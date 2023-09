Könnte auch für deutsche Politik gelten! Evelyn Hecht-Galinski

„Deshalb ist die Gegenwehr so wichtig. Es geht nicht nur darum, die Dinge richtig zu stellen. Es geht darum, aufzudecken, wie manipuliert die britische Politik wirklich ist.“

UK and Israel: Has the fightback against weaponised antisemitism begun? Jewish groups and academics are finally exposing the UK establishment’s smear campaign to silence criticism of Israel and destroy the left

Demonstranten protestieren in Whitehall nach einem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der sich mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street im Zentrum von London trifft, am 24. März 2023 (AFP)

Großbritannien und Israel: Hat der Kampf gegen bewaffneten Antisemitismus begonnen?

Von Jonathan Cook

25. September 2023



Jüdische Gruppen und Akademiker entlarven endlich die Hetzkampagne des britischen Establishments, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen und die Linke zu zerstören

Eine neue Umfrage unter britischen Universitäten zeigt, dass es eine Welle von äußerst schädlichen, aber unbegründeten Antisemitismusvorwürfen gegen Studenten und Akademiker gibt.

In 38 von 40 Fällen, die in den fünf Jahren bis 2022 gegen Dozenten, Studierende, Studentenvereinigungen und Verbände vorgebracht wurden, konnten keine Beweise für die Antisemitismusvorwürfe gefunden werden. Die Anhörungen in den beiden anderen Fällen sind noch nicht abgeschlossen.

Hinter den nackten Zahlen verbirgt sich der enorme Schaden, den solche falschen Anschuldigungen für die Beschuldigten bedeuten: persönliches Leid, Ruf- und Karriereschaden sowie die zusätzliche Beeinträchtigung der akademischen Freiheit in der gesamten Universitätsgemeinschaft.

Das ist wohl kaum ein bedauerliches Nebenprodukt dieser Anschuldigungen. Es scheint genau ihr Ziel zu sein.

Brismes, eine Gruppe, die britische Akademiker vertritt, die sich mit dem Nahen Osten befassen, hat die Ergebnisse der Umfrage in diesem Monat in einem Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Zahl der unberechtigten oder böswilligen Antisemitismusvorwürfe wahrscheinlich zunehmen wird.

Die Flut von Anschuldigungen wurde ausgelöst, nachdem die Universitäten begonnen hatten, eine überarbeitete und höchst umstrittene Definition von Antisemitismus zu übernehmen, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) im Jahr 2016 herausgegeben wurde.

Drei Viertel der Universitäten haben die Definition inzwischen übernommen, nachdem Bildungsminister Gavin Williamson 2020 damit gedroht hatte, allen Hochschulen, die sich weigern, die Mittel zu streichen.

Die meisten der 11 Beispiele der IHRA – von denen einige, wie der Bericht feststellt, der Hauptdefinition widersprechen – verlagern den Schwerpunkt weg von der traditionellen Bedeutung des Judenhasses und betonen die Kritik an Israel.

Wie viele gewarnt haben, hat dies Israels treuesten Anhängern ein Netz an die Hand gegeben, mit dem sie jeden, der sich mit den Palästinensern gegen die israelische Unterdrückung solidarisiert, anschwärzen können, während sie die Zuschauer einschüchtern, damit sie mitschuldig schweigen.

In Wahrheit war dies immer das Ziel. Die IHRA-Definition entstand aus den verdeckten Bemühungen der israelischen Regierung, die traditionellen Unterscheidungen zwischen Antisemitismus und Antizionismus zu verwischen, um sich vor Kritikern, einschließlich Menschenrechtsgruppen, zu schützen, die Israels Apartheidherrschaft über die Palästinenser aufzeigen.

Kritiker zum Schweigen gebracht

Die Förderung der IHRA-Definition birgt die Gefahr, dass die rechtlichen Verpflichtungen Großbritanniens zum Schutz der Meinungsfreiheit verletzt werden. Die britische Regierung ist Unterzeichner der Europäischen Menschenrechtskonvention und hat paradoxerweise im Mai den Higher Education (Freedom of Speech) Act verabschiedet.

Mit diesem Gesetz soll angeblich sichergestellt werden, dass sich Studenten innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers frei äußern können, und gleichzeitig mehr Schutz für Akademiker geboten werden, die Material lehren, das einige Studenten beleidigen könnte.

Dies könnte erklären, warum die Taskforce der Regierung zur Bekämpfung von Antisemitismus die Rückmeldungen der Universitäten veröffentlichen wollte, die ihrer Meinung nach zeigen, dass die Annahme der IHRA-Definition keine Auswirkungen auf die akademische Freiheit hatte.

Die von Brismes zusammengestellten Beweise, die von Untersuchungen des European Legal Support Centre unterstützt werden, scheinen diese Behauptung zu widerlegen. Der bewaffnete Antisemitismus schafft an den Universitäten ein Klima, in dem die Diskussion über israelische Verbrechen zunehmend tabuisiert wird.

Die Lehren, die aus der zunehmenden Bewaffnung des Antisemitismus in der akademischen Welt gezogen werden können, sind jedoch nicht auf Universitäten beschränkt. Wie Middle East Eye regelmäßig dokumentiert hat, werden ähnliche Verleumdungstaktiken, die sich stets auf die IHRA-Definition stützen, seit Jahren eingesetzt, um politische Aktivisten, Menschenrechtsgruppen, kulturelle Ikonen und Palästinenser zum Schweigen zu bringen.

Das britische Establishment hat es sich zum Ziel gesetzt, die IHRA-Definition zu verwenden, um den politischen und gesellschaftlichen Diskurs von jeder noch so milden Kritik an Israel zu befreien.

Das ist der Kontext, der es dem Vereinigten Königreich ermöglicht, die Handelsbeziehungen mit Israel zu intensivieren und Gesetze zu verabschieden, die Israel besonderen Schutz gewähren, und das zu einer Zeit, in der die internationale Menschenrechtsgemeinschaft übereinstimmend feststellt, dass Israel ein Apartheidstaat ist, und nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im vergangenen Jahr selbst ernannte faschistische Politiker in seine neue Regierung aufgenommen hat.

Ohne dass die oppositionelle Labour-Partei auch nur einen Mucks von sich gegeben hätte, hat die britische Regierung mit ihrem Gesetzentwurf zur wirtschaftlichen Betätigung öffentlicher Einrichtungen öffentlichen Einrichtungen wie lokalen Behörden das Recht verweigert, Boykott-, Sanktions- und Desinvestitionskampagnen gegen Israel wegen dessen Unterdrückung der Palästinenser zu unterstützen.

Die Orwellsche Wahrheit der offiziellen Politik ist folgende: Je mehr Israels Verbrechen öffentlich gemacht werden, desto weniger dürfen wir darüber sprechen oder etwas tun.

Juristische Klage

Der Brismes-Bericht ist das späte Zeichen einer Gegenwehr. Ebenso wie die Entscheidung jüdischer politischer Aktivisten in diesem Monat, die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (Equalities and Human Rights Commission, EHRC) auf die diskriminierende Behandlung jüdischer Mitglieder durch die Labour-Partei unter der Führung von Keir Starmer aufmerksam zu machen.

Die Jewish Voice for Labour (JVL), die linke Juden in der Partei vertritt, schickte eine von der Anwaltskanzlei Bindmans vorbereitete formelle Beschwerde an die Labour-Partei, in der sie diese beschuldigt, „ihre jüdischen Mitglieder unrechtmäßig zu diskriminieren und sie unrechtmäßig zu belästigen“.

In dem Schreiben, das in Kopie an die Gleichstellungsbehörde geschickt wurde, wird argumentiert, dass Juden wegen ihrer lautstarken Kritik an Israel ausnahmslos auf der Grundlage der IHRA-Definition bestraft werden. Es wird angedeutet, dass rechtliche Schritte folgen könnten, wenn auf die Bedenken der Gruppe nicht eingegangen wird.

Die JVL stellt fest, dass die jüdischen Mitglieder der Labour-Partei eine besondere moralische Verantwortung dafür empfinden, die israelische Brutalität gegenüber den Palästinensern anzusprechen, da diese Unterdrückung von Israel im Namen aller Juden ausgeübt wird.

Dennoch zeigen Labour-Statistiken, dass gegen jüdische Parteimitglieder sechsmal häufiger als gegen Nicht-Juden wegen Antisemitismus ermittelt wird, und dass sie fast zehnmal häufiger aus der Partei ausgeschlossen werden.

Der Brief fügt hinzu, dass zu den Schikanen der Labour-Zentrale gegen linke jüdische Mitglieder ein „hartes Disziplinarregime“ gehört, das sie Ermittlungen aussetzt, sowie die mangelnde Bereitschaft, ihre eigenen Beschwerden ernst zu nehmen. Gegen elf der 12 jüdischen Vorstandsmitglieder der JVL wurde bereits ermittelt.

Statistiken der Labour-Partei zeigen, dass gegen jüdische Parteimitglieder sechsmal häufiger wegen Antisemitismus ermittelt wird als gegen Nicht-Juden, und dass die Wahrscheinlichkeit, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, fast zehnmal höher ist.

Letztes Jahr hat John McDonnell, ehemaliger Schattenkanzler, selbst an die Partei geschrieben und gewarnt, dass die „respektlose“ Behandlung von JVL-Mitgliedern einer Diskriminierung gleichkommt.

Jenny Manson, eine der Gründerinnen der JVL, erklärte gegenüber MEE, dass jüdische Mitglieder oft ein Antisemitismus-Training absolvieren müssen, nachdem sie wegen angeblich antisemitischen Verhaltens diszipliniert wurden, wenn sie in der Partei bleiben wollen.

„Es ist ein grausamer, ja brutaler Trick, diese jüdischen Mitglieder als Antisemiten abzustempeln, obwohl sie Erfahrung und ein tiefes Verständnis für echten Antisemitismus haben“, sagte sie.

Die Labour-Partei scheine ihre Charakterisierung als „die falsche Art von Juden“ nicht nur zu tolerieren, sondern billige diese rassistische Etikettierung oft implizit, indem sie sich weigere, gegen ihre Belästigung vorzugehen.

Versteckte Befunde

Die Meldung der JVL an den Gleichstellungsbeauftragten über die missbräuchliche Behandlung jüdischer Parteimitglieder wird Starmer wahrscheinlich in Verlegenheit bringen. Sie erinnert an die Vorwürfe, die gegen seinen Vorgänger Jeremy Corbyn erhoben wurden.

Im Fall von Corbyn gab es im Gegensatz zu Starmer keine Beweise, die über medienwirksame Unterstellungen hinausgingen, dass die Labour-Partei Juden diskriminiert oder Antisemitismus praktiziert.

Der damalige Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn (l.) und Keir Starmer, der damalige Schatten-Brexit-Minister, hören einer Debatte im Unterhaus zu, London, 21. Oktober 2019 (AFP)

Dennoch haben 2018 zwei pro-israelische Gruppen die Labour-Partei an das EHRC verwiesen und behauptet, unter Corbyn sei Antisemitismus weit verbreitet. Die Aufsichtsbehörde führte eine Untersuchung durch – die erste bei einer großen politischen Partei – und berichtete zwei Jahre später.

Selbst unter Zugrundelegung der IHRA-Definition konnte die Gleichstellungskommission nur zwei Fälle von „antisemitischer Belästigung“ feststellen, die in beiden Fällen von Einzelpersonen und nicht von Parteistrukturen ausgingen.

Eine unabhängige Untersuchung von Martin Forde KC, die von Starmer in Auftrag gegeben wurde, stellte letztes Jahr fest, dass das Thema Antisemitismus für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert worden war

Die wichtigste Schlussfolgerung der Untersuchung – die sowohl im Bericht als auch in der Medienberichterstattung verschwiegen wurde – lautete, dass Corbyns Funktionäre bei diskriminierenden Eingriffen in Disziplinarverfahren gegen Antisemitismus in der Regel zugunsten der Beschwerdeführer gehandelt haben. Mit anderen Worten: Die Labour-Partei unter Corbyn stufte Vorfälle ungerechtfertigterweise als antisemitisch ein, obwohl es keine Beweise gab.

Die Übereifrigkeit von Corbyns Team, Mitglieder aufgrund fadenscheiniger Beweise wegen Antisemitismus zu suspendieren oder auszuschließen, war kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass die gesamten britischen Medien die Labour Party unter seiner Führung als ein Nest von Antisemiten darstellten.

Eine von Starmer in Auftrag gegebene unabhängige Untersuchung von Martin Forde KC ergab im vergangenen Jahr, dass das Thema Antisemitismus für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert worden war, vor allem um Corbyn und seinen linken Anhängern zu schaden und die Labour-Rechte zu stärken.

Fordes Untersuchung bestätigte viele der Enthüllungen, die in einem durchgesickerten internen Bericht enthalten waren, aus dem hervorging, dass die rechte Labour-Bürokratie ein Komplott gegen Corbyn schmiedete, Disziplinarverfahren verschleppte, um ihn in Verlegenheit zu bringen, und aktiv versuchte, seinen Wahlkampf 2017 zu sabotieren.

Starmer hat sein Bestes getan, um den Forde-Bericht seit seiner Veröffentlichung im vergangenen Jahr zu vertuschen. Er bereitet sich auch darauf vor, bis zu 4 Millionen Pfund (4,9 Millionen Dollar) an Anwaltskosten zu riskieren, um ehemalige Corbyn-Mitarbeiter zu verfolgen, die er beschuldigt, den Bericht weitergegeben zu haben.

Die Labour-Partei reagierte nicht auf eine Anfrage von Middle East Eye, um einen Kommentar abzugeben.

Verdrehte Politik

Paradoxerweise ist die Diskriminierung von Juden durch die Labour-Partei unter Starmers Führung nun messbar: Jüdische Mitglieder, die Israel kritisch gegenüberstehen, wurden unverhältnismäßig stark angegriffen.

Vor einem solchen Ergebnis hatte Corbyns Team ausdrücklich gewarnt, als er noch Vorsitzender war, obwohl er von den Medien und israelfreundlichen Lobbygruppen stark unter Druck gesetzt wurde.

Trotz der dünnen Beweislage gegen Corbyn hat das EHRC der Labour-Partei einen „Aktionsplan“ auferlegt, der sie effektiv überwacht, um die Fortsetzung oder das erneute Auftreten von rechtswidrigen Handlungen im Zusammenhang mit Antisemitismus zu verhindern. Der Aktionsplan, so fügte sie hinzu, sei „bei Nichterfüllung gerichtlich durchsetzbar“.

Die Jüdische Stimme für Arbeit (Jewish Voice for Labour) scheint den Bluff der EHRC durchschaut zu haben. Die Gleichstellungsbehörde war nur allzu bereit, gegen die Labour-Partei zu ermitteln, als Corbyn Parteichef war, selbst bei schwachen Beweisen für Antisemitismus und Belästigung von Juden.

Wird sie Starmer einer ähnlichen Prüfung unterziehen, vor allem, wenn die Beweise für die Belästigung jüdischer Parteimitglieder erdrückend sind und der Aktionsplan des Gleichstellungsbeauftragten so eklatant missachtet wird?

Halten Sie nicht den Atem an. Die EHRC hat die Labour-Partei bereits im Januar aus den Sondermaßnahmen entlassen.

Ein EHRC-Sprecher erklärte gegenüber Middle East Eye, die Kommission sei „zufrieden, dass [Labour] die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Beschwerde-, Einstellungs-, Ausbildungs- und sonstigen Verfahren auf den gesetzlich vorgeschriebenen Standard zu bringen“.

Wie Corbyn in seiner Reaktion auf die Veröffentlichung des Kommissionsberichts im Jahr 2020 warnte, wurde das Ausmaß des Antisemitismus in der Labour-Partei unter seiner Führung „aus politischen Gründen von unseren Gegnern innerhalb und außerhalb der Partei dramatisch überbewertet“. Diese Gegner haben gesiegt.

Die mangelnde Besorgnis darüber, dass Juden von einer der beiden größten Parteien Großbritanniens so offen diskriminiert werden, wird jedoch zeigen, wie recht Corbyn hatte.

Bei der Aufregung ging es nie um Antisemitismus oder das Wohlergehen von Juden. Für die einen ging es darum, Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen, für die anderen darum zu verhindern, dass ein gemäßigter Sozialist auch nur in die Nähe der Downing Street Nr. 10 kommt.

Starmer, der Patriotismus, Nato und Großunternehmen an die Spitze seines Programms gestellt hat, hat nichts zu befürchten. Niemand an der Macht kümmert sich darum, wie sehr seine Partei Juden schikaniert, wenn diese Juden auf der linken Seite stehen.

Der bewaffnete Antisemitismus erfüllt immer noch seinen Zweck: Er hat die Linke politisch zermalmt, indem er Israel als Knüppel benutzte, und ist jetzt damit beschäftigt, Diskussionen an den Universitäten zu ersticken, die hätten aufdecken können, wie verlogen und politisiert die Kampagne gegen die Linke wirklich war.

Deshalb ist die Gegenwehr so wichtig. Es geht nicht nur darum, die Dinge richtig zu stellen. Es geht darum, aufzudecken, wie manipuliert die britische Politik wirklich ist. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

