andere die Hügel rund um das Hotel erklommen.

Einige von ihnen hatten das Glück, den Fußballstar zu treffen.

Einer von ihnen war der 5-jährige Adrian, der an diesem Tag in einer Menschenmenge vor dem Hotel erschien und ein Al-Nassr-Trikot trug. In einem Video ist er weinend zu sehen, weil er Ronaldo nicht treffen konnte.

Das Video wurde von den Verantwortlichen des saudischen Clubs entdeckt, die ein Treffen mit Ronaldo arrangierten. Bei dem Treffen, das mit der Kamera festgehalten wurde, wurde der kleine Junge von dem portugiesischen Star umarmt und bekam ein signiertes Trikot geschenkt, nachdem er den typischen „Siu“-Jubel des Superstars vorgeführt hatte.

Ein weiterer Fan, der die Chance hatte, ihn zu treffen, war Fatemeh Hammami, eine 34-jährige Künstlerin mit schweren Lähmungen.

Hammami, die zu 85 Prozent gelähmt ist, hat mit ihren Porträts von Berühmtheiten aus aller Welt, darunter auch Ronaldo, die sie mit ihren Füßen zeichnet, internationalen Ruhm erlangt.

Als sie hörte, dass der portugiesische Star in die Stadt kommen würde, postete sie ein Porträt von Ronaldo auf ihrer Instagram-Seite – die über 216.000 Follower hat – und äußerte ihren Wunsch nach einem Treffen.

„Ronaldo ist im Iran! Gott, ich bitte dich, meinen Wunsch wahr werden zu lassen. Ronaldo zu sehen und ihm mein Bild von ihm zu überreichen. Oh, bitte, Gott, mach einen Weg, dass es passiert. Ich habe nur dich“, schrieb Hammami.

Schon bald fand sie sich in dem Hotel wieder, in dem Ronaldo wohnte, nachdem die Heimmannschaft mit den Verantwortlichen von Al-Nassr das Treffen arrangiert hatte.

Als der Fußballer das Zimmer betrat und die junge Frau mit zwei Porträts von ihm sah, umarmte er sie und lobte ihre künstlerischen Fähigkeiten.

Hamaam schenkte Ronaldo die beiden Gemälde und er überreichte ihr im Gegenzug ein signiertes Al-Nassr-Trikot.

Die begabte Künstlerin teilte ihre Freude erneut auf Instagram mit: „Mein Treffen mit Cristiano Ronaldo. Gott, ich danke dir, dass du meinen Traum wahr werden lässt.“

Teppiche und Kontroversen

Das Spiel zwischen Al-Nassr und Persepolis fand Monate nach der Bekanntgabe der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien nach sieben Jahren statt und wurde zu einer Art vertrauensbildender Maßnahme.

Auch der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman begrüßte den Empfang, den Al-Nassr im Iran erfuhr.

Das Spiel wurde jedoch auch zum Anlass für Kontroversen.

Es wurde hinter verschlossenen Türen im 78 000 Zuschauer fassenden Azadi-Stadion ausgetragen, da die Heimmannschaft von der Asiatischen Fußballkonföderation mit einer Strafe belegt worden war, wodurch den Fans die einmalige Gelegenheit genommen wurde, die Fußballikone in Aktion zu sehen.

Persepolis FC, ein iranischer Spitzenklub, wurde wegen eines umstrittenen Social-Media-Posts aus der Saison 2021/22 während des AFC-Champions-League-Spiels gegen den indischen Klub FC Goa mit einem Stadionverbot von einem Spiel belegt. Die indische Mannschaft hatte wegen des Posts Beschwerde eingelegt und ihn als beleidigend bezeichnet.

„Es war definitiv eine Beleidigung, da wir nicht oft Superstars wie Ronaldo im Iran spielen sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so ein Spektakel in naher Zukunft noch einmal sehen werden“, sagte Arya Rajabi, ein Fußballfan aus Teheran, gegenüber Anadolu.

Auch Reza Darvish, der Präsident des FC Persepolis, befand sich in einer misslichen Lage, nachdem er Ronaldo zwei teure handgewebte persische Teppiche geschenkt hatte.

Darvish, der oft dafür kritisiert wurde, Zahlungen an Spieler zu verzögern, verteidigte sich und sagte, die Teppiche seien dem portugiesischen Fußballer im Namen eines bekannten iranischen Teppichhändlers geschenkt worden und nicht aus der Mannschaftskasse gekauft worden.

Es gab auch Nachrichten darüber, dass Ronaldo und die Al-Nassr-Spieler während ihres Aufenthalts in der iranischen Hauptstadt spezielle SIM-Karten erhielten, die ihnen einen uneingeschränkten Internetzugang ohne Filter ermöglichten.

Einige Leute waren über diese Entscheidung verärgert und forderten ähnliche „Privilegien“ für normale Iraner.

Nach dem überwältigenden 2:0-Sieg bedankte sich Ronaldo in den sozialen Medien für die iranische Gastfreundschaft.

„Großartig, dass wir heute gewonnen haben“, schrieb er.

„Ein ganz besonderes Dankeschön an die Fans und das iranische Volk, die diesen Besuch für uns so besonders gemacht haben. So ein unglaublich herzliches Willkommen!“

