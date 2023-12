Ukraine Another Historic U.S. War Failure a la Vietnam, Iraq, Afghanistan and More The war-indebted U.S. empire is faltering towards its historic and final demise. Every empire has its day in the sun. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

© Foto: Public domain

Die Ukraine – ein weiterer historischer Fehlschlag der USA im Krieg, wie in Vietnam, Irak, Afghanistan und anderen Ländern

1. Dezember 2023

Das kriegsverschuldete US-Imperium taumelt seinem historischen und endgültigen Untergang entgegen. Jedes Imperium hat seinen Platz an der Sonne.

Das von den USA geführte NATO-Bündnis hielt diese Woche in Brüssel seine erste Sitzung des NATO-Ukraine-Rates ab. Wie üblich wurden die klischeehaften Versprechungen, das Kiewer Regime bis zum Ende zu unterstützen, von allen und jedem vorgetragen.

In Wahrheit werden diese NATO-Veranstaltungen für die Ukraine und ganz allgemein zu Gähnfesten.

Die ganze schmutzige Scharade verschiebt nur die Realität, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland ein Debakel für die Westmächte ist. Das ist nichts, worüber man sich freuen sollte. Es ist eine Tragödie und eine Abscheulichkeit.

Bis zu 400.000 ukrainische Soldaten und Zehntausende russische Militärangehörige sind getötet worden. Die Gesamtzahl der Todesopfer geht zweifellos in die Millionen. Darüber hinaus wurden Millionen von Zivilisten als Flüchtlinge in Russland und ganz Europa vertrieben. Hunderte von Milliarden Dollar und Euro wurden den westlichen Steuerzahlern entzogen, um dieses blutige Fiasko zu finanzieren. Darüber hinaus haben sich die internationalen Spannungen zwischen den Atommächten in einem Maße verschärft, wie es seit der Kuba-Krise 1962, dem Höhepunkt des Kalten Krieges, nicht mehr der Fall war.

Washington muss zur Vernunft kommen und eine friedliche Lösung zu Moskaus Bedingungen aushandeln. So einfach ist das und so unverblümt ist das. Dies hätte vor dem Ausbruch des Konflikts im Februar 2022 erreicht werden können, als Moskau ein verhandelbares Sicherheitsabkommen anbot. Der Westen hat diese Bedingungen damals rundheraus abgelehnt. Jetzt wird er sie akzeptieren müssen. Die Bedingungen sind in erster Linie, dass es keine weitere NATO-Erweiterung an den Grenzen Russlands und insbesondere keine Einbeziehung der Ukraine in den von den USA geführten kriegerischen Militärblock geben wird.

Am NATO-Gipfel in dieser Woche nahm der amerikanische Außenminister Antony Blinken zusammen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und den Außenministern der anderen 30 NATO-Mitgliedstaaten teil. Kuleba erklärte mit wahnhafter Unverbundenheit: „Wir werden de facto zu einer NATO-Armee.“ Er mag in gewisser Weise Recht haben, dass die Ukraine als Ersatztruppe für die NATO eingesetzt wurde, aber es ist eine verbrauchte und dezimierte Armee.

Blinken schien darauf bedacht zu sein, die in verschiedenen Medienberichten auftauchenden Risse zu überdecken, die darauf hindeuten, dass die USA dem Kiewer Regime heimlich sagen, es solle seine Verluste begrenzen und eine Art Friedensabkommen mit Russland schließen. Blinkens großspurige Rhetorik erinnert an die leeren Versprechen, die die USA im Laufe der Jahrzehnte Afghanistan und zahllosen anderen Stellvertreterregimen gemacht haben, bevor Washington schmachvoll den Stecker zog und sich aus dem Staub machte.

Die Einladung an die Ukraine zu einem NATO-Ratsgipfel ist reines Theater und Augenwischerei, um der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass das Bündnis der ehemaligen Sowjetrepublik etwas Substanzielles anbietet. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um ein bloßes Angebot. Dies ist vergleichbar mit den überzogenen Versprechungen führender Politiker der Europäischen Union wie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die immer wieder die Aussicht auf einen künftigen Beitritt der Ukraine zum Block beschwören. Die Chancen dafür sind für einen kaputten, zügellos korrupten, gescheiterten Staat wie die Ukraine unvorstellbar. Wieder leere, zynische Versprechungen.

Das ganze Gerede der NATO und der EU ist ein PR-Getöse, das die brutale Realität verschleiern soll, dass die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten durch ihre ruchlosen geopolitischen Spielchen mit Russland ein riesiges Elend in der Ukraine angerichtet haben. Das übrige Europa, ja die ganze Welt, hat einen schrecklichen Preis für diese imperialen Spiele gezahlt.

Aber Washington und seine NATO-Verbündeten können die abscheuliche, belastende Realität nicht zugeben, wie unser Kolumnist Martin Jay diese Woche darlegt. Das Militärbündnis nähert sich seinem 75. Jahrestag seit seiner Gründung im Jahr 1949. Jahrestag seiner Gründung. Daher besteht ein enormer Druck, den Ukraine-Konflikt als eine Art Sieg darzustellen, um das fragile Image des veralteten Bündnisses und den politischen Ruf der inkompetenten westlichen Führer zu schützen.

Ein anderer unserer Kolumnisten in dieser Woche, Declan Hayes, ist sehr lesenswert, denn er beklagt den Mangel an strategischem Denken in den USA und ihren NATO-Vasallen. Hayes beschreibt auf amüsante Weise, wie amerikanische militärische Unternehmungen unter dem Deckmantel des NATO-Multilateralismus durchgeführt werden, als ob die Protagonisten in einem Cowboy-Matinee-Film Regie führen würden. Kein Wunder, dass diese Cowboy-Politiker und Militärs im Laufe der Jahrzehnte so viele Kriege verloren haben. Selbst der letzte Krieg, den sie angeblich gewonnen haben – der Zweite Weltkrieg – wurde in Wirklichkeit von der Roten Armee der Sowjetunion gewonnen. Die Amerikaner warfen Atombomben auf die japanische Zivilbevölkerung ab, um ihren Weg zu einem vermeintlichen Sieg im asiatisch-pazifischen Raum zu ebnen.

Die Katastrophe in der Ukraine ist das Ergebnis eines erbärmlichen Gruppendenkens der Regierung Biden und ihrer europäischen Lakaien. Das Denken der amerikanischen und europäischen so genannten Führer ist oberflächlich, narzisstisch und durch Russophobie verzerrt. Keiner der westlichen politischen Klasse verfügt über den Intellekt oder das historische Verständnis, um sich aus dem von ihnen verursachten Morast zu befreien.

Doch dies ist nicht nur ein typischer Fehler der heutigen westlichen Regime. Der sinnlose und rücksichtslose Krieg in der Ukraine wurde seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges im Jahr 1990 über Jahrzehnte vorbereitet. Der verräterische Bruch der Versprechen amerikanischer Präsidenten, insbesondere von Bill Clinton und George W. Bush, gegenüber Russland, die NATO nicht zu erweitern, und das heimtückische Drängen der Ukraine, dem Bündnis ab 2008 beizutreten, führten zum aktuellen Ausbruch des Konflikts.

Biden und andere westliche Partner waren einfach das letzte schwache Glied in der Kette der Ereignisse über viele Jahre hinweg.

Wenn die Vereinigten Staaten doch nur Leute vom Kaliber eines Professor John Mearsheimer hätten. Neben anderen echten amerikanischen politischen Denkern warnt er seit mehreren Jahren davor, dass die US-Politik der verräterischen NATO-Erweiterung schließlich zu einem Konflikt mit Russland führen würde.

Mearsheimer bestätigt in einem kürzlich erschienenen Artikel auch, was andere Quellen belegen, nämlich dass die USA und Großbritannien die Chance auf einen Frieden mit Russland in der Anfangsphase des gegenwärtigen Krieges absichtlich zunichte gemacht haben. Die Regierung Biden und der britische Premierminister Boris Johnson sabotierten ein vermeintliches Friedensabkommen, das Russland mit der Ukraine im März 2022, also nur etwa vier Wochen nach Beginn des Konflikts, ausgearbeitet hatte. Das Ergebnis dieser Sabotage durch die USA und Großbritannien waren fast zwei Jahre katastrophaler Feindseligkeiten und bis zu einer halben Million Tote.

Ein weiterer angesehener amerikanischer Denker, dessen Fähigkeiten und Einsichten im Washingtoner Establishment schmerzlich vermisst werden, ist Jeffrey Sachs. Der Wirtschaftswissenschaftler und geopolitische Analyst hat ebenso wie Mearsheimer wiederholt betont, dass die USA die vorhersehbare Katastrophe in der Ukraine verursacht haben. In einem kürzlichen Interview bemerkte Sachs, dass die Geschichte mit gescheiterten Stellvertreterkriegen der USA übersät ist, von Vietnam über Afghanistan und Irak bis hin zur Ukraine.

„Dies ist die Standardprozedur der Vereinigten Staaten“, sagte Sachs. „Die Vereinigten Staaten versprechen immer zu viel und verkaufen zu viel“, sagt er, wodurch Kriege und Vernichtung angezettelt und in die Länge gezogen werden.

Das Scheitern in der Ukraine bezeichnet er als einen weiteren „absolut dummen und vermeidbaren Krieg“.

Das höllische Problem ist jedoch, dass Millionen unschuldiger Menschen für diese dämonischen imperialen Machenschaften bezahlen.

Mit Blick auf die Verwüstungen in der Ukraine zieht Jeffrey Sachs eine äußerst logische Schlussfolgerung: „Die USA müssen anfangen, wie ein Erwachsener zu verhandeln.“

Man könnte hinzufügen, wie ein intelligenter und moralisch angepasster, gesetzestreuer Erwachsener.

Sachs plädiert dafür, dass Washington die vernünftigen Bedingungen Russlands für eine Friedensregelung in der Ukraine akzeptieren muss. Das bedeutet keine NATO-Erweiterung. Das Dumme daran ist, dass Russland, wie bereits erwähnt, genau das angeboten hat, bevor der derzeitige Krieg ausbrach, und zwar schon viele Jahre davor.

Das verblüffende Dilemma besteht darin, dass die imperiale Macht der Vereinigten Staaten einem solchen normalen, vernünftigen und gesetzestreuen Verhältnis im Wege steht. Der nationale Sicherheitsstaat der USA, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, ist auf einem hypermilitarisierten Unternehmenskapitalismus aufgebaut, der keine gegenseitigen internationalen Beziehungen duldet. Er basiert auf einer Nullsummen-Hegemonie. Im Grunde handelt es sich um einen Schurkenstaat, der sich selbst als über dem Gesetz stehend betrachtet. Kurz gesagt, das ist die Definition von Imperialismus und Faschismus.

Der 60. Jahrestag der Ermordung von Präsident John F. Kennedy durch den nationalen Sicherheitsstaat der USA ist eine eindringliche Erinnerung an die zutiefst verderbliche und dunkle Natur der imperialen Macht der USA und daran, dass sie keinerlei Herausforderung oder Widerspruch duldet. JFK wurde 1963 am helllichten Tag in Dallas durch den imperialen Staat hingerichtet, was faktisch ein Staatsstreich gegen die amerikanische Demokratie war, um Politiker zu installieren, die der herrschenden Elite gehorchen würden. Der herrschenden Elite gefielen Kennedys Entspannungspläne mit der Sowjetunion nicht. Der internationale Frieden ist für den kapitalistischen US-Imperialismus weder profitabel noch mit ihm vereinbar.

Die Litanei von Kriegen und Zerstörungen, die die Vereinigten Staaten in den letzten acht Jahrzehnten verursacht haben, zeugt von dieser barbarischen Realität. Die Konformität der US-amerikanischen und westlichen Nachrichtenmedien beim Verschweigen oder zumindest Verharmlosen dieser abscheulichen Realität ist ein Lehrstück in Sachen Massenpropagandakontrolle. Denken Sie einmal darüber nach, warum es so umstritten erscheint, die Vereinigten Staaten als die größte Terrororganisation der Welt zu bezeichnen, wenn dies empirisch gesehen der Fall ist. Das spricht für die heimtückische Macht des Wahrnehmungsmanagements der westlichen Medien.

Der Tod von Henry Kissinger in dieser Woche hat viele Lobeshymnen auf einen „großen Staatsmann und Diplomaten“ hervorgerufen. Kissinger war weder das eine noch das andere. Er war ein weiterer amerikanischer Kriegsverbrecher – wenn auch ein scheinbar gelehrter – in einer überfüllten Gruft ähnlicher amerikanischer Kriegstreiber, die hohe Ämter in US-Regierungen innehatten. Kissinger sabotierte ein Friedensabkommen in Vietnam, das 1969 möglich gewesen wäre, bis er 1973 aus Zweckmäßigkeitskalkül nachgab und damit Millionen von unnötigen Toten verursachte. Derselbe Modus Operandi, unnötige Kriege und Tote zu provozieren, herrscht heute in der US-Politik vor, wie wir in der Ukraine gesehen haben. Die Kriegstreiber kommen und gehen, aber die Politik der kriminellen Zerstörung bleibt die gleiche, weil sie dem Kern der korrupten imperialen Macht dient.

Bedauerlicherweise ist das elende Chaos in der Ukraine kein Einzelfall. Leider gehört es zum imperialen Kurs der USA. Solange die grundlegende Natur der amerikanischen imperialen Macht bestehen bleibt, wird derselbe zerstörerische Kurs fortgesetzt.

Doch glücklicherweise steuert das kriegsverschuldete US-Imperium auf sein historisches und endgültiges Ende zu. Jedes Imperium hat seinen Platz an der Sonne.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die imperialen Machenschaften der USA nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine durch die frühe Zusammenarbeit der CIA mit dem besiegten Nationalsozialismus begannen, um den einstigen Verbündeten, die Sowjetunion, zu konfrontieren. Im Jahr 1945 und in den folgenden Jahren wurden Nazi-Kriegsverbrecher in der Ukraine rekrutiert, um Uncle Sam zu dienen. Das war typischer Verrat. Trotz all des Hollywood-Glanzes über den Sieg über Nazideutschland setzten die USA die Kriegsmaschinerie des Dritten Reichs für ihre imperialen Nachkriegspläne ein. Wie passend, dass dasselbe Gebiet acht Jahrzehnte später nun das Ende des amerikanischen Imperiums bedeutet.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …