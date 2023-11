The voice of Gaza Al Jazeera’s Wael al-Dahdouh has continued working after the massacre of his family.



Wael al-Dahdouh (Dritter von links) nach einem tödlichen israelischen Angriff auf seine Familie. Omar Ashtawy APA-Bilder

Die Stimme des Gazastreifens

Von Abubaker Abed

Die elektronische Intifada

23. November 2023

Wael al-Dahdouh, der Büroleiter von Al Jazeera in Gaza, war live auf Sendung, als er die schlimmste Nachricht erhielt: Seine Familie wurde von Israel angegriffen.

Seine Frau Amna, sein Sohn Mahmoud, seine Tochter Sham und sein Enkel Adam wurden alle getötet.

Seit dem Massaker ist nun fast ein Monat vergangen, doch Wael hatte keinen Raum, um zu trauern. Er hat weiterhin mit großem Mut über den Völkermord an seinem Volk berichtet.

„Der Schmerz des Verlustes kann nicht beschrieben werden“, sagte er in einem Interview. „Es war unerträglich, aber ich bin durch meinen Beruf ein anderer Mensch geworden. Ich glaube fest daran, dass Gott Perlen der Weisheit hat und derjenige ist, der einen Menschen mit Geduld und Kraft ausstattet.“

Wael glaubt, dass er mit der Dokumentation der israelischen Verbrechen eine Pflicht gegenüber seiner Familie erfüllt.

„Ich war entschlossen, wieder zu arbeiten und auf dem Bildschirm zu erscheinen, aus Loyalität zu ihrem Blut und dem Blut aller Märtyrer. Ich wollte nicht zulassen, dass die Besatzung ihr Ziel erreicht, diese Stimme zu zerstören. So habe ich meinen Schmerz überwunden, um wieder vor die Welt zu treten und meine Botschaft und die Botschaft aller Palästinenser, die in Gaza leiden, zu übermitteln.“

„Absoluter Horror“

Wael hat alle fünf großen israelischen Angriffe auf Gaza seit Dezember 2008 miterlebt.

„Der Krieg 2023 gegen Gaza ist ein absoluter Horror“, sagte er. „Er ist völlig anders und zweifellos der blutigste, zerstörerischste und ungeheuerlichste. In allen Kriegen haben wir Gewalt, Zerstörung und Verletzungen erlebt. Aber keiner kommt an dieses Ausmaß an Brutalität und Blutvergießen heran“.

Israel hat zwar schon oft Wohnhäuser ohne Vorwarnung bombardiert, doch dieses Mal geschieht dies viel häufiger.

„Es ist der erste Krieg, in dem der Strom und das Wasser vollständig abgestellt wurden und in dem die Grenzübergänge mehr als 25 Tage lang vollständig geschlossen waren, so dass keine Hilfsgüter in den Streifen gelangen konnten“, sagte er.

Ich habe Wael gefragt, wann es in Gaza Frieden und Freiheit geben wird.

„Wenn die Besatzung endet“, sagte er. „Die Besatzung bedeutet Aggression und die Fortsetzung dieser schmerzhaften Bilder der Zerstörung, des Grauens und des Elends. Ihr Ende wird die Rückkehr des Gazastreifens, Palästinas und der arabischen Region zu den Umarmungen des Friedens, der Freiheit, der Liebe, der Ruhe, der Sicherheit und aller schönen Dinge bedeuten.“

Wael ist 53 Jahre alt und hat trotz allem, was er durchgemacht hat, keine Pläne für den Ruhestand. Er schwört, dass er weiterarbeiten wird, „koste es, was es wolle“.

Journalisten haben in diesem Krieg einen hohen Preis gezahlt. Mehr als 50 sind getötet worden.

„Unter diesen Umständen sind wir alle Journalisten“, sagte Wael. „Wir sind keine Partei in diesem Krieg. Wir berichten lediglich über die Ereignisse und das, was um uns herum geschieht.“

Die Tapferkeit von Wael und anderen palästinensischen Journalisten steht im Widerspruch dazu, dass westliche Medien sich im Allgemeinen weigern, Israel zur Verantwortung zu ziehen.

„Als Mensch und Palästinenser habe ich eine Botschaft an die Menschen in der ganzen Welt“, sagte Wael. „Wir möchten, dass Sie sich die Geschichte der Palästinenser anhören, nicht nur die der Israelis. Bitte lassen Sie die Welt nicht mit zweierlei Maß messen. Wir haben unsere eigene Geschichte, und wir fordern nur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit muss in der Welt herrschen.“

Abubaker Abed ist Journalist und Übersetzer und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



--

