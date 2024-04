https://www.middleeastmonitor.com/20240428-israels-anti-unrwa-campaign-falls-flat/





Israels Anti-UNRWA-Kampagne fällt flach

von Dr. Binoy Kampmark

28. April 2024

Die israelischen Behörden haben in ihrer Kampagne des erbarmungslosen Tötens, des Herumdokterns und der Anpassung der Zahlen der palästinensischen Bevölkerung an die bevorstehende Zukunft den Vorwurf entkräftet, Hamas-Terroristen hätten das UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten) gepackt, gestapelt und gefüllt.

Dies ändert jedoch nichts an der Notwendigkeit, die Palästinenser, die in die Vergessenheit getrieben werden, zu ernähren, zu kleiden und medizinisch zu versorgen. Oder zu vermeiden, dass Kriegsverbrechen gegen sie begangen werden. Oder zu vermeiden, dass sie ausgehungert, gedemütigt und durch administrativen Zwang und bürokratische Unterdrückung entwürdigt werden. Wie dem auch sei, die schlechten Äpfel zerstören nicht die gesamte Ernte und müssen trotzdem geerntet werden.

Israel hat von Anfang an behauptet, dass 12 solcher Personen im UNRWA an den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober beteiligt waren, und die spärlichen Details am 29. Januar an die Medien weitergegeben. Die dankbaren Empfänger des angeblichen Skandals verschlangen den dünnen Happen, der nur wenige Seiten umfasst. Die Financial Times schrieb beispielsweise, Israels Außenministerium habe „etwas Brisantes auf der Tagesordnung“, auch wenn 12 Verdächtige von 13.000 Personen im Gazastreifen unter anderen Umständen kaum Aufsehen erregt hätten.

Fünfzehn Geberregierungen froren in einem Anfall von moralischer Empörung zugesagte Finanzmittel ein und bestanden darauf, dass die Organisation Untersuchungen durchführt. Das UN-Büro für internationale Aufsichtsdienste leitete sofort eine Untersuchung ein, während 444 Millionen US-Dollar einer Hilfsorganisation vorenthalten wurden, die seit einem Dreivierteljahrhundert die enteigneten Palästinenser unterstützt.

Am 5. Februar kündigte UN-Generalsekretär António Guterres an, dass ein unabhängiges Gremium prüfen werde, „ob die Agentur alles in ihrer Macht Stehende tut, um die Neutralität zu gewährleisten und auf Anschuldigungen wegen schwerwiegender Verstöße zu reagieren, wenn sie erhoben werden“. Das Gremium unter dem Vorsitz der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna, an dem auch das schwedische Raoul-Wallenberg-Institut, das norwegische Chr. Michelsen-Institut und das dänische Institut für Menschenrechte beteiligt sind, veröffentlichte seine Ergebnisse am 22. April.

Der vollständige Bericht mit dem Titel „Independent review of mechanisms and procedures to ensure adherence by UNRWA to the humanitarian principle of neutrality“ (Unabhängige Überprüfung der Mechanismen und Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung des humanitären Neutralitätsgrundsatzes durch das UNRWA) war durch die völlige Abwesenheit von Kooperation seitens der israelischen Behörden gekennzeichnet. Zwei Anfragen der von Colonna geleiteten Untersuchung im März und April, in denen Namen und Einzelheiten zur Untermauerung der israelischen Behauptungen verlangt wurden, verliefen im Sande.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass das UNRWA „über eine beträchtliche Anzahl von Mechanismen und Verfahren verfügt, um die Einhaltung der humanitären Grundsätze zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf dem Grundsatz der Neutralität liegt, und dass es einen weiter entwickelten Ansatz zur Neutralität besitzt als andere ähnliche UN- oder NRO-Einrichtungen“.

Palästinenser in Gaza sehen UNRWA-Finanzierungskürzungen als „Todesurteil" – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Ferner wird darauf hingewiesen, dass Personallisten mit Namen und Funktionen für Ost-Jerusalem, den Gazastreifen und das Westjordanland jährlich mit dem Libanon, Jordanien, Syrien, Israel und den USA ausgetauscht werden. Es obliegt den betreffenden Staaten, das UNRWA über alle Informationen zu informieren, die einen Mitarbeiter der diplomatischen Immunität unwürdig erscheinen lassen könnten. In dem Bericht heißt es weiter: „Die israelische Regierung hat das UNRWA seit 2011 nicht über Bedenken in Bezug auf UNRWA-Mitarbeiter auf der Grundlage dieser Listen informiert.“ In Bezug auf die Liste vom März 2024 hat Israel öffentlich behauptet, „dass eine beträchtliche Anzahl von UNRWA-Mitarbeitern Mitglieder terroristischer Organisationen sind“. Israel hat jedoch noch keine Beweise dafür vorgelegt.“

Der Bericht vernachlässigt nicht die Herausforderungen, denen sich das Hilfswerk im Gazastreifen gegenübersieht und die noch komplexer geworden sind, seit die Hamas 2007 die Macht in dem Gebiet übernommen hat. Der Bericht stellt im Allgemeinen fest, dass das Hilfswerk seine Neutralität unter diesen schwierigen Umständen bewundernswert aufrechterhalten hat, nennt jedoch acht „kritische Bereiche“, die verbessert werden müssen, darunter die Neutralität des Bildungswesens, die politische Position der Gewerkschaften, das Personal und das Verhalten sowie die Verwaltung und die internen Aufsichtsmechanismen. So wurde beispielsweise festgestellt, dass die UNRWA-Schulen keine Brutstätten des Antisemitismus sind, obwohl in ihnen einige „Schulbücher aus dem Gastland mit problematischem Inhalt“ verwendet werden. In anderen Bereichen, in denen Abhilfe geschaffen werden muss, ist es unwahrscheinlich, dass dies geschieht, da die israelische Zusammenarbeit erforderlich ist.

In der Zusammenfassung des Berichts heißt es: „In Ermangelung einer politischen Lösung zwischen Israel und den Palästinensern ist das UNRWA nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Bereitstellung lebensrettender humanitärer Hilfe und grundlegender sozialer Dienste, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung, für palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen, in Jordanien, im Libanon, in Syrien und im Westjordanland.“

Obwohl Israel sich weigerte, stichhaltige Beweise vorzulegen, bereitete es bereits im Vorfeld der Veröffentlichung den Boden für Ablehnung und Widerlegung vor. Jegliche Erkenntnisse würden mit der Hartnäckigkeit eines Fanatikers ignoriert werden. Während das Land jede Gelegenheit ergreift, um das eigene militärische Fehlverhalten zu untersuchen, mit den unvermeidlichen Entlastungen, würde keine externe Überprüfung sie überzeugen. Nichts anderes als die Zerstörung der Agentur würde die Ziele des israelischen Staates erfüllen.

Im März zitierte The Guardian eine (natürlich namenlose) israelische diplomatische Quelle mit der Behauptung, dass die Hamas und das Hilfswerk ein „doppeltes Spiel“ spielten, „so sehr, dass das UNRWA ein strategischer Aktivposten der Hamas ist“. Eine andere namenlose diplomatische Quelle vertrat die Ansicht, dass das Hilfswerk „in Gaza so stark unterwandert ist, dass es nicht mehr repariert werden kann. Das ist die Politik des Staates Israel. Wir wollen ein Ende der UNRWA-Aktivitäten in Gaza. Dies ist kein Fall von ein paar schlechten Äpfeln. Es ist systemisch, konsequent und kann nicht ignoriert werden. Wie es scheint, ist der ganze Obstgarten weg.

Vermutungen können also die Position harter Fakten einnehmen, was in einer weiteren Runde von Behauptungen (auch dafür wurden keine Beweise vorgelegt), dass 2.135 UNRWA-Mitarbeiter angeblich Mitglieder der Hamas seien, von denen 400 aktive Kämpfer sein sollen, glasklar zum Ausdruck kam.

Aus der Sicht der Kriegstreiber ist das UNRWA nach wie vor ein Hindernis, ein Ärgernis, ein Albtraum, der diejenigen daran erinnert, die die Palästinenserfrage ein für allemal loswerden wollen. Möge es weiter gedeihen, und mögen seine Geldgeber endlich begreifen, dass in der Grausamkeit eines Konflikts Zivilisten niemals den Preis für militärische Aktionen anderer zahlen sollten. Leider haben verschiedene Geberländer wie die Vereinigten Staaten, Deutschland und das Vereinigte Königreich auch nach drei Monaten, in denen der Gazastreifen von einer Hungersnot heimgesucht wird, während das Morden weitergeht, noch immer ihre Geldbörsen im Auge.

